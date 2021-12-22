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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав

Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав

В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

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Автор: 

вакцина (3814) Минздрав (4898) прививка (191) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
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22.12.2021 21:45
+9
Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
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22.12.2021 21:19
+8
Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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22.12.2021 21:25
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Правила форума Совет форумчан
Так ревакційну,чи бустерну?
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22.12.2021 20:58 Ответить
це те саме, тільки в Україні свій синонім використовують
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22.12.2021 21:01 Ответить
ревакцинальна це повторна,а буст з англійської,посилений. У цих словах різний сенс закладений.
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22.12.2021 21:04 Ответить
Та сенс як раз в перевакцінації, для підсилення ефекту, на всяк випадок, може допоможе, а може й ні, загалом схоже
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22.12.2021 21:09 Ответить
Ревакцинація,це повний повтор.А бустер це для підсилення.
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22.12.2021 21:12 Ответить
Да как ни назови толку не будет в любом случае...
Вакцина которая не предотвращает заражение никогда не остановит эпидемию...сколько не коли...
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22.12.2021 21:17 Ответить
Монтаньє казав,що ця вакцинація викличе мутації.
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22.12.2021 21:19 Ответить
Добре, ви принципово так відноситесь до зміста слів, якщо так вже заглиблюватись, то ви сенс маєте, але один й той же процес тут назвали по-різному, це вже не до мене питання
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22.12.2021 21:21 Ответить
Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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22.12.2021 21:25 Ответить
В словах "газ" та "акселератор" теж різний сенс закладений, а педаль одна і таж.
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22.12.2021 22:49 Ответить
Ну так то дійсно різні речі.
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22.12.2021 23:00 Ответить
Ви спецом під дурня косите, чи це само собою у Вас так виходить? Одну і ту саму річ можуть називати різними словами.
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22.12.2021 23:21 Ответить
Повторна і посилена не те саме.І чому після двох доз пишуть повна імунізація,якщо потрібно бустери колоти?
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22.12.2021 23:51 Ответить
повна імунізація - це тому що дві дози виводять захист на певний заданий рівень. Коли цей півень знижується, вводять додаткову дозу. В СРСР і Україні зазвичай її називали ревакцинацією (яе ревіталізація, реконструкція де префікс ре- означає відновлення), а на заході такі самі дози називають бустерними (такі, що підсилюють знижений захист до первісного рівня, іноді і більш сильного. )
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23.12.2021 23:22 Ответить
Повний півень? Так четверта буде і 5 також.
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23.12.2021 23:25 Ответить
Що поробиш, товстеньки в мене пальці, буває тиснеш певну клавішу, а вискакує літера, що поряд. Є люди, яких це неймовірно смішить. Буває.
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24.12.2021 07:43 Ответить
Повна імунізація,це коли ти пройшов курс і все.Так має бути.
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23.12.2021 23:27 Ответить
Є певні хвороби, проти яких імунітет не тримається довго. Це сказ, холера, дифтерія, правець, дещо умовно і грип.
Вакцини проти них є, а тривалого імунітету немає. І природного імунітету проти них немає.
Теорія цього явища не до кінця встановлена, а викладати тут Вам всі гіпотези - то доволі трудомістка справа. Почитайте самі, в інтернеті цієї інфи навалом, аби було бажання.
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24.12.2021 07:55 Ответить
Ребустерну.
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22.12.2021 21:11 Ответить
Reboot.
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22.12.2021 21:13 Ответить
Додаткову.
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22.12.2021 22:18 Ответить
І четверта доза буде і п'ята.
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22.12.2021 20:59 Ответить
Если эта доза нужна этой категории людей значит она нужна и всем остальным...
Недостатка в вакцинах в Украине нет...следовательно выбор кому нужно вводить еще одну дозу согласно профессии....это к медицине не имеет ни какого отношения...
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22.12.2021 21:05 Ответить
А кто это решил?
Я вот в прошлом году ходил в хорошей маске и соблюдал дистанцию и *** заболел))
В этом году хожу в обычной маске только где требуют,короче не предохраняюсь)
И не болею,пару раз насморк был хз от чего.Не кололся и не буду)
Вывод простой-носите правильные маски)

