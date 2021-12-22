Начальники генштабов вооруженных сил США и России обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности"

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Остальные детали разговора не разглашаются.

"Телефонный звонок - продолжение общения между обоими лидерами для снижения напряженности и оперативного устранения конфликта", - отметили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов США.

В Минобороны РФ сообщили, что стороны обсуждали международную безопасность.

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Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября этого года.