В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 7312 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 22 декабря в Украине:
зафиксированы 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 585, медработников – 182).
117 443 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 071 человек, полностью иммунизированы – 78 101 человек, дополнительную дозу получили 271 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1691 человек;
летальных случаев – 275;
выздоровели - 16 521 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 630 391 человек;
выздоровели - 3 393 420 человек;
летальных случаев – 94 184;
проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. В общей сложности проведены 27 720 661 прививка", - рассказали в Минздраве.
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