Водитель "слуги народа" Галушко лишен права вождения автомобиля и заплатил штраф, - Монастырский
Водитель народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Галушко привлечен к административной ответственности, заплатил штраф и лишен права водить автомобиль.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейскими, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправорушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права вождения на 1 год и заплатил штраф 10200 гривен", - написал в Фейсбуке Монастырский.
Министр напомнил, что в Украине до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.
"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон", - добавил глава МВД.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра. Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно выражаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".
В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата. Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
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Справедливість "відновлена".
водію все (позбавлення прав, притягнутий-затягнутий, штраф 10 тис.),
а галушці - проєкт закону про образу поліцейських
просив внести правки та піки
Трудяга однако! В 4 утра он еще на работе,пишет проекты законов....
2 срока у вас не будет
А як щодо запровадження аналогічної відповідальності для поліцейських ???
А як щодо реальної відповідальності за незаконні постанови, які скасовуються судом???
Гра має бути чесною з обоюдними ризиками для сторін, а не в одні ворота...