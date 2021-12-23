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Новости Война
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На Донбассе войска РФ уже более суток не нарушали режим прекращения огня

На Донбассе войска РФ уже более суток не нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими", - отметили в пресс-центре.

По состоянию на 16:00 23 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные не зафиксировали нарушений режима "тишины" со стороны российских войск.

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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе также не нарушали "режим тишины".

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

На Донбассе войска РФ уже более суток не нарушали режим прекращения огня 01

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Автор: 

Минобороны (9275) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
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Причаїлися. Очкують!
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23.12.2021 13:30
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завтра выборы давай объявляй
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23.12.2021 13:26 Ответить
Злякалися Джавеліна?
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23.12.2021 13:27 Ответить
Та нє.Треба відстежувати соцмережі.Бо віри єрмаківським установам не має.
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23.12.2021 13:27 Ответить
после дерьмака заявления, пёрднуть без его же разрешения боятся. что-то значит представитель ***** в опе.
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23.12.2021 13:28 Ответить
Ну значит получено такое указание. Как будто мы не понимали что там происходит все по звонку. Это не первые месяцы войны.. сейчас там все построено по единоначалию. Партизанщина ушла в историю.
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23.12.2021 13:28 Ответить
Причаїлися. Очкують!
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23.12.2021 13:30 Ответить
А люди пишуть, що гуркіт якийсь є.
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23.12.2021 13:31 Ответить
врут опять зеленые?
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23.12.2021 13:33 Ответить
затишье перед бурей?
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23.12.2021 13:35 Ответить
Дайте им за это канхветку. "Тузик"..
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23.12.2021 13:54 Ответить
И ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО
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23.12.2021 14:13 Ответить
В заголовке статьи чувствуется то ли, обида, то ли сожаление, то ли огорчение...
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23.12.2021 14:25 Ответить
 
 