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Власти Украины финансовым давлением убили мотивацию инвесторов вкладывать средства в зеленую энергетику, - экономист

Власти Украины финансовым давлением убили мотивацию инвесторов вкладывать средства в зеленую энергетику, - экономист

Блокировка 3 млрд грн на счетах ГП "Гарантированный покупатель" по указаниям представителей власти привела к тому, что инвесторы разочаровались в государстве и говорят об уничтожении инвестиционного климата в Украине.

Об этом в блоге написал экономист Борис Кушнирук.

"Условия, созданные нынешней властью для развития возобновляемых источников энергии, фактически убивают всякий смысл в этом направлении инвестирования", - сказал Кушнирук. По его словам, речь идет об общем отношении властей к бизнесу и инвесторам, которые без колебаний с помощью правоохранительных органов, НКРЭКУ, АМКУ, налоговиков, народных депутатов могут уничтожать те или иные предприятия, если по политическим соображениям им не нравится какой-то бизнесмен. "Падение инвестиционного рейтинга в определенной степени является результатом давления на "зеленых" инвесторов, с сознательной блокировкой выплат за производимую "зеленую" энергию. Это давление продолжается с 2019 года", - добавил экономист.

Он напомнил, что в начале ноября этого года после многочисленных обещаний руководителям западных государств, представителям МВФ и Всемирного банка государство привлекло деньги от выпуска целевых еврооблигаций "Укрэнерго". Погашение долгов "зеленым" инвесторам за счет этих привлеченных средств должно было хотя бы частично остановить ухудшение отношения западных государств и инвесторов к нынешнему руководству Украины. "Однако скандальное распределение этих средств свело на нет все надежды на улучшение инвестклимата. Что они после этого думают о Президенте Зе - это отдельная тема. Не остановило власть даже то, что в эти целевые еврооблигации вложился ЕБРР. Заплатили инвесторам в ВИЭ только в середине ноября - 16,3 млрд грн, но 3 млрд грн так и зависли. Их не заплатили компании ДТЭК", - уточнил Кушнирук.

Также он подчеркнул, что это уже привело к тому, что в ЕБРР просто шокированы отношением наших власть имущих к взятым на себя обязательствам, а английские юристы угрожают криминалом руководителям госкомпаний. Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР. 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства. Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС. ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает. По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трофимца, действия руководства ГарПока являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

Автор: 

ДТЭК (520) Гарантированный покупатель (38)


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Топ комментарии
+9
Зеленая энергетика это воровство. И китайцы и клюев и ноунейм шведы идите к своим тарифам. Скотство какое, беднейшая страна платит наивысший тариф.
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23.12.2021 14:29
+8
Если бы только мотивацию инвесторов. Вы посмотрите на стремительный рост цен и тарифов. Власть полностью убивает бизнес и экономику поднятием прямых и непрямых налогов.
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23.12.2021 14:26
+7
Це х@ня повна, а не зелена енергетика. Коли з бюджета, з наших податків видають по 4грн з хвостиком за кВТ, а на атомну немає грошей. Просте вимивання грошей ...
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23.12.2021 14:26
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Краще купувати росіске світло у білорусів.
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23.12.2021 14:24 Ответить
Если бы только мотивацию инвесторов. Вы посмотрите на стремительный рост цен и тарифов. Власть полностью убивает бизнес и экономику поднятием прямых и непрямых налогов.
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23.12.2021 14:26 Ответить
Стоит простая задача - довести страну до дефолта....
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23.12.2021 15:03 Ответить
...и отвести ее в стойло к Путлеру. Что Зеля с успехом и делает !
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23.12.2021 15:17 Ответить
Це х@ня повна, а не зелена енергетика. Коли з бюджета, з наших податків видають по 4грн з хвостиком за кВТ, а на атомну немає грошей. Просте вимивання грошей ...
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23.12.2021 14:26 Ответить
По 4 грн это много? При доле зеленки в рынке до 10%? Я сейчас плачу за электрику для бизнеса почти 6 грн/квт. Вы узнайте сколько сейчас обходится угольная генерация Ахметки.
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23.12.2021 14:30 Ответить
для населения "по 4" - много. Для вас, бизнесмена, " почти 6" - мало. Почему так? А потому: населения потребляет энергию в силу жизненной необходимости, а вы потребляете для того, чтобы получать прибыль. Якого дидька тариф на энергию для вас, бизнесмена, должен быть как для пересичного?
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23.12.2021 19:07 Ответить
Только вот платите за мой тариф именно вы, дядька. Повышением цен на все. А вы думаете почему как на дрожжах сейчас растут цены на товары и услуги? Экономику нужно было учить не по Ленину. За все всегда платит конечный потребитель.
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23.12.2021 20:03 Ответить
хотел написать по это поводу в предыдущем - думал вы не будете педалировать це...Але...Ну що ж...Доповидаю: таких як вы "бизнесменов" я вже давно послал на хутор бабочек ловить, и начал покупать товар зарубежных производителей - у них дешевле и качественней.

