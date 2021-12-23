"Откосить" не получится: для женщин, которые не станут на воинский учет, предусмотрен штраф до 1700 грн

В Украине вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны стать на воинский учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет. Те, кто решит уклониться от этого, будут платить штрафы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.info.

Для "уклонисток" и их руководителей пока предусмотрена только административная ответственность, в том числе штрафы двух видов. Хотя, по мнению автора, не за горами рассмотрение уголовной ответственности.

Согласно статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф составляет от тридцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное, в течение года совершение нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период (!) предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть ныне работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен.

Для уполномоченных лиц работодателя (руководителя или другого уполномоченного им лица) относительно их содействия "уклонисткам" или бездействия, когда речь идет о принятии их на воинский учет, а это прямое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, админнитраф устанавливает статья 210-1 КУоАП. Этот штраф уже (во время особого периода) составляет от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 5100 до 8500 гривен.

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