Юридическая сотня о соцзащите военных и ветеранов: "Много льгот, но ни одна из них не предоставляется должным образом". ИНФОГРАФИКА

ОО "Юридическая сотня" представила аналитический отчет "Нарушения прав и гарантий ветеранов войны и военных и рекомендации урегулирования проблемных аспектов".

В исследовании содержится анализ основных проблем, с которыми сталкивались ветераны в 2020-2021 годах после возвращения с войны, и предложения, как их можно решить. В частности, речь идет о социальных гарантиях в сфере медицины, образования, жилищного обеспечения, трудовой деятельности и денежной выплате до 5 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Юридической сотни.

По мнению Юридической сотни, для ветеранов и военнослужащих предусмотрен широкий спектр льгот в разных сферах общественной жизни, однако ни одна из них не имеет надлежащего механизма, что препятствует их реализации.

"Те льготы, которые призваны обеспечивать реинтеграцию в гражданскую жизнь, не выполняют свою функцию, а соответствующие цели не реализуются или реализуются на ненадлежащем уровне из-за несовершенного механизма. Некоторые гарантии, средства на которые продолжают выделять из Госбюджета, вообще потеряли свою актуальность, например, внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов", - отметили в организации.

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"Неэффективность социального обеспечения может демотивировать военнослужащих и побуждать к увольнению, что также негативно влияет на обороноспособность государства", - отметили в организации.

"На седьмом году войны актуальность правовой защиты военнослужащих и ветеранов не уменьшается. В украинском обществе регулярно поднимается вопрос проблем реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, и нарушение их прав бесспорно препятствует быстрому процессу возвращения к мирному сосуществованию", - отметила Юлия Морий, глава ОО "Юридическая сотня".

"Вся система социальной защиты ветеранов нуждается в комплексном реформировании, особенно тех гарантиях, которые в полной мере призваны обеспечивать их реинтеграцию в гражданскую жизнь", - подчеркнули в организации.

Юридическая сотня привела примеры наиболее проблемных вопросов в сфере соцзащиты военных и ветеранов:

Обеспечение жильем

47 тысяч военнослужащих находились на квартирной очереди при воинских частях в 2020 году. Основными препятствиями в обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов являются: устаревшее законодательство, отсутствие надлежащего финансирования, забюрократизированность системы, коррупционные факторы.

В контексте жилищного обеспечения следует обратить внимание на коррупционные риски, постоянно приостанавливающие процесс предоставления квартир ветеранам. Одним из путей преодоления кумовства и бюрократизации является внедрение электронной системы ведения дел и квартирного учета.

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Медицинское обеспечение

Ни одна из льгот не обеспечивается полностью, большая часть льгот в медицинской сфере для ветеранов не имеет утвержденных порядков их реализации. Одновременно ветераны не располагают достаточной информацией об услугах, которые им гарантированы государством в сфере здравоохранения.

В медицинской сфере Государству необходимо сконцентрироваться на следующем:

разработка единого пакета медицинских услуг для ветеранов войны и недопущение закрытия профильных заведений;

провести информационную кампанию с целью привлечения как можно большего количества аптек для заключения договоров и обеспечения бесплатными лекарствами, а также беспрепятственного обеспечения лекарствами ветеранов в аптеках, уже предоставляющих такие услуги;

дополнить перечень болезней, по которым ветераны могут получать бесплатно лекарства, болезнями, покрывающими основные потребности ветеранов после войны, а именно посттравматическим стрессовым расстройством, постконтузионным синдромом и акубаротравмами вследствие минно-взрывного действия.







