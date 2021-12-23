Германия поддерживает углубление контактов с Украиной и ее сближение с ЕС, - глава МИД Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала дальнейшее углубление двусторонних контактов с Германией и сближение нашего государства с Евросоюзом.

Об этом она заявила в обращении к конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я предлагаю сделать следующую годовщину наших дипломатических отношений отправной точкой для дальнейшего углубления наших двусторонних контактов и для сближения Украины и Европейского Союза", - сказала она.

Бербок заметила, что видит огромный потенциал для большего сотрудничества в сфере зеленой энергетики, а также хотела бы двигаться вперед в рассмотрении общей истории двух стран.

"Что касается сотрудничества ЕС-Украина, то на саммите Украина-ЕС в октябре и на саммите Восточного партнерства на прошлой неделе была определена повестка дня. И мы верим в способность Украины продолжать реформы", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.

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