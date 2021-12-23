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Новости Оккупация Крыма
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Путин об оккупации Крыма: "Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе"

Путин об оккупации Крыма:

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, именно Революция Достоинства в Украине стала "госпереворотом" и причиной оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента России на пресс-конференции.

По его словам, обострение началось в 2014 году. К этому времени РФ якобы смирилась с тем, что "часть исторической территории" оказалась "за пределами РФ, в частности, в Украине".

"Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия по Крыму нам и в голову не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил Путин.

Отметим, что российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

Автор: 

Крым (26360) оккупация (10103) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+21
"Я не могу поступить иначе", сказал гопник угрожая прохожему ножом и отнимая у него кошелек
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23.12.2021 12:54
+16
Ага і медалі наплавили ще ДО ТОГО. Брехлива тварина.
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23.12.2021 12:53
+15
****.. нормально ... Так Гітлер тоді теж зробив все тому що його поставили в ситуацію коли він не міг вчинити інакше......????? Ага Европа і СШАі Україна хочуть миру і безпеки і тому вони винні в в тому що Росія почала війну... Клас. Найвидатніше уродство і дебелізм. Значить ХЛО тоді так не наклоняйся ні коли навіть срать ходи стоячки бо весь світ хоче розірвать твій зад... І тому коли ти нагнешся ми скажим що ти падло поставив нас в таке становище коли ми ну не могли зробити по іншому.

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23.12.2021 12:55
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так вастамнет или вастамбыло?
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23.12.2021 12:48 Ответить
Готуймося до війни! Влада нічого не робить, потрібно самоорганізовуватись
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23.12.2021 12:49 Ответить
уже устал повторять что будущи в Крыму 2001-2002 год раза 3-4 в высоких кабинетах Крыма Верховный Совет автономии Правительлство Крыма Областной суд Крыма и так далее общаясь с жителями кКрыма начиная с проводников пое0да Одесса Симферополь и кончая просто людьми на улице в парках лавочках я столкнулся с парадоксом о том- что 80-90% утвердительно говорили и спрашивали и когда наконец то нас Крым заберет к себе Россия???!!! повторюсь 2001 -2002 год Януковича Кучма только только назначил Губернатором Донецкой области или даже представил его на Пост Премьера (надо смотреть историческую хронология) да еще момент все донецкие судьи 70-80 % прокурорские 70% менты 45-55 % срочно стали из Донецкого региона именно Донецкая область... Луганска не было...в Крым!!!! я в курсе так как сам подавал на резерв на судью в северные района Крыма просто на судью а ЭТИ ЮБК странно то что Путин сейчас БРЕШЕТ И НЕ КРАСНЕЕТ ДУМАЮ С ЕГО ПРИХОДОМ ОСОБЕННО ПОСЛЕ 2008 ГОД БУХАРЕСТ И ГРУЗИЯ И НАЧАЛАСЬ ТОТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ЗАХВАТУ УКРАИНЫ И КРЫМА.. помню как крутили у нас восторгаясь фильмомо производства России на час с лишним про силы специальных операций России про их десантны с моря с воздуха про способностьа втономно вести операциии далеко от Росиси наши от этих сюжетов гордились ТУПОЕ НАСЕЛЕНИЕ и ВЛАСТЬ Украины--- НАМ БЫ ПОНЯТЬ- ЧТО ЭТО ВСЕ в кинофильме- СКОРО БУДЕТ В РЕАЛИЯХ ОТРАБОТАНО НА УКРАИНЕ..!!!!! и еще тогда в 2001-2002 годах не было ни Майдана ни Ющенко ни Мовы ни Веры ни Евросоюза все казалось не скоро эфемерным фантастическим... а попытка натянут как презерватив Майдан 2013-2014 годкак оправдание взять крым не более чем уловка сколько было иных восстаний переворотов и прочее и что каждый раз путин обязан был захватывать там территории нет абсурд да и только если следвоать его логике то во время Чкеченских 2 войн надо было захватить половину России как оправдание спасение бедных мусульман от православных рузких.... такая вывертом логика не работает это логика и аргументы ГИТЛЕРА
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23.12.2021 13:34 Ответить
Гондон ти , *****. І притому - церований.
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23.12.2021 12:49 Ответить
Вас не в ситуцію поставили, вас, цапів зариганих, раком скоро весь цивілізований світ поставить.
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23.12.2021 12:50 Ответить
Ага і медалі наплавили ще ДО ТОГО. Брехлива тварина.
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23.12.2021 12:53 Ответить
"Я не могу поступить иначе", сказал гопник угрожая прохожему ножом и отнимая у него кошелек
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23.12.2021 12:54 Ответить
"Я не мог поступить иначе. Меня поставили в такую ситуацию", заявил Чикатило
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23.12.2021 12:55 Ответить
И нарвался на очень отчаянного прохожего, со стволом в кармане.
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23.12.2021 13:54 Ответить
****.. нормально ... Так Гітлер тоді теж зробив все тому що його поставили в ситуацію коли він не міг вчинити інакше......????? Ага Европа і СШАі Україна хочуть миру і безпеки і тому вони винні в в тому що Росія почала війну... Клас. Найвидатніше уродство і дебелізм. Значить ХЛО тоді так не наклоняйся ні коли навіть срать ходи стоячки бо весь світ хоче розірвать твій зад... І тому коли ти нагнешся ми скажим що ти падло поставив нас в таке становище коли ми ну не могли зробити по іншому.

