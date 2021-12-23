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Заявление евродепутатов по делу против Порошенко: "Любые политические разногласия должны решаться путем дебатов и выборов, а не выборочным правосудием". ДОКУМЕНТ

Заявление евродепутатов по делу против Порошенко:

Депутаты Европейского Парламента обнародовали заявление по делу против Петра Порошенко.

В Европарламенте подчеркнули: украинские власти должны воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практике выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.

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"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности, справедливости и прозрачности судебных процедур", – пишут евродепутаты.

"Любые политические разногласия должны решаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия. Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", - говорится в документе.

"Мы продолжаем твердо стоять за поддержку Украины и ее народа на основе солидарности, твердой поддержки, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентарии.

Заявление евродепутатов по делу против Порошенко: Любые политические разногласия должны решаться путем дебатов и выборов, а не выборочным правосудием 01

Автор: 

Европарламент (1795) Порошенко (19584) Евросоюз (17056) подозрение (481)


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https://www.facebook.com/ Вчора о 11:47 ·



Якби на все, що робив Порошенко, чіпляли би табличку "Програма президента України", то кожен танк на передовій, кожен літак чи гаубиця носили б сьогодні ім'я Порошенка. Але Порошенко - не Зеленський. Він не мав на такі дурниці часу, бо займався держаними справами: відбудовував армію, створював антипутінстку коаліцію та багато іншого... а не те, що оте мале чm0, яке сховалося на банковій від усіх, і роздає вказівки чипляти на все таблички, навіть на те, що було зроблене при Порошенку.
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23.12.2021 14:32
+19
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23.12.2021 14:37
+15
Як каже Ірина Геращенко, таких листів не надходило із часів януковища.
То можемо собі уявити, яке ставлення Заходу до зеленського нині.
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23.12.2021 14:34
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https://www.facebook.com/ Вчора о 11:47 ·



Якби на все, що робив Порошенко, чіпляли би табличку "Програма президента України", то кожен танк на передовій, кожен літак чи гаубиця носили б сьогодні ім'я Порошенка. Але Порошенко - не Зеленський. Він не мав на такі дурниці часу, бо займався держаними справами: відбудовував армію, створював антипутінстку коаліцію та багато іншого... а не те, що оте мале чm0, яке сховалося на банковій від усіх, і роздає вказівки чипляти на все таблички, навіть на те, що було зроблене при Порошенку.
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23.12.2021 14:32 Ответить
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23.12.2021 14:37 Ответить
Якби на все, що робив Порошенко, чіпляли би табличку "Програма президента України", то кожен танк на передовій, кожен літак чи гаубиця носили б сьогодні ім'я Порошенка.
------------------------------------------

