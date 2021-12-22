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Начальники генштабов вооруженных сил США и России обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности"

Начальники генштабов вооруженных сил США и России обсудили

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Остальные детали разговора не разглашаются.

"Телефонный звонок - продолжение общения между обоими лидерами для снижения напряженности и оперативного устранения конфликта", - отметили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов США.

В Минобороны РФ сообщили, что стороны обсуждали международную безопасность.

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Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября этого года.

Автор: 

Пентагон (1445) россия (95308) США (26313) Минобороны рф (922)


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Топ комментарии
+5
После вчерашнего высера Куйла и Шойгу, НATO переведено в режим наивысшей боеготовности !! Группировкой будет командовать - Ердоган !!, что весьма прискорбно для московии и символично. Ибо может повториться Карабахская история и русне придется экстренно бежать не только из Крыма, но и из Донбаса, и кста под рев Байрактаров и пердежа и криков кацапо-вояк !!!
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22.12.2021 23:34
+3
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22.12.2021 22:38
+2
у цій ситуації росія від безсилля і люті з якогось дива загрожує україні...
а сша виступають на боці україни та на захист її...
---------------------------
зразу видно де наші і де фашисти
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22.12.2021 22:41
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22.12.2021 22:38 Ответить
у цій ситуації росія від безсилля і люті з якогось дива загрожує україні...
а сша виступають на боці україни та на захист її...
---------------------------
зразу видно де наші і де фашисти
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22.12.2021 22:41 Ответить
https://youtu.be/2MFSOKv_g3Q?t=23 путін-)(уйло
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22.12.2021 22:47 Ответить
У этого Герасима псюрло как у Муму! Можно и наоборот.
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22.12.2021 23:04 Ответить
так так что то и есть...он какой то типа гопники барыга в общении и внешности....как то недавно ещё с месяц назад или как то так было фото с ним и одежда и типа он с кем то общался .. он вёл себя внешне и в разговоре как простой дворовой гопник .а он такой чин занимает.... помню в постах все с него ржали....))
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22.12.2021 23:14 Ответить
Бориса Грызлова назначают Послом в Беларусь!.Чтобы Лука сидел тихо на бутылке,до полного поглощения Беларуси и для подготовки вторжения в Украину.Я так понял,беларусские силовые структуры перейдут под полный контроль Грызлова.Лука останется воняющей головой.
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22.12.2021 23:17 Ответить
Жах
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22.12.2021 23:19 Ответить
Здається мені що, зовсім недавно вони зустрічалися в Москві. Ненаговорилися?
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22.12.2021 23:26 Ответить
в Вашингтоні, але суті це не міняє:

"Розмова с кацапами має бути не довше автоматної черги"
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22.12.2021 23:57 Ответить
США пытается хоть как-то утихомирить кацапов а наши клоуны во всю разгоняют тему -
" Стефанчук заявив, що росія може завдати ядерного удару по Україні. За словами глави Верховної Ради Кремль натякає на це. "
Вот накуя он это говорит?! Это типа - "не мешайте нам воровать - а ВАС неЛохи уже не спасти"!?пздц
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22.12.2021 23:27 Ответить
"Вот накуя он это говорит?!"

зе-гниды работают на врага. Это он, как и гавнокомандующий, выполняет задание путлера - перегрузить негативом. (см. по ссыле.)

https://www.youtube.com/watch?v=KZrMISywIAQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Почерк агрессора: Путин шокирован игнором Запада, истерит и пыжится.
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23.12.2021 00:00 Ответить
После вчерашнего высера Куйла и Шойгу, НATO переведено в режим наивысшей боеготовности !! Группировкой будет командовать - Ердоган !!, что весьма прискорбно для московии и символично. Ибо может повториться Карабахская история и русне придется экстренно бежать не только из Крыма, но и из Донбаса, и кста под рев Байрактаров и пердежа и криков кацапо-вояк !!!
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22.12.2021 23:34 Ответить
я как раз говорю об обратном.. Надежда только на самих себя и надежда что нам союзники пополнят наш БК которого кста нам хватит всего на 5-6 дней войны с той интенсивностью как в 2015-м....
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23.12.2021 12:25 Ответить
У Герасимова харя классического бухаря и героя купания в фонтане.
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23.12.2021 00:57 Ответить
еще он умеет сильно удивляться. Например, когда ручка у авто отваливается https://trinixy.ru/uploads/posts/comm_images/2016-05/1463071410_697641_w_300.jpg
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28.12.2021 20:38 Ответить
 
 