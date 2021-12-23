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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ проведет маневры в оккупированном Крыму и Краснодарском крае: будут задействованы 1200 десантников и более 250 единиц военной техники

РФ проведет маневры в оккупированном Крыму и Краснодарском крае: будут задействованы 1200 десантников и более 250 единиц военной техники

Более 1200 российских десантников и более 250 единиц военной техники будут привлечены к обучению с боевыми стрельбами в оккупированном РФ Крыму и Краснодарском крае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будут задействованы более 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники", - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Отмечается, что 23 декабря маневры стартуют в оккупированном РФ Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

Как сообщается, учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск у украинской границы. Россия военную активность у границы с Украиной отрицает.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи", – говорится в сообщении.

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По словам военных, на учениях подразделения ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

Напомним, ранее российские военные сообщили, что к началу декабря завершат формирование в оккупированном РФ Крыму нового десантно-штурмового полка, который войдет в Новороссийскую дивизию ВДВ РФ.

Автор: 

армия РФ (18994) Крым (26360) военные учения (3456)


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Топ комментарии
+6
В это время где-то под Омском

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23.12.2021 10:13
+5
А у нас барыги от власти бабло на дорогах пилят, вместо заниматься снабжением армии всем необходимым.
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23.12.2021 10:14
+5
А у нас дєрмак перемир'я оголошує.
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23.12.2021 10:19
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В это время где-то под Омском

