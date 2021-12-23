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Новости Агрессия России против Украины Война
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Белый дом ответил на обвинения и угрозы Путина: Агрессия, которую мы наблюдали на границе Украины, и воинственная риторика исходят с одной стороны

Белый дом ответил на обвинения и угрозы Путина: Агрессия, которую мы наблюдали на границе Украины, и воинственная риторика исходят с одной стороны

Президент России Владимир Путин обвиняет и угрожает США перед своей аудиторией, у НАТО и Соединенных Штатов нет агрессивных намерений против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

21 декабря Путин заявил, что Запад "виноват в напряженности в Европе", и пригрозил "военно-техническими мерами" в случае "дальнейших недружественных шагов". Псаки попросили прокомментировать эти слова.

"Напомню вам, что у президента Путина есть своя аудитория. Это не США и не люди, которые здесь живут", – ответила она.

Спикер Белого дома отметила, что НАТО является оборонительным союзом. Псаки заверила: ни США, ни партнеры по Альянсу не вынашивают агрессивных намерений против России.

"Агрессия, которую мы наблюдали на украинской границе, и воинственная риторика исходят с одной стороны. Я думаю, что каждый может видеть это довольно ясно", – подытожила Псаки.

Также читайте: Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Напомним, по данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Автор: 

армия РФ (18994) путин (31191) россия (95308) США (26313) угрозы (850) Псаки (168)


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Топ комментарии
+8
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23.12.2021 08:48
+6
ТЭЦ в Бурятии пыхнула догнала все таки карма Бурятию. Ведь не только в Сирии но и на Донбассе были замечены жаренные буряты. Бог не Тимошка, он все видит
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23.12.2021 09:09
+4
Дивною склалася ситуація. До цього протистояння та агресії з боку Москви не тільки деякі закордонні полатики, а і вітчизняні політологи стверджували, що Україні незалежність дісталася у подарунок. Сьогодні Путін своїми діями, а Україна своїм протистоянням, заставляє увесь світ чітко визначити, що українці і росіяни це не один народ, що Україна незалежна держава. Саме сьогодні відбувається закарбування у світовій свідомості людства конкретних рис незалежної країни - України. Тому перед нацією і українською владою нині стоїть чітка вимога від усьго українства, щоб образ України, що закарбовується в світовій свідомості був таким, щоб ним пишалися майбутні покоління.
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23.12.2021 09:26
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Соплежуйство Заходу тільки підбадьорює )(уйла і Китай.
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23.12.2021 08:48 Ответить
точнее - соплежуйство ЕС, где Х.йло баблом и ресурсами лобирует свои интересы диктатора агрессора.
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23.12.2021 09:21 Ответить
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23.12.2021 08:48 Ответить
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23.12.2021 08:58 Ответить
ТЭЦ в Бурятии пыхнула догнала все таки карма Бурятию. Ведь не только в Сирии но и на Донбассе были замечены жаренные буряты. Бог не Тимошка, он все видит
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23.12.2021 09:09 Ответить
Значит зачем то западу нужен этот кремлёвский зверёк раз ещё ещё не прихлопнули, в виде пугала наверное.
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23.12.2021 09:12 Ответить
НАТО краще мать одну Росію , ніж десяток "бантустанів", вожді яких захоплять у свої руки ядерні боєголовки , що розміщені на їх території і продадуть їх терористам!
От і вся "потреба"
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23.12.2021 09:47 Ответить
Дивною склалася ситуація. До цього протистояння та агресії з боку Москви не тільки деякі закордонні полатики, а і вітчизняні політологи стверджували, що Україні незалежність дісталася у подарунок. Сьогодні Путін своїми діями, а Україна своїм протистоянням, заставляє увесь світ чітко визначити, що українці і росіяни це не один народ, що Україна незалежна держава. Саме сьогодні відбувається закарбування у світовій свідомості людства конкретних рис незалежної країни - України. Тому перед нацією і українською владою нині стоїть чітка вимога від усьго українства, щоб образ України, що закарбовується в світовій свідомості був таким, щоб ним пишалися майбутні покоління.
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23.12.2021 09:26 Ответить
Х.йло обезьяна с гранатой и запад не загоняет это чмо в угол умышленно. Это чмо сдохнет и его сменит другой царь, рабы привыкли к барину который позаботится о них и радуются когда кнутом плещут соседа... пакостная орда алкашей на большой территории
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23.12.2021 09:29 Ответить
Загроза війни,але українці у влади посто просили принаймі 4 роки щоб їм дозволили мати бойову зброю.Можливо вони боялись того що їм дадуть по повній за розкражу України,але їм тепер і насрати якщо начнеться війна.
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23.12.2021 10:16 Ответить
 
 