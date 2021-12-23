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Новости Российские террористы сбили Боинг
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"Радует признание, что я что-то сделал в этой жизни", - российский террорист Гиркин о возможности пожизненного заключения по делу MH17

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых по делу о крушении MH17 пожизненное тюремное заключение. Среди них и российский террорист Игорь Гиркин, в 2014 году захвативший город Славянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии с The Insider он заявил, что суд Нидерландов "не имеет права" его судить, а обвинительный приговор - не самое страшное, что может произойти с ним.

Он уверяет, что российские наемники якобы "Боинг" не сбивали.

"Больше по поводу инцидента никаких комментариев (не услышите). А что касается меня, то я от "партнеров" Владимира Владимировича другого и не ожидал. Для меня они никогда партнерами не были, я для них враг", - утверждает он.

"Я не исключаю привлечения себя к уголовной ответственности в соответствии с решением суда Нидерландов, но это никак не влияет на то, как я собираюсь дальше жить и что я собираюсь делать. Я как игнорировал это расследование в течение многих лет, так и продолжу игнорировать, пока оно не коснется меня непосредственно", - заявил экс-главарь российских наемников.

"Если бы я оказался в суде, я бы просто молчал, поскольку я не считаю, что голландский суд имеет право меня судить. Мне плевать на угрозы голландского суда по одной простой причине: это не самое страшное, что может случиться в жизни. Я жизнью своей рисковал за правое дело, не то что свободой. А то, что меня обвиняют враги, меня нисколько не беспокоит, а, наоборот, должно радовать: значит, они признают, что я что-то сделал в этой жизни", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У меня половины зубов нет. Не хватает денег, – российский террорист Гиркин жалуется на нищету. ВИДЕО

Автор: 

суд (25072) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+23
Если не ошибаюсь, погибли 80 ( !!! ) детей

Да, эта тварь "щось зробив у цьому житті"
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23.12.2021 10:54
+18
Мерзотник вищої проби. Щось він зробив у своєму нікчемному житті. І це щось - вбивства та каліцтва тисяч людей. Справжній слуга диявола, місія якого - примножувати зло та страждання на Землі.
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23.12.2021 10:53
+17
тварь конченая. самое лучшее что можешь сделать - удушиться!
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23.12.2021 10:50
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Лучшая реклама,,узкогомира,,--убил столько невинных людей и гордится этим. Гори в аду животное со своей парашей
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23.12.2021 12:13 Ответить
Сказати, що кацапи свинособаки - це образити свиней та песиків...
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23.12.2021 12:20 Ответить
Не знаю як щодо свиней, читав історії, що свині могли об'їсти вуха недоглянутих немовлят, можливо це лише страшилки, жодного такого свідка не зустрічав, добре свині мають право на адвоката, а собак дійсно жаль ображати таким порівнянням, але ж це складне слово, воно ображає не собак (хоч можливо, якби їх запитали, то вони би образились), йдеться про нелюдську схожість пацаків с фентезійними мутантами, які ніяк не належать до собачого роду.
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23.12.2021 13:31 Ответить
У этого питора даже могилы не будет.
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23.12.2021 12:27 Ответить
Полководец Хиркин не первый раз намекает.........Мои бандиты не сбивали ,а кто сбил не скажу. Прозрачный намек на прямое участие в этом преступлении действующих офицеров и командования армии агрессора! А это меняет ситуацию в корне! Зовите Шерлока Холмса ....или майора Пронина.
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23.12.2021 12:31 Ответить
Это и так понятно. Экипаж "Бука" был из Рашки. Оттуда приехал и туда же свалил.
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23.12.2021 17:44 Ответить
Понятно !??? Кому? Экипаж -это одно ,а кто отдавал приказ ? Если, "заведомо уволенный доброволец" -это одно ,а ежели действующий генерал и далее по регламенту,то это АКТ АГРЕССИИ РФ!! Налицо большая разница!
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23.12.2021 17:57 Ответить
Лучше б ты, ****, мёртвым родился, чем такое делать...
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23.12.2021 12:41 Ответить
Нобелевскую премию этому лауреату
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23.12.2021 12:41 Ответить
Да, абсолютная бездарность может себя тешить этой иллюзией.
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23.12.2021 12:59 Ответить
Паскуда Гиркин, а тебе пора озаботиться собственным будущим. Ищи доктора, который тебе пол поменяет и усы совсем на другие губы тебе пришьет. Иначе не спрячешься никак. Ты вспомни, что стало с теми ливийцами, которые взорвали авиалайнер над Локерби в Шотландии. Сдал их Каддафи после того, как Ливию санкциями обложили. Когда ***** придется решать кому из вас двоих сидеть в тюрьме в Гааге, угадай с трех попыток кого он выберет...
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23.12.2021 13:06 Ответить
Убийство сотен людей, в том числе детей, женщин, стариков - это для этой мрази и есть "дело", которым можно гордиться.
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23.12.2021 16:55 Ответить
Сбил самолет с 300 мирными людьми и убежал сверкая пятками в Мордор.Действительно подвиг достойный настоящего кацапа
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23.12.2021 16:57 Ответить
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