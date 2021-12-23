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Заседание комиссии касательно должностей в САП состоится 24 декабря, - Офис генпрокурора

Заседание комиссии касательно должностей в САП состоится 24 декабря, - Офис генпрокурора

24 декабря 2021 года в 16 час. состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Кроме того, отмечается, что заседание будет проводиться в помещении тренингового центра прокуроров Украины, комиссия соберется в 16:00 в онлайн-режиме, а трансляция будет проходить на YouTube-канале конкурсной комиссии.

Как уже отмечалось, послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контролируемая властями Зеленского член комиссии Бусол помогла сорвать конкурс на руководителя САП, - Жернаков. ФОТО

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1142) САП (2059) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+6
о как. проигравшего хотят назначить. наперсточники
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23.12.2021 12:08
+5
ще варіант: комісія не збереться, її окремі члени проігнорують засідання і буде відсутній кворум.
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23.12.2021 12:16
+2
Тупица, это единственная контора в паре с НАБУ которую шмаркли не подмяли еще и за которой пристально следят международные партнеры.
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23.12.2021 12:42
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о как. проигравшего хотят назначить. наперсточники
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23.12.2021 12:08 Ответить
ще варіант: комісія не збереться, її окремі члени проігнорують засідання і буде відсутній кворум.
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23.12.2021 12:16 Ответить
Надо всем этим зеленым уродам запретить въезд в США и ЕС. Чтобы сами со своими шлюхами отдыхали, тратили награбленные у народа деньги и лечились в каком-нибудь Мухосранске.
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23.12.2021 20:29 Ответить
Не нужен этот САП, еще одна головная боль для Сывого.
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23.12.2021 12:30 Ответить
Тупица, это единственная контора в паре с НАБУ которую шмаркли не подмяли еще и за которой пристально следят международные партнеры.
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23.12.2021 12:42 Ответить
Це він про себе Гляньте на нік 🙂
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23.12.2021 12:45 Ответить
Тоді сорі
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23.12.2021 12:54 Ответить
И не только про сэбэ и про Петьку тоже. Не дождетесь, пока САП займется СЫВЫМИ. Хоч в паре, хоч в тройке, хоть следят международные партнеры, да какие они партнеры, звездуны, как и наши. Нас не догонишь.
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23.12.2021 13:03 Ответить
Юрко не мели дурні, САП займеться спочатку наркоманом і Зе кодлом в парламенті, за отримання бабла щомісячно , яке платиться кешем за "потрібні" голосування - це розкрити найпростіше, а не за Порохом 3 роки бігати.
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23.12.2021 13:59 Ответить
Владимир Высоцкий
Моя цыганская

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
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23.12.2021 13:59 Ответить
 
 