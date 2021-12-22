Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав
В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.
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Вакцина которая не предотвращает заражение никогда не остановит эпидемию...сколько не коли...
Вакцини проти них є, а тривалого імунітету немає. І природного імунітету проти них немає.
Теорія цього явища не до кінця встановлена, а викладати тут Вам всі гіпотези - то доволі трудомістка справа. Почитайте самі, в інтернеті цієї інфи навалом, аби було бажання.
Недостатка в вакцинах в Украине нет...следовательно выбор кому нужно вводить еще одну дозу согласно профессии....это к медицине не имеет ни какого отношения...
Я вот в прошлом году ходил в хорошей маске и соблюдал дистанцию и *** заболел))
В этом году хожу в обычной маске только где требуют,короче не предохраняюсь)
И не болею,пару раз насморк был хз от чего.Не кололся и не буду)
Вывод простой-носите правильные маски)
Может от этой дозы такая же польза и от правильной маски
Какая отличная вакцина, и главное полезная. Вот только 4-ю, 5-ю и 10-ю дозу вколят - и наступит счастливая жизнь
Как это получается -
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи .
Ответ прост-
https://www.bbc.com/russian/news-57666460 Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.
🟢 Могут свободно участвовать в жизни общества
🟡 Не могут входить в магазины или общественный транспорт (запрещено)
🔴 Задержание и отправка в ковид-лагеря
В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза.
В Moderna отметили, что их бустерная доза - безопасна и легко переносится.
https://ubr.ua/leisure/health/busternaja-doza-moderna-uvelichivaet-kolichestvo-antitel-ot-omikrona-v-desjatki-raz-4010602
20.12.2021
Вакцина производства Pfizer-Biontech против "омикрона" показывает эффективность в примерно 70% после трех доз и от 20% до 40% после двух доз, заявил гендиректор BioNTech Угур Шахин, сообщает Le Monde.
(данные исследования препарата в Великобритании).
Данные из ЮАР показывают, что уже две дозы вакцины на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64,
фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва,
Государственного агентства резерва Украины.
Мы не знаем какие операции происходили в нем,
но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"...
Ну, тогда доза в 100000 мкг увеличивает эту способность в 83000 раз, срочно всем колоться
"Неуловимый Джо"(с), расслабься: не колись, - никто заставлять не будет
Истребин
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.
В октябре 2021г умерло 74282 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012