У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального. ФОТО
Благодаря войне на Донбассе Бородай сумел заработать миллионы долларов, обеспечить себя дорогими авто и элитной недвижимостью в России и за ее пределами. А также получил кресло депутата Госдумы РФ.
Об этом говорится в расследовании соратников российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Цензор.НЕТ.
Они обратили внимание на декларацию Бородая за 2020 год. Да, его официальная прибыль составляет 0 рублей. Общие остатки на 8 банковских счетах – 313 тысяч рублей (115,5 тыс. грн. – ред.). При этом в апреле 2021 Бородай купил новый лексус стоимостью около 80 тыс. долларов.
Также в декларации Бородая указана квартира площадью 142 квадратных метра. Это жилье рыночной стоимостью более 1,3 млн долларов Бородай купил в октябре 2015-го, через год после возвращения из Донбасса.
Но это не единственное жилье Бородая, утверждают расследователи. Он также владелец квартиры в Дубаях площадью 104 квадратных метра, которую также приобрел вскоре после возвращения из Донбасса. Эти апартаменты находятся в жилом комплексе GRANDEUR RESIDENCES на Палм-Джумейре – искусственно созданном острове в форме пальмы. Сейчас такое жилье стоит 450 тысяч евро.
Эта квартира не внесена в его декларацию. Найти информацию о ней расследователям удалось благодаря доступу к иностранным базам недвижимости.
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и за счет кого ?
но вот то что у них хуже в сотни раз !!!!! я в этом уверен абсолютно
которые восемь лет рассказывают своим лохам о "хражданской войне" в Украине
А не з'явилося в них за цей час якоїсь 'хатики"???!!!
Могу сказать, что проект дерьмо. Его покупают только безмозглые русские, которым можно лапшу на уши вешать.
Кто не помнит, может Голобородька посмотреть и сравнить с настоящим...