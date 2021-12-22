Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: Грядущие праздники должны быть мирными

Глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - написал он.

Ермак назвал эти договоренности "шагом к деэскалации на востоке". Но выразил надежду, что они помогут сохранить жизнь "защитникам Украины и мирным гражданам".

"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.

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