А вы повышайте и дальше: быстрее закроетесь и поедете на батрачку на плантации.
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23.12.2021 20:12 Ответить
Ага, расскажите этот тупой трындеж другому быдлу. Они может и поверят. Я тоже уже много лет покупаю один и тот-же импортный товар для дома и для бизнеса. Вам рассказать во сколько раз он подорожал с 2019 года при относительно стабильном баксе и евро? Например мыльно-рыльные принадлежности?
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23.12.2021 20:20 Ответить
та мне глубоко фиолетово что, как, и за сколько вы покупаете "для дома и бизнеса"!!! Главное- я послал лесом подобных вам "бизнесменов"!
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23.12.2021 20:31 Ответить
Ага, и поэтому вы покупаете, переплачивая сейчас втридорога Назло бабушке отморожу яйца Смачного, продолжайте дальше в том-же духе.
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23.12.2021 20:48 Ответить
Зеленая энергетика это воровство. И китайцы и клюев и ноунейм шведы идите к своим тарифам. Скотство какое, беднейшая страна платит наивысший тариф.
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23.12.2021 14:29 Ответить
На настоящий момент зелёная энергетика единственная отрасль в Украине куда инвесторы из-за границы рискуют инвестировать свой капитал. Не буде её, не будет инвестиций совсем. Даже если мы сменим президента, инвесиции появятся не раньше чем через год.
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23.12.2021 15:27 Ответить
опять воровская феня. начался гнилой базар типа "инвесторы", "ассоциация", "ввп", "эксперты", и прочий жаргон кидал с ближайшего базара.
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23.12.2021 14:48 Ответить
Інвестиції в Україну, це просто грабунок. На Аес 1 квт коштує 50 коп. Ні інородці інвестують в "вітряки" і купуйте в 10 разів дорогше. Інвестують також в Пиво, же Кока Колу, де безцінний ресурс, вду юрського періоду перетворюють в отруту
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23.12.2021 14:50 Ответить
так хіба не це було треба Ігорю Валєрічу?
ви дивні якісь
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23.12.2021 14:52 Ответить
Опять ДТЭК раскукарекались? Боюсь если правоохранители всерьёз займутся этой сказочной конторой, ей будет грустно. Хотя, какие у нас "правоохранители"? Один, который "кучму гэть", уже ездил на БТРе в гости к Рыжему и молотил языком со всех экранов о "десятках трупов в штольнях", ну и где сейчас сам виновник торжества и те расследования?..
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23.12.2021 14:54 Ответить
А що це таке ,,Зелена енергетика,,?Яка із нічого,тоб-то вітру та сонця,виробляє електрику а коштує більше як би котли на ТЕС топили золотом.
Розумію що на сонячні панелі та вітрогенератори затрачуються кошти але не розумію коли на їх затрату встановлення хотуть відбити за 2-3 роки коли термін їхньої експлуатації становить 50-60 років.Нахер нам потрібне таке єкологічна чиста енергія яка без ніяких поточних витрат на 300-500% дорожча за традиційну?
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23.12.2021 15:02 Ответить
Як розпочнуть виробляти "зелений водень", тоді й зрозумієш як до цього мало нас грабували.
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23.12.2021 15:12 Ответить
До голого зваду такі інвестори.Нам потрібні технологічні підприємства,наприклад Samsung,LG,SONY і тд.
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23.12.2021 15:08 Ответить
Вы очередной список напишите, ну чтоб небыло давки среди желающих разместить производство в Украине.
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23.12.2021 15:22 Ответить
А виробництва і так не буде.Керманичі захочуть собі дофіга в кишеню і завалять великі податки.
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23.12.2021 15:24 Ответить
То всё, сливаем воду и в эмиграцию кто куда?
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23.12.2021 15:28 Ответить
Или?
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23.12.2021 15:29 Ответить
Важко відповісти. В еміграції вже мільйони і кожен день ще виїжджають.
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23.12.2021 15:41 Ответить
Зеленая єнергетика не имеет никакого отношения к єнергетическому кризису, который устроил Зеленский. Енергетический кризис имеет своей целью введение российских войск в Украину. Зелёная энергетика-это независимость Украины.
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23.12.2021 15:20 Ответить
Ринат Леонидович вы логином ошиблись?
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23.12.2021 15:25 Ответить
Это Ринат Леонидович не давал закупить государству дешевый газ и уголь летом? Или "большое воровство"? Ренат Леонидыч теперь с Игорем Валерьичем косят бабло на тупом нариде, поставляя уголек и энергию втридорога.
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23.12.2021 18:31 Ответить
Пусть собирают свои батареи и валят туда, где им будут отстегивать те тарифы, которые подписал Порошенко. Гнать сраной метлой, таких "инвесторов". В Германии, Австрии, Нидерландах так "поинвестируйте".
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23.12.2021 15:42 Ответить
Вначале убили желание работать у ФОПов.
Теперь у инвесторов.
Может пришло время, чиновникам из теплых кабинетов перебраться в реальную экономику?
Например, поработать продавцами, дворниками, шиномонтажниками ...
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23.12.2021 15:59 Ответить
Кодлан Коломойского зелёную энергетику удавил. Знающие обязаны растолковать почему это хорошо.
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23.12.2021 16:47 Ответить
У Илона Маска "Солар Сити" - прибыльный проект.
Иначе какой в нём смысл ?
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23.12.2021 17:47 Ответить
слава фаберже - "зеленеинвесторных" гопстопников послали на)(ер!
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23.12.2021 18:54 Ответить
"псевдоинвесторы"! в Украине больше " не наливают"! "халява" закончилась!!!
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23.12.2021 18:54 Ответить
 
 