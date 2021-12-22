Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: Грядущие праздники должны быть мирными
Глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - написал он.
Ермак назвал эти договоренности "шагом к деэскалации на востоке". Но выразил надежду, что они помогут сохранить жизнь "защитникам Украины и мирным гражданам".
"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.
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+91 Alexander Bereznuk #425456
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+65 Volodymyr Volodymyr #490180
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а нам обіцяють зброю у випадку вторгнення.. чи не запізно? Байден плюнув на наші проблеми !?
США не надають Україні летальну зброю, бо не впевнені, що Зелений передасть її ЗСУ, а не "тій стороні".. Та і не дивно що меркель буксувала: кому віддати зброю? ермаку? квнщику зеленському? кірюше буданову? гагілашвілі? чи маші левченко?
нiт. не пiзно.
https://www.youtube.com/watch?v=oWA54j70WsQ
А х.ло вже в курсі?
Завхоз не бажає прокоментувати це зебільне переможище?
Цей агент фсб вже притомив вояків ЗСУ наражати на смерть своїми припиненями вогню
А знает ли самый главный среди пиндосов, что опять "надо перестать стрелять" будет издан. А то похоже, что уложил Вовку Наполена спать и пошел писать несусветное
Зеленського треба якомога скоріше скинути
"Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності перестати стріляти в ворогів - значить, зрадники вже про все домовилися"
Но вспоминать об этом сейчас не модно.