Белый дом ответил на обвинения и угрозы Путина: Агрессия, которую мы наблюдали на границе Украины, и воинственная риторика исходят с одной стороны
Президент России Владимир Путин обвиняет и угрожает США перед своей аудиторией, у НАТО и Соединенных Штатов нет агрессивных намерений против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
21 декабря Путин заявил, что Запад "виноват в напряженности в Европе", и пригрозил "военно-техническими мерами" в случае "дальнейших недружественных шагов". Псаки попросили прокомментировать эти слова.
"Напомню вам, что у президента Путина есть своя аудитория. Это не США и не люди, которые здесь живут", – ответила она.
Спикер Белого дома отметила, что НАТО является оборонительным союзом. Псаки заверила: ни США, ни партнеры по Альянсу не вынашивают агрессивных намерений против России.
"Агрессия, которую мы наблюдали на украинской границе, и воинственная риторика исходят с одной стороны. Я думаю, что каждый может видеть это довольно ясно", – подытожила Псаки.
Напомним, по данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От і вся "потреба"