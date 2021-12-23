Повышение гарантий по банковским вкладам ожидается в 2022 году, - Фонд гарантирования вкладов
В парламенте ожидает принятия законопроект, которым предусмотрено повышение гарантированной суммы по банковским вкладам в 2 раза – с нынешних 200 тыс. грн до 400 тыс. грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в эфире ICTV Светлана Рекрут - директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как пояснила Светлана Рекрут, повышение гарантий по вкладам является свидетельством того, что банковская система стабильна и капитализирована. Кроме того, этот шаг даст толчок для дальнейшего развития банковской системы, поскольку будет способствовать притоку вкладов, что, в свою очередь, обеспечит банкам больший ресурс для наращивания кредитования. Это станет толчком к росту экономики, развитию предпринимательства и благосостояния общества.
По данным Фонда гарантирования вкладов, за годы своей деятельности Фонд вернул более 96 миллиардов гривен более чем двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков. В частности, эффективность системы гарантирования была доказана в годы банковского кризиса, начавшегося в 2014 г., когда были признаны неплатежеспособными около 100 банков.
По словам Светланы Рекрут, гарантированная сумма по вкладам будет повышена в 2 раза сразу после принятия упомянутого законопроекта Верховной Радой и подписания Президентом, а с начала 2023 года сумма гарантий достигнет 600 тыс. грн. В более отдаленной перспективе планируется постепенно достичь уровня, установленного в странах Евросоюза, – 100 тыс. евро.
Напомним, Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (№5542-1) был принят парламентом в первом чтении 30 июня 2021 г. и внесен в повестку дня ко второму чтению.
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за 30 років по 3% річних суми мають зрости вдвічі...
причому кожен вклад все одно не перевищуватиме 200 000...
Где делись 92 Украинских банка ,
да все
в Израиле с активами , а Украинские вкладчики остались
с пустыми бумагами от фонда гарантирования ( чего) ?
Курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців коломойский скупив 5.5 млрд.долларів що визвало тотальний дефіціт валюти по всій Україні, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на улюблені товари зебілів - цигарки та горилку
Всё разбивается о формальность "Если эти средства будут заложены в бюджете"
Фонд будет просто распределять ту подачку что выдаст казначейство.