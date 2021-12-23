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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 7312 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 зафиксированы 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 585, медработников – 182).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 117 443 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 071 человек, полностью иммунизированы – 78 101 человек, дополнительную дозу получили 271 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 госпитализированы – 1691 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 летальных случаев – 275;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 выздоровели - 16 521 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 заболели – 3 630 391 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 выздоровели - 3 393 420 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 летальных случаев – 94 184;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. В общей сложности проведены 27 720 661 прививка", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел 12

Автор: 

Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Вот! Что и требовалось доказать: вчера, с ночи, в Мариуполе мороз шарахнул, непредвиденный. Наверняка куча бомжей в открывшиеся пункты обогрева рванула, те кто сумел ночь морозную пережить. Ну и все они, понятное дело- записаны в барановирусные больные. Потому, Донецкая область вышла на второе место, по заболеваемости. А завтра статистика в Луганской подпрыгнет. Жду-с-с-с-с...
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23.12.2021 08:38
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Вот! Что и требовалось доказать: вчера, с ночи, в Мариуполе мороз шарахнул, непредвиденный. Наверняка куча бомжей в открывшиеся пункты обогрева рванула, те кто сумел ночь морозную пережить. Ну и все они, понятное дело- записаны в барановирусные больные. Потому, Донецкая область вышла на второе место, по заболеваемости. А завтра статистика в Луганской подпрыгнет. Жду-с-с-с-с...
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23.12.2021 08:38 Ответить
Нічого дивного. Не ведеться роз'яснювальна робота з населенням
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23.12.2021 20:32 Ответить
Я б радив вам більше розповідати людям про важливість експрес-тестування
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23.12.2021 21:10 Ответить
А сколько людей не попали в этустатистику? Сделали себе милистан тест и сидят дома.
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23.12.2021 21:11 Ответить
А детей сколько болеет! И ведь чего же проще - сделай ребенку экспресс тест и принимай решение
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23.12.2021 22:00 Ответить
В Украине и так оч.высокие показатели, так и еще много людей сделают себе милистанои или цито тест, и никому не говорят, что ковид у них
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23.12.2021 22:00 Ответить
И еще люди вместо того, чтобы при первых симптомах сделать тест, идут на работу, по магазинам, детей отправляют в садики и в школы
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23.12.2021 22:01 Ответить
Очень много людей на заработках. И пока каждый не осознает, что самотестированием (милистан не дорогой) могут спасти родную жизнь, не будет толку
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23.12.2021 22:43 Ответить
А после НГ еще хуже будет. Это хорошо, что появился Милистан назальный тест - можно быть уверенным в своем здоровье
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23.12.2021 22:43 Ответить
А після новогго року що на нас очікує? Якщо людина більш серйозна, відповідальна, то вона буде самотестуватися хоча б тим самим мілістаном. А як ні???
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23.12.2021 23:06 Ответить
Впевнений, що дані не точні. Наприклад, у мене мілістан-тест показав ковід, то я в телефонному режимі зі знайомим лікарем консультувався і нікуди не ходив
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23.12.2021 23:06 Ответить
Ну, ходе грип. Так він кожного року ходить, скільки люди живуть. І нічого, народ завжди одужує. А хто хворий був на різні хронічні хвороби, то й померти може. Так завжди було. Але нащо грип проейменовуати в якийсь Ковід-19 - не зрозуміло. Також не зрозуміло, чому людей лікарі так погано лікують - вже скоро 100 тисяч померлих буде.
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24.12.2021 00:36 Ответить
 
 