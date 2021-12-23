Посол РФ Петров направил рождественскую открытку эстонскому депутату Михкельсону: В 2022 году Россия не собирается нападать на своих соседей
Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марку Михкельсону, в которой заверил, что Россия в новом году "не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом эстонский политик написал в твиттере.
Поздравляя эстонского политика с 2022 годом, Петров, покидающий должность посла РФ, заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей.
"Уважаемый Марк! Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, а также заверения, что и в 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей!" – собственноручно написал он.
В свою очередь Михкельсон с юмором отреагировал на поздравления российского дипломата и обнародовал фотооткрытки с приветствием в соцсетях.
"В то же время, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", – подписал он фото.
"Относительно всех ("we all") не уверен, но ошибающимся в своем восприятии России совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения", - прокомментировал пост российский дипломат.
Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021
https://t.co/JZ32GOv07a #ERR
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
понты это все, бряцание ржавым оружием, ура-патриоческая истерика, все это тупой блеф в попытке выторговать неприкосновенность своих денег на Западе.
наступного року будуть закуплені протикорабельні ракети, які повністю перекриють Фінський залив,
відстань віл найближчого "материкового" порту рашки до Калінінграда - 1 000 км !!!
і це весь час під обстрілом польських, а тепер ще й естонських ракет НАТИ !
"Мы говорим партия,подразумеваем ..."
А обіцянки ***** коштують не більше вартості паперу, на якому вони записані.
- Но... мы ведь выиграем эту войну?
- Да.
- И потом нам снова придется отстоять свою свободу, и еще раз, и еще...?
- Да, придется.
в знак благодарности московиты уже почти 100 лет держат его в мавзолее