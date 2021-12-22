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Новости Война
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Приветствуем достигнутое в ТКГ согласие по поводу решимости соблюдать режим прекращения огня, - Минобороны

Приветствуем достигнутое в ТКГ согласие по поводу решимости соблюдать режим прекращения огня, - Минобороны

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделали совместное заявление по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 22 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание решительности полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что позиция ВС Украины - "последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе об условиях открытия ответного огня".

Читайте также: Ермак заявил, что украинские воины прекратят огонь по российским оккупантам: "Пусть на Донбассе воцарится тишина"

Автор: 

Минобороны (9275) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1169) операция Объединенных сил (6766) Залужный (654)


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Топ комментарии
+20
це вже яке таке вітання - 101-ше ....- а потім знову новини про наших загиблих Воїнів ....
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22.12.2021 21:52
+17
кого рєзніков вітає, загарбників і бандитів з русні?
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22.12.2021 21:55
+16
Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.
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22.12.2021 21:56
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це вже яке таке вітання - 101-ше ....- а потім знову новини про наших загиблих Воїнів ....
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22.12.2021 21:52 Ответить
Ню ню , чекаємо чергових сюрпризів від , так званого односторонього
припинення вогню 😡
Ви самі вірите в перемир'я від рашинських орків ?
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22.12.2021 21:53 Ответить
"досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року...."
И кольких убили з 22 июня 2020 года? !!!Скольких просто сделали живым щитом ?
Ви витаетэ ?!! Кого? Все , не могу больше читать , а то меня в клочья разорвет.
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22.12.2021 21:53 Ответить
Посилення режиму припинення вогню. Бувають різні рівні, виявляється. Можна бути трішки мертвим, а можна й зовсім
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22.12.2021 21:54 Ответить
кого рєзніков вітає, загарбників і бандитів з русні?
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22.12.2021 21:55 Ответить
Очередное "просто перестать стрелять".
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23.12.2021 01:24 Ответить
Невже ця ініціатива виходила від нас?
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23.12.2021 11:38 Ответить
Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.
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22.12.2021 21:56 Ответить
Сам він оголошував без малого три десятки перемирь
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22.12.2021 23:19 Ответить
23 вроде. И тогда реально наказывали за огонь в ответ.
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23.12.2021 01:12 Ответить
ну да.... было бы неплохо наконец то... но я думаю никто не верит уже ******** .это уже наверное за 7 лет грубо говоря сотое перемирие и затишье.... и оно ни разу на 100% не выполнялось... сутки двое и пошло, ко всем праздникам всех религий мира они назначались и ничего.... если с пушек не гатили, так снайпера убивали людей, а это не есть перемирие, раз люди гибнут... так что...конец как то должен быть когда то....может это и он...кто его знает....?((
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22.12.2021 21:56 Ответить
Пішли ви в дупу зрадники , я то із Костянтинівки прифронтової
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22.12.2021 21:59 Ответить
Зеленое минобороны в стиле клоуна поздравляет себя мнимыми достижениями.
Это уже как мантра во время правления Зе.
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22.12.2021 22:05 Ответить
А Пуйло об этом знает?
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22.12.2021 22:07 Ответить
Кому прописали моніторинг порушень?Хто буде карати? Чергова безвідповідальна домовленість.
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22.12.2021 22:15 Ответить
На фото - Залужный всё понимает...
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22.12.2021 22:33 Ответить
Да да, тонко подмечено... Игра актёров с умными, проницательными лицами, рассматривающие в ноутбуке порно-картинки))))
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23.12.2021 16:32 Ответить
Кому ви вірите????? За все своє існування московія ні коли не дотримувалось угод, БРЕХНЯ!!!!!!!!
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22.12.2021 22:34 Ответить
Урряяя! Такие воены-пацифисты и по Гитлеру не стреляли бы. Наградить хенералов парадными балетными пачками, розового цвета.
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22.12.2021 22:49 Ответить
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22.12.2021 22:51 Ответить
А де дивились у вічі посередині?
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22.12.2021 22:52 Ответить
так прошлое же ещё не закончилось. не видел новостей чтобы зе сказал что прошлое было сорвано
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22.12.2021 22:52 Ответить
вылизывают куйлу, теперь он будет крутить ними как хочет
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22.12.2021 22:53 Ответить
Не для того ***** согнало войска, что-бы так, запросто, помириться...
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22.12.2021 22:55 Ответить
Нам вообще-то наплевать какое заявление сделали Резников и Залужный. Нам важно какое заявление сделали на той стороне.
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22.12.2021 23:02 Ответить
Тож сам Єрмак сказав! А ФСБ це з якого боку ?
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23.12.2021 11:45 Ответить
Здесь нужна полная боевая готовность, больше новогодних подарков кацапам
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22.12.2021 23:06 Ответить
одностороннее
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22.12.2021 23:16 Ответить
если кто еще не вдуплил, то это попытка начать капитуляцию Украины... именно к этому страну последние 2.5 года вела зеленая шобла промосковских мерзавцев, при единодушной поддержке тупорылого лохтората, которому какаяразница чей флаг над горсоветом, главное, чтобы бордюры были побелены и фонарики горели и кормили во время... как в концлагере. Армия, Мова, Віра для толпы были не по приколу? эпоху Гідності решили поменять на "конец эпохи бедности" лживого скомороха? В итоге теперь вашу страну наклоняют капитулировать ...
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22.12.2021 23:21 Ответить
попереджали ж деякі про це ще навесні 19-го..
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22.12.2021 23:34 Ответить
І як довго воно протриває, до католицького Різдва чи до Олімпіади?
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22.12.2021 23:22 Ответить
до 1-го січня, коли орки понапиваються і почнуть палити..це в найкращому випадку.
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22.12.2021 23:32 Ответить
Вони і зараз не припинили. Тому ще для них Єрмак не указ.
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23.12.2021 11:42 Ответить
Ну штош, может это и к лучшему. Теперь любой выстрел с той стороны окончательно развяжет руки украинскому народу.

