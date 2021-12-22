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Новости Война
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Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: Грядущие праздники должны быть мирными

Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: Грядущие праздники должны быть мирными

Глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - написал он.

Ермак назвал эти договоренности "шагом к деэскалации на востоке". Но выразил надежду, что они помогут сохранить жизнь "защитникам Украины и мирным гражданам".

"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.

Читайте также: Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1578) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+91
єрмак не читав указу президента:
заяви міжнародного характеру можуть робити президент, прем,єр та мзс...
керівника конгресу отг серед них немає...
стрільба по вояках країни-окупанта це міжнародні стосунки
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22.12.2021 22:07
+87
а Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.

То кому вірити?
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22.12.2021 22:02
+65
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWSS8DlayDKRhL_fKBvyiVY7W-dnmkxYXeW7j7Ys2eQ10RmrxFHXtS7WoouFyPPb7GkhetBzKuSF_YMApZciAYK_DDYpaNnIHfh4wC3GvJU6tJ6faexZr4mCt6N12G46AU&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 10 хв ·



Голова офісу президента Андрій Єрмак демонстративно порушив указ президента Володимира Зеленського, та попри пряму заборону президента зробив офційну заяву та виступив з міжнародною ініціативою. Указ президента № 671, виданий сьогодні, прямо забороняє комусь з посадовців робити будь-які міжнародні заяви та ініціативи, крім самого президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ: https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005?fbclid=IwAR1WQF3WQTypXdPCAs6_zRCmjJF0ChAwEnapJnM_BZqDHenyOSE_Xv_709k https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005
Але о 21-й годині цей указ одразу порушив голова офісу президента, і зробив, таким чином, незаконну заяву по найболючішій темі - щодо війни на Донбасі.

Заява Єрмака щодо припинення спротиву українськими військами під виглядом "припинення вогню", яке вигідно виключно російським агресорам, що готують наступ, повністю протирічить міжнародній обстановці. Замість підготовки країни до спротиву Єрмак фактично робить демобілізаційні заяви, що протирічить державним інтересам.

Будь-які спроби офісу президента вимагати від українських військових припинення вогню коли російська загроза посилюється - це пряма шкода обороні країни та абсолютна безвідповідальність влади.

Заява голови офісу президента має бути визнана недійсною. Пан Єрмак має негайно видалити свою заяву та спростувати її зміст. Якщо це не буде зроблено, значить в країні є одна людина, для якої закон не писаний та укази теж, і значить президент не може впливати на свого голову офісу. Тоді хто кому з них підпорядковується?

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22.12.2021 22:10
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На Московіі дика підготовка до війни з Украіною, в головах там - пекло!
а нам обіцяють зброю у випадку вторгнення.. чи не запізно? Байден плюнув на наші проблеми !?
США не надають Україні летальну зброю, бо не впевнені, що Зелений передасть її ЗСУ, а не "тій стороні".. Та і не дивно що меркель буксувала: кому віддати зброю? ермаку? квнщику зеленському? кірюше буданову? гагілашвілі? чи маші левченко?
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22.12.2021 23:41 Ответить
Зеленая власть готовится к капитуляции
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22.12.2021 23:42 Ответить
Поздно. Страну мудрый нарид просрал.
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23.12.2021 01:07 Ответить

