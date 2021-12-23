Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 23 декабря в мире зарегистрировали 894 536 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7645 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 277 525 716 случаев инфицирования, из них 894 536 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5393665 человек, из них 7645 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 248,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 6-ю в мире и 4-ю в Европе.
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С 7 по 20 декабря 2021 года голландцы проголосовали за пятнадцать номинированных слов на звание «Слово года 2021».
В число пятнадцати номинированных слов вошли: booster shot, delta variant, breakthrough infection, influencer, sensitivity reader, cave syndrome, intimacy vacuum, meme share, pandemic, prick polarization, sorry, QR society, vaccination booster, wappie sound и housing protest (бустерный укол, чувствительный читатель, пандемия, QR-общество, пещерный синдром, отправка мемов и другие).
Слово «prikspijt» набрало 40 278 голосов (82,2%) из 49 000 голосов, поданных на сайте Ван Дейла. За ним следует «жилищный протест» (3,7%), а затем «звук ваппи» (3,6%).
Определение «prikspijt»: человек сожалеет о том, что ему сделали прививку от определенной болезни.
Вы вынимаете Глок-19 и бросаетесь на хулиганов ?
Ну не смешите.