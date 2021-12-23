Украина вас ценит и на вас рассчитывает, - Зеленский вручил дипломатам государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 декабря приняли участие в торжествах по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, состоявшихся в с. Гута Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Обращаясь к дипломатам, глава государства отметил, что мероприятия, проведенные в рамках конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", были наполнены содержанием и теплой атмосферой, а также искренним и неформальным общением.

"Я хочу сказать, что независимо от того места в мире, где вы работаете, от вашего ранга, все украинские послы для нашего государства, для меня лично – чрезвычайные. Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, сообщается, что по случаю профессионального праздника и за весомый личный вклад в укрепление международного сотрудничества Украины, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм президент вручил дипломатам государственные награды.

Украинских дипломатов также поздравили с праздником руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В частности, председатель Верховной Рады отметил, что дипломатов сравнивают с солдатами, которые пребывают на передовой международных отношений и сдерживают дипломатический натиск.

"Но мне кажется, что наиболее украинское сравнение для вас – с птицами, которые летят из Украины и точно знают, где их родная земля", – сказал Руслан Стефанчук.

Со своей стороны премьер-министр поблагодарил послов за их труд и подчеркнул, что государство ценит работу каждого из них и коллективов их дипломатических учреждений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что президент Украины, представляющий страну на международной арене, может полагаться на команду украинских дипломатов.

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