Угу...Срочно подлежит канонизации. Зиккурат можно сварганить месяцев за 6 - лишь бы клиент был готов к этому времени...
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23.12.2021 19:41 Ответить
Як каже Ірина Геращенко, таких листів не надходило із часів януковища.
То можемо собі уявити, яке ставлення Заходу до зеленського нині.
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23.12.2021 14:34 Ответить
Не тільки "стучал", ще воно цинічно ображало Україну та українців.
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23.12.2021 14:39 Ответить
Клоун виконує свою передвиборчу обіцянку яку схвалили 73 % виборців. Так що йдуть всі лісом. Барига має сидіти. Так вирішив народ. І - крапка.
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23.12.2021 14:35 Ответить
Так, барига Коломойське має сидіти, барига Зеленське також має сидіти за гратами.
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23.12.2021 14:42 Ответить
На чолі собі цю крапку намалюй, ідіот.
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23.12.2021 14:44 Ответить
🤣 Твій "нород" не взмозі слідкувати за своїми штаньми, а ти про "щось там схвалив".
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23.12.2021 14:53 Ответить
Смицький, ти не народ. Ти галімий сєпар і маєш стати перегноєм.
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23.12.2021 15:01 Ответить
Ну подписи основного партнера и спонсора ЗЕ там точно нет.
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23.12.2021 14:38 Ответить
А ***** и Коломой в ЕС не входят. Поэтому ЗЕ поддерживать некому.
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23.12.2021 15:06 Ответить
Новенька подоляцька курвочка
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23.12.2021 14:46 Ответить
А за карлана твого хто підпишеться, юзік і катлєта?
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23.12.2021 14:48 Ответить
Пока оно хером стучало по роялю , Петя как мог спасал Украину . Просто все забыли .
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23.12.2021 14:38 Ответить
Зекодло доведе до того, що як при Янику - на Україну накладуть санкції.
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23.12.2021 14:39 Ответить
Мне одному кажется, что зелёная кодла слуг пытается копировать своего патрона - кремлёвскую шизанутую крысу.?...Они обвиняют других в собственных мерзостях и собственном предательстве...Кремль вопит, что Украина на него нападает, а зелёный гнус, прислуживающий кремлю, обвиняет непримиримого врага кремля в предательстве и измене Родине... Грубо, примитивно и бесперспективно...
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23.12.2021 14:39 Ответить
Знову забув пігулку прийняти, старий маразматик?
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23.12.2021 14:45 Ответить
так что, против действующего президента Трампа и других президентов США можно вести расследование, а против даже бывших украинских нельзя что ли?
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23.12.2021 14:53 Ответить
А проти нинішнього діючого зеленого? Про оішор османські, про приват, про Липецьк х "Сватів", про Вагнергейт, про добровільний відступ з українських територій, по плювання на закони і Конституцію?
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23.12.2021 18:24 Ответить
именно
в этом и есть большая проблема Украины, что никто из премьеров и президентов не понес ответственность перед Законом..
Один только Янык и то, потому что сбежал на Московию..
После Порошенко должно быть расследованию и по Зе - и он положил этому начало - разорвал этот порочный круг
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23.12.2021 14:48 Ответить
А можит сначяла по Зе?...
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23.12.2021 14:59 Ответить
нужно по 2-м сразу , даже по 4-м включая Кравчука и Кучму..
так кто же это сделает, если сначала Порошенко, а после Зеля сделали судебные органы и органы юстиции импотентами - которые против действующего презика боятся рот открыть?
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23.12.2021 15:04 Ответить
згоден. В принципі згоден.
Тільки от проблема: Порох відбиває будь-які наклепи на себе; а їх, наскільки пригадую, загальним числом у слідчих органів зареєстровано понад сотню; і це - за 2,5 роки каденції Зе. До речі, відіб'є і цей, за який так турбуються євродепутати.
Але от самому Зе - не відкрутитись, вже стільки нахімічив... Поки що найгучніша справа (вкупі з д'єрмаком) державна зрада по зливу покарання "вагнерівців", а також інших причетних до злочинів касапів на окупованій території (в т.ч. і по знищенню літака рейсу МН-17). А це - вже згадувана 111-та стаття, аж проситься...
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23.12.2021 15:11 Ответить
ну это понятно даже не юристам, что Зеля наруководил себе не на один срок, начиная с незаконного роспуска ВР и сдачи территорий под Золотово - а дальше пошло-поехало..
- и Петя должен приехать в Украину и защищаться сам и свои решения - все это будет широко освещаться и просто так его посадить не получится..
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23.12.2021 15:28 Ответить
а хто сумнівається, що він прийде на суд? Ти?
Якщо ти, то просто згадай, що він і його адвокати вже відбили сотню "справ" (насправді - наклепів) по "слідству" і виграли вже один суд, навіть такий суд з продажним Вовком.
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23.12.2021 15:33 Ответить
так вот пускай и приезжает
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23.12.2021 15:38 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1473523455618273288 22 дек.



І так щодня ...
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23.12.2021 14:45 Ответить
К.Маркса была в состоянии жопы. её приватизировали,вложили кучу бабла, напичкали современным оборудованием. теперь она выпускает отличный товар,мирового уровня,работники Рошена,скорее вам глотку перегрызут,чем бросят эту работу. потому как там хорошая зарплата,отличная социалка...

