РФ – посредник, а нас хотят сделать стороной конфликта на Донбассе. В минских соглашениях такого нет, - Путин
Президент России Владимир Путин уверяет, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе. Это якобы закреплено минскими соглашениями.
Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается Донбасса... Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками для создания наилучших условий для создания будущего людей, проживающих на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что, согласно минским соглашениям, Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", – отметил он.
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+21 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий23.12.2021 14:26
+14 Псамметих II
показать весь комментарий23.12.2021 14:33
+14 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий23.12.2021 14:40
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РФ вынашивала планы агрессии с 2004 года, когда прошла оранжевая революция.
Первые пропагандистские ролики о "восставшем донбассе" появлялись в фейсбук депутатов регионов еще в 2012 году.
по сюжету 2012 года в 2015 году в Украине произошел бунт и донбасс восстал, снося все. Киев в осаде верхушка Украины удрала.
Вот только ролик не учел самоорганизации народа Украины и волонтерского движения.
Были бы посредниками - санкций бы не было.
На его фоне сцыкло ЗЕ выглядит невинно.
на Донбасі ,, их нет ", тільки чомусь трупаки кацапські , в чорних мішках , тримають маршрут на росію 😠
В Минских черным по белому прописан вывод ВС РФ с территории Украины.
а какой- украинской что ли?
Подписанты - некий гражданин Кучма, посол РФ Зурабов, посол ОБСЕ Тальявини.
Наверное ОБСЕ должно войска вывести.
Бо гражданин Кучма вобще ни за что не отвечает.
Очень трудно понять, кто же должен вывести войска из Украины.
как там завещал Сталин))
А поскольку всему миру плевать что там считает Россия (сами напросились ибо долго выпрашивали) - утритесь.
Весь мир считает что РОССИЯ не выполняет Минские соглашения.
Да, вот такие двойные стандарты, прикинь.
И мне лично как украинцу, хоть и с русскими корнями - эти двойные стандарты капец как нравятся.
а припретесь сюда - буду в числе тех кто всеми доступными средствами будет уничтожать офигевших от наглости бывших "братушек".
@Prizrak_opery
В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz
Оружия - более чем. Сомнений в собственных силах - нет. Страха нет. Опыт ведения войны - есть. Понимание того, что потери агрессору нужно нанести максимально возможные есть. Решимость убивать агрессора есть. Мотивация - выше крыши.
https://spark.adobe.com/page/ZaWTDQzSuFrFP/
"Почему теперь мы ненавидим русских",…. - пост украинки во всех соцсетях бьет рейтинги.
https://politinfo.com.ua/category/raznoe Різне
https://politinfo.com.ua/category/russiainvatedukraine Російська агресія проти України
https://politinfo.com.ua/category/staty Статті
https://politinfo.com.ua/category/stop-war Стоп війна
https://politinfo.com.ua/category/obshhestvo Суспільство
Чер 13, 2016
https://politinfo.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/don3_0.jpg
Предлагаем Вашему вниманию пост украинки, опубликованный на страницах соцсетей.
"За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.
Что только не прилетало мне в личку за эти последние бурные годы.
На всякие там «бандеровка» уже даже внимание не обращаю. Давно принимаю за комплимент. Но сегодня вдруг зацепило одно сообщение: «ЗА ЧТОООО??! (именно так протяжно и именно капслоком) за что вы нас так ненавидите????» Мы - это, соответственно, украинцы, то есть хохлы, то есть бандеровцы , то есть фашисты.
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Они- это русские, то есть братья, то есть одной крови, одного теста и чуть ли не от одной матери.
«Мы же столько прошли! А вы нас ненавидите! Все русское ненавидите. За чтоооо???!!»- надрывалась моя личка.
А действительно. За что? Ну, во-первых, не все русское и не всех русских. Никто не заставит меня разлюбить Есенина, Ахматову, Блока. Я никогда не забуду, как задыхалась от восторга, глядя на картины Врубеля в Третьяковке. Мне все так же нравятся Высоцкий и Розенбаум. Я выросла на русской классике. В детстве я вместо альбомов с раскрасками листала альбомы с репродукциями Васнецова, Репина, Брюллова. И Перов для меня драматичнее, чем Жерико, а Достоевский глубже, чем Гюго. Я это полюбила задолго до Путина и «крымнаш».
Да, сейчас «крымваш».
Но «совестьнаш».
И «правданаш».
И «богнаш», а от вас отвернулся.
И да, действительно, мы так много прошли с вами вместе. Великую отечественную, Афганистан… Украинцы получали такие же фронтовые письма, сложенные треугольничком, такие же похоронки, такие же цинковые гробы. Мы вместе показывали кукиш Америке и кузькину мать всему миру. Ненавидели империализм и буржуев проклятых во время холодной войны. Цвет украинской нации валил лес и гнил на соседней шконке рядом с вашим в ГУЛАГе…
https://www.facebook.com/politinfo.com.ua/ Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.
Потом Чечня. Когда старший брат сказал, что вся Чечня - это сплошные головорезы и бандиты, мы согласились. Когда Грозный равняли с землей, мы промолчали. Дай, Господи, силы теперь не умереть со стыда. Когда воевали с грузинами, мы тоже робко постояли в стороне. Старшему брату ведь виднее. На братскую любовь можно списать любую подлость.