Может от этой дозы такая же польза и от правильной маски
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22.12.2021 21:24 Ответить
Уколите депутатов. Они тоже хотят быть здоровыми и ходить в кинотеатры, кофетерии как раньше. Защитите их от страшной болезни в первую очередь. Мы их пропускаем вперёд.
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22.12.2021 21:10 Ответить
Ты больше не думай...не надо...все равно у тебя это не получается...
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22.12.2021 21:14 Ответить
Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
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22.12.2021 21:19 Ответить
Всё ,писец доХторам !
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22.12.2021 21:13 Ответить
это "усиление" медреформы! мало развалили, надо дохтуров проредить...
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22.12.2021 22:08 Ответить
На 1000 гривен не повелись,кому же еще вколоть.А вот они родненькие-никуда не денутся
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22.12.2021 21:14 Ответить
В Ізраїлі колють вже четверту.Значить вакцинація ще довго не закінчиться.
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22.12.2021 21:15 Ответить
самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
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22.12.2021 21:45 Ответить
Напевно по різному.
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22.12.2021 21:56 Ответить
из личного опыта- 3 выдерживает )). с учётом особой группы риска. причём, если после первой ещё на следующий день очучались хоть какие-то минимальные последствия, то 2я и теперь вот третья, - та вообще никаких симптомов. как физраствор ушли ))
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22.12.2021 22:03 Ответить
если есть 26 "обязательных" вакцин по графику, то много....
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22.12.2021 22:09 Ответить
Явно не меньше, чем число ОРВИ, с кторыми сталкивается человек за время жизни.
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24.12.2021 08:06 Ответить
Хаха, а ведь ещё недавно писали, что берите пример с Израиля - там 100% населения вакцинировано, все ходят без масок и жизнь вернулась к прежней нормальной! А сейчас смотрю - полный карантин, туристов не пускают.

Какая отличная вакцина, и главное полезная. Вот только 4-ю, 5-ю и 10-ю дозу вколят - и наступит счастливая жизнь
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22.12.2021 22:45 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-57666460

Как это получается -
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи .
Ответ прост-
https://www.bbc.com/russian/news-57666460 Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.
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23.12.2021 10:45 Ответить
Многие граждане Китая периодически получают на свои телефоны сообщения от правительства с просьбой пройти тест на ковид, иначе статус их QR-кода изменит цвет. Из-за этого китайские граждане стоят в многочасовых очередях даже в дождь или снег, иначе их заносят в «черный список» для участия в жизни общества. Уровни QR-кода в Китае - разбивка по цветам:



🟢 Могут свободно участвовать в жизни общества



🟡 Не могут входить в магазины или общественный транспорт (запрещено)



🔴 Задержание и отправка в ковид-лагеря
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22.12.2021 21:41 Ответить
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!
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24.12.2021 07:33 Ответить
От фашисты.
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22.12.2021 21:51 Ответить
Гитлер именно из Австрии.
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23.12.2021 01:08 Ответить
А каким боком Гитлер к фашизму?
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24.12.2021 08:04 Ответить
🗣 - 🇨🇳 В китайском городе Сиань с населением 13 млн человек введен жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Все жители города обязаны сдавать тест каждые 48 часов.
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22.12.2021 21:45 Ответить
В китаї , до речі, деінде дуже розвинений канібалізм.
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22.12.2021 23:06 Ответить
Ну, показав тест "Так", або "Ні". Від цього залежить куди направлять китайця - чи на роботу чи у крематорій?
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23.12.2021 00:45 Ответить
ну да викинути кiлька млн доз i тiльки пiсля цього роздуплитися що ними можна колоти бустeрну дозу
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22.12.2021 22:58 Ответить
Цікаво, якщо дві дози не допомогли, то чому ці бідолаги, які колять себе шмурдяком, вважають, що їм допоможе третя чи четверта?
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22.12.2021 23:05 Ответить
Компания Moderna заявила, что ее бустерная доза вакцины от Covid-19 повышает уровень антител против штамма "Омикрон" в 37 раз. Это касается вакцины в размере 50 микрограмм, сообщается в пресс-релизе компании.
В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза.
В Moderna отметили, что их бустерная доза - безопасна и легко переносится.
https://ubr.ua/leisure/health/busternaja-doza-moderna-uvelichivaet-kolichestvo-antitel-ot-omikrona-v-desjatki-raz-4010602

