Заседание комиссии касательно должностей в САП состоится 24 декабря, - Офис генпрокурора
24 декабря 2021 года в 16 час. состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Кроме того, отмечается, что заседание будет проводиться в помещении тренингового центра прокуроров Украины, комиссия соберется в 16:00 в онлайн-режиме, а трансляция будет проходить на YouTube-канале конкурсной комиссии.
Как уже отмечалось, послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП.
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Моя цыганская
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.