104 гражданина Беларуси и 78 граждан РФ попросили об убежище в Украине в 2021 году, - Госмиграция
За первые 11 месяцев 2021 года об убежище или дополнительной защите в Украине попросили 104 гражданина Беларуси и 78 граждан РФ. Большинство заявлений сейчас находятся на рассмотрении.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Так, среди белорусов отказали только одному, а 10 получили статус беженца, еще пятерых признали людьми, нуждающимися в дополнительной защите. Среди россиян отказ получили 17 человек, заявки десятерых одобрили, а 7 человек признали нуждающимися в дополнительной защите.
В то же время, вид на временное или постоянное проживание в этом году выдали 4 379 белорусам и 13 377 россиянам.
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+6 Дамир Терентьев
показать весь комментарий22.12.2021 23:53
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+4 Борис Дородный #441572
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Цікаво скільки серед них агентів фсб/ гру.
В Беларусь генерал-губернатором (типа послом) назначен Грызлов - кремлевская башня в Беларуси. Теперь АГЛы стал директором колхоза под названием "Беларусь" будет лизать Грызлову сапоги.
Но цыганский байстрюк нассал на выбор Беларусов подавив силой протесты.
Своим и передайте. А то их набутыливают и нашвабривают ежедневно.
или, быть может, начинать надо с того, что не все ходят с шариками и цветами и прям покорны как овцы?
По сравнению с Беларусью - да. В Украине масса своих проблем, никто с этим не спорит. Однако у этих проблем хотя бы теоретически, но может быть решение. В особенности если Рабсия отстанет. У Беларуси же положительных решений в текущем раскладе нет вообще, увы.
Любишь целые народы оскорблять - люби и найух быть посланым, мавпа придурковата.
То ти мало того що ************ так ще й зрадник? Беркутом був та втік? ПРИХВОСТЕНЕЬ *****
Чао, пан Склока.
как раз таки с Родиной у меня всё в порядке. У нас свои своих не сдают, военную технику в военное время не дербанят, за гречку людские голоса не скупают. Так шо покукарекай ещё, шваль продажная.
Це твої брати ,хвойда продажна.
вдумайтесь только за год(!) млять ватников (не все, но какая-то часть) сторприбыло