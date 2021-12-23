РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4239 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 230 7

Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 декабря в мире зарегистрировали 894 536 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7645 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 277 525 716 случаев инфицирования, из них 894 536 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5393665 человек, из них 7645 за минувшие сутки.

Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 248,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 300 жителей оккупированного Донбасса вакцинировали на свободной части Донецкой области

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 12-ю, по летальным случаям - 6-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина – шестая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зато мы по 37$ раздадим за прививочку.... И вообще чемпионі по борьбе с ковидом....
показать весь комментарий
23.12.2021 09:13 Ответить
«Prikspijt», что в переводе означает «сожаление о вакцинации», признано словом года 2021 в Нидерландах после кампании в социальных сетях, проведенной известным составителем голландских словарей.



С 7 по 20 декабря 2021 года голландцы проголосовали за пятнадцать номинированных слов на звание «Слово года 2021».



В число пятнадцати номинированных слов вошли: booster shot, delta variant, breakthrough infection, influencer, sensitivity reader, cave syndrome, intimacy vacuum, meme share, pandemic, prick polarization, sorry, QR society, vaccination booster, wappie sound и housing protest (бустерный укол, чувствительный читатель, пандемия, QR-общество, пещерный синдром, отправка мемов и другие).



Слово «prikspijt» набрало 40 278 голосов (82,2%) из 49 000 голосов, поданных на сайте Ван Дейла. За ним следует «жилищный протест» (3,7%), а затем «звук ваппи» (3,6%).



Определение «prikspijt»: человек сожалеет о том, что ему сделали прививку от определенной болезни.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:41 Ответить
І до чого тут COVID-19? Досить вже утиркам засерати мозок населенню цією фуфлостатистикою.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:55 Ответить
Когда вы видите на улице человека зовущего на помощь от хулиганов-- поворачиваете голову в другую сторону и ускоряя шаг проходите мимо. Когда понимаете, что из бюджета страны воруют миллиарды-- молча ухмыляетесь. Вы выбрали Порошенко с перепуга, а остальных президентов по своему уму. Так на что жалуемся? На нехватку мест в моргах?
показать весь комментарий
23.12.2021 09:56 Ответить
А вы при виде хулиганов не ускоряете шаг ?
Вы вынимаете Глок-19 и бросаетесь на хулиганов ?
Ну не смешите.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:04 Ответить
"Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА"- *****,***** Андрйку ,дам тобі копійку ,по***** ще трошки ,дам тобі горошку.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:31 Ответить
Росія... Якщо піде за їхнім планом, то смертнісь від ковіду серед військовослужбовців має значно вирости після 25.12.21...
показать весь комментарий
23.12.2021 11:10 Ответить
 
 