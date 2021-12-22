Приветствуем достигнутое в ТКГ согласие по поводу решимости соблюдать режим прекращения огня, - Минобороны
Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделали совместное заявление по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 22 декабря 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .
"Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание решительности полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что позиция ВС Украины - "последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе об условиях открытия ответного огня".
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припинення вогню 😡
Ви самі вірите в перемир'я від рашинських орків ?
И кольких убили з 22 июня 2020 года? !!!Скольких просто сделали живым щитом ?
Ви витаетэ ?!! Кого? Все , не могу больше читать , а то меня в клочья разорвет.
Это уже как мантра во время правления Зе.
В любом случае, этот всратый криворожский КВН слишком затянулся.
Інакше ми ризикуємо знов збудувати гурток совдепівських безсловесних додіків які будуть " проста выпалнять приказы " і яких не чутно поза службою. Нині це шлях в нікуди, тому потрібно визначатися саме зараз - чи справді ми Незалежна Країна ?
Оце в цьому й поляшає домовленість? Бо не зрозуміло, хто ж висловився за припинення вогню з того промосковського боку???
Ті , що висловилися - вони мають імена? А які у них посади і хто їх слухає, коли там закони взагалі відсутні....