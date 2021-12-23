США должны ввести санкции против Татарова и Вовка, - журналист Сухов
Таким образом, Соединенные Штаты могли бы дать всем коррумпированным лицам сигнал, что США стоят с украинским народом за свободу и верховенство права - так же, как это было во время Революции Достоинства.
Об этом пишет журналист Олег Сухов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Санкции США против Вовка и Татарова дадут сильный сигнал всем коррумпированным лицам, что США стоят вместе с украинским народом в его борьбе за свободу и верховенство права – так же, как это было во время Евромайдана, когда Вовк и Татаров служили убийственному режиму Януковича", – пишет журналист.
Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка он называет главным символом коррупции в украинских судах, а Татарова – символом толерантности Зеленского к коррупции.
"Учитывая, что они служили прокремлевскому президенту Януковичу, легко представить, что они оба присягнули на лояльность российскому диктатору Владимиру Путину именно в то время, когда надвигается российское вторжение. Они бы продали Украину тому, кто предложит наивысшую цену, независимо от того, Кремль это или нет", – предполагает Сухов.
Журналист напомнил, что Вовк и Татаров сделали все возможное для блокирования конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и для препятствования судебной реформе.
"Если в ближайшее время отбор антикоррупционного прокурора и судебная реформа не будут завершены, есть основания наложить санкции против самого Ермака", - добавил он.
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США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов..."
З Вовка краще стягнути шкіру і зробити чучело.
Вторжение в Украину, завтра, судя по данным МИ-6. Ну, или послезавтра. Америка успеет санкции ввести? А я сомневаюсь.
татаров сам себя назначил?