нiт. не пiзно.
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23.12.2021 12:30 Ответить
"Де він їх познаходив?", або кадрова політика Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=oWA54j70WsQ
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22.12.2021 23:53 Ответить
Єрмак- мессія)) ХАЙ ЗАПАНУЄ ТИША він сказав)))
А х.ло вже в курсі?
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22.12.2021 23:58 Ответить
.
Завхоз не бажає прокоментувати це зебільне переможище?
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23.12.2021 00:09 Ответить
Для обеспечения прекращения огня есть предложение разместить на передней линии окопов депутатский корпус вместе с семьями ( слуг народа в обязательном порядке), и членов семей всех ветвей центральной власти ( включая Ермака , Зеленского и т.д). И пускай не отвечают на огонь когда их будут обстреливать.А руководство пускай выражает озабоченность.. Ну а если серьезно.. то если дойдет информация что по нашим территориям продолжаются обстрелы , а нашим войскам запрещено отвечать.. То тогда все руководство нужно немедленно отправлять под трибунал.. Это уже не "торговля углем" , это серьезнее. Так что посмотрим как будут развиваться события..
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23.12.2021 00:17 Ответить
А яка падла видалила мій коментар? Чи тут вже цензура поперла з ОП?
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23.12.2021 00:22 Ответить
Голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню. Джерело:
Цей агент фсб вже притомив вояків ЗСУ наражати на смерть своїми припиненями вогню
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23.12.2021 00:23 Ответить
интересно, а старый корифан Ермака резников подпишет такой "наказ", таран таки подписал.
А знает ли самый главный среди пиндосов, что опять "надо перестать стрелять" будет издан. А то похоже, что уложил Вовку Наполена спать и пошел писать несусветное
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23.12.2021 00:26 Ответить
А у вас на роботі теж сєкрєтутка замість шефа виступає?
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23.12.2021 00:32 Ответить
а что єто еще за секретутка такая уполномоченная, Ермак *****
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23.12.2021 00:34 Ответить
Похоже Зеленский пытается безуспешно спрыгнуть с крючка Дерьмака. Пора бы нашим патриотичным спецслужбам Дермака куда то потерять.
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23.12.2021 00:39 Ответить
Буратино, ермака назначил ,и заявил ,что уйдёт только с ним !
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23.12.2021 06:02 Ответить
Не мог он его назначить. Он сделал, что ему сказали сделать. Подозреваю, эта попытка бунта против Дерьмака тоже не его инициатива. Вобщем, наблюдаем битву за куклу под названием Зеленский.
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24.12.2021 11:48 Ответить
Перемовини з ворогом - російським та похідним від них - мають сенс лише для затягування часу: аби підготувати економіку, армію та людей для вирішального бою !!! .. Вороги постійно знущаються з тих, хто вірить у дипломатію. Голосування в ООН вони перетворюють на фарс, підкупляючи найслабших. Вони брешуть. Війна - це найгірше, що може статися з нами. Жодна здорова людина не буде бажати війни. Але захищають від неї не дипломати, а армія, справжні союзники, що тримаються разом, та цінності. Дипломатія працює, коли є зброя у руках, аби виборювати цінності - та свободу.. Світ бачив це багато разів. Нічого загалом нового. У нас є умовний час. Його треба використовувати. Думати про майбутнє, щоб не було пізно.(с)
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23.12.2021 00:43 Ответить
Вы представляете, как сейчас ермак со своим братиком делают побыстрому бабло и выводят в офшоры. Потому что понимают, что скоро будут висеть на столбах.
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23.12.2021 00:49 Ответить
400 лайков у Ермака. Всю ботоферму можно вычислить. В нормальном уме никто же крысе лайк не поставит
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23.12.2021 01:01 Ответить
посмотрите исладию как они всех кто против зели розваливают чистые ураинцы Иванов Петров и ещё адин зелений
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23.12.2021 01:06 Ответить
Зеленський необучаємий, знову заборонив арії стріляти, знову буде 7 років за постріл у бік ворога і знову російські снайпери будуть у відкриту вбивати українців.