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23.12.2021 12:55 Ответить
А чего она одела красные колготки и меня спровоцировала взяв предложенную мной конфету, оправдывался педофил в суде.
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23.12.2021 12:59 Ответить
Тоді треба так змінити ситацію, щоб кацапи створили Вільну Федерацію Північного Сахаліну й усі там щасливо жили.
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23.12.2021 13:00 Ответить
Не могли не вкрасти і не вбивати, коли в сусідів проблеми були. Нащо взагалі такі сусіди?
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23.12.2021 13:02 Ответить
оккупация Крыма была в феврале 2014-ого, а вату жгли в Одессе в мае 2014-ого (совершенно очевидно, что только их он может называть людьми в этом контексте). Т.е. события были немного в другой очередности.
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23.12.2021 13:05 Ответить
Так рашистским крепостным до этого нет дела. Сказал же плешфюрер, значит так оно и было.
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23.12.2021 14:19 Ответить
Маразматик
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23.12.2021 13:08 Ответить
старые воровские выкрутасы - громче всех кричит "держи вора!" сам вор
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23.12.2021 13:10 Ответить
Украинский народ вправе сам решать когда и как лишать власти избранных ими людей. При чем тут РФ.. В которой установили несменяемую вечную власть, подделывая под это законы. Но опять таки это внутреннее дело РФ и ее народов. А наше право выбирать власть, смещать ее, вступать в союзы ( включая и военно оборонительные или экономические) проводить независимую внутреннюю политику в том числе и в сфере образования, языка, религии и т.д. Каждое государство и его народ имеет полное право проводить самостоятельную, суверенную политику, не оглядываясь на забаганки кого то со стороны.
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23.12.2021 13:12 Ответить
Украина таки нагнула Россию. Заставила оккупировать Крым.
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23.12.2021 13:24 Ответить
Ага. А они не хотели, отворачивались, говорили "нет! не будем брать чужое! мы не можем так поступить!"
Но Украина была непреклонна. "Захватывай!" - говорит - "иначе мы всех русскоязычных новорожденных в пекинскую капусту покрошим". Что им оставалось делать? Исключительно из дружелюбия и добрососедских отношений пришлось согласиться и ввести войска, которых нет.
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23.12.2021 13:59 Ответить
Чокнутое животное.
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23.12.2021 13:25 Ответить
та хто ви такі, щоб вас ставити у ситуацію?
вас навіть раком впадлу ставити
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23.12.2021 13:30 Ответить
точно . силой заставили . а они не хотели . отпирались до последнего
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23.12.2021 13:30 Ответить
Ну мы типа рюсский Мир,рюсская Весна...Крым наш,..Донбасс не наш до сих пор...но мы не думали что Порошенко нас обосрет от Харькова до Одессы но мы всирамно РЮССКИЙ сраный МИР... но во всеми виноват ГОСДЕП... Порошенко и Турчинов... ЧМО ты КГБшное тупое...
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23.12.2021 13:31 Ответить
раз виправдовується, значить знає чиє сало
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23.12.2021 13:32 Ответить
Ясное дело что весь мир виноват что на свет божий появился такой урод. Его все постоянно провоцируют. А так он белый и пушистый, сидит в своем бункере, починяет примусы...
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23.12.2021 13:34 Ответить
А про 8 областей кроме Крыма и "новороссию" он ничего не сказал?
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23.12.2021 13:37 Ответить
Как же он НАТО боиться, его так в КГБ запрограммировали что-ли....
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23.12.2021 13:38 Ответить
