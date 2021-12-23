"Откосить" не получится: для женщин, которые не станут на воинский учет, предусмотрен штраф до 1700 грн
В Украине вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны стать на воинский учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет. Те, кто решит уклониться от этого, будут платить штрафы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.info.
Для "уклонисток" и их руководителей пока предусмотрена только административная ответственность, в том числе штрафы двух видов. Хотя, по мнению автора, не за горами рассмотрение уголовной ответственности.
Согласно статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф составляет от тридцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное, в течение года совершение нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период (!) предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть ныне работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен.
Для уполномоченных лиц работодателя (руководителя или другого уполномоченного им лица) относительно их содействия "уклонисткам" или бездействия, когда речь идет о принятии их на воинский учет, а это прямое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, админнитраф устанавливает статья 210-1 КУоАП. Этот штраф уже (во время особого периода) составляет от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 5100 до 8500 гривен.
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Про військовий обов'язок і військову службу
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
Зазначається, що це відповідає https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву" , який набирає чинності з 1 січня 2022 року. Джерело:
Алексей Гон чаренко: "Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии"
Про військовий обов'язок і військову службу
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
Профессор по этой теме...
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У меня 3 знакомых, под надуманными предлогами не взяли...
А они реально хотели.
Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон
авжеж,від покращєнь.
ВСЕ кто "валит" по вашему за границу - валят из за жопы которая в стране, эта жопа не уменьшилась при пете и увеличилась при зелени.И да,валят мужики ,ибо им содержать семьи, Но тебе латентному п....су этого не понять
А якщо і створять спеціальні групи. Тільки у Києві мільйон жінок, що підпадають під перелік. Як ви це уявляєте?
Коновал ставит штамп годен, в городах врачей нет
Желание зеленского посеять недовольство войной и сдаться русским на этом фоне - причина этого маразма
По сути сделано всё, чтобы никто добровольно в военкомат ее шёл, теперь напугивают всех военкоматом
Так же возможно хотят просто создать базу по заданию кремля, так как такая база подразумевает доительные военные действия, а по сути эти профессии и пристроить негде будет
И еще, ждем в военкомате Александру Зеленскую и Елену Зеленскую.
П.П. Шариков