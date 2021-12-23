Транзит газа через Украину – не только вопрос денег, но и национальной безопасности, - Витренко
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину – это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Витренко заявил, что возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависеть от "Газпрома".
"Мы со своей стороны готовы. Готовы не потому, что так хотим сотрудничать с Россией, а поскольку транзит через Украину – не только вопрос денег, но и вопрос национальной безопасности. В значительной степени – это сдерживающий фактор от полномасштабной войны", - считает глава "Нафтогаза".
По его словам, Украина не может отказаться от продления транзита.
"Нет, мы не отказываемся. Как и в прошлый раз, в 2019 году, мы говорим: смотрите, у вас есть вариант бронирования мощности у оператора ГТС и есть вариант, чтобы "Нафтогаз" был контрагентом и организовывал транзит", - добавил он.
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