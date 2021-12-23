За сутки войска РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.

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"В ходе сегодняшнего (22.12.21 г.- Ред.) заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сообщил он.