В 2014 году Турчинов и Яценюк кажуть Барак Обаме...Мистер Обама...на який гачок закинуть цього КГБшного дурня,щоби він обісрався по самій мавзолєй?Обама каже...хлопці не бійтеся...мавзолейне бидло усігда хоче великого СкреПОНОСУ...дамо по самий долляр Байдена ...та й по самий фунт стерлинга Уинстона Черчилля...
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23.12.2021 13:42 Ответить
Для куйла , что бы не произошло в Украине или в самой рашке, называется «переворотом». Он даже когда Кабаева ему не давала, называл её отказ не иначе как «предательством и попыткой переворота». Тебе какое дело ,плешивый , до внутренних подий в Украине??? У тебя в аварии на шахте за один раз больше людей гибнет чем у нас во время революции. Теперь ты всякие гнилые отмазки ищешь почему оказался в разряде оккупантов Крыма, лохам лапшу на уши… вот теперь плоды и пожинаешь! Теперь ты гопник, гандон и упырь мирового значения. Ни на ког ты нападать не будешь, себе дороже, проглотишь пилюлю с НАТО и будешь продолжать гавнить и вонять по тихому!!!
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23.12.2021 13:46 Ответить
А как дышал - это не наши, ополченцы, ихтамнет
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23.12.2021 13:47 Ответить
Последня поБЕДА Путлера над РАБссией была со взрывом дома в Буйнакске...после в Рязани Путлер обосрался...Гексоген оказался МУКОЙ....год этого ПОЗОРА в Рязани вспомнили?
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23.12.2021 13:47 Ответить
мозок завужeний русскiм язьiком тiльки так i рeагує
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23.12.2021 13:54 Ответить
Порошенко заставил )))
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23.12.2021 13:55 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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23.12.2021 14:14 Ответить
держпереворот в рабсеї називався "обнуление куйла"
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23.12.2021 14:34 Ответить
Це поганеньке останнє слово звинувачуваного перед оголошенням вироку за масові вбивства та злочини проти людяності.
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23.12.2021 14:46 Ответить
Чем дальше , тем труднее будут нормальны люди воспринимать клинических имбицилов вырожденцев.Самое жуткое, что скопище разнородных этнических групп и народов и племён не имеющие ничего общего , живущие более 700 лет в рабстве , на генном уровне приняли, что их жизни стоят намного меньше , чем бродячих собак. У них нет и никогда не было ничего своего- ни территории, ни религии,ни языка- все краденное - подзаборные бродячие собаки,мутанты. Они хотят с нами дружить- это для того , чтобы сожрать живьём? Они за 700лет не сказали ни слова правды и не были ни одного дня адекватными- скоро они( как их братья корейцы) - будут называть Пу@ла сыном Солнца ( на Калыме в лагерях ). Не укладывается в голове уровень идиотизма, деградации и дичи.
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23.12.2021 14:57 Ответить
А де було оце ЧМО, коли стріляли по Білому дому в Московії у 1991 році? Мабуть сидів у тому танку та давив людей. А ще він з Бородіним розкрадали кошти, які отримали від продажу української та казахської пшениці та американських окорочків, що надавалися у вигляді міжнародної допомоги ніщебродам що з голоду помирали. До того ж вивозив кошти партії за кордон. А тепер це "собиратель замель Московських". ОРДА одним словом.
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23.12.2021 15:14 Ответить
Нарешті гнида призналася у скоєні злочини. А брехав, про "референдум" в Криму.Щоб ти здох падлюка.
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23.12.2021 15:39 Ответить
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
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23.12.2021 16:46 Ответить
трипер ватной головы ботоксной твари колобка гном плешивый шоб ты здох тварь
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23.12.2021 17:27 Ответить
Ну что ж. Раз тебя поставили в ситуацию один раз и ты влез туда, то поставят и во второй раз заставив лезть восвояси. Т.е., вывод - значит ты поддаёшься дрессировке. Сам признался и согласился.
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23.12.2021 18:56 Ответить
 
 