Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и не "взять их под крыло", - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что жителям Крыма "невозможно было отказать в защите" в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе. Нам даже в голову не приходили какие-либо действия по Крыму", - сказал Путин.

По его словам, Россия не могла отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять их под крыло.

Отметим, что российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.

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Напомним, что президент Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму.

В ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.