Зеленського треба якомога скоріше скинути
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23.12.2021 01:02 Ответить
Ми ще не починали, коли почнем ти дізнаєшся
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23.12.2021 19:51 Ответить
Вот откуда ноги ростут. Срашкин прихвостень. Г-нДоныш.
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23.12.2021 01:03 Ответить
Наші воіни припинять стріляти по ворогу..Это что, даже в ответ нельзя им будет стрелять?Полный мрак и туман
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23.12.2021 01:06 Ответить
чуєш ти,бидло!!!пішов на *** и нік зміни,а то від тебе тхне московитською падаллю!!!
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23.12.2021 09:45 Ответить
От очка в свей ссысранской сральне оторвись, цапок упоротый
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23.12.2021 10:16 Ответить
ну это зелёных не спасёт
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23.12.2021 01:08 Ответить
для меня не понятно почему завхоз рассказывает по кому стрелять, а по кому не стрелять
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23.12.2021 01:42 Ответить
"Завхоз" еще и на х.. послал президента (тоже в кавычках?) с его свеженьким указом запретить делать подобные заявления, кроме его самого, премьера и МИД. Возможно, поскольку Вова готовится к корпоративам новогодним, видимо в порядке исключения, разрешил сделать это Ермаку. Может и новогоднее поздравление Ермак будет зачитывать?
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23.12.2021 06:10 Ответить
Шо тут не понятного, дерьмак курирует сторчавшегося клоуна.
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23.12.2021 06:45 Ответить
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23.12.2021 01:48 Ответить
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23.12.2021 01:50 Ответить
путинский крот Ермак,дает русскому оккупанту окопатся перед нападением.
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23.12.2021 03:03 Ответить
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23.12.2021 03:28 Ответить
Может вообще пора войска убрать с фронта, а Ермак с Бубочкой и Сивохой возьмут элитного шмурдяка и пойдут искать мир по оккупированной территории ?
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23.12.2021 03:49 Ответить
З окопу пишеш, чи з теплого дивану?
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23.12.2021 06:26 Ответить
А ти пишеш з бухгалтерії після отримання зарплати за своє лайно
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23.12.2021 08:16 Ответить
Пристрелите уже кто-нибудь эту псину, шоб не скавчала….
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23.12.2021 04:22 Ответить
Це дуже добре. Давно пора вже припиняти це безглуздя.
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23.12.2021 04:44 Ответить
Защищать свою страну для вас бессмыслица?
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23.12.2021 06:48 Ответить
"импозантный и масштабный"(с) фаворит императрицы берёт огонь на себя...
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23.12.2021 05:11 Ответить
Перефразую Капоне
"Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності перестати стріляти в ворогів - значить, зрадники вже про все домовилися"
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23.12.2021 05:34 Ответить
Яка ж "глибина" думки через майже 1,5 роки після так званого "перемир*я"!
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23.12.2021 06:19 Ответить
Вощето первым Порошенко в 14м объявил об ОДНОСТОРОННЕМ прекращении огня.
Но вспоминать об этом сейчас не модно.
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23.12.2021 06:24 Ответить
Єто только в наркоманской уяві зебилоидов.
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23.12.2021 06:48 Ответить
Коли вже вас припинять?
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23.12.2021 06:40 Ответить
Хто такой этот дерьмак!
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23.12.2021 06:45 Ответить
Фсбешний куратор зебильониша.
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23.12.2021 06:49 Ответить
У меня вопрос к тем альтернативно одаренным 73%- вы голосовали за кривляку из 95 квартала или за завхоза? Хотя, к кому я обращаюсь...
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23.12.2021 07:17 Ответить
від синка москальського чекіста інших слів і не очікувалось....
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23.12.2021 08:07 Ответить
Мы опять стрелять не будем... Патроны опломбируем. Ты сам, мразота, посиди в мокром окопе, в качестве отбивной.
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23.12.2021 08:11 Ответить
Ермак со шмарклей варят страну как лягушку постепенно поднимая температуру, чтобы никто ничего не заметил.
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23.12.2021 08:14 Ответить
Так малороси, які сьогодні при владі і так не стріляли, вони тоді тусувалися по кабаках в Києві та Донецьку, а деякі навіть їздили на московію.
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23.12.2021 08:25 Ответить
щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року... 22 липня 2020 року - це такий жарт? особливо подивіться допис "...підтримали дотримання..."
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23.12.2021 09:15 Ответить
Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.
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23.12.2021 09:28 Ответить
Розвідка США і НАТО говорять про можливий напад РФ на Україну відбудеться 25 грудня.
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23.12.2021 10:12 Ответить
З "козирем" все ясно, ворожа агентура, а бакланови і ко- чорти
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23.12.2021 10:25 Ответить
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23.12.2021 10:46 Ответить
Треба також процитувати заяви Татарова і Портнова і не забути порадитися з Нестором Шуфричем.
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23.12.2021 20:27 Ответить
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