В любом случае, этот всратый криворожский КВН слишком затянулся.
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22.12.2021 23:31 Ответить
на жаль, не розв'яже, бо криворагульне сцикло заборонить відповідати оркам.
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22.12.2021 23:33 Ответить
Я вважаю, що для украінської армії і тих, хто її підтриумує прийшов час зрозуміти - в нинєшніх реаліях більш не вийде залишатися поза політикою.

Інакше ми ризикуємо знов збудувати гурток совдепівських безсловесних додіків які будуть " проста выпалнять приказы " і яких не чутно поза службою. Нині це шлях в нікуди, тому потрібно визначатися саме зараз - чи справді ми Незалежна Країна ?
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23.12.2021 00:02 Ответить
"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості ---рашист і окупант України наклав велику рашистську кучу лайна і на Хельсінський акт і на Будапештський папір і на указ совка про передачу Криму Україні, а тут рішуче українське порозуміння з українського боку(квартал ,є квартал)
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22.12.2021 23:39 Ответить
Коллаборанты и открытые враги Украины ,прислуга ***** !Почувствовали вкус власти и хлынувших миллионов со всех сторон ,которые бесследно исчезают в офшорах
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23.12.2021 06:20 Ответить
Вот идиоты... я так понял что пока люди не начнут самостоятельно мочить кацапо-вояк в украинских городах (и даже в Киеве) на улице и жечь их танки, перемирие и прекращение огня будет в силе !? пздц... Зеленые вы гАвно-командиры куевы !!
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22.12.2021 23:48 Ответить
Ну ясно, що нашим військовим знову скажуть не стріляти.
Оце в цьому й поляшає домовленість? Бо не зрозуміло, хто ж висловився за припинення вогню з того промосковського боку???
Ті , що висловилися - вони мають імена? А які у них посади і хто їх слухає, коли там закони взагалі відсутні....
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23.12.2021 01:14 Ответить
такі заяви сприймаються росіянами як слабкість. небезпечно так заявляти. з боку окупованого Донбасу знайдуть привід звинуватити українських захисників у невиконанні заяв. . . .
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23.12.2021 01:34 Ответить
ниодного боевого применения а по макетом лупят как конченые это За.лужный же уже командует
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23.12.2021 01:35 Ответить
нафига нам минобороны которое не стреляет по оккупантам...
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23.12.2021 08:46 Ответить
тиць пистиць...кого вони вітать надумали ? самі себе ?
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23.12.2021 08:48 Ответить
Завтра якомусь п"яному орку захочеться стрельнути і все почнеться спочатку. Не перше таке перемир"я.
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23.12.2021 09:20 Ответить
Це перемир'я одностороннє. Ніхто рашистам не забороняє стріляти.
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23.12.2021 11:35 Ответить
Шо?Опять?!!!!!
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23.12.2021 09:21 Ответить
В один день загроза вторгнення, сотні тисяч солдат біля кордону, а вже наступного дня - святкова тиша. Спектакль триває восьмий рік.
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23.12.2021 09:50 Ответить
Этот еврей как всегда бред несёт. Кто бы его министром обороны в Израиле поставил ?
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23.12.2021 11:33 Ответить
Как бы режим тишины распространить на этих урядовцив? 1 день то-ли стреляли то-ли нет - открылись рты и начали пургу нести в невообразимо сочетаниях.
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23.12.2021 12:38 Ответить
А я почему-то всегда думал, что последовательная и неукоснительная позиция ВСУ заключается в уничтожении врага и освобождении своих территорий, приоритет - суверенитет и территориальная целостность... А тут вон оно как... "соблюдение режима тишины, в том числе об условиях открытия ответного огня". По ходу ВСУ удобнее заниматься 100500-ым журналом, ведением всевозможной никчемной документацией, уборкой территории, выравнивание кантиков и быльц на кроватях и прочей деятельностью уничтожающей боеготовность, сводя к нулю практические навыки огневой подготовки и тактику ведения боя.
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23.12.2021 16:28 Ответить
 
 