А теперь мы ненавидим вас. Тех, у кого Путин и гвардейская ленточка на весь микроскопический мозг. За то, что вы пришли к нам. Может, не вы лично. Но с вашего молчаливого одобрения или заливистого поощрения пришли другие. У которых «русский мир» зачесался. У которых патриотизм жмет голову, карманы и курок от автомата. К нам пришли, к своим бывшим братьям. На наши свежевыметенные полы. В своих кирзачах. И теперь мы вас ненавидим.
За «защиту» «своих».
За «русский мир».
За «фашистов и бЕндеровцев»
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За «гумконвои». За танки, БТРы, гранатометы и автоматы из «военторга».
За наших людей, на коленях встречающих въезжающие в города гробы.
За то, что на наших площадях висят фотографии погибших ребят. Некоторым из них еще не было 19-ти. За то, что другие 19-летние идут, чтобы сменить уже павших.
За то, что по улицам ходят мужчины с серыми лицами. Издалека кажется, что это пыль. А подходишь ближе и понимаешь, что это война въелась в морщины, в поры, в волосы, в души… И хорошо если она только въелась в кожу, а не оторвала руки, ноги, не испепелила сердце. И ничем ее не смыть. Только время поможет. Сколько лет нужно провести в кругу семьи, сколько люлек откачать с новорождёнными детьми или внуками. Сколько часов провести на рыбалке с сыновьями, братьями или отцами. Сколько времени должно пройти, чтобы появился блеск в глазах. Сколько нужно будет расчесать и заплести косичек дочерям, чтобы руки перестали предательски дрожать. Только все это поможет стереть страшную краску с поседевших лиц.
Мы ненавидим вас.
За то, что видим пацанов, с которыми учились в школе, или росли на районе, и они одеты в камуфляж. И старше пацаны эти стали на столетия. Даже если по паспорту им 20 лет.
За то, что дети в школах делают журавликов и пишут на них «возвращайся домой, дядя».+
За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.
Читайте также : https://politinfo.com.ua/stop-war/4632-rossyy-bolshe-net-ee-ubyla-anneksyya-kryma-y-pohoronyla-vojna-na-donbasse.html России больше нет. Ее убила аннексия Крыма и похоронила война на Донбассе
За старческие руки матерей, поглаживающие фотографии тех, за кого молиться уже поздно.+
За скупые слёзы стариков-отцов. Которые храбрятся, держатся. И только потирают периодически где-то там, под сердцем. И седеют, тихо седеют…
За новости «сегодня в зоне боевых действий погибло…»
За страшное привыкание к этим новостям.
За тонкое детское «мам, а папа где?»
За дрожащее женское «на небе». А потом лишь бы успеть, лишь бы добежать. Захлопнуть дверь и упасть лицом в подушку. И грызть, грызть её и выть страшным неженским голосом.+
За будущих невест, которых отцы не поведут под венец.
За страшное слово «никогда», вошедшее во многие украинские дома. Вы принесли его на подошвах своих мерзких сапог.
Автор : https://www.facebook.com/ilona.skala Ilona Skala
ну, як так???
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 2 ч. ·
Доктрина Путина: Россия объявила о комплексной реформе армии для войны против Украины
Президент РФ Путин и министр обороны Шойгу выступили на расширенном Минобороны, где обозначил приоритеты развития российской армии, открыто признавая, что собираются вмешиваться во внутренние дела Украины и продолжать агрессию. Думаю, что президенту Украины стоило бы обратить внимание на заявления врага, и осмыслить, что и как делает Россия в военной сфере.
Я здесь процитирую самое важное из выступлений, что характеризует качественные изменения и приоритеты российской армии, которые применяются либо готовятся к применению против Украины, со своими комментариями и выводами.
Президент РФ:
"...Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.
...Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта.
...На всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста...
(Интересно, что впервые именно вопросы управления и качества командного состава Путин оглашает публично как один из ключевых приоритетов военной реформы, ранее всегда акцент делался на сугубо материальных факторах - Ю.Б.).
Министр обороны РФ:
"В Сухопутные войска поставлено более 2400 новых и модернизированных образцов, развёрнуты две новые дивизии - мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитно-ракетная бригады (все новые соединения размещены близ границ Украины в Западном и Южном военных округах - Ю.Б.).
Воздушно-десантные войска. Поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, сформировано два десантно-парашютных полка (в том числе близ границ Украины в Южном военном округе - Ю.Б.).
В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитно-ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.
В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».
Завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полёта «Альтиус-РУ». Начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост» (здесь речь идет только о беспилотниках дальнего действия, также в начаты поставки в войска тактических ударных дронов ближнего действия "Ланцет" - Ю.Б.).
Военно-Морской Флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, семнадцать судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса. В текущем году на Военно-Морском Флоте сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки (продолжается усиление группировки ВМФ РФ на Черном море и в Крыму - Ю.Б.).
В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 миллиардов рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30 процентов, а крылатых ракет различных видов базирования - в два раза.
Приоритетные задачи на 2022 год.
По перевооружению.
По силам общего назначения. Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска Военно-Морского Флота более 1000 современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Принять в состав Военно-Морского Флота пять подводных лодок, одиннадцать надводных кораблей, три боевых катера. Поставить в войска два береговых ракетных комплекса.
Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тысячи человек".
Надо констатировать три проблемы:
1. Россия проводит военную реформу, чтобы обеспечить подавляющее превосходство своих наземных сил над украинской армией не только численно, но и качественно. Противостоять НАТО Россия мо