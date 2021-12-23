Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК
С 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 г. №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 3 декабря 2021 года под № 1566/37188.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія.INFO.
Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Здесь есть все наиболее массовые профессиональные отрасли - от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии. Интересно, что на воинский учет станут не только руководители и ведущие должностные лица важных инфраструктурных предприятий, но и представители рабочих специальностей. То есть речь идет о сотнях тысяч украинских женщин.
Отмечается, что это соответствует Закону Украины № 1702-IX "Об основах национального сопротивления", который вступает в силу 1 января 2022 года.
В тексте документа сказано: "Национальное сопротивление - это комплекс мер, организуемых и осуществляемых с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины".
В то же время, народный депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме сообщила, что список специальностей, по которым женщин будут брать на воинский учет, будет сокращен.
"Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на воинский учет, будет сокращен. Об этом только что узнала от главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после его разговора с министром обороны. Напомню, со вчерашнего вечера все бурно обсуждают новый приказ Минобороны №313, согласно которому женщины многих специальностей и профессий берутся на воинский учет", - написала она.
Вместе с тем, Приказ с перечнем отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем, публикует Лига.Закон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ
Очередной дебилизм этой власти....
"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство" Джерело:
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........
Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
Зате 6-ть тер. оборону так досі і не створили, і тими хто хотів би взяти до рук зброю так і не займався ніхто. Пункти опору близ міст та критичних об'єктів інфраструктури не створено.
Як це все розуміти?
Израиль стал первой страной, которая ввела обязательную военную службу для мужчин и женщин. В 1958 году в Израиле был принят Закон о воинской службе, по которому призыву подлежали женщины в возрасте от 18 лет,
годные по состоянию здоровья, не состоящие в браке, не имеющие детей. Для религиозных женщин, а также для тех, для кого служба в армии противоречит их моральным ценностям, предусмотрена гражданская служба.
Срок службы для девушек в Израиле - 2года.
Большинство отслуживших израильтянок полностью освобождаются от дальнейших ежегодных военных сборов.
Добавлю от себя - и ,очевидно, попутно найти здорового жениха
К примеру, если служба девушки проходит в офисе, то она служит там с 8 утра до 5 вечера.
В течении недели она находится на базе, а на выходные едет домой.
Если, сильно болезненные месячные, то можно взять больничный и уехать домой отдыхать.
Ей полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на приобретение билетов в театры, музеи, другие культурные заведения.
Денежное обеспечение. Размер будет зависеть от времени нахождения в рядах ЦАХАЛ и вида подразделения.
Подарок от государства - депозит на счет. Величина вклада составляет от 10 до 20 тысяч шекелей.
Предполагается целевое использование суммы в течение 7 лет после демобилизации.
Деньги можно направить на получение образования (специального, высшего, прохождения курсов вождения и так далее), открытие собственного дела, аренду помещения для проживания и так далее.
здохло вдохновение,
улетела муза
Квартальное мучение
совести - обуза)
Ему (им) осталось совсем немного. Долбанёт у народа в этот раз нехило...
Был и скандал по этому поводу.
Раввины во всеуслышание заявляли, что присутствие девушек в обтягивающей форме отрицательно сказывается на мотивации религиозных юношей:
они идут служить в ЦАХАЛ не из-за духа патриотизма
Да и так исключительно о патриотизьме говорить не прииходиться.
Часть "патриотизма" выражается в привилегиях после службы.