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23.12.2021 10:13 Ответить
А у нас барыги от власти бабло на дорогах пилят, вместо заниматься снабжением армии всем необходимым.
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23.12.2021 10:14 Ответить
Кошмарят соплю и западных сцыкунов. Это очевидно до безобразия.
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23.12.2021 10:15 Ответить
Кстати. Последние маневры с десантниками были в Беларуси. Результат - два дохлых ваньки. Понты великодержавные с жизнями своих рабов не счиаются
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23.12.2021 10:27 Ответить
А у нас дєрмак перемир'я оголошує.
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23.12.2021 10:19 Ответить
Не просто перемирие...а решительно не стрелять...
Я поражаюсь как в этой тупой башке совместились эти два слова..."решительно" и " не стрелять"...😀
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23.12.2021 10:31 Ответить
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23.12.2021 10:23 Ответить
Хотят пробить коридор в наш Крым, свинособаки лаптеногие
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23.12.2021 10:42 Ответить
В 1200 рыл? Это же не космодесант
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23.12.2021 11:35 Ответить
Все як і говорили раніше - наступ чи провокацію 23-24 грудня, "... ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения. Источник:
Одним словом верт.десант в Херсонський чи Запорізький обл або в Маріполі, а 200км для основних сил це ніщо, танки вже прогріті чекають время "Ч", ну і всякі ЛА, БПЛА
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23.12.2021 10:45 Ответить
Не паникуйте ни х. Не будет запустят сп2 дадут гарантии про не вступление в нато и все
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23.12.2021 10:50 Ответить
Во второй тезе не согласен. Эти гарантии должно давать нато консенсусным решением
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23.12.2021 11:02 Ответить
Вертолетный десант вглубь на 200км. Да это легкая цель.и сколько вертушек надо чтобы щакинуть боеспособный отряд? 50? 100?
Не ребят. Если начнется то начнется с ьомбардировок и ракетных ударов
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23.12.2021 10:58 Ответить
"...десант вглубь на 200км..." - десант масовий 1000 -2000 орків з усім десантуємим на узбережжя , а 200км це мордорська орда стоїть від наших кордонів. Згадайте 14р., орда навалила через Новоазовськ, недалеко Ростов на Дону, Таганрог. Одночасно на всіх коритах з моря під Маріуполь теж можуть зо 3000 орків з технікою підкинути. Ну і само собою з Криму сухопутний наступ і провокації по всьому периметру держави.
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23.12.2021 13:39 Ответить
Десант должны уничтожать бойцы территориальной обороны, а у нас их нет.
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23.12.2021 11:13 Ответить
Хватит фантазировать всегда все планы идут не по плану- особенно в Рашке.. в СССР гибло в мирное время людей больше- чем в военных конфликтах например в Афганистане.. на учениях такой раслабон... а то учения- а потом похоронки эшелонами... не думаю- что все 100% войск России просто в захвате от идеи Путина воевать в Украине... первое ЗА ЧТО??? Второе- сам бы он пошел Путин воевать приказы отдавать хорошо, а какая мотивация? воевать с США?! Серьезно- это мотивация а что были конкретные локальные боевые столкновения с США/ НАТО нет и слава Богу не все в Рашке конченные придурки… есть отмороженные, есть идиоты, а есть просто военные и солдаты.. а им то как раз и видно с КЕМ И КАК ПРИДЕТСЯ ВОЕВАТЬ… БУДЕТ ЛИ ТА ПОБЕДА или по- БЕДА…а это разные вещи и слово Пировая не всегда означает то самое… ОПЯТЬ ЖЕ ВО ИМЯ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ- А У НАС СВОЯ в РФ СТОИТ В ЗАПУСТЕТЕНИ И ПУСТОШЕ 1 ЧЕЛОВЕК НА 200 КВ. КМ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ....а кто будет удерживать 40 млн. населения в повиновении и смирении??? они уже в Доктринах расписали- что дальше Хмельницкой области ни -ни !!! ни ногой.... ссут на Западную Украину... аж мороз по коже... не ребята понтоваться о ТВ ящику скармливать навоз с экранов это одно-- а вот реально на фронте воевать вовсе иное.. вся политика в России строится на репрессивности страхе бить сразу одного пикетчика --чтобы 10 не собралось- а потом 100 и 1000 и там и миллион уже реальность... вот и вся основа политики Путина СТРАХА ПОСТРАДАТЬ БЫТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫМ ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ СО ВРЕМЕНЕМ ПРОСТО ПРОХОДИТ привычным становится... а если похоронки пойдут тысячами- то все найдутся те кому смерть сына дочери мужа внука отца станет -последней чертой... Путин просто живет в извращенном мире миражей и фантазий... власть и народ живут в разных координатах...... а вот война грозит всем и в Украине в том числе- поставить на одну площадку и народ и Зеленского...и когда оно начнет верещать что то что оно Президента... а какой то солдатик, старик лет 60 который прожил житие... в нищете и был призван на фронт.. и пошел дабы внуку жизнь сохранить и сыну...просто- чтобы не слышать гугнявое еврейское противное … даст очередь Вове в живот из автомата... чтобы не жужжало над ухом- как навозная муха такое же будет и в России... знаете чего боится власть России и Украины и чего боится США и НАТО... а я вам скажу ментально у нас больше общего с Россией- чем с продажной куртизанкой Европой....КОВИД КСТАТИ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ УКРАИНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ…. А НИКАКУЮ...да и СП №2 а теперь факты прямой лобирования Меркель и Австрии интересов России и запрет Меркель на продажу нам даже винтовок с оптикой… они все верещать понимая-- падет Украина- то привет танкам Путина на улицах Европы, а этим содомитам гомикам лесби и прочим.. воевать ха-ха у них война была более 70 лет тому назад… в сытой жизни -кота и сметаны- воевать как то даже поколений нет целых 2-3... вся Европа обвешается белыми простынями на картавом русском написанием-- Мы любим Путина и Россию... и ЭТО будет...а вдруг --как версия...вместо войны получим микс- который имея оружие причем очень серьезное и умеющее реально воевать и военный опыт-- а не теорию подумает…. а не махнут ли нам по Европе ВМЕСТЕ УКРАИНА РОССИЯ.. что скажите быть такого не может -а почему собственно Буденный с украинцами дошел до Варшавы на расстояние 15 км.. вторая Мировая вообще 3 фронта Украинских освобождали Европу...... я просто рассуждаю о том- что запустив маховик войны- Европа повинна в 1 и 2 Мировых войнах опять же в желании ДОГОВОРИТЬСЯ… а САМИ пересидим в кустах, увы не вышло… пересидеть…и потом ситуация может вообще выйти из под контроля как Путина… про Вову ЗЕ вообще молчу- его авторитет полный нуль.. и Европа НАТО реально получат такой пендель не с той стороны на который рассчитывали.. пока ИСТОРИЯ АНТАНТЫ 1 И 2 МИРОВОЙ ВОЙНЫ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ...забыли когда 2 ФРОНТ ОТКРЫЛИ.... 6 ИЮНЯ 1944 ГОДА... КОГДА ПОНЯЛИ ЧТО ВЕСЫ КАЧНУЛИСЬ В СТОРОНУ СТАЛИНА И СССР.... А ДО ЭТОГО ЧТО ПРОСТО СО СТОРОНЫ СМОТРЕЛИ ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ....и помогали и бизнес делался как с СССР так и с Германией...В ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ И ПРОЧИМ....это факт и История хорошая наука... ее вот нам и пытаются часто переписать... подправить или тупо замалчивать... ЕВРОПА МОГЛА НАС ДАВНО ПРИНЯТЬ В НАТО СРАЗУ КАК ТОЛЬКО УКРАИНА ОТДАЛА ЯО РОССИИ....а БОЛГАРИЯ АЛБАНИЯ И РУМЫНИЯ В КУДА ХУДШЕМ ПОЛОЖЕНИИ и по численности и опыту военных Венгрия также Словакия и Чехия их армии даже на наш сегодняшний батальон не наберется... однако НАТО и Европа даже сегодня мямлят про войну конфликт и при этом сами ничего не делают.... Я СОГЛАСЕН С ЗЕЛЕНСКИМ В ОДНОМ -- НАМ НАДОЕЛО ФРАЗЫ- КОГДА ТО В БУДУЩЕМ МОЖЕТ БЫТЬ И ВСЕ ТАКОЕ..... МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ ПАРУ ЧЕТКИХ ОТВЕТОВ...... ДА ИЛИ НЕТ И КОНКРЕТНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ВПОЛНЕ ДАЖЕ неплохая постановка вопроса ПДЧ так называемая дорожная карта до сих пор с 2008 года после Бухареста так Украине не сформирована и не выдана.. сегодня идут флюгерные оправдания- мол Путин/ Россия/ военный локальный конфликт..... а вопрос- что мешало ЕС и НАТО США с 2008 года четко определить скажем 5 лет и вы в НАТО при таких то условиях....???? ведь вина за 2014 год лежит на Европе и НАТО- это надо быть слепым тупым чтобы не понять такое расположение Украины- Черное море стратегическое положение, транзитная зона чернозем и прочие факторы -не будут просто так сами по себе или Россия захапает или Европа обязана была дать Украине- возможность войти под их зонтик -а политика умиротворения и на 2 стульях и породило сегодняшний результат--И вина за агрессию лежит не только на России и Путине- но в равной степени на НАТО и Европе...
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23.12.2021 11:51 Ответить
 
 