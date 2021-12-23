Террористы "ЛНР" опровергают заявление Ермака о договоренностях по перемирию на Донбассе

Наемники РФ из террористической организации "ЛНР" опровергли заявление главы Офиса Президента Андрея Ермака о достижении ТКГ по Донбассу договоренности о режиме прекращения огня.

Опровержение озвучил марионетка Кремля в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник, передает Цензор.НЕТ.

"Договоренности нет, но если очень хочется заявить, то почему не заявить?! Контактная группа, которая закончилась ничем, вдруг оказалась, в версии Ермака, "победной и прорывной". На заседании уже в очередной раз из-за недоговороспособности Украины не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня. Но "праздник" Зе-Офису нужен... И вот рождается комментарий Ермака. Оказывается, что "многомесячные усилия… дали плоды"… Перемирие не нужно, нужно заявление о перемирии, даже о нем не договорились?! Заявили сами", - заявил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: Грядущие праздники должны быть мирными

Напомним, 22 декабря 2021 года глава ОП Андрей Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: "Грядущие праздники должны быть мирными".