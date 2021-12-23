Заявление Блинкена и Борреля: Россия должна пойти на деэскалацию: дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ

Россия должна пойти на деэскалацию в Украине, в случае расширения агрессии ее ждут серьезные последствия.

Об этом говорилось в разговоре главы Госдепа США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, говорится в заявлении пресс-служб Госдепа и Европейской службы внешних отношений (EEAS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В EAAS сообщили, что Боррель обсуждал с Блинкеном наращивание военной мощи РФ вокруг Украины.

"Россия должна пойти на деэскалацию и полное выполнение Минских договоренностей", – говорится в заявлении дипломатом.

В Госдепе США отметили, что Блинкен и Боррель подтвердили – "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия для РФ".

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Кроме того, дипломаты подчеркнули необходимость координировать действия для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

В EEAS добавили, что Блинкен и Боррель приняли к сведению требования России о "гарантиях безопасности" в Европе. Собеседники договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии ЕС.