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Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК

Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК

С 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 г. №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 3 декабря 2021 года под № 1566/37188.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.INFO.

Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Здесь есть все наиболее массовые профессиональные отрасли - от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии. Интересно, что на воинский учет станут не только руководители и ведущие должностные лица важных инфраструктурных предприятий, но и представители рабочих специальностей. То есть речь идет о сотнях тысяч украинских женщин.

Отмечается, что это соответствует Закону Украины № 1702-IX "Об основах национального сопротивления", который вступает в силу 1 января 2022 года.

В тексте документа сказано: "Национальное сопротивление - это комплекс мер, организуемых и осуществляемых с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины".

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В то же время, народный депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме сообщила, что список специальностей, по которым женщин будут брать на воинский учет, будет сокращен.

"Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на воинский учет, будет сокращен. Об этом только что узнала от главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после его разговора с министром обороны. Напомню, со вчерашнего вечера все бурно обсуждают новый приказ Минобороны №313, согласно которому женщины многих специальностей и профессий берутся на воинский учет", - написала она.

Вместе с тем, Приказ с перечнем отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем, публикует Лига.Закон.

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Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 02

Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 03
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 04
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 05
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 06
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 07
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 08
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 09
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 10
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 11
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 12
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 13
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 14
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 15
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 16
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 17
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 18
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 19
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 20
Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 21

Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет 22

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9277) воинская повинность (77) Слуга народа (2627) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+36
Интересно, а сам "наполеон" недоумок вместе с 95 кварталом и зешоблой, стал на учёт?
А ленка, а мендель, а эта помощница, жена урода с уже узнаваемым **...м, а корабельные сосны и прч несчесть зеленая станут на учёт?
Или на них не распространяется?
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23.12.2021 14:46
+28
А почему война в кавычках? Может тебе сразу стоило из страны уехать за которую ты не хочешь хотя бы с годик повоевать
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23.12.2021 14:37
+25
ХЕР ВАМ, ТОЛСТЫЙ И ВОНЮЧИЙ а не облик для жинок, сначала своих ****** на передовую отправьте.
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23.12.2021 14:43
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Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік. ПЕРЕЛІК Джерело:

ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ
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23.12.2021 19:35 Ответить
В Минобороны наверно целый год составляли этот идиотский список.
Очередной дебилизм этой власти....
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23.12.2021 20:22 Ответить
Министерство обороны Украины не ставит перед женщинами-патриотками выбор - служить Украине или нет. Выбор здесь для других - для изБЕЕЕЕЕрателей четырежды уклониста и его последователей - они 100% не станут на военный учёт. Украина, ты больна безразличием - это крах.
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23.12.2021 21:00 Ответить
Пройти мед осмотр. Вы плять реально дебилы. В 59 лет прийдет к вам женщина раставлять ноги. Конченные мрази, просто других слов нет. При Лошаре и Наркомане.
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23.12.2021 21:46 Ответить
Ставлю косарь, перед выборами выйдет главный лошара и это все отменит. Алилуйя
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23.12.2021 21:48 Ответить
Зважаючи на більшість коментарів Резніков реально оцінив чисельність гнид, для яких байдужа доля України.

"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство" Джерело:
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23.12.2021 22:24 Ответить
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23.12.2021 22:46 Ответить
А що сталося у міноборони,- хлопи закінчились,вирішили баб взяти у оборот ? Ну,це капець повний.
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........

Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
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23.12.2021 23:35 Ответить
Помнится, писали, что для ЗСУ толком не закупили броников и касок. Зато вспомнили, что есть туева куча теток предпенсионного возраста и решили убить одним выстрелом 2-ух зайцев. Выставят впереди армии тёток, пусть тётки своей могучей грудью защищают безбронежилетную армию. Всё ж таки какая-никакая польза. А если предпенсионных тёток убьют - тоже ничего, пенсии платить не надо. А если серьёзно, ЗЕшобла опять обосралась. Ещё бы по домам пустили патрули, чтоб за косы всех женщин тянуть в военкоматы. Пусть ЗЕшобла у Израиля поинтересуется, как у них устроена военная служба для женщин, а не вот этот дебилизм
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24.12.2021 00:04 Ответить
Мужики вже скінчились? Ну якщо мужики скінчились то да, тоді мабуть можна і жінок на облік брати. Не ну я б ще зрозумів що на облік би взяли дохторів та медсестер але навіщо працівниць з типографії, рестораних, архітекторів та інш. на облік беруть? І головне ні слова про жінок що мають дітей, обмеження по віку (40-60 р.н. брати на облік?), фізичній підготовці та здоровью.
Зате 6-ть тер. оборону так досі і не створили, і тими хто хотів би взяти до рук зброю так і не займався ніхто. Пункти опору близ міст та критичних об'єктів інфраструктури не створено.
Як це все розуміти?
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24.12.2021 02:24 Ответить
Обязательный призыв на военную службу женщин в настоящее время существует в Израиле, в КНДР, на Тайване, в Греции, в Мьянме, в Малайзии, в Эритрее, а также в Норвегии (с 2014 года) и Швеции (с 2017 года).

