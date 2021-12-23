Террористы "ЛНР" опровергают заявление Ермака о договоренностях по перемирию на Донбассе
Наемники РФ из террористической организации "ЛНР" опровергли заявление главы Офиса Президента Андрея Ермака о достижении ТКГ по Донбассу договоренности о режиме прекращения огня.
Опровержение озвучил марионетка Кремля в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник, передает Цензор.НЕТ.
"Договоренности нет, но если очень хочется заявить, то почему не заявить?! Контактная группа, которая закончилась ничем, вдруг оказалась, в версии Ермака, "победной и прорывной". На заседании уже в очередной раз из-за недоговороспособности Украины не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня. Но "праздник" Зе-Офису нужен... И вот рождается комментарий Ермака. Оказывается, что "многомесячные усилия… дали плоды"… Перемирие не нужно, нужно заявление о перемирии, даже о нем не договорились?! Заявили сами", - заявил Мельник.
Напомним, 22 декабря 2021 года глава ОП Андрей Ермак заявил, что на встрече ТКГ по Донбассу договорились не стрелять: "Грядущие праздники должны быть мирными".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розумному не треба ідіот не розуміє(с)
думаю влучна фраза)))
Запись выступления Зеленского на Донбассе в 2014-м году. Там он хвалит ополченцев и рассказывает о том, что русские и украинцы один народ.
Когось це дивує?
Дострілюють те,що від Порошенка залишилось.
Поставок 0. Пального 9%,хоч і кажуть що 17%
А от на помародерить - є 100% + додаткові кошти!
Змінили облік,щоб показати зеЛОХторату зменшеня.
по правдивості вони равноцінні
Зустріч з ****** потрібна для отриманя особистих гарантій безпеки житя на раші.
************ прийме шмарклю тільки коли вона посадить Порошенко.
И осознает ли сам В.Зеленский, наделивший А.Ермака такими фактическими властными возможностями, свою ответственность? Или он считает, что таким образом обеспечил себе эффективный инструмент управления государством и защиту на перспективу? Более похоже на то, что таким образом Зеленский «вырыл» себе яму, в которую его втянет самое доверенное и влиятельное лицо, как в свое время это сделал с Януковичем его сын Саша-Стоматолог, который за счет полномочий отца-президента хотел стать самым мощным олигархом страны.
Несомненно, деятельность А.Ермака в должности главы президентского офиса нуждается в тщательном исследовании. А точнее - объективном и всестороннем расследовании, в котором дело о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» является лишь отдельным и далеко не главным эпизодом.
Так Дерьмак решил срочно продемонстрировать Путе наши "миролюбивые намерения". Контрольное слово "наши". Т.к. выясняется, что боевики ни о чем подобном не слышали.
На деле из наших ребят делают пушечное мясо, а чего было ожидать от кремлевского крота во власти.для этого и поставлен.