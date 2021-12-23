Байден подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 г.: "Я очень уважаю судьбу"
Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Байден заявил в эксклюзивном интервью в эфире телеканала ABC.
Журналист спросил главу Белого дома: "Планируете ли вы переизбираться?". "Да, - ответил Байден. - Я очень уважаю судьбу. Судьба много-много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду в таком здоровье, как сейчас - в добром здоровье… буду баллотироваться снова".
Комментируя замечание журналиста, сравнившего предстоящие выборы с матчем-реваншем со стороны Трампа, Байден отметил: "Конечно. Почему бы мне не выдвинуть свою кандидатуру против Дональда Трампа? Это усилит перспективу моего участия в выборах".
Как сообщалось, в прошлом месяце пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Джо Байден намерен баллотироваться на пост президента во второй раз в 2024 году.
В прошлом году перед выборами Байден заявлял, что "совершенно точно" планирует быть президентом в течение восьми лет.
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"Election officials face growing pressure campaign by Trump allies to revisit 2020 vote
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https://www.washingtonpost.com/politics/trump-election-officials-pressure-campaign/2021/12/22/8a0b0788-5d26-11ec-ae5b-5002292337c7_story.html
А мали б стрибати від радості за свого "животворящого козачка".