Израиль стал первой страной, которая ввела обязательную военную службу для мужчин и женщин. В 1958 году в Израиле был принят Закон о воинской службе, по которому призыву подлежали женщины в возрасте от 18 лет,
годные по состоянию здоровья, не состоящие в браке, не имеющие детей. Для религиозных женщин, а также для тех, для кого служба в армии противоречит их моральным ценностям, предусмотрена гражданская служба.

Срок службы для девушек в Израиле - 2года.

Большинство отслуживших израильтянок полностью освобождаются от дальнейших ежегодных военных сборов.
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24.12.2021 03:50 Ответить
Для израильтянок военная повинность - это по большей части возможность научиться чему-то новому, получить профессию, более престижную работу на гражданке и привилегии
Добавлю от себя - и ,очевидно, попутно найти здорового жениха
К примеру, если служба девушки проходит в офисе, то она служит там с 8 утра до 5 вечера.
В течении недели она находится на базе, а на выходные едет домой.
Если, сильно болезненные месячные, то можно взять больничный и уехать домой отдыхать.
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24.12.2021 03:54 Ответить
Во время службы девушка израильтянка получает полное обеспечение от государства (форма, учебные пособия, питание и так далее).
Ей полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на приобретение билетов в театры, музеи, другие культурные заведения.
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24.12.2021 03:56 Ответить
После увольнения из рядов Армии Обороны Израиля каждая девушка может рассчитывать на получение определенных привилегий в случае, если срок ее службы составил не менее 1 года.

Денежное обеспечение. Размер будет зависеть от времени нахождения в рядах ЦАХАЛ и вида подразделения.

Подарок от государства - депозит на счет. Величина вклада составляет от 10 до 20 тысяч шекелей.
Предполагается целевое использование суммы в течение 7 лет после демобилизации.
Деньги можно направить на получение образования (специального, высшего, прохождения курсов вождения и так далее), открытие собственного дела, аренду помещения для проживания и так далее.
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24.12.2021 03:57 Ответить
После срочной службы можно поступить на контрактную
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24.12.2021 03:59 Ответить
...контрактная национального продукта не добавляет (поймите-же, наконец, всё это "волны" генератора белого шума на зелёных транзисторах - этой власти Аутсайдеров уже нечем "удивлять" народ:
здохло вдохновение,
улетела муза
Квартальное мучение
совести - обуза)
Ему (им) осталось совсем немного. Долбанёт у народа в этот раз нехило...
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24.12.2021 05:09 Ответить
...добавиться забот у специалистов, генерирующих "белые билеты", ибо (о, испанский стыдище) если современый молодой чел успешный или у молодого чела (до человека, язык не поворачиваеться назвать) успешные батьки, то будьте уверены на 110% что он "больненький и каліка"
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24.12.2021 05:45 Ответить
Впрочем не все считают, что армия - место для прекрасного пола.
Был и скандал по этому поводу.

Раввины во всеуслышание заявляли, что присутствие девушек в обтягивающей форме отрицательно сказывается на мотивации религиозных юношей:
они идут служить в ЦАХАЛ не из-за духа патриотизма

Да и так исключительно о патриотизьме говорить не прииходиться.
Часть "патриотизма" выражается в привилегиях после службы.
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24.12.2021 04:03 Ответить
А какие привилегии, кроме дурацких мытарств и унижений будут иметь наши тетки?
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24.12.2021 04:04 Ответить
Косплей Израиля?
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24.12.2021 04:21 Ответить
...у, контора пишет! Можете заплевать, но когда, мы служили в 90-х, боеготовность была на порядок больше. А, сейчас больше у генералов пузы и дупы повырастали
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24.12.2021 05:00 Ответить
...зато (о, клюгелен, исть гениально-то как) уже есть цифра предполагаемого штрафа в размере 8500 грн(это от персон, а если Пэрсона трудоустроена, то с Работодателя немного поболее последних бикини снимут) за "откос" от солдафонщины (такая х"я малята, на этом конвеере зеляди хотят наварить немалый кэш)
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24.12.2021 05:34 Ответить
було би добре, якби міністерство оборони чи взагалі вся ця недовлада ВСЕ-ТАКИ ОФІЦІЙНО ОГЛОСИЛА військовий стан на сьомий рік війни....
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24.12.2021 05:45 Ответить
Пані зеленське, перша лядь, сама попадає в цей список. Що там, уже пакує рюкзак в армію?
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24.12.2021 07:02 Ответить
60 летние бабули, Карл!!!, на войну. Идиотизм в кубе. И с этим командованием мы собираемся победить агрессора,?
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26.12.2021 11:16 Ответить
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