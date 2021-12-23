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Новости Война
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РФ – посредник, а нас хотят сделать стороной конфликта на Донбассе. В минских соглашениях такого нет, - Путин

РФ – посредник, а нас хотят сделать стороной конфликта на Донбассе. В минских соглашениях такого нет, - Путин

Президент России Владимир Путин уверяет, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе. Это якобы закреплено минскими соглашениями.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Донбасса... Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками для создания наилучших условий для создания будущего людей, проживающих на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что, согласно минским соглашениям, Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", – отметил он.

Также читайте: Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

Автор: 

путин (31197) Донбасс (26955) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+21
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23.12.2021 14:26
+14
дайте ***** почитать Минские соглашения, пусть там найдет посредника.
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23.12.2021 14:33
+14
Prizrak Opery


@Prizrak_opery



В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

Оружия - более чем. Сомнений в собственных силах - нет. Страха нет. Опыт ведения войны - есть. Понимание того, что потери агрессору нужно нанести максимально возможные есть. Решимость убивать агрессора есть. Мотивация - выше крыши.
https://spark.adobe.com/page/ZaWTDQzSuFrFP/

"Почему теперь мы ненавидим русских",…. - пост украинки во всех соцсетях бьет рейтинги.

https://politinfo.com.ua/category/raznoe Різне
https://politinfo.com.ua/category/russiainvatedukraine Російська агресія проти України
https://politinfo.com.ua/category/staty Статті
https://politinfo.com.ua/category/stop-war Стоп війна
https://politinfo.com.ua/category/obshhestvo Суспільство

Чер 13, 2016

https://politinfo.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/don3_0.jpg

Предлагаем Вашему вниманию пост украинки, опубликованный на страницах соцсетей.

"За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.

Что только не прилетало мне в личку за эти последние бурные годы.

На всякие там «бандеровка» уже даже внимание не обращаю. Давно принимаю за комплимент. Но сегодня вдруг зацепило одно сообщение: «ЗА ЧТОООО??! (именно так протяжно и именно капслоком) за что вы нас так ненавидите????» Мы - это, соответственно, украинцы, то есть хохлы, то есть бандеровцы , то есть фашисты.

https://www.facebook.com/politinfo.com.ua/ Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.

Они- это русские, то есть братья, то есть одной крови, одного теста и чуть ли не от одной матери.

«Мы же столько прошли! А вы нас ненавидите! Все русское ненавидите. За чтоооо???!!»- надрывалась моя личка.

А действительно. За что? Ну, во-первых, не все русское и не всех русских. Никто не заставит меня разлюбить Есенина, Ахматову, Блока. Я никогда не забуду, как задыхалась от восторга, глядя на картины Врубеля в Третьяковке. Мне все так же нравятся Высоцкий и Розенбаум. Я выросла на русской классике. В детстве я вместо альбомов с раскрасками листала альбомы с репродукциями Васнецова, Репина, Брюллова. И Перов для меня драматичнее, чем Жерико, а Достоевский глубже, чем Гюго. Я это полюбила задолго до Путина и «крымнаш».

Да, сейчас «крымваш».

Но «совестьнаш».

И «правданаш».

И «богнаш», а от вас отвернулся.

И да, действительно, мы так много прошли с вами вместе. Великую отечественную, Афганистан… Украинцы получали такие же фронтовые письма, сложенные треугольничком, такие же похоронки, такие же цинковые гробы. Мы вместе показывали кукиш Америке и кузькину мать всему миру. Ненавидели империализм и буржуев проклятых во время холодной войны. Цвет украинской нации валил лес и гнил на соседней шконке рядом с вашим в ГУЛАГе…

https://www.facebook.com/politinfo.com.ua/ Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.

Потом Чечня. Когда старший брат сказал, что вся Чечня - это сплошные головорезы и бандиты, мы согласились. Когда Грозный равняли с землей, мы промолчали. Дай, Господи, силы теперь не умереть со стыда. Когда воевали с грузинами, мы тоже робко постояли в стороне. Старшему брату ведь виднее. На братскую любовь можно списать любую подлость.

А теперь мы ненавидим вас. Тех, у кого Путин и гвардейская ленточка на весь микроскопический мозг. За то, что вы пришли к нам. Может, не вы лично. Но с вашего молчаливого одобрения или заливистого поощрения пришли другие. У которых «русский мир» зачесался. У которых патриотизм жмет голову, карманы и курок от автомата. К нам пришли, к своим бывшим братьям. На наши свежевыметенные полы. В своих кирзачах. И теперь мы вас ненавидим.

