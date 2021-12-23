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Украина вас ценит и на вас рассчитывает, - Зеленский вручил дипломатам государственные награды

Украина вас ценит и на вас рассчитывает, - Зеленский вручил дипломатам государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 декабря приняли участие в торжествах по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, состоявшихся в с. Гута Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Обращаясь к дипломатам, глава государства отметил, что мероприятия, проведенные в рамках конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", были наполнены содержанием и теплой атмосферой, а также искренним и неформальным общением.

"Я хочу сказать, что независимо от того места в мире, где вы работаете, от вашего ранга, все украинские послы для нашего государства, для меня лично – чрезвычайные. Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, сообщается, что по случаю профессионального праздника и за весомый личный вклад в укрепление международного сотрудничества Украины, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм президент вручил дипломатам государственные награды.

Украинских дипломатов также поздравили с праздником руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не искажайте указ Зеленского о комментировании внешней политики, - Кулеба

В частности, председатель Верховной Рады отметил, что дипломатов сравнивают с солдатами, которые пребывают на передовой международных отношений и сдерживают дипломатический натиск.

"Но мне кажется, что наиболее украинское сравнение для вас – с птицами, которые летят из Украины и точно знают, где их родная земля", – сказал Руслан Стефанчук.

Со своей стороны премьер-министр поблагодарил послов за их труд и подчеркнул, что государство ценит работу каждого из них и коллективов их дипломатических учреждений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что президент Украины, представляющий страну на международной арене, может полагаться на команду украинских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о конференции с послами: Это не съезд политбюро ЦК. Должен быть новый диалог, а не сухие отчеты

Автор: 

дипломатия (1462) Зеленский (20185) награда (1793) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+11
Найогидніший і найнеадекватніший президент України! В Яника була своя політика проросійськості, але він її й не приховував. Цей же сцить в очі і нагло бреше на кожному кроці!
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23.12.2021 08:53
+10
Вже не маю сил споглядати оце зелен лайно при владі.
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23.12.2021 08:46
+9
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23.12.2021 08:47
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Правила форума Совет форумчан
Вже не маю сил споглядати оце зелен лайно при владі.
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23.12.2021 08:46 Ответить
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23.12.2021 08:47 Ответить
У Зели не дипломаты, а всякий зброд!
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23.12.2021 08:50 Ответить
Найогидніший і найнеадекватніший президент України! В Яника була своя політика проросійськості, але він її й не приховував. Цей же сцить в очі і нагло бреше на кожному кроці!
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23.12.2021 08:53 Ответить
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!

https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs
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23.12.2021 09:15 Ответить
А на наркомана, мы не рассчитываем
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23.12.2021 08:55 Ответить
Почему ? Надо расчитівать, он стране будет и дальше мешать!
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23.12.2021 11:57 Ответить
Пля, оно бабочку напялило. Максимум на конферансье тянет
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23.12.2021 08:59 Ответить
политика провалена... но награды нашли героев... как обычно, награждены непричастные и наказаны исполнители...
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23.12.2021 09:09 Ответить
у Зeлeнського пeрука? Зe-клоун - лисий?
https://www.youtube.com/watch?v=qu5qihkrMIU
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23.12.2021 09:09 Ответить
Ай-яй-яй! Як невдобно получилось! Не з Зєлєнскім, ні! З Інтернетом! Все, с*ка помне! 🤢
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23.12.2021 09:30 Ответить


https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXXTKpvCeHdB0f4YgJsleJ7I2428JqiIh7Iqd-JfKAhOSOgBZuqKixbPv2qQGlX6otO_tzuKJyG1pBokhdD3F_nnfbIQb2WHGrpv3KbF5MCLcDv0-9ECJP5LN-AHDgaN-3j9fXE0tLv0wmeigDOMeMfgy0ieH8S_Yqu8MPlzVQw3w&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ 1 год ·



Телеканал Рада.
В кожному випуску - Зеленський і …. Порошенко.

Ведуча, анонсуючи новини, чесно сказала, що в ефірі - телеканал ZIK А потім сором'язливо поправилася, що … канал РАДА

Лише в одному випуску новин , не в прайм, вскольз, одним реченням , згадали депутата Галушка. Видно, отримали нагоняй від Банкової і забули про цього досьогодні нікому невідомого хамовитого слугу. Головні новини незмінні - прекрасний Зеленський, і жахливий Порошенко.

Як ви гадаєте, якби хтось з https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/?__cft__[0]=AZXXTKpvCeHdB0f4YgJsleJ7I2428JqiIh7Iqd-JfKAhOSOgBZuqKixbPv2qQGlX6otO_tzuKJyG1pBokhdD3F_nnfbIQb2WHGrpv3KbF5MCLcDv0-9ECJP5LN-AHDgaN-3j9fXE0tLv0wmeigDOMeMfgy0ieH8S_Yqu8MPlzVQw3w&__tn__=kK-R Європейська Солідарність подібним чином поводився з поліцейськими, скільки б студій нового пропагандистського каналу Банкової було присвячено такому депутату?

І за все це з держбюджету заплатили 9 млн грн за 2 тижні суцільної пропаганди влади .

Темники епохи Медведчука повернулися в найгіршому вигляді.

Про владу або захоплено, або ніяк.
Про опозицію- тільки погано.
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23.12.2021 09:16 Ответить
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23.12.2021 09:19 Ответить
Если бы дипломаты собрались в селе Мала Талейранівка ил в Дизраеличах - ну нехай.
А чем знаменито село Гута? Там есть ферма по выращиванию
дипломатов ?
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23.12.2021 09:23 Ответить
А чому в Гуті, а не в "Крівом Рогу"?
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23.12.2021 11:42 Ответить
Готується до виборів на закордонних округах. Ні, готує їх до "правильної" поведінки під час виборів. Бо з*явиться ж багато громадян України за кордоном, які голосуватимуть і визначатимуть долю України (або малоросійського округу РФ).
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23.12.2021 12:14 Ответить
Вова,не відставай від Леоніда Ілліча.
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23.12.2021 19:24 Ответить
 
 