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"Нет выборам по закону Януковича", - общественные организации и партии выступили против возвращения к смешанной избирательной системе

Общественные организации и политические партии выступили с общим заявлением против возвращения к смешанной избирательной системе с закрытыми партийными списками.

Их заявление опубликовано на сайте движения "Честно", передает Цензор.НЕТ.

"Парламент намерен вернуть мажоритарку и закрытые партийные списки.

Нардепы из группы "За майбутнє" 17 декабря 2021 года зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса. Глава фракции "Слуга народа" уже сделал заявление о том, что такая инициатива может набрать 300 голосов.

В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не политические партии решают, кто должен попасть в советы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержат более 300 депутатов, - Арахамия

Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев потребовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в топ-10 реформ, в которых нуждается страна.

Ввести открытые списки обещали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и ряд партий, которые баллотировались в парламент.

Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс таки был принят, но чтобы открытые списки не заработали на полную, сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и это продвижение в избирательной реформе пытаются отсрочить. Ни разу система открытых списков не была применена на парламентских выборах.

Коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции – кнопкодавы, а по мажоритарной системе – "гречкосії" и коррупционеры.

В парламенте мажоритарщики не могут нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят разрешить 16-летним подросткам вступать в партии и баллотироваться на выборах

Очевидно, что на смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги политических партий. Учитывая, что большинство политических партий не занимается качественно партийным развитием, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь таким достижением в развитии демократии Украины, как открытые списки.

Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять свои обещания и сохранить открытые списки", – говорится в заявлении.

Заявление поддержали (приводим список на языке оригинала):

  1. ГО "Рух ЧЕСНО"

  2. ГО "Центр спільних дій"

  3. ГО "Центр протидії корупції"

  4. ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"

  5. Фундація DEJURE

  6. ГО "Інститут законодавчих ідей"

  7. ГО "Антикорупційний штаб"

  8. ВГО "Інститут політичної освіти"

  9. ГО "StateWatch"

  10. Міжнародний фонд "Відродження"

  11. ВО "Автомайдан"

  12. ГО "Ціна держави"

  13. ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції" (ACREC)

  14. ПП "Громадянська позиція"

  15. ПП "Народовладдя"

  16. ПП "Команда Симчишина"

  17. ГО "Хмельницька ініціатива"

  18. ГО "Центр політичних студій"

  19. Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"

  20. Центр прав людини ZMINA

  21. ГО "Інститут світової політики"

  22. ГО "Центр громадянських свобод"

  23. ГО "Український світ"

  24. Одеська обласна організація ВГО КВУ

  25. ГО "Платформа прав людини"

  26. Офіс ефективного регулювання BRDO

  27. Bihus.Infо

  28. "Вокс Україна"

  29. ГО "Мережа відповідальних"

  30. ГО "Центр демократії та верховенства права"

  31. ГО "Харківський антикорупційний центр"

  32. ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій"

  33. ГО Зелений Ірпінь

  34. БО "Благодійний фонд "Восток-СОС"

  35. ВГО "КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ"

  36. Громадська організація "Школа медіапатріотів"

  37. ВГО "Інститут "Республіка"

  38. ВІ "Активна громада"

  39. ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа"

  40. ПП "Демократична сокира"

  41. ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"

  42. ГО "Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я"

  43. ГО "Об’єднаний ветеранський рух "ВзаємоДія"

  44. ГО "Об’єднання вимушених переселенців Донбасу "ДОБРОТВОР"

Автор: 

ВР (29226) выборы (24720) избирательный закон (230)


