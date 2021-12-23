Россия распространила "фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - совместное заявление делегаций 36 стран-членов ООН
Россия использовала мероприятие Совета Безопасности ООН для провозглашения фальшивых нарративов в адрес других государств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран-членов Организации Объединенных Наций.
Отмечается, что РФ, организовав в Совбезе ООН мероприятие, направленное против прославления нацизма, предъявила обвинение странам Балтии и Украине.
Россия воспользовалась мероприятием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и огласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - отмечается в заявлении.
По мнению его авторов - делегаций западных стран и Украины - это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.
Время проведения мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".
Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.
"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам", - подчеркивается в документе.
В связи с этим 36 делегаций западных стран призывают Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "незамедлительно вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины".
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Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - спільна заява делегацій 36 країн-членів ООН..."
В кінці заяви потрібно було дописати: "... а путін - *****!. '
- А багато було людей в церкві?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.
- Тату, лізе чорт у хату!
- Дарма, хоч і два, аби не москаль.
Не слухайте, батьки, сього ледащиці: підвезе він вам москаля!
Від Москаля поли вріж та втікай.
Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.
Варив чорт з Москалем пиво, та й пива відрікся.
З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.
З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.
Хоч убий Москаля, то він зуби вискаля.
Звичайно, Московська напасть.
Казав Москаль ПРАВО, та й збрехав браво.
Бов, бов, по московськи бреше.
Бреше, як москаль.
Москаль тоді правду скаже, як свиня умиється в сажі.
Коли чорт і москаль що вкрали, то поминай, як звали.
Коли Москаль каже сухо, то напевно застрягнеш по вухо.
Як Москаль скаже сухо, то піднімайсь по самі вуха, то ще замочишся.
Мабуть Москаль тоді красти перестане, як чорт молитись Богу стане.
Москалеві годи як трясці, а він все бісом дивиться.
Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорові, то поїсьте і корови.
Москаль не свій брат - не помилує.
- Щоб ти зозулі не чув! (каже баба)
- Мне и удод закуетъ. (одріка москаль)
Москаль з бісом порадились, та й на лихо понадились.
Москаль викрутнями перебувається (тому ж він скрізь погано лається).
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.
Москаль здавна вже панує, бо бач завше людей дурить.
Москаль як ворона, та хитріший чорта.
Москаль не великий чоловік, та ба!
Москаль ликом чваниться, і кожному під ніс з ним пхається.
Москаль козака як раз огудить, а Москаля й чорт не одурить.
Москаль ликом вязаний, у ликах ходить, та й всіх у ликах водить.
Москаль дорогу знає, та ще питається.
Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.
Московське панування, то чортівське жартування.
Московський час, як жидівський зараз - (не перечекаєш).
На вовка помовка, а Москаль кобилу вкрав.
Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.
Не великий Москаль, та страшний.
Не випадає Москаля дядьком звати, а все дядюшка.
Про одного Москаля війна буде.
Собака брехне - Москаль віри пійме.
Ти Москалю і добрий чоловік, та твоя шенеля злодій.
Хоч добрий чоловік, та Москаль.
Чорт зна що у лаптях, та й то Москаль.
У Москаля на грош амуніції, на десять амбіції.
"москаль північний - ворог одвічний"
"не вір москалеві.... НІКОЛИ"