Россия распространила "фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - совместное заявление делегаций 36 стран-членов ООН

Россия использовала мероприятие Совета Безопасности ООН для провозглашения фальшивых нарративов в адрес других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран-членов Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что РФ, организовав в Совбезе ООН мероприятие, направленное против прославления нацизма, предъявила обвинение странам Балтии и Украине.

Россия воспользовалась мероприятием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и огласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - отмечается в заявлении.

По мнению его авторов - делегаций западных стран и Украины - это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.

Время проведения мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".

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Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам", - подчеркивается в документе.

В связи с этим 36 делегаций западных стран призывают Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "незамедлительно вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины".