Германия поддерживает углубление контактов с Украиной и ее сближение с ЕС, - глава МИД Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала дальнейшее углубление двусторонних контактов с Германией и сближение нашего государства с Евросоюзом.
Об этом она заявила в обращении к конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я предлагаю сделать следующую годовщину наших дипломатических отношений отправной точкой для дальнейшего углубления наших двусторонних контактов и для сближения Украины и Европейского Союза", - сказала она.
Бербок заметила, что видит огромный потенциал для большего сотрудничества в сфере зеленой энергетики, а также хотела бы двигаться вперед в рассмотрении общей истории двух стран.
"Что касается сотрудничества ЕС-Украина, то на саммите Украина-ЕС в октябре и на саммите Восточного партнерства на прошлой неделе была определена повестка дня. И мы верим в способность Украины продолжать реформы", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.
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без спільного фото ця інфо ніпрощо...
извини, но вот крайный попандос - с Гогилашвили - б*же, да такое неслыхано шоб враг сидел на такой должности и принципиально(как и авакян) говорил на языке врага, обосрал солдиков и полицию и еще нелепо оправдывался.
как ты бы к такой стране относился то???
Байден, че мы не в НАТО?
да?
я бы просто посылал на Путина, уж извини.
за любую каску или дозу вакцины мы должны им руки целовать - я бы просто на их месте не дал бы ни одного шприца. уж шо шо, но я прекрасно умею ся поставить на место кого либо и проанализировать.
даже Путин, даже Аллах)
это то же самое если бы Бразилия напала на Эквадор - тебе что, терять товарооборот с Бразилией надо?
ну типо за "права человека" и прочие эфемерные вещи? я чего и написал - умею ся поставить на их место - а ты сразу набросился и обосрал мну. Эх, ты... плохой человек)
просто реально - ну на месте всяких микронов и шольцев - тебе было бы надо терять бабло для промышленности и слушать вопли журналистов и условных шахтеров стучащих касками под зданием правительства?
тогда как у защищаемых тобой(нас) - зашквар на зашкваре - начальник ГУР МО спокойно живет с гогилашвилей, которая наезжает на солдат и полицию, бо они иго "е*ало" не помнят?
ну вот как со стороны это выглядит то?
в принципе они лицемеры, да, но реально - вот даже Ермак - это как обьяснять избирателям своим - Мы вводим санкции, теряем бабло, защищая тех, у которых кротовник натуральный возле президента офшорного?