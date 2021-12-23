РФ проведет маневры в оккупированном Крыму и Краснодарском крае: будут задействованы 1200 десантников и более 250 единиц военной техники

Более 1200 российских десантников и более 250 единиц военной техники будут привлечены к обучению с боевыми стрельбами в оккупированном РФ Крыму и Краснодарском крае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будут задействованы более 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники", - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Отмечается, что 23 декабря маневры стартуют в оккупированном РФ Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

Как сообщается, учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск у украинской границы. Россия военную активность у границы с Украиной отрицает.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи", – говорится в сообщении.

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По словам военных, на учениях подразделения ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

Напомним, ранее российские военные сообщили, что к началу декабря завершат формирование в оккупированном РФ Крыму нового десантно-штурмового полка, который войдет в Новороссийскую дивизию ВДВ РФ.