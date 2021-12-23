Украина вас ценит и на вас рассчитывает, - Зеленский вручил дипломатам государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 декабря приняли участие в торжествах по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, состоявшихся в с. Гута Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Обращаясь к дипломатам, глава государства отметил, что мероприятия, проведенные в рамках конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", были наполнены содержанием и теплой атмосферой, а также искренним и неформальным общением.
"Я хочу сказать, что независимо от того места в мире, где вы работаете, от вашего ранга, все украинские послы для нашего государства, для меня лично – чрезвычайные. Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!" – подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме того, сообщается, что по случаю профессионального праздника и за весомый личный вклад в укрепление международного сотрудничества Украины, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм президент вручил дипломатам государственные награды.
Украинских дипломатов также поздравили с праздником руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, председатель Верховной Рады отметил, что дипломатов сравнивают с солдатами, которые пребывают на передовой международных отношений и сдерживают дипломатический натиск.
"Но мне кажется, что наиболее украинское сравнение для вас – с птицами, которые летят из Украины и точно знают, где их родная земля", – сказал Руслан Стефанчук.
Со своей стороны премьер-министр поблагодарил послов за их труд и подчеркнул, что государство ценит работу каждого из них и коллективов их дипломатических учреждений.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что президент Украины, представляющий страну на международной арене, может полагаться на команду украинских дипломатов.
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https://www.facebook.com/ 1 год ·
Телеканал Рада.
В кожному випуску - Зеленський і …. Порошенко.
Ведуча, анонсуючи новини, чесно сказала, що в ефірі - телеканал ZIK А потім сором'язливо поправилася, що … канал РАДА
Лише в одному випуску новин , не в прайм, вскольз, одним реченням , згадали депутата Галушка. Видно, отримали нагоняй від Банкової і забули про цього досьогодні нікому невідомого хамовитого слугу. Головні новини незмінні - прекрасний Зеленський, і жахливий Порошенко.
Як ви гадаєте, якби хтось з https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/?__cft__[0]=AZXXTKpvCeHdB0f4YgJsleJ7I2428JqiIh7Iqd-JfKAhOSOgBZuqKixbPv2qQGlX6otO_tzuKJyG1pBokhdD3F_nnfbIQb2WHGrpv3KbF5MCLcDv0-9ECJP5LN-AHDgaN-3j9fXE0tLv0wmeigDOMeMfgy0ieH8S_Yqu8MPlzVQw3w&__tn__=kK-R Європейська Солідарність подібним чином поводився з поліцейськими, скільки б студій нового пропагандистського каналу Банкової було присвячено такому депутату?
І за все це з держбюджету заплатили 9 млн грн за 2 тижні суцільної пропаганди влади .
Темники епохи Медведчука повернулися в найгіршому вигляді.
Про владу або захоплено, або ніяк.
Про опозицію- тільки погано.
А чем знаменито село Гута? Там есть ферма по выращиванию
дипломатов ?