За сутки войска РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак анонсировал возвращение к полноценному соблюдению режима прекращения огня.
"В ходе сегодняшнего (22.12.21 г.- Ред.) заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сообщил он.
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