За «защиту» «своих».

За «русский мир».

За «фашистов и бЕндеровцев»

Читайте также : https://politinfo.com.ua/stop-war/2202-otkrytoe-obrashhenye-chechentsev-k-pobratymam-yz-ukrayny.html Открытое обращение чеченцев к побратимам из Украины!

За «гумконвои». За танки, БТРы, гранатометы и автоматы из «военторга».

За наших людей, на коленях встречающих въезжающие в города гробы.

За то, что на наших площадях висят фотографии погибших ребят. Некоторым из них еще не было 19-ти. За то, что другие 19-летние идут, чтобы сменить уже павших.

За то, что по улицам ходят мужчины с серыми лицами. Издалека кажется, что это пыль. А подходишь ближе и понимаешь, что это война въелась в морщины, в поры, в волосы, в души… И хорошо если она только въелась в кожу, а не оторвала руки, ноги, не испепелила сердце. И ничем ее не смыть. Только время поможет. Сколько лет нужно провести в кругу семьи, сколько люлек откачать с новорождёнными детьми или внуками. Сколько часов провести на рыбалке с сыновьями, братьями или отцами. Сколько времени должно пройти, чтобы появился блеск в глазах. Сколько нужно будет расчесать и заплести косичек дочерям, чтобы руки перестали предательски дрожать. Только все это поможет стереть страшную краску с поседевших лиц.

Мы ненавидим вас.

За то, что видим пацанов, с которыми учились в школе, или росли на районе, и они одеты в камуфляж. И старше пацаны эти стали на столетия. Даже если по паспорту им 20 лет.

За то, что дети в школах делают журавликов и пишут на них «возвращайся домой, дядя».+

За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.

Читайте также : https://politinfo.com.ua/stop-war/4632-rossyy-bolshe-net-ee-ubyla-anneksyya-kryma-y-pohoronyla-vojna-na-donbasse.html России больше нет. Ее убила аннексия Крыма и похоронила война на Донбассе

За старческие руки матерей, поглаживающие фотографии тех, за кого молиться уже поздно.+

За скупые слёзы стариков-отцов. Которые храбрятся, держатся. И только потирают периодически где-то там, под сердцем. И седеют, тихо седеют…

За новости «сегодня в зоне боевых действий погибло…»

За страшное привыкание к этим новостям.

За тонкое детское «мам, а папа где?»

За дрожащее женское «на небе». А потом лишь бы успеть, лишь бы добежать. Захлопнуть дверь и упасть лицом в подушку. И грызть, грызть её и выть страшным неженским голосом.+

За будущих невест, которых отцы не поведут под венец.

За страшное слово «никогда», вошедшее во многие украинские дома. Вы принесли его на подошвах своих мерзких сапог.

Автор : https://www.facebook.com/ilona.skala Ilona Skala
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23.12.2021 14:40
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23.12.2021 14:26 Ответить
росія - сторона великого конфлікту, який включає не тільки дамбас...
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23.12.2021 14:37 Ответить
ВОПРОС-- ВОВА ПУТИН.... А ТОГДА ЗАЧЕМ ТЫ СИДЕЛ 14 ЧАСОВ В МИНСКЕ И ПЕТЯ ПОРОШЕНКО ТЕБЯ ГОНЯЛ КАК ВОШЬ НАВОЗНУЮ ПО ДВОРЦУ ПИНАЛ ПОД ЗАД НОГОЙ И НАЗЫВАЛ ТЕБЯ В ДОПУСТИМОМ ВАРИАНТЕ Х..ЛОМ... А МЕРКЕЛЬ ВАС РАЗБОРОНЯЛА...
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23.12.2021 16:07 Ответить
потому, шо петро дзюдоїст справжній, а путін дзюдоїст такий самий, як хокеїст ночний
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23.12.2021 16:41 Ответить
Наилучших условий для людей? Вот мразь ботоксная, 15 000 убитых Украинцев, разрушение двух регионов, это наилучшие условия? Вот падаль
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23.12.2021 14:48 Ответить
Он то падаль, но а наш Писюанист пусть разъяснит людям, что он там подписал в минских соглашениях, он подписал что РФ не агрессор, а посредник? У Зели что совсем крыша поехала?
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23.12.2021 16:03 Ответить
путин идиот влезший в ловушку, которую сам себе построил.
РФ вынашивала планы агрессии с 2004 года, когда прошла оранжевая революция.

