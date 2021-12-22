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Новости Силовики
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Водитель "слуги народа" Галушко лишен права вождения автомобиля и заплатил штраф, - Монастырский

Водитель

Водитель народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Галушко привлечен к административной ответственности, заплатил штраф и лишен права водить автомобиль.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейскими, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправорушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права вождения на 1 год и заплатил штраф 10200 гривен", - написал в Фейсбуке Монастырский.

Министр напомнил, что в Украине до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поведение Галушко неприемлемо: "Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа

"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон", - добавил глава МВД.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра. Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно выражаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата. Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дебилы, выходит", - "слуга народа" Галушко снова оскорбил патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. ВИДЕО

Автор: 

правоохранительные органы (2967) силовики (2797) патрульная полиция (1810) Монастырский (335) Слуга народа (2627) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+16
Водія покарали, а депутата "пожурили".
Справедливість "відновлена".
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22.12.2021 21:15
+14
Не водила херой этой романа , а депутат от власти , своим примером вдохновляющий на «культурное» общение с представителями закона , и там во фракции таких 90% , зе-быдло
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22.12.2021 21:16
+14
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22.12.2021 22:03
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Позорище НАХ !!!
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22.12.2021 21:12 Ответить
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22.12.2021 21:14 Ответить
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22.12.2021 22:03 Ответить
Водія покарали, а депутата "пожурили".
Справедливість "відновлена".
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22.12.2021 21:15 Ответить
Слуга подставил @опу вместо господина. Сглатывай, быдло хохляцкое. И знай своё место!!
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22.12.2021 21:58 Ответить
А що по 130 не підняли штраф до 17000?
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22.12.2021 21:16 Ответить
Не водила херой этой романа , а депутат от власти , своим примером вдохновляющий на «культурное» общение с представителями закона , и там во фракции таких 90% , зе-быдло
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22.12.2021 21:16 Ответить
Денис Монастирський - суворий та справедливий:

водію все (позбавлення прав, притягнутий-затягнутий, штраф 10 тис.),
а галушці - проєкт закону про образу поліцейських
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22.12.2021 21:19 Ответить
Штраф через год? Воистину рука закона безпощадна! МВД работает прям как МОССАД - за преступления найдут и накажут без срока давности!
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22.12.2021 21:21 Ответить
а с галушкой что ?!
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22.12.2021 21:24 Ответить
йому Монастирський надіслав проект закону про образу поліцейських,
просив внести правки та піки
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22.12.2021 21:32 Ответить
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22.12.2021 22:08 Ответить
А что со чмом Трухиным?Чего не лишили прав?
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22.12.2021 21:26 Ответить
Водій нікому не цікавий. Як там слуга урода себе почуває?
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22.12.2021 21:27 Ответить
дно
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22.12.2021 21:31 Ответить
При чому тут образи дібілоїд? Нардеп вчинив *********** дії в громадському місці.
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22.12.2021 21:38 Ответить
думаете отстрелялись? маловато будет.. нахер его с Рады!
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22.12.2021 21:43 Ответить
Меня вообще не интересует водитель, меня интересует эта мерзкая свинина, которая хамит полиции, существуя на мои в том числе деньги.
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22.12.2021 21:44 Ответить
" На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Трудяга однако! В 4 утра он еще на работе,пишет проекты законов....
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22.12.2021 21:46 Ответить
Наконєц то!Дождалісь!
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22.12.2021 21:47 Ответить
Фантазія припудрених кварталівців не обмежується ні логікою ні здоровим глуздом. Таке враження що знімають другий сезон Голобородька а ми массовка.
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22.12.2021 21:50 Ответить
оно не может водить мамин автомобиль?)))
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22.12.2021 21:52 Ответить
А що поліцейські це якісь особливі, тобто всіх матюкати можна а мусорів зась, це як жінки , ну жінок в родині бити не можна, про це окремий закон написали, а от чоловіків - то інше, так и тут ...
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22.12.2021 21:54 Ответить
За відсутність маски 17 тисяч,а тут аж 10200.ну нічого собі як цепний пес МВС розрулив по пацанськи.
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22.12.2021 22:00 Ответить
от - Закон один для всіх.... і хто щось може плюнути в лице Владі чи НОВОМУ !!! Міністру ....
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22.12.2021 22:00 Ответить
"водія"-терпилу не жалко, йому - закон, а ось Трухін - то інша справа, йому - ВСЕ... бригада.. етнічна банда євреїв..
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22.12.2021 22:00 Ответить
Зачем нам эта информация,если галушка не посажен на бутылку?
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22.12.2021 22:02 Ответить
Тож водила это ширма, мы что не понимаем что он как громоотвод работает, клоуны вы, клоуны.
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22.12.2021 22:03 Ответить
Крайним сделали водителя. Но хамил-то копам депутат СН Галушка, а не водитель.
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22.12.2021 22:22 Ответить
правильно.
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22.12.2021 22:29 Ответить
зе-свынi поздоровляють "свiй нарiд" з наступаючими святами - все "по-приколу", скучно не будет...
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22.12.2021 22:33 Ответить
Назвать партию слугой, что бы потом вот такие факапы получались. Вся страна ржала, теперь ржет он,... и нюхает, за наш с вами с чет. Таких "слуг" "казнить нельзя помиловать"
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22.12.2021 22:42 Ответить
Водитель вообще стоял молча, хамил Галушко! Абсурд!
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22.12.2021 22:49 Ответить
галушка це лайно і владний сором......а потерпає суспільство
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22.12.2021 23:00 Ответить
я правильно понимаю, что видео с галушкой слили только для того, чтобы закон № 5050-1 принять?
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22.12.2021 23:00 Ответить
Приємно читати логічний коментар...
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23.12.2021 09:08 Ответить
Из министерств запрашивают, когда подключим насосы. Грозят большим скандалом… Пишите, что куры передохли, и запросите новый телескоп. Вы что, не знаете, как запустить "дурочку"?! (C)
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23.12.2021 00:14 Ответить
а зе-депутата надо понять и простить. да и вообще - что он такого сделал. так все зе-депутаты поступают
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23.12.2021 06:00 Ответить
вони плюють народу в очі
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23.12.2021 06:59 Ответить
Просто этого за...ку надо было уже тогда выгнать к собачим херам. Из-за стола дернули ублюдка. ОН, БОГ, дЭпутана. ппц какое же быдло полезло в раду от слуг - дебил юрченко, собачий хер вместе с выводком (каломойшата), этот урод. И еще много.
2 срока у вас не будет
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23.12.2021 08:16 Ответить
И ЧТО ?????? Это все суки???!!!!
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23.12.2021 08:54 Ответить
У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Джерело:
А як щодо запровадження аналогічної відповідальності для поліцейських ???
А як щодо реальної відповідальності за незаконні постанови, які скасовуються судом???
Гра має бути чесною з обоюдними ризиками для сторін, а не в одні ворота...
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23.12.2021 09:06 Ответить
Зрозуміло: В усіх ДТП, перевищеннях повноважень, і скандалах влаштованих слугами Зеленського, жоден слуга Зеленського не постраждав. Безканрність кварталу кумів Зеленського.
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23.12.2021 10:07 Ответить
Шановні, 130 стаття, це п'яний за кермом! Тому водія м'яко покарали але по ділу і тут він не ширма, а скоріше ширма, це хамська поведінка запутата! Якому за це нічого не буде...
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23.12.2021 10:17 Ответить
 
 