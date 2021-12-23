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Новости Война
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Алгоритм, как женщинам стать на военный учет, должны разработать до конца следующей недели, - Минобороны

Алгоритм, как женщинам стать на военный учет, должны разработать до конца следующей недели, - Минобороны

В Минобороны не исключают, что на учет можно будет стать электронно.

Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет как военнообязанных. Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова рассказала, что до конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам стать на военный учет, пишет Громадське радіо, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что соответствующие алгоритмы и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности", - пояснила Воронкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На то, чтобы поставить на учет всех женщин-военнообязанных, понадобится полтора-два года, - экс-министр обороны Гриценко

При этом она отметила, что в Минобороны хотят разработать быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на военный учет.

Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на военный учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Автор: 

женщины (883) Минобороны (9275) воинская повинность (77) военкомат (458) Воронкова (10)


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Топ комментарии
+12
кто-то дал команду парализовать военкоматы перед вторжением?
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23.12.2021 09:13
+9
Всі українські чоловіки стоять на обліку ?
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23.12.2021 09:05
+9
Новое "законодательство" приведет к увеличению покидающих страну ( уже семьями) на 25-30%. Отмечу что скажем медики были всегда на военном учете и это не вызывало удивления. но вводить по сути всех подряд, и в добавок до пенсионного возраста в 60 лет ( еще недавно женщины выходили в 55) это конечно полный дибилизм. Как и то что сделал предыдущий гарант подняв планку прибывания на учете до 60 лет ( мужчинам) При том "здоровье" что в нашей стране у населения ужасное, продолжительность жизни у мужчин ( 2021 г) 66 лет ( может есть желание сравнить с другими странами) Еще раз выскажу свою мысль , во время 2 й мировой ( ВОВ) в СССР призывным так сказать основной волны считались лица до 40 лет, предельным возрастом считалось 45. ( не смотря что война тогда велась только за счет перемалывания людского ресурса) И это реально соответствовало и на данный момент соответствует физическим кондициям человека. Да и женщин практически поголовно записывать на воинский учет в 21 веке как то не комильфо ( тем более что они в отличии скажем от Израиля никогда не проходили военной подготовки). Но как говорится " дурень думкой богатеет" Как на пока подобное понизит и так падающие рейтинги действующей власти и лично Вована- не призывного, а с другой стороны он уже 3 года роет с особым энтузиазмом себе яму, ну и Бог в помощь, как говорится.
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23.12.2021 09:27
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23.12.2021 12:22 Ответить
"А вводить воинский учет до 60 лицам даже условно не прошедшим военную подготовку это смешно"

