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Германия поддерживает углубление контактов с Украиной и ее сближение с ЕС, - глава МИД Бербок

Германия поддерживает углубление контактов с Украиной и ее сближение с ЕС, - глава МИД Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала дальнейшее углубление двусторонних контактов с Германией и сближение нашего государства с Евросоюзом.

Об этом она заявила в обращении к конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я предлагаю сделать следующую годовщину наших дипломатических отношений отправной точкой для дальнейшего углубления наших двусторонних контактов и для сближения Украины и Европейского Союза", - сказала она.

Бербок заметила, что видит огромный потенциал для большего сотрудничества в сфере зеленой энергетики, а также хотела бы двигаться вперед в рассмотрении общей истории двух стран.

"Что касается сотрудничества ЕС-Украина, то на саммите Украина-ЕС в октябре и на саммите Восточного партнерства на прошлой неделе была определена повестка дня. И мы верим в способность Украины продолжать реформы", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на украинско-российской границе критическая, но РФ все еще является частью общеевропейского дома, - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Германия (6921) евроинтеграция (2123) Анналена Бербок (343)


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Топ комментарии
+2
Наконец-то нормальная власть в Германии
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23.12.2021 11:25
+2
Не кажи гоп.
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23.12.2021 11:28
+1
"..взволнованы и обеспаквоены..."
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23.12.2021 11:20
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очікуємо на фото кнуро-гетьмана з Бербоком...

без спільного фото ця інфо ніпрощо...
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23.12.2021 11:16 Ответить
Краще б вже нічого не говорили. Просто нєрвірують
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23.12.2021 11:16 Ответить
а кто вам и шо должен то?
извини, но вот крайный попандос - с Гогилашвили - б*же, да такое неслыхано шоб враг сидел на такой должности и принципиально(как и авакян) говорил на языке врага, обосрал солдиков и полицию и еще нелепо оправдывался.
как ты бы к такой стране относился то???
Байден, че мы не в НАТО?
да?
я бы просто посылал на Путина, уж извини.
за любую каску или дозу вакцины мы должны им руки целовать - я бы просто на их месте не дал бы ни одного шприца. уж шо шо, но я прекрасно умею ся поставить на место кого либо и проанализировать.
даже Путин, даже Аллах)
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23.12.2021 11:24 Ответить
Угу . За каждую каску и вакцину руки целовать... За каждую конфетку. При этом они накачивают Путина триллионами евро на войну, против нас. Классический гиппориттский подход. По сути греются и развиваются за счет наших жизней. Вот Иран, к примеру , НИ НА КОГО НЕ НАПАДАЛ И НИЧЕГО НЕАНЕКСИРОВАЛ у соседей - и ему ,пожалуйста, полный запрет на экспорт нефти и газа. А вот аналогичное эмбарго к РФ - не, не ! низзя! получите лучше конфетку, укольчик безплатно и руки целуйте.... Скотина ты, если откровенно
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23.12.2021 11:37 Ответить
ну так говорю - че ты бы делал? себе в убыток срался с рашкой, зная что избиратели не простят этого?
это то же самое если бы Бразилия напала на Эквадор - тебе что, терять товарооборот с Бразилией надо?
ну типо за "права человека" и прочие эфемерные вещи? я чего и написал - умею ся поставить на их место - а ты сразу набросился и обосрал мну. Эх, ты... плохой человек)
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23.12.2021 11:47 Ответить
Ладно , прости. Просто нервирует лицемерность этих "друзей", посему и говорю - лучше бы молчали в тряпочку
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23.12.2021 11:50 Ответить
та никто и не оскорбл*лся.
просто реально - ну на месте всяких микронов и шольцев - тебе было бы надо терять бабло для промышленности и слушать вопли журналистов и условных шахтеров стучащих касками под зданием правительства?
тогда как у защищаемых тобой(нас) - зашквар на зашкваре - начальник ГУР МО спокойно живет с гогилашвилей, которая наезжает на солдат и полицию, бо они иго "е*ало" не помнят?
ну вот как со стороны это выглядит то?
в принципе они лицемеры, да, но реально - вот даже Ермак - это как обьяснять избирателям своим - Мы вводим санкции, теряем бабло, защищая тех, у которых кротовник натуральный возле президента офшорного?
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23.12.2021 12:10 Ответить
"..взволнованы и обеспаквоены..."
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23.12.2021 11:20 Ответить
Наконец-то нормальная власть в Германии
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23.12.2021 11:25 Ответить
Не кажи гоп.
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23.12.2021 11:28 Ответить
А не слишком вы там углубились?
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23.12.2021 11:43 Ответить
 
 