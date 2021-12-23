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"Откосить" не получится: для женщин, которые не станут на воинский учет, предусмотрен штраф до 1700 грн

В Украине вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны стать на воинский учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет. Те, кто решит уклониться от этого, будут платить штрафы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.info.

Для "уклонисток" и их руководителей пока предусмотрена только административная ответственность, в том числе штрафы двух видов. Хотя, по мнению автора, не за горами рассмотрение уголовной ответственности.

Согласно статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф составляет от тридцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное, в течение года совершение нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период (!) предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть ныне работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен.

Для уполномоченных лиц работодателя (руководителя или другого уполномоченного им лица) относительно их содействия "уклонисткам" или бездействия, когда речь идет о принятии их на воинский учет, а это прямое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, админнитраф устанавливает статья 210-1 КУоАП. Этот штраф уже (во время особого периода) составляет от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 5100 до 8500 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщин-представителей многих популярных профессий обязали стать на военный учет

Автор: 

армия (8490) женщины (884) Минобороны (9277) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+37
Це тільки найвеличніший бігун від призову зміг відкосити, а вам зась.
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23.12.2021 13:44
+30
Верещучку в аэроразведку ?
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23.12.2021 13:42
+30
Підготовка до війни за версією віслюка:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.
4. Оголосити військові навчання для населення
5. Встановити в Києві нові сирени.
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
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23.12.2021 13:59
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Наголосували (с)
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23.12.2021 14:06 Ответить
Занос бабла в военкоматы официально стартовал.
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23.12.2021 14:07 Ответить
кто тут тявкает? хотели "равноправие"? получите! "возмущающимся" предлагаю посетить государство Израиль - там в армии СЛУЖАТ ВСЕ!!!!!!
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23.12.2021 14:07 Ответить
И до 60 лет. Кстати, не все женщины служат в армии
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23.12.2021 14:59 Ответить
Так там и мужики служат, а у нас уже 70 % нигде и никогда не служили!!!! Чего молчим на этот счет?
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23.12.2021 15:32 Ответить
даже при СССР во время второй мировой войны,баб не ставили на учёт...далеко пойдёт *******,если не остановим.
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23.12.2021 14:09 Ответить
Тоді були дрімучі часи гендерної нерівності та дискримінації по статевій ознаці. Завдяки зусиллям жінок-феміністок, членкинь різних організацій по просуванню толерантності, цей недолік виправлено. Слабка стать - тепер не слабка. Дайош жіночий розрахунок до 120-мм міномета!
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23.12.2021 14:18 Ответить
хтів би я подивитись,як та жінка,потягне мінометну пліту на горбі,та окрім цього все що має бути в єкипіровці.
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23.12.2021 14:34 Ответить
Є сильні жінки. Наприклад реперша Альона-Альона. А в напарніци - Руслану Писанку. Ці потягнуть.
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23.12.2021 14:37 Ответить
ага...как же...если баба имеет вид жирной кобылы,это значит лишь одно-это жирная кобыла,и ничего она не потянет,кроме своей жопы.
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23.12.2021 14:39 Ответить
Плита буде корисна, щоб сраку зігнати ))
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23.12.2021 15:03 Ответить
Ці не потягнуть.Але є стероїдні,ті потягнуть.
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23.12.2021 15:15 Ответить
Пусть твоя дочка/жена/любовница/сестра в этом участвует, дебил.
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23.12.2021 18:26 Ответить
ВІн спирається на досвід передових країн - таких як Ізраїль. Якщо ви кажете що спиратися треба на досвід СРСР то зупиняти треба вас а не зеленського.
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23.12.2021 14:19 Ответить
ви хєр з пальце не порівнюйте...це по перше. а по друге навіть в Израілє немає такой дурниці. в Израілє жінки,які хочуть бути або на війсковій або на державній службі,мають відслужити в рядах збройних сил. а постанови на облік всіх робітниц,немає!
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23.12.2021 14:31 Ответить
Аплодую навстоячки. Перший розумний комент стосовно Ізраєлю
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23.12.2021 18:49 Ответить
И этот деградант уже поднял уровень жизни в Украине на уровень Израиля? Да? Что он на него смотрит? Или хотя бы армию всей необходимой техникой обеспечил? а может, у нас есть противоракетный израильский щит?
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23.12.2021 18:28 Ответить
Зеля Косяк, как и хйло, предпочитает прятаться за спины женщин и детей.. и оттуда они ОБЕ - решительные и бескомпромиссные сцыкухи..
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23.12.2021 14:09 Ответить
Сценаристы Квартал 95...придумыват новые Информ Бомбы для лохтората...ну чтоб зашквары шоблы Зе-Ермака забыли.....
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23.12.2021 14:10 Ответить
Ну нащо було на бухгалтерських форумх обс..рати Гетьманцева Зеленського і всю "діджиталізцію" . З першого січня - калькулятор, олівець, податковий кодекс в рюкзак і на фронт... ))
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23.12.2021 14:11 Ответить
А чим відрізняється наказ МО від закону України?
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23.12.2021 14:13 Ответить
В апреле этого года внесли изменения в ч.11 ст.1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" - минобороны может формировать перечень специальностей, после получения которых женщины берутся на воинский учет.
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23.12.2021 15:21 Ответить
Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву"
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23.12.2021 21:06 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
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23.12.2021 21:29 Ответить
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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24.12.2021 07:22 Ответить
Тобто мова йде про сотні тисяч українських жінок.

