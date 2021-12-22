В ТКГ поддержали соблюдение мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, – спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Участники Трехсторонней контактной группы в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом сообщил Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был предоставлен вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня. Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения 2020 года", - говорится в сообщении для прессы посла Киннунена.

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Он отметил, что такое решение имеет огромное значение для людей, живущих с обеих сторон линии разграничения.

"Это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии разграничения остается нестабильной, и в этом месяце СММ ОБСЕ фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с количеством, зафиксированным в декабре 2020 года", - добавил представитель ОБСЕ.