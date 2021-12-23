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Новости Оккупация Крыма
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Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и не "взять их под крыло", - Путин

Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и не

Президент России Владимир Путин заявил, что жителям Крыма "невозможно было отказать в защите" в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе. Нам даже в голову не приходили какие-либо действия по Крыму", - сказал Путин.

По его словам, Россия не могла отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять их под крыло.

Отметим, что российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

Напомним, что президент Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму.

В ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

Автор: 

Крым (26360) пресс-конференция (324) путин (31197)


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Топ комментарии
+9
Чтоб тебя Гнида, бабушка с косой взяла под крыло
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23.12.2021 12:55
+9
Китайцам приглянулась Сибирь может также возьмут под крылышко... Х#йло ты конченный!
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23.12.2021 13:01
+7
А медалькі (за взятіє Крима)то були подарункові ?
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23.12.2021 12:54
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Хотів взяти під крило, а засунув собі в дупу. Крим - це Україна!
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23.12.2021 12:48 Ответить
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23.12.2021 12:50 Ответить
_Это просто предлог агрессора для нападения. Опровергать предлог - глупость и борьба с мельницами, правильный ответ на агрессию совсем другой.
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23.12.2021 12:50 Ответить
агрессору не нужен предлог для нападения. и предупреждать он тебя об этом не будет. просто нападет и все.
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23.12.2021 13:11 Ответить
"агрессору не нужен предлог для нападения"
_Да? Ну ладно.
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23.12.2021 13:16 Ответить
А медалькі (за взятіє Крима)то були подарункові ?
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23.12.2021 12:54 Ответить
Чтоб тебя Гнида, бабушка с косой взяла под крыло
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23.12.2021 12:55 Ответить
Хватит врать, гнида кацорылая...
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23.12.2021 12:56 Ответить
Китайцам приглянулась Сибирь может также возьмут под крылышко... Х#йло ты конченный!
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23.12.2021 13:01 Ответить
"Нам навіть на думку не спадали якісь дії щодо Криму"

Звичайно, нікому "невідомо" що таки загарбницькі операції плануються роками.
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23.12.2021 13:02 Ответить
допустить такую стратегическую ошибку как захват Крыма... это надо было додуматься)
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23.12.2021 13:04 Ответить
Кремлёвский петух взял Крыматорий под крылышко .
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23.12.2021 13:09 Ответить
ну, раз ви такі безвідмовні, то роздвигайте булки!
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23.12.2021 13:13 Ответить
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23.12.2021 13:15 Ответить
походу Зеля Балаболка ошибалась - это безотказная Московия готова принять с любой стороны и в любых количествах.. хйло ж само созналось..
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23.12.2021 13:16 Ответить
Ну да,понимаю вполне *****.Как ***** мог оставить Севастополь в то времья когда какие-то без знаков различия захватывали власть а законное правительство Украины каких-то не определенных уродов с оружием даже не пыталось остановить.Хота по законам Украины и даже про Российским неизвестные военные формирования должны были быть просто уничтожены.
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23.12.2021 13:17 Ответить
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23.12.2021 13:17 Ответить
кассабы. дайте кто нибудь ***** селедки.
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23.12.2021 13:25 Ответить
Значить відрубаєм русні крило . Гербом рашки стане бройлер з двома головами і лише одним крилом . Тіпа інвалід , як і рашка .
Слава Україні !!!🇺🇦
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23.12.2021 13:33 Ответить
Население Крыма на 2014г . было 2160 тыс.человек. Право голоса не более 1800 тыс.В выборах участвовало32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)

За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова. Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
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23.12.2021 13:35 Ответить
Куйло совсем память отшибло… ведь сначала был Крым, а уж потом бамбас… гиркин ведь окрылённый крымскими победами в луганду рванул! Путлер лепит горбатого. Лицемер!
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23.12.2021 14:56 Ответить
пнх звиздун...
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23.12.2021 15:18 Ответить
Психически больной карликовый паяц думет, что в его циничное вранье, до сих пор, кто то верит.
Меня всегда поражало в этом ублюдке то, что имея такой пост, считая себя "великим", он постоянно врет как грязная шлюха из подворотни, и при этом не испытывает к себе отвращения. Я уже не говорю, что этот скот виновен в смерти сотни тысяч людей. Какая мерзость, это кацапское *****.
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23.12.2021 15:34 Ответить
Германия, в своё время, тоже не могла ни кому отказать...
В 1945 всё очень плачевно , для них закончилось...
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23.12.2021 15:48 Ответить
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
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23.12.2021 16:52 Ответить
 
 