Пусть найдут пригодных к службе по состоянию здоровья среди женшин 60-летних.
За сколько там пробежать 100-метровку требуется? Какие нормативы?
Только захриста ради не предлагайте Резникову заставлять женщин крутить обруч (****-хуп), ежели такое входит в нормативы.
Не на вслякую налезет.
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23.12.2021 10:07 Ответить
Главное шоб не ввели отжимание от пола из позиции "лицов вверх" с грузом сверху!
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23.12.2021 10:27 Ответить
Что касается 100 метровки - это повод потом бабам не платить полностью зарплату - как не сдавшим физо. Их такой вариант тоже устраивает. - экономия
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23.12.2021 21:17 Ответить
У нас подражают Израилю те, кто сам в Израиль не поехал из-за этих законов. Поэтому они избрали защищать Украину из служебных кресел - безопаснее и прибыльнее...
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23.12.2021 10:32 Ответить
Шо значит готовы воевать?
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23.12.2021 10:34 Ответить
Сюрприз для поклонниц "95-го квартала"...
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23.12.2021 09:28 Ответить
ПВП у школі проходять ? В українській.
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23.12.2021 09:57 Ответить
А вони гроші мають на організацію проведення масових медобстежень для постановки на військовий облік? Знайомий розказував: отримав у 2014-му повістку з військкомату на призов А він - у запасі вже Ну - взяв свої медичні документи і прийшов Сидять лікарі Він кладе медкнижку з вклеєними виписними епікризами де (крім всього іншого) вказано про стаціонарне лікування в зв"язку з компресійним переломом хребта Лікарі кажуть:
- Ми вас направимо на стаціонарне обстеження до лікарні!
- Направляйте!"
Отримав направлення Прибув Лікар подивився документи і каже:
- Я призначаю вам такі-то обстеження
Отримав направлення і прийшов до спеціалістів Ті кажуть:
- Оплатіть таку-то суму за обстеження! Ось реквізити банку
Розвернувся і поїхав до військкома - поклав на стіл рапорт:
- Прошу провести оплату таких-то медичних обстежень у відповідності з такими-то нормами чинного законодавства України , згідно з якими усі заходи , пов"язані з призовом на військову службу покладаються на державу
Воєнком "очі витріщив":
- А у нас грошей нема!
- А я тут до чого?
- Так може Ви самі якось вирішите?
- Ви мене "за дурня тримаєте"? Ви - державна людина і керуєтесь законами! От і виконуйте їх вимоги!
- Але ми не можемо!
- Значить так: я поїхав додому Вирішите питання з оплатою обстежень - викликайте! Адресу і телефон знаєте!
На тому все і закінчилося! Так це ж одиничний випадок! А тут треба займаться парою мільйонів осіб!!!
Я вже не кажу про те що в законі не пропрацьовано постановку на облік по категоріях: наявність дітей , їх кількість , їх вік , наявність непрацездатних утриманців і так далі!
Коротше кажучи - не закон а чергове "бла-бла-бла"!
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23.12.2021 09:39 Ответить
У меня после 2014 года пропало всякое желание посещать военкоматы и сильно захотелось, чтобы там мою фамилию забыли надолго. Но как оказалось, президент поменялся, а желание не исчезло... Самой большой моей ошибкой было то, что я им тогда дал свой номер телефона.
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23.12.2021 09:59 Ответить
Тільки що говорив з дочкою Вона в мене - бухгалтер Каже:
- Сидимо з колегою і думаємо - чи то берці примірять чи гроші на штрафи шукать?
Кажу:
- Сидіть спокійно і "посилайте на три веселі букви" усіх! Щоб на облік поставить треба спочатку медобстеження пойти щоб вас визнали придатними до військової служби А це по закону повинен забезпечить військкомат за рахунок коштів місцевих бюджетів А вони це забезпечить не можуть навіть стосовно старшокласників-юнаків - "Грошей нема!"
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23.12.2021 10:53 Ответить
Во времена СССР в каждом военкомате был 1-й отдел. Именно мобилизационный, и он был самым главным, и его начальник был первым замом военкома. Именно там были на учете в первую очередь грузовики, трактора, инженерная техника и их водители, которые имелись в гражданских организациях. И уже потом, личный состав. Разбитый на категории, которые назывались списками. Кадрированные воинские части, в которых была только техника, а личный состав прибывал в случае объявления всеобщей мобилизации.
Боже, как это влезет в голову способного провинциального комика и его тусовки!!?? Кто им снимет и покажет все эти видосики?
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23.12.2021 10:40 Ответить
лучше дополнительно провести проверку всех плоскостопых и сектантов.
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23.12.2021 09:42 Ответить
Хотелось бы спросить - а кто у нас является военнообязанным? И по какому закону? Если военнообязянные те, кто проходил срочную воинскую службу, то может ли быть Верховный главком невоеннообязанным, т.е. ничего не должным по защите и обороне?
Барыги, во што вы превратили государство? Даже бардаком назвать трудно - там хоть следили за кассой...
Анекдот от Сереги Гай Юлия...
Во львовском публичном дому кассирша кричит на второй этаж, где расположены кабинеты:
- Панни Зося, панни Зося! Не дайте тому пану кончить - он фальшиву злоту дав!
Когда уже у нас понты барыжные закончаться...
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23.12.2021 09:56 Ответить
Проблєма у чому ? Приберіть від нас дурнувату РФ - Вам усі подякують. І Героя дадуть.
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23.12.2021 10:04 Ответить
Извиняюсь спросить. Насчет Героя вы не пошутили? Тогда уточните, куда вам РФ прибрать - влево или вправо? Токо не обманите с Героем
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23.12.2021 10:25 Ответить
Нє нє нє ... Б-же збав, як тільки у реалі (а не на мапі) зробите, так одразу, гарантую!
Особисто із рук Зе ...
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23.12.2021 12:24 Ответить
А у зелёной шоблы, как всегда, всё через жопу вдвойне. Закон есть, а как исполнять его никто не знает. Вот начальник будет обзванивать военкоматы и спрашивать(!?!) как они решили справляться с задачей. Децентрализация по Зеленскому в действии
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23.12.2021 09:57 Ответить
Нормально, за кого проголосовали - то и получили, равнопрвие, так сказать:

"Кто за кого голосовал? Детали экзит-пола

И мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%).
Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%).
В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%),
Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты)."

Потому старух 80-летних и не призывает Бубочка на военную службу - они за него не голосовали.
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23.12.2021 10:04 Ответить
За що баби боролися, на те і напоролися. Хотілося вам рівноправ'я, то отримайте його в повній мірі. От якби ще за часів президенства бджоляра Ющенка тодішній міністр оборони Гриціан Тівріческий цю реформу зробив, то донині наші баби всі були б обліковані і навчені тримати в руках не тільки кухонного ножа. І тепер він би не бідкався, що до війни нічого не встигнемо. Рано чи пізно, а нам цю реформу із залучення жінок до оборони країни в межах їх можливостей і потреб армії і держави в цілому треба робити. Бо порівняно з ворогом наші людські ресурси значно менші. Однак влада має розуміти, що цією реформою свій рейтинг вона одномоментно зведе нанівець.
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23.12.2021 10:25 Ответить
У Путина с каждым днем все меньше желания нападать на Украину...
Анекдот от Сереги Гай Юлия...
У мужика распухли яйца и стали как две большие дыни. Он пошел к врачу, хирургу, спросить чьо делать.
Хирург сказал - резать. И другой хирург - резать. А резать и страшно и жалко.
И мужик пошел к терапевту:
Т.: Да, тяжелый случай, а вы у хирурга были?
Б.: Да!
Т.: И шо он сказал?
Б.: Резать!
Т.: Больной, станьте на табуретку. А теперь спрыгните вниз. От эти хирурги - им бы все разать и резать. И зачем! Видите - они сами отвалились...
Так и Путину - на фига нападать, когда такие люди в стране Украина есть...
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23.12.2021 10:46 Ответить
Знаю багато випадків, коли мамки або жінки не пускають синів або чоловіків у воєнкомати.
Тепер нехай вибирають.
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23.12.2021 12:20 Ответить
Як буде фемінітив слова солдат? Тре звикати
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23.12.2021 16:09 Ответить
Приблизно так:
"Пілотка Савченко - членкиня екіпажу гелікоптера".
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23.12.2021 16:28 Ответить
А у Сравченко есть пилотка ! )))

Я думаю, что там уже все заросло...
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23.12.2021 21:25 Ответить
Всякая милитарная фемина обязана перво-наперво и крепко-накрепко надлежаще усвоить и безупречно исполнять главную неписанную статью устава для военнослужащих-женщин:
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
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23.12.2021 16:25 Ответить
дайте бабi автомат,баба стане як зольдат.
а уклониста зеленского поставить старшим по кухне,
я думаю там "разводящим" полбу быстро заработает.
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23.12.2021 18:07 Ответить
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