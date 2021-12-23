Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК

С 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 г. №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 3 декабря 2021 года под № 1566/37188.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.INFO.

Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Здесь есть все наиболее массовые профессиональные отрасли - от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии. Интересно, что на воинский учет станут не только руководители и ведущие должностные лица важных инфраструктурных предприятий, но и представители рабочих специальностей. То есть речь идет о сотнях тысяч украинских женщин.

Отмечается, что это соответствует Закону Украины № 1702-IX "Об основах национального сопротивления", который вступает в силу 1 января 2022 года.

В тексте документа сказано: "Национальное сопротивление - это комплекс мер, организуемых и осуществляемых с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины".

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В то же время, народный депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме сообщила, что список специальностей, по которым женщин будут брать на воинский учет, будет сокращен.

"Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на воинский учет, будет сокращен. Об этом только что узнала от главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после его разговора с министром обороны. Напомню, со вчерашнего вечера все бурно обсуждают новый приказ Минобороны №313, согласно которому женщины многих специальностей и профессий берутся на воинский учет", - написала она.

Вместе с тем, Приказ с перечнем отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем, публикует Лига.Закон.









































