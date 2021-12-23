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Россия явно намерена атаковать: НАТО должно вооружить Украину, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Россия явно намерена атаковать: НАТО должно вооружить Украину, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Россия явно хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев.

Об этом в интервью The Times заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", – заявил он.

По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

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Глава МИД Литвы считает, что НАТО должно сделать ряд шагов: четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.

"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", – заявил он.

Автор: 

Литва (2430) россия (95308) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+21
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23.12.2021 09:50
+18
Так ви хотіли жувати ротфронт замість Рошенок ?
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23.12.2021 10:14
+13
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23.12.2021 10:28
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Росія явно хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ, але поки що нічим нормальним не озброїли, того що дали хватить на невеличкі навчання, щоб боротися з Росією потрібна сама краща зброя, але ще потрібно час щоб навчитися нею користуватися.
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23.12.2021 11:57 Ответить
Прочитавши Ваше бажання я вже договорився із НАТО про постачання самої ******** зброї,тільки надайте координати та приміщення куди її розмістити.Зброя в дорозі так що не марнуйте часу.
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23.12.2021 12:28 Ответить
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