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Новости Война
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В ТКГ поддержали соблюдение мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, – спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

В ТКГ поддержали соблюдение мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, – спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Участники Трехсторонней контактной группы в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом сообщил Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был предоставлен вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня. Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения 2020 года", - говорится в сообщении для прессы посла Киннунена.

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Он отметил, что такое решение имеет огромное значение для людей, живущих с обеих сторон линии разграничения.

"Это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии разграничения остается нестабильной, и в этом месяце СММ ОБСЕ фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с количеством, зафиксированным в декабре 2020 года", - добавил представитель ОБСЕ.

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Киннунен (8)


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Так может сами сядете в палатках на передовой чтобы посмотрели своими глазами на ваше перемирие?
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22.12.2021 22:08 Ответить
за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України пріоритет був наданий....

Таки уроды продажные пошли на поводу Рашки и сели за стол переговоров с террористами?
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22.12.2021 22:10 Ответить
Кому верить ордынцам? Уже в Дебальцево и Иловайске поверили. Для ублюдков ничего святого.
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22.12.2021 22:12 Ответить
Це означає чергову заборону стріляти У відповідь для українського солдата, відведення подалі від передоаої засобів ураження, бежпітотників, втому числі розвідувальних і навіть поставлених волонтерами, засекречення втрат з нашого боку і статистики обстрілів з боку ординців. І все це - напередодні ймовірного вторгнення. Нічого не нагадує? А мені нагадує 20-22 червня 1941 року так чинив Генштаб красной армії с. Саме тму гітлерівс кі війська так легко ввійшли на територію тодішнього сирисири.
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23.12.2021 03:05 Ответить
а хтось побачив, що в цій статті йдеться про "припинення вогню від 22
липня 2020 року"???
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23.12.2021 08:54 Ответить
 
 