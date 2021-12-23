На Донбассе войска РФ уже более суток не нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими", - отметили в пресс-центре.

По состоянию на 16:00 23 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные не зафиксировали нарушений режима "тишины" со стороны российских войск.

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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе также не нарушали "режим тишины".

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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