такие как вы,это советские шариковы...вас вешать надо,или топить в Днепре.
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23.12.2021 15:11 Ответить
А кто был у власти и довел фабрику до банкротства, чттб купить ее за бесценок?)
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23.12.2021 15:14 Ответить
Хто?
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23.12.2021 15:17 Ответить
Кучма. ваш сраный коммунистический парторг!
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23.12.2021 15:21 Ответить
Краще у нужнику, Не треба Дніпро лайном паскудити.
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23.12.2021 15:22 Ответить
Пэтровыч, харэ троллякать! От сам жеж знаэшь, шо твойо зеля - шмаркля дебильная!
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23.12.2021 18:07 Ответить
цитати великих діячів **********:
"яжнізнал!"
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23.12.2021 15:03 Ответить
я надеюсь у Зеленского получиться... я очень надеюсь, что у него получиться на своем примере доказать нашему немножко инфантильному народонаселению, что фраза "каждая кухарка способна управлять государством" - это чушь!
следующие выборы покажут справился ли он с этой задачей или сколько у нас там народу с айкью ближе к нулю.
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23.12.2021 15:04 Ответить
На самом деле ,это уже вторая кухарка )) Первой янык был. И ничего. Люди хавали. Значит вполне возможно.)) Другое дело,какие у кухарки помыслы. Добрые или корыстные. Окружи кухарка себя умными людьми и разреши им воплощать хорошие проекты - страна зацветет.
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23.12.2021 15:09 Ответить
Какая овоч тебе кухарка ?совсем сбрендил...
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23.12.2021 15:52 Ответить
Ну,изини. Виктор федрыч - завгар ))
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23.12.2021 16:15 Ответить
Извиняю,но овоч з зелупой -это разные вещи .Мы от глыбы бандитизма тогда избавлялись ,а сейчас от чмошной гундосой блохи под кайфом
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23.12.2021 16:21 Ответить
Каждый должен заниматься тому чему учился. А вот читая тебя - олигархический бот, ты скоро начнёшь утверждать ....
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23.12.2021 15:17 Ответить
К стати, по твоему клоун и актер, это та же кухарка, значит Зеленскому не место у руля государства!
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23.12.2021 15:19 Ответить
ну так и не место) он кроме видосов умудрился полностью завалить енерго независимость страны, 2 года поряд оборонный заказ, устроил нам инфляцию с двухзначным показателем, увеличил очень очень гос долг. Не вижу смысла в таком найомном менеджере) да и квартал говорят уже не тот)
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24.12.2021 11:21 Ответить
каждая кухарка способна управлять государством
----------------------------------

....Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F кадетами , и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Брешковской , и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Церетели . Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
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23.12.2021 19:53 Ответить
Я не увидел у евродепутатов призывов защищать Порошенко. Просто призыв делать все по закону. И я с этим согласен.Расследование должно проходить в рамках закона и предоставления фактов. Это должен быть показательный суд. Который расставит все за и нет. В том числе и Зеленский должен нести ответственность за обвинение. Если он не посадит,то должен сесть сам.За клевету,соответственно.
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23.12.2021 15:06 Ответить
Этого никогда не будет при Зеленском. Сразу вскроются его черные дела.
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23.12.2021 15:21 Ответить
Бог тебе тоже ничем не обязан ,зескот)
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23.12.2021 15:49 Ответить
Все буде в рамках закону, ось тільки сивочолий зрадник передбачувано втік,видно рило в пуху.
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23.12.2021 15:07 Ответить
пшло на х-й,***** кацапская
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23.12.2021 15:16 Ответить
Зe вeдe сeбe як вчилки у школi: щось нe так - комiсiя по дiтям на порiг до сiм"i з обслiдуванням умов проживання. отак рота закривають. а Зeлeнський iх продукт конвeєрний
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23.12.2021 15:09 Ответить
Вау, целых шесть депутатов)) на большее денег не хватило?)
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23.12.2021 15:13 Ответить
Не треба судити інших по собі.
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23.12.2021 15:15 Ответить
За твою зекрысу никто ничего хорошего не скажет даже за деньги....можешь утопиться)
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23.12.2021 15:48 Ответить
Почему зебилы ВСЕ такие продажные?
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23.12.2021 20:18 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZX-ge6UrcrFgxkhOhLZkc2dRIJ6_pNSk3pfKwX8Y6SRa7YqKNRPJFRkKPprtj_CrTAmdmbGTOCEqjhNy8XSlB-W11k872sAErnWzDzTzCR0VhwIVML8Ros_67j_5uTIZ80&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych



Дональд Туск, Голова Європейської Ради про Володимира Зеленського:

«Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лютість, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка.
Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія.
І це вже непокоїть».

