Заседание комиссии касательно должностей в САП состоится 24 декабря, - Офис генпрокурора

24 декабря 2021 года в 16 час. состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Кроме того, отмечается, что заседание будет проводиться в помещении тренингового центра прокуроров Украины, комиссия соберется в 16:00 в онлайн-режиме, а трансляция будет проходить на YouTube-канале конкурсной комиссии.

Как уже отмечалось, послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП.

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