Первые пропагандистские ролики о "восставшем донбассе" появлялись в фейсбук депутатов регионов еще в 2012 году.

по сюжету 2012 года в 2015 году в Украине произошел бунт и донбасс восстал, снося все. Киев в осаде верхушка Украины удрала.
Вот только ролик не учел самоорганизации народа Украины и волонтерского движения.
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23.12.2021 14:57 Ответить
Трохи раніше. Почитайте хочаб про 2003 рік і конфлікт навкруги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0 острів Тузла
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23.12.2021 16:14 Ответить
"Посередник" такого ******* ще світ не бачив.
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23.12.2021 14:27 Ответить
на Россию наложены санкции за невыполнение Минских соглашений.
Были бы посредниками - санкций бы не было.
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23.12.2021 14:56 Ответить
На Цензорі бенефіс *****.
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23.12.2021 14:28 Ответить
***** врет больше и откровеннее ЗЕ.

На его фоне сцыкло ЗЕ выглядит невинно.
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23.12.2021 14:36 Ответить
у него стекловата в голове, просто спятил старик
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23.12.2021 14:28 Ответить
Какое же оно убогое и кровожадное .
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23.12.2021 14:31 Ответить
якщо пуйло припинить брехати-то припинить дихати,бо бреше-як дихає...
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23.12.2021 14:32 Ответить
дайте ***** почитать Минские соглашения, пусть там найдет посредника.
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23.12.2021 14:33 Ответить
Открой минские соглашения и не неси тут пургу
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23.12.2021 14:47 Ответить
Шизанутий , кремлівський упирь , продовжує нагло брехати про те , що
на Донбасі ,, их нет ", тільки чомусь трупаки кацапські , в чорних мішках , тримають маршрут на росію 😠
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23.12.2021 14:34 Ответить
Кому оно это всё втирает? Даже стадо в зале не верит в этот бред. Само с собой разговаривает?
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23.12.2021 14:35 Ответить
_Нет, отнюдь не только для рашистов это предназначено. Но также для создания благоприятных условий агентам путлера и путинфернштейнерам на Западе. Война ведь "гибридна" исключительно потому, что Запад отказывается называть вещи своими именами, и эта ложь путлера им в этом содействует всецело - как и кремлёвской пропаганде на Западе.
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23.12.2021 14:46 Ответить
Брехня!!!

В Минских черным по белому прописан вывод ВС РФ с территории Украины.
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23.12.2021 14:35 Ответить
п. 10. Разбирайся.
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23.12.2021 14:46 Ответить
а что, армия РФ с каких-то пор не считается на территории Украины ИНОСТРАННОЙ?
а какой- украинской что ли?
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23.12.2021 14:59 Ответить
Мир орет о полноценном вторжении,а не про ихтамнетов.
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23.12.2021 15:08 Ответить

Подписанты - некий гражданин Кучма, посол РФ Зурабов, посол ОБСЕ Тальявини.
Наверное ОБСЕ должно войска вывести.
Бо гражданин Кучма вобще ни за что не отвечает.
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23.12.2021 15:03 Ответить
В Минских есть только 2 стороны конфликта - Украина и РФ.

Очень трудно понять, кто же должен вывести войска из Украины.
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23.12.2021 14:45 Ответить
С юридической стороны соглашение подписано между Украиной и рашкой при посредничестве ОБСЕ. Что тебе великому юристу там не понятно?
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23.12.2021 14:54 Ответить
Ок, кто подписал соглашение? Сложно посмотреть? Учи, давай
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23.12.2021 15:06 Ответить
А, тоесть подписали те кто не принимает в этом участие. А вообще, соглашение против атаки рептилоедов с планеты нибиру - я понял.
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23.12.2021 15:11 Ответить
Ок, - не свидетельствует у тебя тут ничего и негде Жаль только, что для огромного количества стран с юридической стороны все подходит, о чем говорят санкции с приставкой "за не исполнение минских соглашений"... Но Кеше с цензора все равно не понятно
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23.12.2021 15:22 Ответить
Ты наверное не поверишь, но это сразу заметно.
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23.12.2021 15:27 Ответить
какая разница что там написано. Главное - как СЧИТАТЬ.
как там завещал Сталин))

А поскольку всему миру плевать что там считает Россия (сами напросились ибо долго выпрашивали) - утритесь.

Весь мир считает что РОССИЯ не выполняет Минские соглашения.
Да, вот такие двойные стандарты, прикинь.

