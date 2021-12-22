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У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального. ФОТО

У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального. ФОТО

Благодаря войне на Донбассе Бородай сумел заработать миллионы долларов, обеспечить себя дорогими авто и элитной недвижимостью в России и за ее пределами. А также получил кресло депутата Госдумы РФ.

Об этом говорится в расследовании соратников российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Цензор.НЕТ.

Они обратили внимание на декларацию Бородая за 2020 год. Да, его официальная прибыль составляет 0 рублей. Общие остатки на 8 банковских счетах – 313 тысяч рублей (115,5 тыс. грн. – ред.). При этом в апреле 2021 Бородай купил новый лексус стоимостью около 80 тыс. долларов.

У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 01У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 02У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 03У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 04

Также в декларации Бородая указана квартира площадью 142 квадратных метра. Это жилье рыночной стоимостью более 1,3 млн долларов Бородай купил в октябре 2015-го, через год после возвращения из Донбасса.

У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 05У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 06

Но это не единственное жилье Бородая, утверждают расследователи. Он также владелец квартиры в Дубаях площадью 104 квадратных метра, которую также приобрел вскоре после возвращения из Донбасса. Эти апартаменты находятся в жилом комплексе GRANDEUR RESIDENCES на Палм-Джумейре – искусственно созданном острове в форме пальмы. Сейчас такое жилье стоит 450 тысяч евро.

Эта квартира не внесена в его декларацию. Найти информацию о ней расследователям удалось благодаря доступу к иностранным базам недвижимости.

У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 07
У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 08
У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 09
У бывшего главаря террористов Бородая есть квартира в Дубае за полмиллиона евро, – соратники Навального 10

Автор: 

Дубай (61) квартира (463) терроризм (18687) Навальный (855)


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Топ комментарии
+20
сытно и зажиточно живут труженики молодых народных республик
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22.12.2021 21:51
+14
Як вам вата, що звали до себе оцих окупантів, принесли вони вам щастя?????
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22.12.2021 21:45
+13
Дамбас рулит. Или:-"Без лоха,жизнь плоха".
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22.12.2021 21:46
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Як вам вата, що звали до себе оцих окупантів, принесли вони вам щастя?????
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22.12.2021 21:45 Ответить
сытно и зажиточно живут труженики молодых народных республик
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22.12.2021 21:51 Ответить
а наші хотять та по "мусорникам" побираються ...
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22.12.2021 21:56 Ответить
бросьте в меня камнем, если Бородай плохо живет

и за счет кого ?
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22.12.2021 22:18 Ответить
а за счет кого живут "наши" всех МАСТЕЙ и ВРЕМЕН !!! " бородаи ....- камней на Хрещатике не хватит ...
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22.12.2021 22:26 Ответить
луганчанам нужно біло пасєліть бородая в Дубає и купіть яму квартіру за пол-ляма і Лєксус
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22.12.2021 22:32 Ответить
Та ладно, у нас не лучше.
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22.12.2021 22:17 Ответить
у нас может и не лучше, я не знаю

но вот то что у них хуже в сотни раз !!!!! я в этом уверен абсолютно
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22.12.2021 23:42 Ответить
Ета жи санаторий для шахтёров донбабвэ! А шахтьорам луганды грустна, им нада просить визу в донбабву.
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22.12.2021 22:19 Ответить
Дамбас рулит. Или:-"Без лоха,жизнь плоха".
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22.12.2021 21:46 Ответить
Всё у хлопцев дубовое. В Дубае купил--ну не в Дубне же?!
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22.12.2021 21:47 Ответить
там и по свиному рылу видно, что фуйло щедро благодарит убийц -кровососов,
которые восемь лет рассказывают своим лохам о "хражданской войне" в Украине
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22.12.2021 21:47 Ответить
Наворовал в Донецке и шикует на паРаше , тварюка 😠
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22.12.2021 21:48 Ответить
Ніколи не розумів цих «квартира в Дубаї», «вілла в Італії» і.т.д. Людина живе моментами. Що робити в Дубаї і Італії, якщо ти не місцевий араб або італієць?)
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22.12.2021 21:49 Ответить
то же, что и в Киеве
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22.12.2021 21:53 Ответить
Ну, посидів ти в басейні, в квартирі (віллі), сходив на море, базар, пожрав, бухнув, навіть з друзями, на слідуючий день показався в залі…і це два-три дні-так для цього і існують вакації,а далі що?
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22.12.2021 23:01 Ответить
работать.
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22.12.2021 23:05 Ответить
Ой какая красота!!! Скажіть будь ласка, а наші з зе-команди: не вруть про Порошенка? Не відкривають кримінальних справ проти патріотів?
А не з'явилося в них за цей час якоїсь 'хатики"???!!!
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22.12.2021 21:58 Ответить
Говорят "соратники Навального" теперь все в Грузии.
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22.12.2021 22:14 Ответить
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22.12.2021 22:17 Ответить
Арабы они все террористы, а террорист террористу глаз не выколет.
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22.12.2021 22:21 Ответить
Не могли його просто накрити там тихенько ?
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22.12.2021 22:24 Ответить
Vot v Dubaje ne raz nebil na ohotu, no zhelajushchih naverno boljshe chem dobichi.
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22.12.2021 22:28 Ответить
МММщик чеПушилин больше намыл... бабла на РАБссии...,как говорят гэбнявые мудаки ...кто не с нами тот против нас...,Валентина Матвиенко ваще считает Наркобаронессой всея РАБссии...бабла больше чем у Путлера...
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22.12.2021 22:32 Ответить
В молодых народных республиках оказывается можно тоже хорошо прибарахлиться.
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22.12.2021 23:46 Ответить
На том Палм-Джумейре его и найдут повешенным на полотенце.
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23.12.2021 01:02 Ответить
Відсутність в Україні спецслужб,є наявною проблемою.
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23.12.2021 07:17 Ответить
Ось за це і вмирали хлопці з Москви і зп це жарилися в танках буряти... За ці квартири.... Але вже небагато росіян хоче бути вбитими нашими військами... Всіми силами відкуповуються в своїх російських військоматах щоб їх не відправили на Донбас...
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23.12.2021 08:42 Ответить
Как человек работающий в недвижимости в Дубаи.
Могу сказать, что проект дерьмо. Его покупают только безмозглые русские, которым можно лапшу на уши вешать.
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23.12.2021 08:53 Ответить
Тоже самое и в Болгарии, на море накупили расеяне дешёвых квартир, а толку ноль.
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23.12.2021 09:18 Ответить
Да, не те сейчас, как впрочем и всегда коммунисты, что в фильмах, кто помнит..
Кто не помнит, может Голобородька посмотреть и сравнить с настоящим...
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23.12.2021 09:17 Ответить
 
 