На Донбассе войска РФ уже более суток не нарушали режим прекращения огня
За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими", - отметили в пресс-центре.
По состоянию на 16:00 23 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные не зафиксировали нарушений режима "тишины" со стороны российских войск.
За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе также не нарушали "режим тишины".
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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