Россия явно намерена атаковать: НАТО должно вооружить Украину, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Россия явно хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев.

Об этом в интервью The Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", – заявил он.

По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

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Глава МИД Литвы считает, что НАТО должно сделать ряд шагов: четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.

"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", – заявил он.