На то, чтобы поставить на учет всех женщин-военнообязанных, понадобится полтора-два года, - экс-министр обороны Гриценко
Даже в мирных условиях, когда военкоматы "в каждом районе", для выполнения приказа Минобороны по постановке на учет военнообязанных женщин нужны слишком большие ресурсы.
Об этом пишет в фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что речь идет о миллионах женщин более 100 специальностей. А если женщина не станет на учет, то она заплатит штраф 850-1700 грн, а ее руководитель – 5100 – 8500 грн.
"Понимая масштабы этой работы, могу сказать: на выполнение приказа нужно лет полтора-два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас - в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и еще и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с ковидом) - эта задача практически неподъемна", - пишет Гриценко.
Экс-министр сомневается в том, что это учли разработчики приказа - Минобороны, МВД, СБУ и Служба внешней разведки, а также Минюст, его завизировавший.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вступил в силу приказ Минюста, согласно которому сотни тысяч женщин-представителей разных профессий должны стать на учет в военкоматах.
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привело противника в смятение и замешателство
на вопрос главного кремлина кожухетовичу:
"а нахрена они призывают библиотекарш, архивистов и литературоведов ?"
кожухетович растерянно промямлил:
"это что-то невообразимое, о бузумнейший ты наш !"
Жить хотят.
Почин Резникова расставить вдоль границы с ЛДНР военных инструкторов из стран НАТО и тогда суседи не нападут, ибо испужаются, странами НАТО поддержан не был.
Потому решено, что правящий класс "будет стоять за спинами женщин и детей"(С).
Стесняюсь спросить, где отслужил Бубочка?
Я тоді не відслідковував дії усіляких "анатолів" - не до того було. Просто питаю, щоб знати.
но он прав... немного запоздно и ...
А в президенти лізе.
Ок, один раз явиться в военкомат. Мед комиссия, хз, может будет, может нет. А дальше забить на всё это.
И оно конечно сильно повысить рейтинги.
И интересно, а как быть в наших реалиях, когда по профессии работает хорошо если 10%. Я вот знал врача, который на всё плюнул и пошел в ИТ. Какой из него врач после лет 10 без практики? Это кто-то учитывает? Нет.
Применять электрошокеры полиция будет не против "невакцинированных" (те давно из австралийского общества себя исключили, имеют деньги и в ус не дуют), а против вакцинированных лохов, которые с каждым денм все больше понимают, как же их крупно поимели.
Им обещали, что они могут путешевтвовать, по всеми миру, а приходится выбирать между локдауном в Вене или локдауном в Уэльсе, между карантином в Риме или карантином в Сингапуре.
Они даже в паб пойти бухнуть спокойно не могут, потому что в Сиднее все, кто посетил ночной клуб, отмечают сейчас праздники в 2-недельном карантине.
Но это еще цветочки, ягодки начнутся, когда с конца января лохов, ширнувшихся, чтобы сохранить рабочие места, начнут массово увольнять из-за сокращения бизнеса и общего падения экономики на уровень плинтуса.
Вот тогда обида лохов достигнет совершенно запредельных размеров, и где-нибудь да и рванет.
Оттого и электрошокеры.
"Виктория выдаст электрошокеры всей полиции, которая находится на передовой
Новая модель Taser, X2, которая заменит старые модели с пятницы 21/12/2012.
Новый электрошокер имеет встроенную возможность записи видео и звука.
Все офицеры полиции, находящиеся на передовой, будут вооружены электрошокерами после объявления правительством штата о выделении средств в размере 214 миллионов долларов." - The Age
("Victoria to issue all frontline police with Tasers
A new Taser model, the X2, which will replace the older models from Friday 21/12/2012. The new Taser has built-in video and audio recording capability. Picture supplied by ACT Policing
All frontline police officers will be armed with Tasers following a $214 million funding announcement from the state government." - The Age)
Меньше чем за 2 года в стране построен настоящий фашизм и страна превратилась в клоаку.
А репутация, о, какая теперь у Австралии репутация!
Ей даже в Британии (с их локдаунами) детей пугают.
Тут насчет миграции специалистов СМИ заговорили в Австралии - и замолкли.
То, что заткнулись, понять можно: такие в Британских СМИ комментарии пошли на эту тему, что закачаешься. Писали, что в Британских тюрьмах свободы больше, чем у жителей Австралийских штатов, и что в это каторжную колонию никто из бритишей не поедет.
Только деньги закончились.
А то что рванет, они знают, оттого и электрошокеры.
Как там Горбачев говорил:"В интересное время мы живем, товарищи!"(с). А ведь уже были талоны на сахар в ходу и глобальные проблемы росли не по дням а по часам... А Кому-то было просто интересно...
Слухай, так а може тобі в Білорусь?
Там нема ніяких карантинів.
Так и до "белочки" недалеко.
https://au.linkedin.com/in/olga-axenenko-749568a0
https://www.amazon.com/Books-Olga-Axenenko/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AOlga+Axenenko
https://www.researchgate.net/profile/Olga-Axenenko
Кроме всего прочего, я не увидел что мать двоих детей освобождается от данного бреда- постановки на воинский учет, до достижения детьми какого-то возраста, например. Далее: вижу отчетливую сегрегацию женщин! Значит, тетки-работяги- на воинский учет, а дамочки живущие на средства папиков или просто домохозяйки- откосят от данного мероприятия. Так? Похоже- так. Не могу сказать что меня это не порадовало, моя жена уже 14 лет не работает, за домом следит и за котами.
А в общем и целом- бред несусветный! Это потому что у нас евреи правят бал, да? Понравился пример Израиля, похоже.
"Как сообщает "Радио Свобода" (включена в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на расследование, проведенное командой Навального, экс-руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай, который сейчас является депутатом Госдумы от "Единой России", приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро." - МК
Их же и на "кокосом острове" найдут, а в Дубае все жа какая-никая, а соберется компания.
Может, надеются продержаться...
Ти спливаєш як підводний човен, а після виборів знову заляжеш на дно . Ти чого Тохо?
Ладно бы там медиков, связистов ну и ещё пару-тройку специальностей действительно необходимых для обороны , а под этот список можно подогнать всех.
Вобщем готовьте ваши денюшки.
Інакше - ЩО ЦЕ ?
На зеленського треба подавати в суд- масовими позовами.
Саме воно вправно відкосило.