Зазначається, що це відповідає https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву" , який набирає чинності з 1 січня 2022 року. Джерело:
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24.12.2021 07:24 Ответить
отлично! электорат зелупы очень рад))
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23.12.2021 14:13 Ответить
Я просто уверенна,что это поднимет зелупе рейтинг)
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23.12.2021 14:14 Ответить
К жене своей обратись или к своей маме)мои трусы ты явно нюхать не можешь)
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23.12.2021 16:00 Ответить
Какое-то чмо назвал Одессу помойкой?Приезжай в мае -мы любим шашлыки)
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23.12.2021 17:29 Ответить
pravda.com.ua/

Алексей Гон чаренко: "Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии"
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23.12.2021 18:18 Ответить
А ты в курсе,что зекрыса вчера истерику устроил про предателя в опе и то что Порошенко подал на него в суд за госизмену,чем перечеркнул все зепотуги?)Ну а как ещё Порох узнает на сто шагов вперёд ...
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24.12.2021 11:37 Ответить
их бин непонимайт! Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
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24.12.2021 11:49 Ответить
Сдаёт все шажки твоей зекрысы кто то ...прикинь,даже Ермака подозревают ?
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24.12.2021 13:42 Ответить
смерть синегубого в яйце утки...
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23.12.2021 14:17 Ответить
А на каком основании министр обороны может что-то приказывать не военнослужащим? Такие вопросы должны решаться на уровне ВР и законов. По большому счету министра можно послать на хер
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23.12.2021 14:18 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
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23.12.2021 21:31 Ответить
А чотирьохкратному уклоністу штраф буде?
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23.12.2021 14:20 Ответить
1700 грн штрафа ха ха испужали..... еврейские ублюдки
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23.12.2021 15:49 Ответить
Нет. Ему доплачивать будут, за консультацию, как лучше откосить...
Профессор по этой теме...
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23.12.2021 15:56 Ответить
У меня в военном билете запись - бухгалтер финансовой службы I категория учета ПВО, куда идти нужно?

