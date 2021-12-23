Посол РФ Петров направил рождественскую открытку эстонскому депутату Михкельсону: В 2022 году Россия не собирается нападать на своих соседей

Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марку Михкельсону, в которой заверил, что Россия в новом году "не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом эстонский политик написал в твиттере.

Поздравляя эстонского политика с 2022 годом, Петров, покидающий должность посла РФ, заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей.

"Уважаемый Марк! Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, а также заверения, что и в 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей!" – собственноручно написал он.

В свою очередь Михкельсон с юмором отреагировал на поздравления российского дипломата и обнародовал фотооткрытки с приветствием в соцсетях.

"В то же время, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", – подписал он фото.

"Относительно всех ("we all") не уверен, но ошибающимся в своем восприятии России совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения", - прокомментировал пост российский дипломат.

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