РФ – посредник, а нас хотят сделать стороной конфликта на Донбассе. В минских соглашениях такого нет, - Путин

Президент России Владимир Путин уверяет, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе. Это якобы закреплено минскими соглашениями.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Донбасса... Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками для создания наилучших условий для создания будущего людей, проживающих на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что, согласно минским соглашениям, Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", – отметил он.

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