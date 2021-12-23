Важно, чтобы расследование в отношении Порошенко отвечало самым высоким стандартам прозрачности, законности и беспристрастности, - посольство Канады

Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Канады в Украине в Твиттере.

"Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко. Важно, чтобы любое расследование соответствовало высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности", - отмечают в посольстве.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.