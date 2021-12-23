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За сутки войска РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За сутки войска РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

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"В ходе сегодняшнего (22.12.21 г.- Ред.) заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сообщил он.

За сутки войска РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС 01

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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23 грудня 2021, 08:01
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23.12.2021 08:43 Ответить
Так що москалям козирьки і парасольки на баштах їхніх бронегробів ніц не поможуть
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23.12.2021 09:39 Ответить
Похоже , Кремль нагнули !
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23.12.2021 09:29 Ответить

Т-72Б3 в схватке с «Джавелинами» и «Спайками»: экраны над башнями или козырьки?
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/09/08/t-72b3-v-shvatke-s-dzhavelinami-i-spaykami-ekrany-nad-bashnyami-ili-kozyrki
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23.12.2021 09:47 Ответить
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23.12.2021 14:06 Ответить
Не хочу пророчить, но похоже на затишье перед бурей. Будем надеяться, что это будет только сероводород в большом количестве от разрыва кацапских пердаков.
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23.12.2021 14:17 Ответить
Давно я не бачив такого заголовка.
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23.12.2021 15:12 Ответить
Я покритикував, але пост видалили!
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23.12.2021 15:33 Ответить
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! Я НЕ УВЕРЕН, НО Я СЛЫХАЛ, ЧТО ПУТИНЦЫ И ИХ ПОДСОБНИКИ АСАДОВСКИЕ ГОЛОВОРЕЗЫ ГОТОВТЯ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ СВОБОДНОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ В СИРИИ!!! ОСТАНОВИМ ЗАРАЗУ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И ЛЮДЕЙ СНГ ОКАЗЫВАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ УМЕРЕННЫМ ПОВСТАНЦАМ СИРИИ! ТЫСЯЧИ СИРИЙСКИХ РАБОЧИХ ПОЛЯГЛИ В БОЯХ С АСАДОВСКИМИ НАЦЫСТАМИ!!! ЗАЩИТИМ СИРИИ! УКРАИНА С ДРЕВНИМ И ХРАБРЫМ НАРОДОМ СИРИИ!!! НЕ ПРОЙДУТ! СМЕРТЬ ПУТИНСКИМ ОККУПАНТАМ И ИХ ПОДСОБНИКАМ!
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23.12.2021 18:41 Ответить
 
 