И мне лично как украинцу, хоть и с русскими корнями - эти двойные стандарты капец как нравятся.

а припретесь сюда - буду в числе тех кто всеми доступными средствами будет уничтожать офигевших от наглости бывших "братушек".
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23.12.2021 15:02 Ответить
Да этот клоун до 2 считать не умеет, а ты ему про пункт 10...
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23.12.2021 14:52 Ответить
Давай еще раз тебе дурачку напишу. Соглашение подписано между Украиной и рашкой при посредничестве ОБСЕ. В самом тексте перечислена также военная техника (иностраная), которая есть только на вооружении рашки, война объявляется тем кто НАПАДАЕТ, а не обороняется (тебе дурачку это не понятно, можешь гуглить) так что можешь у своего ***** спросить почему не объявил. Про торговлю и прочий понос, который у тебя в голове аккумулировался за все эти 8 лет даже продолжать не буду - у тебя в голове просто не хватит места на такое количество букв.
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23.12.2021 15:03 Ответить
вот это лысый передаст путенин ляпнул... оно хоть поняло своими курячьими мозгами что оно сказало, чмо... расия - страна-агрессор и страна-оккупант... жаль, что за 8 лет ведения войны против Украины МИД Украины так ничего и не промычал... нужен такой МИД?
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23.12.2021 14:38 Ответить
Prizrak Opery


@Prizrak_opery



В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

Оружия - более чем. Сомнений в собственных силах - нет. Страха нет. Опыт ведения войны - есть. Понимание того, что потери агрессору нужно нанести максимально возможные есть. Решимость убивать агрессора есть. Мотивация - выше крыши.
https://spark.adobe.com/page/ZaWTDQzSuFrFP/

"Почему теперь мы ненавидим русских",…. - пост украинки во всех соцсетях бьет рейтинги.

https://politinfo.com.ua/category/raznoe Різне
https://politinfo.com.ua/category/russiainvatedukraine Російська агресія проти України
https://politinfo.com.ua/category/staty Статті
https://politinfo.com.ua/category/stop-war Стоп війна
https://politinfo.com.ua/category/obshhestvo Суспільство

Чер 13, 2016

https://politinfo.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/don3_0.jpg

Предлагаем Вашему вниманию пост украинки, опубликованный на страницах соцсетей.

"За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.

Что только не прилетало мне в личку за эти последние бурные годы.

На всякие там «бандеровка» уже даже внимание не обращаю. Давно принимаю за комплимент. Но сегодня вдруг зацепило одно сообщение: «ЗА ЧТОООО??! (именно так протяжно и именно капслоком) за что вы нас так ненавидите????» Мы - это, соответственно, украинцы, то есть хохлы, то есть бандеровцы , то есть фашисты.

https://www.facebook.com/politinfo.com.ua/ Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.

Они- это русские, то есть братья, то есть одной крови, одного теста и чуть ли не от одной матери.

«Мы же столько прошли! А вы нас ненавидите! Все русское ненавидите. За чтоооо???!!»- надрывалась моя личка.

А действительно. За что? Ну, во-первых, не все русское и не всех русских. Никто не заставит меня разлюбить Есенина, Ахматову, Блока. Я никогда не забуду, как задыхалась от восторга, глядя на картины Врубеля в Третьяковке. Мне все так же нравятся Высоцкий и Розенбаум. Я выросла на русской классике. В детстве я вместо альбомов с раскрасками листала альбомы с репродукциями Васнецова, Репина, Брюллова. И Перов для меня драматичнее, чем Жерико, а Достоевский глубже, чем Гюго. Я это полюбила задолго до Путина и «крымнаш».

Да, сейчас «крымваш».

Но «совестьнаш».

И «правданаш».

И «богнаш», а от вас отвернулся.

И да, действительно, мы так много прошли с вами вместе. Великую отечественную, Афганистан… Украинцы получали такие же фронтовые письма, сложенные треугольничком, такие же похоронки, такие же цинковые гробы. Мы вместе показывали кукиш Америке и кузькину мать всему миру. Ненавидели империализм и буржуев проклятых во время холодной войны. Цвет украинской нации валил лес и гнил на соседней шконке рядом с вашим в ГУЛАГе…

https://www.facebook.com/politinfo.com.ua/ Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.

Потом Чечня. Когда старший брат сказал, что вся Чечня - это сплошные головорезы и бандиты, мы согласились. Когда Грозный равняли с землей, мы промолчали. Дай, Господи, силы теперь не умереть со стыда. Когда воевали с грузинами, мы тоже робко постояли в стороне. Старшему брату ведь виднее. На братскую любовь можно списать любую подлость.

