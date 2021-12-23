На то, чтобы поставить на учет всех женщин-военнообязанных, понадобится полтора-два года, - экс-министр обороны Гриценко

Даже в мирных условиях, когда военкоматы "в каждом районе", для выполнения приказа Минобороны по постановке на учет военнообязанных женщин нужны слишком большие ресурсы.

Об этом пишет в фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что речь идет о миллионах женщин более 100 специальностей. А если женщина не станет на учет, то она заплатит штраф 850-1700 грн, а ее руководитель – 5100 – 8500 грн.

"Понимая масштабы этой работы, могу сказать: на выполнение приказа нужно лет полтора-два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас - в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и еще и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с ковидом) - эта задача практически неподъемна", - пишет Гриценко.

Читайте также: Общество не привыкло, сказали бы: "Война на дворе, а вы ставите женщину", - "слуга народа" Арахамия о женщине-министре обороны

Экс-министр сомневается в том, что это учли разработчики приказа - Минобороны, МВД, СБУ и Служба внешней разведки, а также Минюст, его завизировавший.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вступил в силу приказ Минюста, согласно которому сотни тысяч женщин-представителей разных профессий должны стать на учет в военкоматах.