"Радует признание, что я что-то сделал в этой жизни", - российский террорист Гиркин о возможности пожизненного заключения по делу MH17

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых по делу о крушении MH17 пожизненное тюремное заключение. Среди них и российский террорист Игорь Гиркин, в 2014 году захвативший город Славянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии с The Insider он заявил, что суд Нидерландов "не имеет права" его судить, а обвинительный приговор - не самое страшное, что может произойти с ним.

Он уверяет, что российские наемники якобы "Боинг" не сбивали.

"Больше по поводу инцидента никаких комментариев (не услышите). А что касается меня, то я от "партнеров" Владимира Владимировича другого и не ожидал. Для меня они никогда партнерами не были, я для них враг", - утверждает он.

"Я не исключаю привлечения себя к уголовной ответственности в соответствии с решением суда Нидерландов, но это никак не влияет на то, как я собираюсь дальше жить и что я собираюсь делать. Я как игнорировал это расследование в течение многих лет, так и продолжу игнорировать, пока оно не коснется меня непосредственно", - заявил экс-главарь российских наемников.

"Если бы я оказался в суде, я бы просто молчал, поскольку я не считаю, что голландский суд имеет право меня судить. Мне плевать на угрозы голландского суда по одной простой причине: это не самое страшное, что может случиться в жизни. Я жизнью своей рисковал за правое дело, не то что свободой. А то, что меня обвиняют враги, меня нисколько не беспокоит, а, наоборот, должно радовать: значит, они признают, что я что-то сделал в этой жизни", - добавил он.

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