А теперь мы ненавидим вас. Тех, у кого Путин и гвардейская ленточка на весь микроскопический мозг. За то, что вы пришли к нам. Может, не вы лично. Но с вашего молчаливого одобрения или заливистого поощрения пришли другие. У которых «русский мир» зачесался. У которых патриотизм жмет голову, карманы и курок от автомата. К нам пришли, к своим бывшим братьям. На наши свежевыметенные полы. В своих кирзачах. И теперь мы вас ненавидим.

За «защиту» «своих».

За «русский мир».

За «фашистов и бЕндеровцев»

Читайте также : https://politinfo.com.ua/stop-war/2202-otkrytoe-obrashhenye-chechentsev-k-pobratymam-yz-ukrayny.html Открытое обращение чеченцев к побратимам из Украины!

За «гумконвои». За танки, БТРы, гранатометы и автоматы из «военторга».

За наших людей, на коленях встречающих въезжающие в города гробы.

За то, что на наших площадях висят фотографии погибших ребят. Некоторым из них еще не было 19-ти. За то, что другие 19-летние идут, чтобы сменить уже павших.

За то, что по улицам ходят мужчины с серыми лицами. Издалека кажется, что это пыль. А подходишь ближе и понимаешь, что это война въелась в морщины, в поры, в волосы, в души… И хорошо если она только въелась в кожу, а не оторвала руки, ноги, не испепелила сердце. И ничем ее не смыть. Только время поможет. Сколько лет нужно провести в кругу семьи, сколько люлек откачать с новорождёнными детьми или внуками. Сколько часов провести на рыбалке с сыновьями, братьями или отцами. Сколько времени должно пройти, чтобы появился блеск в глазах. Сколько нужно будет расчесать и заплести косичек дочерям, чтобы руки перестали предательски дрожать. Только все это поможет стереть страшную краску с поседевших лиц.

Мы ненавидим вас.

За то, что видим пацанов, с которыми учились в школе, или росли на районе, и они одеты в камуфляж. И старше пацаны эти стали на столетия. Даже если по паспорту им 20 лет.

За то, что дети в школах делают журавликов и пишут на них «возвращайся домой, дядя».+

За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.

Читайте также : https://politinfo.com.ua/stop-war/4632-rossyy-bolshe-net-ee-ubyla-anneksyya-kryma-y-pohoronyla-vojna-na-donbasse.html России больше нет. Ее убила аннексия Крыма и похоронила война на Донбассе

За старческие руки матерей, поглаживающие фотографии тех, за кого молиться уже поздно.+

За скупые слёзы стариков-отцов. Которые храбрятся, держатся. И только потирают периодически где-то там, под сердцем. И седеют, тихо седеют…

За новости «сегодня в зоне боевых действий погибло…»

За страшное привыкание к этим новостям.

За тонкое детское «мам, а папа где?»

За дрожащее женское «на небе». А потом лишь бы успеть, лишь бы добежать. Захлопнуть дверь и упасть лицом в подушку. И грызть, грызть её и выть страшным неженским голосом.+

За будущих невест, которых отцы не поведут под венец.

За страшное слово «никогда», вошедшее во многие украинские дома. Вы принесли его на подошвах своих мерзких сапог.

Автор : https://www.facebook.com/ilona.skala Ilona Skala
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23.12.2021 14:40 Ответить
у нас нет ПРО и ВВС. так что с воздуха они нас легко накроют, а нам ответить нечем..
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23.12.2021 15:03 Ответить
А хтось бачив,що мокшанці посередник?????? Що воно несе????? Що наше карлікове неподобство, в очах путлєра мир побачив , шо мокшанське!!!!!! Як вони схожі, обидва Брешуть, крадуть, і війни між нами немає і все їм пох.....й!!!!!!!!!
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23.12.2021 14:41 Ответить
ми просто вбиваємо українців, а нас хочуть зробити стороною конфлікту!
ну, як так???
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23.12.2021 14:42 Ответить
У пороха не вистачило ні розума ні сміливості (а може і бажання під відповідним тиском партнера "Жму руку-обнімаю")на те,щоб визнати мордор стороною конфлікту,і він підписавши ці ганебні угоди поставиви всю країну в залежність від цих "недоугод"!
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23.12.2021 14:42 Ответить
Если бы тебя там не было куйло, то мы бы давно покончили и с сепарами и с сепаратизмом как таковым! А Гиркин чей полковник а куйло? Наверное он с Марса…..
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23.12.2021 14:48 Ответить
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23.12.2021 14:50 Ответить
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23.12.2021 14:54 Ответить
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23.12.2021 14:55 Ответить
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23.12.2021 14:55 Ответить
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23.12.2021 14:56 Ответить
У пороха не вистачило ні розума ні сміливості (а може і бажання під відповідним тиском партнера "Жму руку-обнімаю")на те,щоб визнати мордор стороною конфлікту,і він підписавши ці ганебні угоди поставиви всю країну в залежність від цих "недоугод"!
показать весь комментарий
23.12.2021 14:56 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2021 14:56 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVwJqPdYqis6pVCGHwzd8dv5Ck9SZ9hEyC3h7R4Dd-c3udpZM8Q6JeCAZ-0****************************************-KoTqIHLke_Nyr6bpzvTUVHz26jtR-k&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 2 ч. ·