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Топ комментарии
+31
Зелені нікчеми то пофарбована ригівска відрижка.
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23.12.2021 11:07
+24
Зараз клоун накатає відосик і скаже що це проплачено. Ідіть у сраку.
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23.12.2021 11:05
+23
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23.12.2021 11:14
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Зараз клоун накатає відосик і скаже що це проплачено. Ідіть у сраку.
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23.12.2021 11:05 Ответить
Гарантовано, що і мажиротарка зєїдам не допоможе. Алеж т к нехочеться випускати владу. Сподіваються на чудо.
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23.12.2021 11:36 Ответить
Ідіть у сраку.
Хочу добавити - і як можно швідче
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23.12.2021 16:23 Ответить
І не українцям...
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23.12.2021 11:37 Ответить
Зелені нікчеми то пофарбована ригівска відрижка.
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23.12.2021 11:07 Ответить
ну так хоть сдаваться не будут, как бы сделали комми.
а насчет того шо может воруют - а ты бы шо, смотрел косо, когда дают толстую пачечку, да и не одну? оно хорошо завидовать, помнишь как была программа "Автопарк" - шо, жаба давить?))
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23.12.2021 11:13 Ответить
Три года крыс при власти, жри-те.
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23.12.2021 11:59 Ответить
Идиот? Хотяяяя... Вопрос не уместен
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23.12.2021 14:53 Ответить
Жидкий?
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23.12.2021 15:33 Ответить
"реагируешь" - сызранский новояз?
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23.12.2021 15:57 Ответить
Не знаю. Спроси родителей
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23.12.2021 17:01 Ответить
Ты и от них хочешь подтверждения своей тупизны?
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23.12.2021 17:52 Ответить
Абсолютно правильно!!!
Вибори тільки за рейтингом партій, по партійних списках, але прохідний бар'єр у ВР 3%!
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23.12.2021 11:08 Ответить
Пізно, зелені барани, які ******* вухами у 2019 році зробили все, щоб малороси злили державу і робили все, що їм заманеться.
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23.12.2021 11:09 Ответить
Їм заманулось частково зробить нормальні дороги, їм заманулось відмінить нардупам недоторканність, їм заманулось збудувать багато садочків дитячих і шкіл, вони реально реформують судову систему всіх рівнів(незважаючи на шалений супротив судійський і ще багато зроблять хороших справ для України. А те, що путло не хоче зустрічатись із Президентом Зеленським говорить тільки про одне-Зеленський все робить для блага України, а не себе, як робив порох.
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23.12.2021 11:59 Ответить
ничего страшного мы ево сметем если чта
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23.12.2021 14:52 Ответить
Нардепи з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, Джерело: \\\\\\\\\\\


а сколько членкинь поддержали это? были ли среди них посолки и строительницы?

вот блин зря перевели сайт на наш язык, ибо эти выкрутасы достали((((

За Майбах это как - Ну, за здравие президента Нигерии, или - За то шоп в Сибири не замерз какой-то дурак в тайге
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23.12.2021 11:10 Ответить
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23.12.2021 11:11 Ответить
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23.12.2021 11:14 Ответить
Уже рашка сміється з країни... Віриться, що Путін поставив Клоуна, щоб похерити те, що вдалося через смерті досягти. ***..й сором.
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23.12.2021 11:15 Ответить
Чому так засвербіло з виборами? Правильно - часу мало, навесні вся зелень струхне разом з її посміховиськом і треба швидко десь чалитись, бо посадки не за горами.
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23.12.2021 11:17 Ответить
Ваша думка дуже цінна для мене.)
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23.12.2021 11:33 Ответить
Поілтична агрономія не має кореляції з традиційною.
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23.12.2021 11:42 Ответить
а что это за список? это перечислены все эксперты из ассоциаций?
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23.12.2021 11:18 Ответить
ЗЕленая шобла хочет, чтобы в Украине выборы весны-лета 2019 г., стали последними демократично проведенными выборами без админресурса ...
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23.12.2021 11:18 Ответить
Пам'ятаю, що папєрєднікі-рєгіанали теж так хотіли. Але ці перед тими відвертими бандитами,так дрібна шпана.
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23.12.2021 20:28 Ответить
ви нє панімаєтє, как ета харашо, єслі зедрисня прадолжит разрушать укропскую гасударствєннасть!
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23.12.2021 11:19 Ответить
- "запоребрик будет счастлив "...
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23.12.2021 20:49 Ответить
Да. Партии + открытые списки. Долго к этому шли.
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23.12.2021 11:23 Ответить
Дійсно НАВІЩО, щоб бидло, котрому плювати на людей та Україну ЗНОВУ потрапляли в раду. Для чого вони туди йдуть?
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23.12.2021 11:24 Ответить
Уточните,уроды, что єто за закон Януковича?
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23.12.2021 11:24 Ответить
за майбутнє це песики каломойші. звичайно жиду вигідно продати пару місць, щоб відбити бабло. Ось так і працюють з року в рік тупі чабани, котрі мають намір лише збагатити себе
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23.12.2021 11:26 Ответить
Завели кучу зебилов в Раду и хотят снова таких же завести
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23.12.2021 11:26 Ответить
Возвращение к "гречкосейной" мажоритарке это по сути государственный переворот. И первый пробный камень сфальсифицировать следующие выборы. Это не допустимо. И это нужно решительно объявить власти. Следующим этапом будет попытка переноса парламентских выборов после президентских. Подтасовки под видом электронного голосования. Перенос выборов вообще по ходу ухудшения ситуации на более ранний или наоборот более поздний срок. Попытка цементирования власти. Ну а потом по примеру наших многих восточных соседей - увеличение срока пребывания на посту президента ( каденция), а возможно и парламента.. Ну и все прочие " тяжкие" по два срока не подряд, пожизненная власть и т.п. Поэтому нужно давать по рукам с самого начала,... Хватит менять законы под себя любимых.. ХАРЕ...
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23.12.2021 11:32 Ответить
за касапське зовнішнє ти ригаєш? Чи за талібанське?
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23.12.2021 11:53 Ответить
челябинское
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23.12.2021 12:00 Ответить
може бути...
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23.12.2021 12:14 Ответить
Напівправда: "Перед місцевими виборами 2020 року Виборчий кодекс таки ухвалили" - насправді Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів ухвалили ще до позачергових виборів ВР 2019 року, але Зе тоді його відмовився підписати... Ну, да, восени 2019 вже новий парламент ухвалив ще кращий варіант (хоч і ще недосконалий, потребує ще змін) Виборчого Кодексу (який Зе і підписав, кодекс вступив в дію)...

