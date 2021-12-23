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Новости
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США должны ввести санкции против Татарова и Вовка, - журналист Сухов

США должны ввести санкции против Татарова и Вовка, - журналист Сухов

Таким образом, Соединенные Штаты могли бы дать всем коррумпированным лицам сигнал, что США стоят с украинским народом за свободу и верховенство права - так же, как это было во время Революции Достоинства.

Об этом пишет журналист Олег Сухов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Санкции США против Вовка и Татарова дадут сильный сигнал всем коррумпированным лицам, что США стоят вместе с украинским народом в его борьбе за свободу и верховенство права – так же, как это было во время Евромайдана, когда Вовк и Татаров служили убийственному режиму Януковича", – пишет журналист.

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка он называет главным символом коррупции в украинских судах, а Татарова – символом толерантности Зеленского к коррупции.

"Учитывая, что они служили прокремлевскому президенту Януковичу, легко представить, что они оба присягнули на лояльность российскому диктатору Владимиру Путину именно в то время, когда надвигается российское вторжение. Они бы продали Украину тому, кто предложит наивысшую цену, независимо от того, Кремль это или нет", – предполагает Сухов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК намерен обратиться в США с просьбой наложить санкции на Татарова

Журналист напомнил, что Вовк и Татаров сделали все возможное для блокирования конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и для препятствования судебной реформе.

"Если в ближайшее время отбор антикоррупционного прокурора и судебная реформа не будут завершены, есть основания наложить санкции против самого Ермака", - добавил он.

Автор: 

санкции (11247) США (26313) Вовк_Павел (260) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+10
Вова натяків та дипломатії не розуміє, йму треба або боляче робити, або зрозумілою йому криворагульною мовою.
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23.12.2021 02:27
+10
Пока САМИ украинцы не поймут, что за марионеток-наркоманов олигархов и рюських ватников голосовать НЕЛЬЗЯ, никакие США Украину не спасут!
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23.12.2021 08:10
+9
США не повинно виконувати функції наших правоохоронних органів. Дядя Сем нам "нічого нє должен" по цьому питанню. Ці особи давно вже повинні платити арендну плату Малюсці за ВІП-камери.
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23.12.2021 06:39
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Правила форума Совет форумчан
Вова натяків та дипломатії не розуміє, йму треба або боляче робити, або зрозумілою йому криворагульною мовою.
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23.12.2021 02:27 Ответить
Пора уже против лысого и Кравец ввести санкции, вот это реально приведет ЗЕ в чувства
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23.12.2021 03:50 Ответить
США не повинно виконувати функції наших правоохоронних органів. Дядя Сем нам "нічого нє должен" по цьому питанню. Ці особи давно вже повинні платити арендну плату Малюсці за ВІП-камери.
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23.12.2021 06:39 Ответить
Пока САМИ украинцы не поймут, что за марионеток-наркоманов олигархов и рюських ватников голосовать НЕЛЬЗЯ, никакие США Украину не спасут!
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23.12.2021 08:10 Ответить
С какого перепугу ??????!!!!!!!!!!! Это выбор украинского нарида!
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23.12.2021 08:11 Ответить
"
США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов..."

З Вовка краще стягнути шкіру і зробити чучело.
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23.12.2021 08:21 Ответить
Этот журналист Сухов- паникер и придурок. Вот поэтому: "они оба присягнули на лояльность российскому диктатору Владимиру Путину именно в то время, когда надвигается российское вторжение. Источник:
Вторжение в Украину, завтра, судя по данным МИ-6. Ну, или послезавтра. Америка успеет санкции ввести? А я сомневаюсь.
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23.12.2021 08:23 Ответить
А також Клоуна і Єрмака.
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23.12.2021 08:26 Ответить
Донецькі піонери партії регіонів валять Україну, але так вирішив мудрий нарід у 2019 році, а сьогодні побачивши, що обкакалися по самі вуха і нічого сцикуни зробити самі вже не можуть - звернулися до США. А коли йшли голосувати за малоросів, то не питалися у США?
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23.12.2021 08:28 Ответить
Все ахметовские журнашлюхи распоряжения всем раздали?
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23.12.2021 08:32 Ответить
Це так. Потужні санкції проти одіозних Вовка і Татарова стали б потужним сигналом для всіх українських корупціонерів і заставило їх піджати хвіст. А там і кримінальна відповідальність підіспіє...
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23.12.2021 08:38 Ответить
Санкции США не заменят нашу судебную систему. А санкции шмаркли против граждан Украины это вообще пиар и бутафория.
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23.12.2021 08:55 Ответить
то есть против Зеленского, который держит их у себя в офисе, не дает следователям и прокурорам привлечь их к ответу санкции не нужны????
татаров сам себя назначил?
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23.12.2021 08:56 Ответить
До чего мудрый высер. США должны бороться с коррупцией в Украине сильнее, чем сами украинцы, вау
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23.12.2021 09:26 Ответить
"Товарищ Сухов" вирішив порулити світом!
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23.12.2021 09:40 Ответить
А Єрмак?
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23.12.2021 10:08 Ответить
Немає нічого смішнішого коли журналіст пише що має робити уряд іншої країни.
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23.12.2021 12:08 Ответить
 
 