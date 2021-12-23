Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и не "взять их под крыло", - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что жителям Крыма "невозможно было отказать в защите" в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
"Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе. Нам даже в голову не приходили какие-либо действия по Крыму", - сказал Путин.
По его словам, Россия не могла отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять их под крыло.
Отметим, что российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.
Напомним, что президент Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму.
В ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
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Звичайно, нікому "невідомо" що таки загарбницькі операції плануються роками.
Слава Україні !!!🇺🇦
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова. Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
Меня всегда поражало в этом ублюдке то, что имея такой пост, считая себя "великим", он постоянно врет как грязная шлюха из подворотни, и при этом не испытывает к себе отвращения. Я уже не говорю, что этот скот виновен в смерти сотни тысяч людей. Какая мерзость, это кацапское *****.
В 1945 всё очень плачевно , для них закончилось...