Але його скасовувати - це вже всупереч наказу Майдану Гідності!
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23.12.2021 11:52 Ответить
Пчелы могут протестовать против мёда?
Партии могут быть "за" мажоритарку?
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23.12.2021 12:03 Ответить
Причому тут партії?
Якщо більшість українських виборців - за Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів по відкритим спискам!
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23.12.2021 12:09 Ответить
А где Вы видели открытые списки? Система по прежнему работает только за деньги. Любое место в "открытом" списке имеет ценник. А все эти общественные организации это знают и сопят в тряпочку. А дальше политическая коррупция разрушает все остальное. Денежки то нужно "отбивать"
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23.12.2021 15:52 Ответить
Если весь народ не придет на выборы, то что будет тогда???
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23.12.2021 12:52 Ответить
То тогда придут на выборы кандидаты и проголосуют за себя + придут те, кому дадут комплект постельного белья и коробку конфет.
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23.12.2021 19:48 Ответить
Яка промовиста картинка
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23.12.2021 13:07 Ответить
3- в одному ....- все для народу....
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23.12.2021 16:43 Ответить
Ну і, яким боком до цього всеукраїнського гуано Порох? Яке нове ліТцо протягують громадські організації, цього разу?
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23.12.2021 18:58 Ответить
Яким боком? Наприклад тим, що був у кабміні кілі азірова. І я не певен, що у нас громадські організації можуть когось кудись протягнути без команди олігархату.
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23.12.2021 19:25 Ответить
Громадські організації приймали активну участь в промиванні мізків наріду і обранні Зеленої Вави на пост презЕдента в 2019 році.
Ще раз. Яким боком Порошенко до того ригівського трешаку з голосуванням, який збираться протягти обрані вами "слуги урод", з вашим нарідним зЕзідентом?
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23.12.2021 19:40 Ответить
Спитайте в організаторів, що саме вони мали на увазі.
До речі, можете пояснити мені дві речі. Чому Ви так впевнені у тому, що я їх обирав? Які раціональні мотиви Вашого вклоніння експрезиденту? Дякую.
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23.12.2021 19:50 Ответить
Я вас благаю, не розповідайте мені, як ви були змушені підтримати Порошенка, як менше зло, і саме тому продовжуєте, два з половиною роки, поливати його брудом.
Я підтримую інтеграцію в ЄС та НАТО. Зміцнення обороноздатності та економіки. Все те, що робив Порох, і продовжує робити дотепер.
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23.12.2021 19:57 Ответить
Зрозуміло. Дякую.
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23.12.2021 19:59 Ответить
"Прідуманним міром удобнєй управлять"
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23.12.2021 21:59 Ответить
Порошенко підримав законо про проспродаж землі? Підтримав.

