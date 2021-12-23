Алгоритм, как женщинам стать на военный учет, должны разработать до конца следующей недели, - Минобороны

В Минобороны не исключают, что на учет можно будет стать электронно.

Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет как военнообязанных. Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова рассказала, что до конца следующей недели должны разработать алгоритм, как женщинам стать на военный учет, пишет Громадське радіо, передает Цензор.НЕТ.

Она также сообщила, что соответствующие алгоритмы и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности", - пояснила Воронкова.

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При этом она отметила, что в Минобороны хотят разработать быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на военный учет.

Как сообщалось, Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на военный учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).