Доктрина Путина: Россия объявила о комплексной реформе армии для войны против Украины

Президент РФ Путин и министр обороны Шойгу выступили на расширенном Минобороны, где обозначил приоритеты развития российской армии, открыто признавая, что собираются вмешиваться во внутренние дела Украины и продолжать агрессию. Думаю, что президенту Украины стоило бы обратить внимание на заявления врага, и осмыслить, что и как делает Россия в военной сфере.

Я здесь процитирую самое важное из выступлений, что характеризует качественные изменения и приоритеты российской армии, которые применяются либо готовятся к применению против Украины, со своими комментариями и выводами.

Президент РФ:

"...Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.

...Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта.

...На всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учёбы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста...

(Интересно, что впервые именно вопросы управления и качества командного состава Путин оглашает публично как один из ключевых приоритетов военной реформы, ранее всегда акцент делался на сугубо материальных факторах - Ю.Б.).

Министр обороны РФ:

"В Сухопутные войска поставлено более 2400 новых и модернизированных образцов, развёрнуты две новые дивизии - мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитно-ракетная бригады (все новые соединения размещены близ границ Украины в Западном и Южном военных округах - Ю.Б.).

Воздушно-десантные войска. Поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, сформировано два десантно-парашютных полка (в том числе близ границ Украины в Южном военном округе - Ю.Б.).

В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитно-ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.

В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полёта «Альтиус-РУ». Начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост» (здесь речь идет только о беспилотниках дальнего действия, также в начаты поставки в войска тактических ударных дронов ближнего действия "Ланцет" - Ю.Б.).

Военно-Морской Флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, семнадцать судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса. В текущем году на Военно-Морском Флоте сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки (продолжается усиление группировки ВМФ РФ на Черном море и в Крыму - Ю.Б.).

В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 миллиардов рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30 процентов, а крылатых ракет различных видов базирования - в два раза.

Приоритетные задачи на 2022 год.

По перевооружению.

По силам общего назначения. Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска Военно-Морского Флота более 1000 современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Принять в состав Военно-Морского Флота пять подводных лодок, одиннадцать надводных кораблей, три боевых катера. Поставить в войска два береговых ракетных комплекса.

Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тысячи человек".

Надо констатировать три проблемы:

1. Россия проводит военную реформу, чтобы обеспечить подавляющее превосходство своих наземных сил над украинской армией не только численно, но и качественно. Противостоять НАТО Россия мо
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23.12.2021 15:03 Ответить
Чомусь над Кримом прапори не ОБСЕ, Нічеччини, Франції, а росії. На окупованій частині Донбасу прапори і гроші також російські. Кому ти втираєш ботоксний ординський терорист-вбивця?
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23.12.2021 15:20 Ответить
Респект модеру! московіти активізувалися занадто(((
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23.12.2021 15:40 Ответить
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23.12.2021 15:44 Ответить
Лживое кремлевское дерьмо как всегда врет, прикрываясь минскими соглашениями, так же оно, многократно, врало о виновности Украины в гибели МН-17.
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23.12.2021 16:45 Ответить
И еду для войск росиси на Донбасс, конечно же, никто не поставлял, росисянский суд как всегда все врет
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23.12.2021 17:37 Ответить
"Дайте ему селедки." (с)
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23.12.2021 17:41 Ответить
Вколите этому х-лу сыровотку правды и смерти по порядку
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23.12.2021 20:17 Ответить
 
 