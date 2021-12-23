Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

Единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк заявил, что уголовное дело против него инициировала и "двигает" Администрация президента России.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ещё ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я не очень понимаю такое приглашение. Администрация президента России инициировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру. И пресс-служба того же президента ждет, когда же придет неудобный и наглый Цимбалюк, и можно будет показать демократический и дружелюбный настрой Путина в прямом эфире! Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждет и без них скучает, но некому их задавать - нет журналистов, а если есть, они обоснованно боятся за свою жизнь и свободу", - отметил он.

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"Мне точно известно, что процесс против меня и моей семьи двигает именно "апешечка". Причем, судя по тому, как рьяно и глубоко начали копать, - даже на старой работе моей жены - это дело станет уголовным. Поэтому вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Хотите вопрос - наденьте намордники на своих псов. Быть терпилой я не обучен. Так что посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн. От нашего бункера вашему - пламенный привет!" - резюмировал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме.