РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4282 посетителя онлайн
Новости
2 375 13

Транзит газа через Украину – не только вопрос денег, но и национальной безопасности, - Витренко

Транзит газа через Украину – не только вопрос денег, но и национальной безопасности, - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину – это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Витренко заявил, что возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависеть от "Газпрома".

"Мы со своей стороны готовы. Готовы не потому, что так хотим сотрудничать с Россией, а поскольку транзит через Украину – не только вопрос денег, но и вопрос национальной безопасности. В значительной степени – это сдерживающий фактор от полномасштабной войны", - считает глава "Нафтогаза".

По его словам, Украина не может отказаться от продления транзита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" сообщил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год

"Нет, мы не отказываемся. Как и в прошлый раз, в 2019 году, мы говорим: смотрите, у вас есть вариант бронирования мощности у оператора ГТС и есть вариант, чтобы "Нафтогаз" был контрагентом и организовывал транзит", - добавил он.

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) россия (95308) Транзит газа (371) Витренко Юрий (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Вы сделали ошибку в слове "просрали"...будьте внимательнее...
показать весь комментарий
23.12.2021 09:57
+1
Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - жалобно кудахчет Витренко . Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - кукарекает Шмыгаль. Птичий двор.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:04
+1
В 2014 році потрібно було головою думати...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви все програли, що могли.
показать весь комментарий
23.12.2021 09:52 Ответить
Вы сделали ошибку в слове "просрали"...будьте внимательнее...
показать весь комментарий
23.12.2021 09:57 Ответить
Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - жалобно кудахчет Витренко . Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - кукарекает Шмыгаль. Птичий двор.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:04 Ответить
Про водород забыли😁
показать весь комментарий
23.12.2021 10:55 Ответить
Строшніше беде ,коли росія прекратить показ сватів,а то таке...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:06 Ответить
повторюсь - отберите газ у бени, фирташа, суркисов, рудьковского, шуфричей и Ко и будет всем счастье....
показать весь комментарий
23.12.2021 10:07 Ответить
А нацгвардия, полицаи и далее прокуратура и суд с итк вам одно место не прижмут? Отбиратель.
показать весь комментарий
23.12.2021 10:58 Ответить
В 2014 році потрібно було головою думати...
показать весь комментарий
23.12.2021 10:19 Ответить
а мама погоджується?
показать весь комментарий
23.12.2021 10:22 Ответить
Газ в Европе подешевел на 300 долларов. Цены фьючерсов упали ниже 1,9 тыс. долларов.
показать весь комментарий
23.12.2021 11:09 Ответить
Украина будет импортировать российский венгерский газ в объеме до 8 млн кубометров в сутки через Венгрию для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов
показать весь комментарий
23.12.2021 11:13 Ответить
Странное и необоснованное желание получить от страны агрессора и оккупанта транзит ( его же энергоресурсов) для предоставления Украине дополнительных денег для борьбы с ним же и для обеспечения национальной безопасности нас же. ( да и чего скрывать и для обеспечения нас же стратегическим сырьем в виде газа и т.д.) Не даром же они так тратились на несколько северных потоков, южных.. заключения долгосрочных договоров в обход Украины. 8 лет войны и оккупации, а у руководства страны все эти годы какое то странное понимание ситуации...
показать весь комментарий
23.12.2021 11:13 Ответить
транзит газа через Украину - это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности. Источник: - Россия значит должна и обязана обеспечивать укру и деньгами и предоставлять экономическую безопасность, а как быть с нападением на укру в январе 2022 года? возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависеть от "Газпрома". Источник: то есть все зависит не от армии РФ а от Газпрома? кстати данилов ваш молодец -вовремя спрыгнул, заявил что в 200 км от границы находятся войска РФ
показать весь комментарий
23.12.2021 15:23 Ответить
 
 