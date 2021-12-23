РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости
12 967 18

Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

Единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк заявил, что уголовное дело против него инициировала и "двигает" Администрация президента России.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ещё ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я не очень понимаю такое приглашение. Администрация президента России инициировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру. И пресс-служба того же президента ждет, когда же придет неудобный и наглый Цимбалюк, и можно будет показать демократический и дружелюбный настрой Путина в прямом эфире! Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждет и без них скучает, но некому их задавать - нет журналистов, а если есть, они обоснованно боятся за свою жизнь и свободу", - отметил он.

Также читайте: Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин

"Мне точно известно, что процесс против меня и моей семьи двигает именно "апешечка". Причем, судя по тому, как рьяно и глубоко начали копать, - даже на старой работе моей жены - это дело станет уголовным. Поэтому вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Хотите вопрос - наденьте намордники на своих псов. Быть терпилой я не обучен. Так что посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн. От нашего бункера вашему - пламенный привет!" - резюмировал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме.

Автор: 

журналистика (3285) преследование (398) путин (31197) россия (95326) свобода слова (1169) Цимбалюк Роман (84)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Цимбалюку-респект...
показать весь комментарий
23.12.2021 14:12
+17
Рашистський рейх переходить но нового етапу репресій.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:13
+16
Правильно Роман поступив, нема чого ходити в цей свинарник. Нехай ці свині собі самі розкидають бусинки і збирають самі.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цимбалюку-респект...
показать весь комментарий
23.12.2021 14:12 Ответить
Я всё искал на этом шабаше Цимбалюка, правильно сделал, что не пошёл, там ему уже несколько подрасстрельных статей нарисовали, да и о чём разговаривать с ******, на берёзку падаль
показать весь комментарий
23.12.2021 14:51 Ответить
А от зараз стало абідна, з ким хлу теревеніть?
показать весь комментарий
23.12.2021 14:12 Ответить
Та хоч сам з собою.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:15 Ответить
Правою рукою...)
показать весь комментарий
23.12.2021 20:45 Ответить
Рашистський рейх переходить но нового етапу репресій.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:13 Ответить
Цимбалюк красава. Нехай ото @уйло разважається питаннями своії прислуг-м@нетників: скабєєва, салавьєв, кисялев, симаньян. А ка@апчмнм ржуть від цього та обдристивають штанці. ПОКИДЬКИ.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:21 Ответить
Правильно Роман поступив, нема чого ходити в цей свинарник. Нехай ці свині собі самі розкидають бусинки і збирають самі.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:26 Ответить
вчинив
показать весь комментарий
23.12.2021 15:14 Ответить
}{уйло хотело ещё раз услышать, что оно }{уйло?
Не услышало от Цимбалюка, так пусть здесь ещё раз прочитает.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:28 Ответить
Хунта одобряет.
показать весь комментарий
23.12.2021 14:30 Ответить
кросаучег
показать весь комментарий
23.12.2021 14:39 Ответить
так в том дело что Они его приглашают....но вот задать вопрос не дают...но раз 100 упоминают в показе по ящику "Смотрите у нас есть Украинский журналист! вот это мы демократы! и свободасловы!" - и это было бы пол беды( Роман таки на роботе там не забываем) - так там они ещё и дело струганули за экстримизм...всё правильно Роман делает - хрен знает что там у них экстремизм...закон...право...а менять Романа у нас только на медведчука...да и тот не обменный фонд ибо Зеля ссыт...
показать весь комментарий
23.12.2021 14:43 Ответить
Слава Богу...
показать весь комментарий
23.12.2021 14:44 Ответить
Шановні друзі,підписуйтеся на Цимбалюка в Ютубі,він називає речі своїми іменами!
показать весь комментарий
23.12.2021 14:50 Ответить

на холєру туди йти?

щоб в тисячний раз переконатися, що на паРашi придуркувате неадекватне лайно при владi?

так це вже давно вiдомо.

пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна вже давно з

Альцгеймером та онкологiєю.
показать весь комментарий
23.12.2021 15:01 Ответить
Роман правильно зробив. що не пішов до *****. поповнювати обміний фонд нехер.
показать весь комментарий
23.12.2021 15:32 Ответить
 
 