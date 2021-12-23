Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 декабря в мире зарегистрировали 894 536 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7645 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 277 525 716 случаев инфицирования, из них 894 536 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5393665 человек, из них 7645 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 248,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 6-ю в мире и 4-ю в Европе.