P.S. Не даю согласие на обработку моих персональных данных!
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23.12.2021 14:22 Ответить
Нехай воюють якісь спеціально обучені люди, а ти справку принесеш про непридатність, чи у Польшу втечеш?
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23.12.2021 14:25 Ответить
Так я вроде годен к воинской службе. Уже и железяку с плеча вытянули. Вот только в бухгалтерии я хоть понимаю, а вот в наземной воздушной обороне не очень
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23.12.2021 14:30 Ответить
Бил би чєловєк, а мєсто в армії - найдьотся.
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23.12.2021 14:33 Ответить
Мда, ничего не поменялось со времен совка. Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона.
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23.12.2021 19:57 Ответить
Жінки-медики були військовозобов'язаними завжди. У воюючій країні розширити список облікових спеціальностей, які зайняті жінками - це виправданий крок.
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23.12.2021 14:24 Ответить
Тут не те. Тут ментальні особливості теперішньої влади.
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23.12.2021 14:28 Ответить
Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон. Тепер жіночкам доведеться звалювати на свої тендітні плечі оборону своєї держави, раз нікому.
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23.12.2021 14:31 Ответить
Шестую завалили, потому что хотели завалить....
У меня 3 знакомых, под надуманными предлогами не взяли...
А они реально хотели.
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23.12.2021 16:07 Ответить


Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон

авжеж,від покращєнь.
ВСЕ кто "валит" по вашему за границу - валят из за жопы которая в стране, эта жопа не уменьшилась при пете и увеличилась при зелени.И да,валят мужики ,ибо им содержать семьи, Но тебе латентному п....су этого не понять
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23.12.2021 16:24 Ответить
Ну-да, ну-да...Они валят, бо им "содержать семьи", а остальные пусть отдуваються - и воюют, и семьи содержат...Молодцы! Лихо пристроились..
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23.12.2021 18:26 Ответить
нудунуда, тебе херою диванному виднее
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24.12.2021 09:06 Ответить
Між медиками і касиршами різницю знаєш? Чи між медиком і бібліотекарем? Хоча, якщо ти електорат Зєлєнскаго, то про мізки можна і не запитувати, бо їх від народження у вас не має...
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23.12.2021 14:34 Ответить
А в армії що, бібліотек не потрібно? А ти дура тільки передком здатна заробляти, раз таке пишеш?
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23.12.2021 15:04 Ответить
скільки ж тобі платять, що ти, як бегемот, кал розсипаєш??
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23.12.2021 17:17 Ответить
Женщины-медики на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, а также прапорщиков и мичманов - до 40 лет;
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23.12.2021 15:11 Ответить
а всё ли они прощитали? с такими штрафами хватит ли и внукам прибарахлиться?
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23.12.2021 14:24 Ответить
А у чому проблема? Ставай на облік і ніхто штрафувати не буде.
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23.12.2021 14:26 Ответить
а чем внукам прибарахлятся со товарищи будеш? )))
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23.12.2021 14:29 Ответить
А ты стала или стал?
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23.12.2021 15:10 Ответить
Вова, мы не в Израиле, не зайнимайся х*ней! Долбаные клоуны, валите нахер со своими законами!
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23.12.2021 14:36 Ответить
Так і пишіть - все заради штрафів. Ви хоч уявляєте, мудаки, як це в реалі здійснити? Хоча б медогляд. Сеста свого малого рік ставила на облік у військомат. Бо медогляд проходять в поліклініці за місцем проживання. Де, по перше, немає всіх лікарів, по друге, запис до спеціалістів на місяці вперед. І це в столиці.
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23.12.2021 15:00 Ответить
Брехня. Створюються спеціальні лікарські комісії і всі організовано проходять медогляд. Вам би лиш відкосити.
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23.12.2021 15:05 Ответить
Де створюються?!! Я пишу про те, як зараз дитину в 16 років поставити на облік. І якщо раніше дітей організовано з школи вели в поліклініку, де цей огляд займав максимум три години, то зараз все лягає на плечі батьків. А в поліклініках спеціалістів тупо немає. Самі стикнулися. Для довідки в університет три роки назад їздили по трьох дитячих поліклінах у Оболонькому районі, по запису, протягом трьох місяців. Бо окуліст в одній, хірург в другій, а нервопатолог в третій.
А якщо і створять спеціальні групи. Тільки у Києві мільйон жінок, що підпадають під перелік. Як ви це уявляєте?
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23.12.2021 15:15 Ответить
У нас в звичайному райцентрі геть все по іншому. Все організовано, визначений день, час, діти стають на облік.
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23.12.2021 15:21 Ответить
Тоді вам пощастило, що все організовано і є в наявності всі фахові спеціалісти та лабораторії.
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23.12.2021 15:31 Ответить
В райцентре? Медики?
Коновал ставит штамп годен, в городах врачей нет
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23.12.2021 15:42 Ответить
Ну людина стверджує, що є. І лабораторії походу теж.
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23.12.2021 15:44 Ответить
Воинский учёт и медкомиссия две разные вещи,
Желание зеленского посеять недовольство войной и сдаться русским на этом фоне - причина этого маразма