20.12.2021
Вакцина производства Pfizer-Biontech против "омикрона" показывает эффективность в примерно 70% после трех доз и от 20% до 40% после двух доз, заявил гендиректор BioNTech Угур Шахин, сообщает Le Monde.
(данные исследования препарата в Великобритании).
Данные из ЮАР показывают, что уже две дозы вакцины на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции
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23.12.2021 01:54 Ответить
Если бы эта компания не брала деньги за свою вакцину, то в то, что она заявила, можно было бы проверить. Но в данном случае веры нет.
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23.12.2021 08:47 Ответить
Тяжелые случаи не от ковидной инфекции а от протоколов лечения ВОЗ, когда медикам ставят палки в колеса когда ежедневно меняются инструкции , а семейные врачи заняты бумажной работой, и рекомендуют пациентам сидеть дома и измерять сатурацию, и доводят болезнь когда уже поздно. А если кто то из врачей плюнет на протокол, и будет лечить, как раньше и поставит пациента на ноги, его сьедят.
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23.12.2021 10:54 Ответить
23.03.2020 г.


25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64,
фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва,
Государственного агентства резерва Украины.
Мы не знаем какие операции происходили в нем,
но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"...
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23.12.2021 11:22 Ответить
Те , що ви разом з багатьма людьми в тому числі міністрами, президентами, великими можновладцями рекламуєте генетичні препарати Файзер і Модерна я зрозумів. Я же з простих відкритих даних роблю звичайні логічні висновки. Ці препарати небезпечні і не є вакцинами. в UK вчора рекорд 105000 випадків за один день. І в США 250000 за день. там уколоті 70 % людей. тобіто практично всі. все тільки починається. До речі в США офіційно визнають 10 000 трупів від вакцинації.
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23.12.2021 23:22 Ответить
"В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза."
Ну, тогда доза в 100000 мкг увеличивает эту способность в 83000 раз, срочно всем колоться
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24.12.2021 07:38 Ответить
Не ""ну и не "тогда", по арифметике - двойка, считать не умеешь. Там нет линейной зависимости

"Неуловимый Джо"(с), расслабься: не колись, - никто заставлять не будет
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24.12.2021 18:01 Ответить
1995 рік - 792587(!!) смертей всього, 2005 рік - 781961, 2020 (ковідний) - 616835, у цьому - 674564 оціночно. То де ковід??? (Дані із сайту Держстату)
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23.12.2021 00:29 Ответить
Да все это херь.То,что по ящику показали забитые больницы,ну все логично,потому как их много закрыли,особенно по районам,ясен хрен,что койкомест мало.Изза этого помощь оказывается тяжелым или за денюжку,отсюда и смертность.А главная цель этой истерии бабосики с прививочок,тестов,таблетки обещают скоро.
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23.12.2021 00:41 Ответить
Оксю́морон. Витя не в курсе, что с 1995 население Украины уменьшилось миллионов на 10 минимум... натягивая сову на глобус, сравниваешь, круглое с жирным

Истребин
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.

В октябре 2021г умерло 74282 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012
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23.12.2021 02:16 Ответить
У всіх країнах статистичні дані підганяються під потрібну владі цифру. І це не тільки зарз, а завжди так було.
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23.12.2021 23:24 Ответить
Два питання до тих ЗЕбільних утирків, які чомусь позиціонують себе, як Україна: 1) А що ж трапилось з першими двома дозами того лайна, яке чомусь називають вакциною? 2) Як часто обдовбаним доведеться собі колоти чергову дозу цієї жижі і для чого?
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23.12.2021 05:15 Ответить
Доканают медиков.
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23.12.2021 08:44 Ответить
Это похоже из той оперы, что в Украине не повышается пенсионный возраст а повышается страховой стаж. В ихнем понятии в Украине люди дебилы, можно вешать что угодно.
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23.12.2021 10:44 Ответить
В Іспанії та Великобританії, де повністю вакциновано відповідно 80% і 75% населення, кожного дня фіксують 75 000-100 000 нових хворих... Чи не пора вже керівному складу МОЗу зайняти свої місця на деревах в Маріїнському парку?
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24.12.2021 05:38 Ответить
А почему именно этими вакцинами? Пфайзер и модерна хорошо забашляли?
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24.12.2021 07:44 Ответить
 
 