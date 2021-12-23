"Нет выборам по закону Януковича", - общественные организации и партии выступили против возвращения к смешанной избирательной системе
Общественные организации и политические партии выступили с общим заявлением против возвращения к смешанной избирательной системе с закрытыми партийными списками.
Их заявление опубликовано на сайте движения "Честно", передает Цензор.НЕТ.
"Парламент намерен вернуть мажоритарку и закрытые партийные списки.
Нардепы из группы "За майбутнє" 17 декабря 2021 года зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса. Глава фракции "Слуга народа" уже сделал заявление о том, что такая инициатива может набрать 300 голосов.
В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не политические партии решают, кто должен попасть в советы.
Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев потребовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в топ-10 реформ, в которых нуждается страна.
Ввести открытые списки обещали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и ряд партий, которые баллотировались в парламент.
Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс таки был принят, но чтобы открытые списки не заработали на полную, сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и это продвижение в избирательной реформе пытаются отсрочить. Ни разу система открытых списков не была применена на парламентских выборах.
Коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции – кнопкодавы, а по мажоритарной системе – "гречкосії" и коррупционеры.
В парламенте мажоритарщики не могут нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей.
Очевидно, что на смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги политических партий. Учитывая, что большинство политических партий не занимается качественно партийным развитием, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь таким достижением в развитии демократии Украины, как открытые списки.
Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять свои обещания и сохранить открытые списки", – говорится в заявлении.
Заявление поддержали (приводим список на языке оригинала):
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ГО "Рух ЧЕСНО"
-
ГО "Центр спільних дій"
-
ГО "Центр протидії корупції"
-
ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
-
Фундація DEJURE
-
ГО "Інститут законодавчих ідей"
-
ГО "Антикорупційний штаб"
-
ВГО "Інститут політичної освіти"
-
ГО "StateWatch"
-
Міжнародний фонд "Відродження"
-
ВО "Автомайдан"
-
ГО "Ціна держави"
-
ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції" (ACREC)
-
ПП "Громадянська позиція"
-
ПП "Народовладдя"
-
ПП "Команда Симчишина"
-
ГО "Хмельницька ініціатива"
-
ГО "Центр політичних студій"
-
Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
-
Центр прав людини ZMINA
-
ГО "Інститут світової політики"
-
ГО "Центр громадянських свобод"
-
ГО "Український світ"
-
Одеська обласна організація ВГО КВУ
-
ГО "Платформа прав людини"
-
Офіс ефективного регулювання BRDO
-
Bihus.Infо
-
"Вокс Україна"
-
ГО "Мережа відповідальних"
-
ГО "Центр демократії та верховенства права"
-
ГО "Харківський антикорупційний центр"
-
ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій"
-
ГО Зелений Ірпінь
-
БО "Благодійний фонд "Восток-СОС"
-
ВГО "КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ"
-
Громадська організація "Школа медіапатріотів"
-
ВГО "Інститут "Республіка"
-
ВІ "Активна громада"
-
ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа"
-
ПП "Демократична сокира"
-
ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
-
ГО "Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я"
-
ГО "Об’єднаний ветеранський рух "ВзаємоДія"
-
ГО "Об’єднання вимушених переселенців Донбасу "ДОБРОТВОР"
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Хочу добавити - і як можно швідче
а насчет того шо может воруют - а ты бы шо, смотрел косо, когда дают толстую пачечку, да и не одну? оно хорошо завидовать, помнишь как была программа "Автопарк" - шо, жаба давить?))
Вибори тільки за рейтингом партій, по партійних списках, але прохідний бар'єр у ВР 3%!
а сколько членкинь поддержали это? были ли среди них посолки и строительницы?
вот блин зря перевели сайт на наш язык, ибо эти выкрутасы достали((((
За Майбах это как - Ну, за здравие президента Нигерии, или - За то шоп в Сибири не замерз какой-то дурак в тайге
Але його скасовувати - це вже всупереч наказу Майдану Гідності!
Партии могут быть "за" мажоритарку?
Якщо більшість українських виборців - за Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів по відкритим спискам!
Ще раз. Яким боком Порошенко до того ригівського трешаку з голосуванням, який збираться протягти обрані вами "слуги урод", з вашим нарідним зЕзідентом?
До речі, можете пояснити мені дві речі. Чому Ви так впевнені у тому, що я їх обирав? Які раціональні мотиви Вашого вклоніння експрезиденту? Дякую.
Я підтримую інтеграцію в ЄС та НАТО. Зміцнення обороноздатності та економіки. Все те, що робив Порох, і продовжує робити дотепер.
Порошенко підтримав закон про передачу НБУ під іноземне управління? Підтримав.
А якщо згадати те, що він робив спільно з Яценюком, то там всі важки статтьі ККУ порушені.
Друге, яким чином це стосується виборів за ригівським сценарієм, який протягують ваші "слуги"?
Ну хочаб за цей наказ він заслуговую пожиттевого ув'язнання.
Про Слуг. Так коли Порошенко став Президентом, то він зробив так, щоб не повернулася партийна система виборів до ВР, яку у антиконстітуційний засіб прибрав Янукович, а залишив ЗМІШАНУ, тобто таку, яку як раз зараз хочуть повернути Зеленський та Арахамія.