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2022 год станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений, - метеорологи

2022 год станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений, - метеорологи

Метеорологи прогнозируют, что 2022 станет одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные годового прогноза глобальной температуры Метеорологического бюро Великобритании.

Прогнозируется, что средняя глобальная температура в следующем году будет на 0,97-1,21 градуса выше среднего значения в доиндустриальный период. Предполагается, что это будет восьмой год подряд, когда температура будет выше на 1 градус против доиндустриальных значений.

Однако отмечается, что это значение будет меньше по сравнению с предыдущими годами из-за эффекта Ла-Нинья, который немного снизит среднюю мировую температуру.

Что касается уходящего 2021 года, то данные за январь-сентябрь показывают, что средняя глобальная температура примерно на 1,09° выше доиндустриального уровня, говорят специалисты.

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Напомним, на днях в Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру. В одном из самых северных городов на планете - Каанаак - был побит температурный рекорд, ведь максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°.

Автор: 

глобальное потепление (44) погода (2819)


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Топ комментарии
+10
Повірю вам коли навчитесь передбачати погоду на 3 дні вперед.)
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23.12.2021 09:52
+10
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23.12.2021 09:53
+3
Пользуясь случаем, продам саженцы банана и семена маракуйи
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23.12.2021 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Можно ядерной зимой охладить, тут много желающих
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23.12.2021 09:50 Ответить
При ядерной вспышке нужно держать автомат на вытянутых руках, что бы расплавленный металл не капал на казенные сапоги.
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23.12.2021 09:52 Ответить
Доиндустриальный период это до 1913-го года...или после??
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23.12.2021 09:50 Ответить
Пи...лы такие же как и наша власть
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23.12.2021 09:50 Ответить
Повірю вам коли навчитесь передбачати погоду на 3 дні вперед.)
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23.12.2021 09:52 Ответить
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23.12.2021 09:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cuLl8_CDum0&t=38s https://www.youtube.com/watch?v=cuLl8_CDum0&t=38s


Джордж Карлин планета в порядке. rip

Покойся с миром, старый хрен.
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23.12.2021 09:56 Ответить
все равно кондиционер включать не буду, - денег нет
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23.12.2021 09:58 Ответить
Продай кондиционер.
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23.12.2021 10:33 Ответить
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23.12.2021 10:01 Ответить
слідкую за погодними даними, минулого року в цей час Північна Африка до Алжиру не була червоною, максимум до 20С, а зараз навіть на крайньому півночі температури заходять вище позначки 24. І це вже там край зими, бо день почина збільшуватись.
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23.12.2021 11:54 Ответить
У доіндустріальний період був малий льодовиковий період.
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23.12.2021 10:10 Ответить
Пользуясь случаем, продам саженцы банана и семена маракуйи
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23.12.2021 10:17 Ответить
То на Гренландію. Бо у нас чогось холодає.
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23.12.2021 11:31 Ответить
Та прям. Есть семена индийской конопли
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23.12.2021 11:36 Ответить
Не знаю як вони рахують підвищення температури. У мене під Ів.-Фр. літо було холодне і дощове, виноград та яблука не дозріли
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23.12.2021 10:22 Ответить
зараз сонце виходить з 11річного мінімуму активності 2019 року, побачите як воно буде далі.
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23.12.2021 12:00 Ответить
Та ну нах... Вони достеменно прогноз погоди на десять днів не можуть скласти.
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23.12.2021 10:29 Ответить
Цей "аргумент" схожий на: "вони трійло для колорадського жука не можуть, а тут вакцину за пів-року...".
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23.12.2021 11:31 Ответить
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23.12.2021 10:37 Ответить
где ********** там и горе.
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23.12.2021 11:40 Ответить
Не знаю за следующий год, но у меня пока + 16 и не выше, а бывает и меньше.
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23.12.2021 11:46 Ответить
Вся солнечная система нагревается! Ученые винят солнечное потепление
https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html
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23.12.2021 13:01 Ответить
Не будет, солнц вышло из пика активности. С наса сперва посоветуйтесь.
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23.12.2021 14:56 Ответить
 
 