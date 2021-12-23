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Байден подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 г.: "Я очень уважаю судьбу"

Байден подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 г.:

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Байден заявил в эксклюзивном интервью в эфире телеканала ABC.

Журналист спросил главу Белого дома: "Планируете ли вы переизбираться?". "Да, - ответил Байден. - Я очень уважаю судьбу. Судьба много-много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком здоровье, как сейчас - в добром здоровье… буду баллотироваться снова".

Комментируя замечание журналиста, сравнившего предстоящие выборы с матчем-реваншем со стороны Трампа, Байден отметил: "Конечно. Почему бы мне не выдвинуть свою кандидатуру против Дональда Трампа? Это усилит перспективу моего участия в выборах".

Как сообщалось, в прошлом месяце пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Джо Байден намерен баллотироваться на пост президента во второй раз в 2024 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России, - The Washington Post

В прошлом году перед выборами Байден заявлял, что "совершенно точно" планирует быть президентом в течение восьми лет.

Автор: 

Байден (2785) выборы (24720) США (26313)


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Топ комментарии
+3
просто Дункан Маклауд.
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23.12.2021 09:30
+3
Заглянув Пуйлу в очі, тепер хоче з Білого дому вперед ногами вийти.
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23.12.2021 09:37
+3
Демократів-ліваків у помийку. Президентом має стати республіканець, хтось на кшталт Ліндсі Грема.
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23.12.2021 09:40
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просто Дункан Маклауд.
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23.12.2021 09:30 Ответить
Заглянув Пуйлу в очі, тепер хоче з Білого дому вперед ногами вийти.
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23.12.2021 09:37 Ответить
"Мумия возвращается."
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23.12.2021 09:53 Ответить
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23.12.2021 22:20 Ответить
Главное не проспать
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23.12.2021 09:38 Ответить
и не пропукать
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23.12.2021 11:28 Ответить
у нас теж в 24-році наступні вибори, хай до нас краще балотується
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23.12.2021 09:38 Ответить
у нас пролетит
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23.12.2021 09:48 Ответить
Демократів-ліваків у помийку. Президентом має стати республіканець, хтось на кшталт Ліндсі Грема.
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23.12.2021 09:40 Ответить
вот тольк праймериз республиканцев выиграет трамп
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23.12.2021 09:49 Ответить
Ні.
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23.12.2021 12:36 Ответить
Та воно треба і честь знать!
78 років, ноги заплітаються, а ми в президенти!
''Сидіти на печі, та їсти калачі'':- хоча проти Бідона нічого не маю проти!
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23.12.2021 09:59 Ответить
Бабушке Пелоси 81 год.
Внешним видом бабушка напоминает название пьесы "Живой труп", только нет савана.
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23.12.2021 10:20 Ответить
Якщо Росія окупує Україну, то в першу чергу постраждає Європа, а потім і США, тому що ша і Європа це одне ціле.
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23.12.2021 10:03 Ответить
Газета The Washington Times обеспокоилась, как бы не оказалось, что в Белом Доме оказался самозванец:
"Избирательные чиновники столкнулись с усиливающейся кампанией давления со стороны союзников Трампа с целью пересмотреть голосование в 2020 году
Хорошо финансируемые союзники бывшего президента собрали аудитории с высокопоставленными государственными чиновниками, чтобы настаивать на проверке результатов голосования, а местные жители засыпали администраторов выборов своими собственными требованиями провести расследование."

"Election officials face growing pressure campaign by Trump allies to revisit 2020 vote
Well-funded allies of the former president have gained audiences with top state officials to push for examinations of the vote, and local residents have bombarded election administrators with their own demands to investigate."
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-election-officials-pressure-campaign/2021/12/22/8a0b0788-5d26-11ec-ae5b-5002292337c7_story.html
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23.12.2021 10:18 Ответить
Дед или на отдых, Америке нужен сильный, а Ты ссышь путина
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23.12.2021 10:31 Ответить
Из чего видно, что он сцит путина ?
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23.12.2021 10:46 Ответить
Неужели есть места где так долго живет человек.
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23.12.2021 10:47 Ответить
Молодец! Кремень , а не дед!
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23.12.2021 10:48 Ответить
И ведь выберут. Просто цирк.
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23.12.2021 11:11 Ответить
Ага, будешь, если Альцгеймер не добьёт раньше))
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23.12.2021 11:30 Ответить
Для второго срока, Байдену придётся забить последний гвоздь на крышке гроба выгребной ямы-404. Желаю удачи!!!
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23.12.2021 11:38 Ответить
Тю, щось не відписують сектанти, не радіють.
А мали б стрибати від радості за свого "животворящого козачка".
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24.12.2021 01:24 Ответить
Трампісти будуть в афігє! Тю
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24.12.2021 01:35 Ответить
 
 