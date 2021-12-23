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Путин о реакции Запада на опасения РФ: Идите вы со своими беспокойствами, будем делать, что считаем нужным

Президент России Владимир Путин возмущен расширением НАТО и утверждает, что Запад не воспринимает обеспокоенности России и ее стремлений обеспечить свою безопасность после распада СССР.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Начали расширять НАТО. Мы говорили, — не надо этого делать, а нам говорили: где это написано? Где бумажка? Нет? Плевать мы хотели на ваши беспокойства. Каждый год мы пытались огрызаться. Беспокойство высказывали. Идите вы со своими беспокойствами, будем делать , что считаем нужным. Пять волн расширения НАТО. Мы хотим обеспечить свою безопасность", - подчеркнул президент РФ.

Также читайте: Путин об оккупации Крыма: "Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе"

Автор: 

НАТО (9943) путин (31201) россия (95339)


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Топ комментарии
+42
Пуйло веде війну із заходом.
Врешті вони це зрозуміють.
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23.12.2021 13:07
+31
Все, окончательно поехал кукухой дед!
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23.12.2021 13:07
+31
європа хоче переконати канібала перейти на веганську дієту.
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23.12.2021 13:08
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Україна та НАТО також кажуть:"Путлер, йди на хрін зі своєю безпекою".
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23.12.2021 15:34 Ответить
все сказано для толерастов и обеспокоеных гей роп..коротко и ясно кортина маслом
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23.12.2021 17:28 Ответить
Путин ипанушка,ему нужна войнушка
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23.12.2021 19:25 Ответить
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23.12.2021 20:53 Ответить
Уже в 30-х годах, ссср рассказывал всему миру, что ни в чьих советах не нуждается и будет делать что сочтет нужным!
А потом скулили как шавки, умоляя союзников открыть второй фронт и увеличить поставки вооружений!
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24.12.2021 12:12 Ответить
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