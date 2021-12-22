Начальники генштабов вооруженных сил США и России обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности"
Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Остальные детали разговора не разглашаются.
"Телефонный звонок - продолжение общения между обоими лидерами для снижения напряженности и оперативного устранения конфликта", - отметили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов США.
В Минобороны РФ сообщили, что стороны обсуждали международную безопасность.
Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября этого года.
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а сша виступають на боці україни та на захист її...
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зразу видно де наші і де фашисти
"Розмова с кацапами має бути не довше автоматної черги"
" Стефанчук заявив, що росія може завдати ядерного удару по Україні. За словами глави Верховної Ради Кремль натякає на це. "
Вот накуя он это говорит?! Это типа - "не мешайте нам воровать - а ВАС неЛохи уже не спасти"!?пздц
зе-гниды работают на врага. Это он, как и гавнокомандующий, выполняет задание путлера - перегрузить негативом. (см. по ссыле.)
https://www.youtube.com/watch?v=KZrMISywIAQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Почерк агрессора: Путин шокирован игнором Запада, истерит и пыжится.