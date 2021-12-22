Приветствуем достигнутое в ТКГ согласие по поводу решимости соблюдать режим прекращения огня, - Минобороны

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделали совместное заявление по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 22 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание решительности полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что позиция ВС Украины - "последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе об условиях открытия ответного огня".

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