По сути сделано всё, чтобы никто добровольно в военкомат ее шёл, теперь напугивают всех военкоматом

Так же возможно хотят просто создать базу по заданию кремля, так как такая база подразумевает доительные военные действия, а по сути эти профессии и пристроить негде будет
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23.12.2021 15:41 Ответить
Это тролль проплаченный, не общайтесь с ним...
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23.12.2021 16:13 Ответить
Не міліон, помилочка - професії пов'язані з використанням клавіатури - ОЦЕ КЛАС, як вумно в переліку написано.... Тому усі жінки, які сиділи за клавою - марш-марш до РТЦКтаСП на облік ставати...
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23.12.2021 17:35 Ответить
Владимир Александрович, или как там Вас называют, Вам там что, завезли дядюГеру или в ОП умом кто-то тронулся?

И еще, ждем в военкомате Александру Зеленскую и Елену Зеленскую.
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23.12.2021 15:19 Ответить
На учёт стану, а воевать не пойду!😁
П.П. Шариков
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23.12.2021 15:35 Ответить
Все давно стоят на учёте, это мутка от кремлядей
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23.12.2021 15:45 Ответить
Кокс от лаврова
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23.12.2021 15:44 Ответить
Страна победившего феминизма!!! Ура панове! Теперь не только равные права, но и равные обязанности😁
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23.12.2021 15:33 Ответить
Я не против равноправия. Но пусть сначала выдвигаются на фронты мужики -уклонисты, а я за ними. А то у меня все однокурсники, одноклассники и соседи нигде не служили. Так почему я начинать должна? Тогда вместе с мужиками все на фронт!
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23.12.2021 15:38 Ответить
Это квартал95
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23.12.2021 15:46 Ответить
Уроды придумали новый источник пополнения бюджета - штрафы на работающих женщин будут накладывать. Дебилы.
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23.12.2021 16:36 Ответить
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23.12.2021 17:30 Ответить
А ЩО, ТАК І НАПИСАНО, що ЛИШЕ НЕПРАЦЮЮЧІ жінки мають стати на військовий облік??? Ау, автор! Ну а по суті - професійні УКЛОНІСТИ вже почали ховатися за жінками... Вони ж співатимуть агресору у разі чого, їм ніззя...
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23.12.2021 17:30 Ответить
Следующие выборы пройдут под лозунгом лишь бы не Зеленский, зробымо його разом!
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23.12.2021 18:56 Ответить
Как в Израиле:всем раздать автоматы и каждый год тренировка и сборы. Почему так не будет? А потому-что народ с автоматами пойдет в коттеджные городки элиты и спросит у чиновников и бизнесменов-офшорщиков где наворованные у народа деньги!. А перед этим народ заблокирует аэропорты и границы чтобы элита не смогла убежать и вывезти деньги как Янукович. Элита больше всего боится народа с оружием-боится больше чем Путина и Рашку
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23.12.2021 19:08 Ответить
И какое отношение МИНОБОРОНЫ имеет к гражданским лицам со своим приказом?
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23.12.2021 20:46 Ответить
Щас я все брошу и отдам свою жену, кормящую малолетнего ребенка, в армию под командованием зеленого клоуна. Эта тварь преследовала добробатов и волонтеров, а теперь хочет, чтоб за него женщины воевать шли? Нет уж, воевать теперь должны те 73%, что этого придурка выбрали.
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24.12.2021 01:47 Ответить
Президент который не служил приглашает женщин в военкомат... Этот сюр когда закончится?
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24.12.2021 16:09 Ответить
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