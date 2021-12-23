Алгоритм, как женщинам стать на военный учет, должны разработать до конца следующей недели, - Минобороны
В Минобороны не исключают, что на учет можно будет стать электронно.
Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет как военнообязанных. Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова рассказала, что до конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам стать на военный учет, пишет Громадське радіо, передает Цензор.НЕТ.
Она также сообщила, что соответствующие алгоритмы и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.
"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности", - пояснила Воронкова.
При этом она отметила, что в Минобороны хотят разработать быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на военный учет.
Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на военный учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).
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Пусть найдут пригодных к службе по состоянию здоровья среди женшин 60-летних.
За сколько там пробежать 100-метровку требуется? Какие нормативы?
Только захриста ради не предлагайте Резникову заставлять женщин крутить обруч (****-хуп), ежели такое входит в нормативы.
Не на вслякую налезет.
- Ми вас направимо на стаціонарне обстеження до лікарні!
- Направляйте!"
Отримав направлення Прибув Лікар подивився документи і каже:
- Я призначаю вам такі-то обстеження
Отримав направлення і прийшов до спеціалістів Ті кажуть:
- Оплатіть таку-то суму за обстеження! Ось реквізити банку
Розвернувся і поїхав до військкома - поклав на стіл рапорт:
- Прошу провести оплату таких-то медичних обстежень у відповідності з такими-то нормами чинного законодавства України , згідно з якими усі заходи , пов"язані з призовом на військову службу покладаються на державу
Воєнком "очі витріщив":
- А у нас грошей нема!
- А я тут до чого?
- Так може Ви самі якось вирішите?
- Ви мене "за дурня тримаєте"? Ви - державна людина і керуєтесь законами! От і виконуйте їх вимоги!
- Але ми не можемо!
- Значить так: я поїхав додому Вирішите питання з оплатою обстежень - викликайте! Адресу і телефон знаєте!
На тому все і закінчилося! Так це ж одиничний випадок! А тут треба займаться парою мільйонів осіб!!!
Я вже не кажу про те що в законі не пропрацьовано постановку на облік по категоріях: наявність дітей , їх кількість , їх вік , наявність непрацездатних утриманців і так далі!
Коротше кажучи - не закон а чергове "бла-бла-бла"!
- Сидимо з колегою і думаємо - чи то берці примірять чи гроші на штрафи шукать?
Кажу:
- Сидіть спокійно і "посилайте на три веселі букви" усіх! Щоб на облік поставить треба спочатку медобстеження пойти щоб вас визнали придатними до військової служби А це по закону повинен забезпечить військкомат за рахунок коштів місцевих бюджетів А вони це забезпечить не можуть навіть стосовно старшокласників-юнаків - "Грошей нема!"
Боже, как это влезет в голову способного провинциального комика и его тусовки!!?? Кто им снимет и покажет все эти видосики?
Барыги, во што вы превратили государство? Даже бардаком назвать трудно - там хоть следили за кассой...
Анекдот от Сереги Гай Юлия...
Во львовском публичном дому кассирша кричит на второй этаж, где расположены кабинеты:
- Панни Зося, панни Зося! Не дайте тому пану кончить - он фальшиву злоту дав!
Когда уже у нас понты барыжные закончаться...
Особисто із рук Зе ...
"Кто за кого голосовал? Детали экзит-пола
И мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%).
Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%).
В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%),
Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты)."
Потому старух 80-летних и не призывает Бубочка на военную службу - они за него не голосовали.
Анекдот от Сереги Гай Юлия...
У мужика распухли яйца и стали как две большие дыни. Он пошел к врачу, хирургу, спросить чьо делать.
Хирург сказал - резать. И другой хирург - резать. А резать и страшно и жалко.
И мужик пошел к терапевту:
Т.: Да, тяжелый случай, а вы у хирурга были?
Б.: Да!
Т.: И шо он сказал?
Б.: Резать!
Т.: Больной, станьте на табуретку. А теперь спрыгните вниз. От эти хирурги - им бы все разать и резать. И зачем! Видите - они сами отвалились...
Так и Путину - на фига нападать, когда такие люди в стране Украина есть...
Тепер нехай вибирають.
"Пілотка Савченко - членкиня екіпажу гелікоптера".
Я думаю, что там уже все заросло...
"Женские колготки в области икроножных мышц в наименьшей степени повреждаются о вышитые погоны высшего офицерского состава, принося при этом владелице наибольшие преимущества".
Как и каждая статья воинских уставов, эта неписанная статья тоже "писана кровью", правда не совсем той, которая пролита в боях на полях сражений.
а уклониста зеленского поставить старшим по кухне,
я думаю там "разводящим" полбу быстро заработает.