Порошенко підтримав закон про передачу НБУ під іноземне управління? Підтримав.

А якщо згадати те, що він робив спільно з Яценюком, то там всі важки статтьі ККУ порушені.
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23.12.2021 19:53 Ответить
Ну і, де злочин? Перше.
Друге, яким чином це стосується виборів за ригівським сценарієм, який протягують ваші "слуги"?
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23.12.2021 19:54 Ответить
+Ну наприклад, ЗЛОЧИН Петра Порошенко у тому, що він наказав нашим Кіборгам, їздити на ротації через блок-пост Мотаролли.
Ну хочаб за цей наказ він заслуговую пожиттевого ув'язнання.

Про Слуг. Так коли Порошенко став Президентом, то він зробив так, щоб не повернулася партийна система виборів до ВР, яку у антиконстітуційний засіб прибрав Янукович, а залишив ЗМІШАНУ, тобто таку, яку як раз зараз хочуть повернути Зеленський та Арахамія.
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23.12.2021 21:39 Ответить
Мажоритарка это не выборы, а покупка и запугивание выборной комиссии теми кто больше наворовал и имеет связи с властью наверное пора говорить с "мусором", такие как Ара-хамия и депутаты из Довира, а закрытые списки это все равно, что Гогишвили и Будановы будут повсюду, И первым делом, что будут делать такие депутаты это грабить страну ее природные ресурсы в том числе Землю .Вот такой и результат - самые маленькие пенсии и другие соц. выплаты в ЕС и хуже всего вооруженная армия с самыми лучшими солдатами. А конверты с левыми зарплатами за дерибан страны они конечно не берут и возьмите нас в НАТО , что бы Британский солдат их защитил на худой конец Российский им все равно чей сапог лизать лиш бы уйти от наказания за разграбления населения - народа.
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23.12.2021 13:26 Ответить
Ни одна парлам ентсаая партия ...ни одна, бл*...вот она - проверка на педикулёз !
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23.12.2021 13:43 Ответить
Что напишут в учебниках по истории Украины о периоде президентства Зеленского? Чем он войдет в историю? Только тем как с помощью телевизора "простой учитель" может стать президентом, даже не стать, а поиграть в президента.
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23.12.2021 13:56 Ответить
По суті так, цитата: 25% виборчої квоти - це бар'єр для руху з "нижньої" частини списку до "прохідної". А деталі тут: https://www.chesno.org/post/4119/ . Якось питання Вибочого кодексу замилили). Чи взагалі треба та квота?
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23.12.2021 14:22 Ответить
Для України, з її несформованими партіями і абсолютною безвідповідальністю політиків за провали, це суттєвий відкат назад.
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23.12.2021 14:27 Ответить
И даже по партийным открытым спискам без мажоритарки система останется порочной, ибо демократию нельзя подменять БОЛЬШЕВИЗМОМ, так как НАСЕЛЕНИЕ - это еще не НАРОД! Право политического голоса не должно быть у кого попало, высокому статусу ГРАЖДАНИНА (а не ЖИТЕЛЯ-РЕЗИДЕНТА) нужно соответствовать и ценз должен быть очень строгим и четко прописанным в законе "О ГРАЖДАНСТВЕ", недееспособные и безответственные люди не могут быть ГРАЖДАНАМИ!
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23.12.2021 20:14 Ответить
Мажоритарники це зло
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24.12.2021 00:43 Ответить
Мажоритарка было бы нормально, только если бы выборы были в 2 тура. А в один тур это уродство.
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17.01.2022 05:55 Ответить
Выборы должны быть только по партиям, но проходной барьер надо снизить до 2%, а то и до 1%. При 5% проходят только партии, которые мошенники "социологи" рисуют проходными. То есть олигархичнские партии.
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17.01.2022 05:59 Ответить
 
 