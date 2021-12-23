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Новости Агрессия России против Украины Война
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Посол РФ Петров направил рождественскую открытку эстонскому депутату Михкельсону: В 2022 году Россия не собирается нападать на своих соседей

Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марку Михкельсону, в которой заверил, что Россия в новом году "не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом эстонский политик написал в твиттере.

Поздравляя эстонского политика с 2022 годом, Петров, покидающий должность посла РФ, заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий против своих соседей.

"Уважаемый Марк! Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, а также заверения, что и в 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей!" – собственноручно написал он.

Посол РФ Петров направил рождественскую открытку эстонскому депутату Михкельсону: В 2022 году Россия не собирается нападать на своих соседей 01

В свою очередь Михкельсон с юмором отреагировал на поздравления российского дипломата и обнародовал фотооткрытки с приветствием в соцсетях.

"В то же время, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", – подписал он фото.

"Относительно всех ("we all") не уверен, но ошибающимся в своем восприятии России совсем не поздно переосмыслить свою точку зрения", - прокомментировал пост российский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa

https://t.co/JZ32GOv07a #ERR

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Автор: 

поздравление (1057) россия (95326) Эстония (1408)


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Топ комментарии
+6
Эстонии приготовиться....
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23.12.2021 12:28
+5
Так если послушать Рашку то с 2000-го года она нинакого и не нападала. То фсе *ихтамнеты и силы самообороны*
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23.12.2021 12:31
+5
Шо , нападуть в цьому році ?
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23.12.2021 12:31
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Эстонии приготовиться....
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23.12.2021 12:28 Ответить
к чему? рашкования нападет на НАТО? ну-ну)
понты это все, бряцание ржавым оружием, ура-патриоческая истерика, все это тупой блеф в попытке выторговать неприкосновенность своих денег на Западе.
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23.12.2021 12:40 Ответить
Естонія готується:

наступного року будуть закуплені протикорабельні ракети, які повністю перекриють Фінський залив,
відстань віл найближчого "материкового" порту рашки до Калінінграда - 1 000 км !!!
і це весь час під обстрілом польських, а тепер ще й естонських ракет НАТИ !
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23.12.2021 12:46 Ответить
Ну Потльша и Литва тоже страны НАТО. Тем не менее их граница была атакована *беларузкими* войсками под видом *беженцев*. Разумеется открыто обявлять войну ***** не будет. Будет подло проводить теракты и диверсии и атаковать *беженцами* и *желтыми жилетами*, провоцировать бомбардировщиками с ЯО.
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23.12.2021 12:47 Ответить
Так если послушать Рашку то с 2000-го года она нинакого и не нападала. То фсе *ихтамнеты и силы самообороны*
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23.12.2021 12:31 Ответить
С 1991! Как обьявила о выходе из ссср.
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23.12.2021 13:20 Ответить
Шо , нападуть в цьому році ?
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23.12.2021 12:31 Ответить
Петров, що залишає посаду посла РФ... Ну типо закинул дезу и свалил домой на Рашку
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23.12.2021 12:37 Ответить
Я бы очень удивился если бы перед нападением Рашка заявила что она будет нападать. Вспоминаюся слова *****- МЫ ГОВОРИМ ОДНО А ДЕЛАЕМ ДРУГОЕ
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23.12.2021 12:33 Ответить
Как настоящий коммунист! Говорим одно - подразумеваем другое.
"Мы говорим партия,подразумеваем ..."
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23.12.2021 13:19 Ответить
Листівка коштовна? Скільки там - одне євро? Більше, менше?
А обіцянки ***** коштують не більше вартості паперу, на якому вони записані.
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23.12.2021 12:40 Ответить
Эстонии лучше подготовиться к мобилизации
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23.12.2021 12:43 Ответить
Чтож, мы и не думали вообще-то, что наступил тысячелетний мир. Не зря и в фильме про Войну за независимость Эстонии (1918-1920) "Имена в мраморе" есть диалог солдата-студента с командиром:
- Но... мы ведь выиграем эту войну?
- Да.
- И потом нам снова придется отстоять свою свободу, и еще раз, и еще...?
- Да, придется.
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24.12.2021 21:43 Ответить
На фото Будапештский меморандум?
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23.12.2021 12:46 Ответить
Небезизвестный Адольф, Сталину тоже мамой клялся...
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23.12.2021 12:47 Ответить
Естонія - член НАТО, тому рашка обісциться 40 разів, якщо навіть подумає про напад, а от на Україну -? Окрім того без Естонії кацапська імперія можлива, а от без України - НІ!
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23.12.2021 12:51 Ответить
🤣
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23.12.2021 12:51 Ответить
Сидишь такой дома с семьей, пьешь чай, вдруг в дверь тебе стучит преступник в маске и говорит что тебя в етом году грабить не будет как твоего соседа (показывая на соседскую ограбленную хату), мол даже дверь не закрывай.
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23.12.2021 12:53 Ответить
Кацап подл и коварен. Не доверяй ему.
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23.12.2021 12:53 Ответить
Они не собираются нападать: они собираются проявить братскую заботу.
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23.12.2021 12:56 Ответить
Мы им гробами поможем? По братски?
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23.12.2021 13:06 Ответить
Расеяне должны гробы закупить у Китая,ну в крайнем случае ДВП/ДСП.
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23.12.2021 13:17 Ответить
Значит точно нападут.
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23.12.2021 13:10 Ответить
Дик вони ж не вважають Україну державою взагалі, в Естонію дійсно поки що не полізуть, а щодо планів по "новоросії" вони звітувати не зобов'язані.
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23.12.2021 14:05 Ответить
А шо Баширов ?
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23.12.2021 14:18 Ответить
Ленин создал Украину
в знак благодарности московиты уже почти 100 лет держат его в мавзолее
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24.12.2021 21:51 Ответить
 
 