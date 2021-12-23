Путин об оккупации Крыма: "Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе"
По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, именно Революция Достоинства в Украине стала "госпереворотом" и причиной оккупации Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента России на пресс-конференции.
По его словам, обострение началось в 2014 году. К этому времени РФ якобы смирилась с тем, что "часть исторической территории" оказалась "за пределами РФ, в частности, в Украине".
"Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия по Крыму нам и в голову не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил Путин.
Отметим, что российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.
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Но Украина была непреклонна. "Захватывай!" - говорит - "иначе мы всех русскоязычных новорожденных в пекинскую капусту покрошим". Что им оставалось делать? Исключительно из дружелюбия и добрососедских отношений пришлось согласиться и ввести войска, которых нет.
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