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Важно, чтобы расследование в отношении Порошенко отвечало самым высоким стандартам прозрачности, законности и беспристрастности, - посольство Канады

Важно, чтобы расследование в отношении Порошенко отвечало самым высоким стандартам прозрачности, законности и беспристрастности, - посольство Канады

Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Канады в Украине в Твиттере.

"Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко. Важно, чтобы любое расследование соответствовало высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности", - отмечают в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по "угольному делу" Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

Канада (2073) Порошенко (19584) подозрение (481)


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Топ комментарии
+14
розкажи мені про вояж сцікуна в Оман через московію.
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23.12.2021 10:46
+13
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23.12.2021 11:03
+13
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23.12.2021 11:04
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кстати,адвокаты Порошенко вызвали в суд как свидетелей и ЗЕ и прочих,и отказаться те,уже не могут! вот теперь посмотрим кто из ху!
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23.12.2021 11:08 Ответить
Бл................ не доходит, какие свидетели от ЗЕ, они тогда на горшок ходили и не имели никакого отношения, пусть адвокатишки вызывают свидетелями Медведчука, Семенчинка, отого с ногой и много других патриотов.
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23.12.2021 11:15 Ответить
Котёнок, а не Зе заявлял о "торговле на крови"? От теперь пусть и расскажет, что оно имело в виду.
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23.12.2021 11:44 Ответить
вова, той що клоЗЕт, який же ти жалюгідний і слабкий у своїх намірах воювати з Порохом. Краще мозок підправ під керування країною, а не виступів на сцені.
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23.12.2021 11:19 Ответить
З нетерпінням чекаємо повернення Порошенко і зустрічі його зі свідком і "приговорщиком". Це буде новорічним святом на кшалт різдвяних зустрічей.
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23.12.2021 11:20 Ответить
Если глубокоуважаемого Пётра Лексеича уконтрапупят, то важно, чтобы зарешёченное окно его тюремной камеры выходило на южную сторону буцегарн. Как-никак, Пятый Президент Украины всё-таки.
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23.12.2021 11:21 Ответить
Когда Каломойша уедет в США? Там его ждуть.
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23.12.2021 11:45 Ответить
було б непогано, якщо би підняли питання куди подівся #лярдбайдена"...
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23.12.2021 11:30 Ответить
Ага. Так это, мож Каламойша ответит? ФБР?
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23.12.2021 11:46 Ответить
Давно не було не Цензорі стільки прихильників клоЗЕта та кацапського миру.
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23.12.2021 11:36 Ответить
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23.12.2021 11:48 Ответить
А ЗАЧЕМ Порошенко нужно было финансировать терроризм?
Он эти деньги клал в карман?
Спасал Липецую Фабрику?
Просто из любви к Расии?
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23.12.2021 11:46 Ответить
А зачем зеленский взрывал склады боеприпасов?
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23.12.2021 11:47 Ответить
Чтобы скрыть тело брата Порошенко, убитого им на Липецкой Фабрике!
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23.12.2021 12:16 Ответить
И брата Ермака
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23.12.2021 12:26 Ответить
И зачем с начала года Зеля подставил десятки воинов наших под кацапских снайперов, БЕЗНАКАЗАННО, как в тире, их расстрелявших и-за преступных приказов сами знаете кого?
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23.12.2021 12:41 Ответить
"главное - прекратить стрелять"
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23.12.2021 12:43 Ответить
. .
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23.12.2021 11:48 Ответить
Да да, арест как мера пресечения - и ДОсудебное расследование без каких-то результатов на годы... Посадка патриотов по делу Шеремета без приговора - яркий пример зеленого прозрачного расследования и судопроизводства!
Нельзя зеленым кротам Пороха отдавать, хоть он и мудак по многим вопросам, но он наш, украинский мудак...
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23.12.2021 12:37 Ответить
Цікава постава позиції.. Взагаліто по суті розслідування може бути тільки чесним...Але у нас закони так написані що навіть гітлера можна було б відмазати... Але я не про це. Як що зараз дійсно чесно і обгрунтовано провести розслідування по Петі то там буде все в гівні....особливо використання війни для заробітку.. фірми прокладки ..відкати... обоюдна вигода окупантів і України...а особливо там буде видно як Ахметик лобіюва свої інтереси і захищав своє бало на своїх шахтах на Донбасі. Ну звісно ахметик поділився з 5им.. Про Мдведчука не кажу там взагалі повна зрада країни ..мінімум заради бабла... От тільки доказать це із за прокладочних офшорних фірм посередників майже не можливо. Розумієте те що кажеться майже доказаним завжди буде майже простратим. Бо основа розмита. Тому скажу так доказати що Петя зрадник це майже не можливо. А от дістать кучу його гівна яке він по старій звичці, яка прийнято в клубі зажратих мудакоджентельиенів України-алегархів, наробив можна. Але навіщо? За кожним найвишим мудаком в нашій країні стільки гівна що ми -Україна в ньому скоро захлинемось і за Зеленським теж , може звісно не особисто за ним але за його командою багато бо фільтрувать команду треба було а бо зразу звільняти...))) або не давати незаконних наказів на незаконні дії. Слово кидання гівна один в одного продовжується. Ціль все таж... доватись до влади ,особливо у Петі...., і по хріну йому на Україну ...тут його образили і зажратих прищімили...от вони і мутять
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23.12.2021 12:46 Ответить
Я поддерживаю Канаду. Пусть расследуют по всем правилам.
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23.12.2021 12:50 Ответить
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