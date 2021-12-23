В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, зафиксированы 7312 новых случаев заражения, 16 521 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 7312 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 декабря в Украине:

зафиксированы 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 585, медработников – 182).

117 443 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 071 человек, полностью иммунизированы – 78 101 человек, дополнительную дозу получили 271 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1691 человек;

летальных случаев – 275;

выздоровели - 16 521 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 630 391 человек;

выздоровели - 3 393 420 человек;

летальных случаев – 94 184;

проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. В общей сложности проведены 27 720 661 прививка", - рассказали в Минздраве.