З книги https://www.facebook.com/anne.applebaum?__cft__[0]=AZX-ge6UrcrFgxkhOhLZkc2dRIJ6_pNSk3pfKwX8Y6SRa7YqKNRPJFRkKPprtj_CrTAmdmbGTOCEqjhNy8XSlB-W11k872sAErnWzDzTzCR0VhwIVML8Ros_67j_5uTIZ80&__tn__=-]K-R Anne Applebaum Donald Tusk. Wybor.
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23.12.2021 15:15 Ответить
Карочє, поцани . Сидю собі в ширємєтьєвому, на пересадці до Нової Зеландії... А тута буба з під кущів з роялєм! Без запрєтной VPN ... Я розумію, що це відосік з тік-току , але ти, гундос малоросський , готуйся до п*здецю, чувирло квартальне!
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23.12.2021 15:24 Ответить
Вы моряк или просто отдыхать?)все одно я вам очень,по белому ,завидую)
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23.12.2021 15:39 Ответить
Ні, я поки що до родичів. Ненадовго...
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23.12.2021 16:13 Ответить
Новая Зеландия -это настолько класс)прекрасно Вам отдохнуть )
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23.12.2021 16:17 Ответить
Дякую. В мене там доця Валєрія. Обожнюю це ім*я!
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23.12.2021 16:38 Ответить
https://www.5.ua/polityka/ostannia-nadiia-chy-dopomozhe-pidozra-poroshenku-pidvyshchyty-reitynhy-zelenskoho-priamym-tekstom-iz-yuriiem-lutsenkom-263944.html Остання надія: чи допоможе підозра Порошенку підвищити рейтинги Зеленського
Дивіться "Прямим текстом із Юрієм Луценком" 23 грудня о 19:40 на "5 каналі".

Крок останньої надії. Чи допоможе оголошення підозри Порошенку підвищити рейтинги Зеленського?
Ще один рік під "зеленою" владою. Підсумуємо 2021 і спрогнозуємо, чого чекати в наступному?
Кремль продовжує шантажувати. Чи вистоїть Захід і Україна?

Про це і не тільки говоритиме Юрій Луценко зі своїми гостями:
Роман Безсмертний - дипломат
Євген Магда - директор інституту світової політики

https://www.youtube.com/watch?v=FNzDxegpdjs Головне ток-шоу української опозиції - "Прямим текстом із Юрієм Луценком" о 19:40 . Тільки на "5 каналі".
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23.12.2021 15:29 Ответить
Хотела матом,зесрань?получите)это ,дипломатично,настолько матом....
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23.12.2021 15:37 Ответить
О чём кипишь ? Просто два поца, договорились поднять друг другу рейтинг. И все дела.
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23.12.2021 15:37 Ответить
Подозрение это ещё не приговор, а личная инициатива нескольких евродепутатов это ещё не резолюция Европарламента.
Если Порошенко невиновен его посадка будет иметь для Зеленского долгосрочные и весьма ощутимые последствия. Если же будет убедительно доказана вина 5-го президента никто на Западе не станет спорить с приговором.
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23.12.2021 15:45 Ответить
Ойц! Я вас умоляю! Ну все же понимают, шо обосраное бубо пытается отомстить Пороху за то , шо оно, дебыльо крыворогатое стратило!
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23.12.2021 16:29 Ответить
Заява Київської Митрополії Православної Церкви України
23 Грудня 2021
https://www.pomisna.info/uk/category/vsi-novyny/novyny/ НОВИНИ

Протягом багатьох років наша Церква разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя. Одним з ключових елементів цієї реформи є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення - від початку слідства і до судового вироку та його виконання. Слідство і судовий розгляд мають відбуватися без жодного політичного тиску чи впливу на них з боку інших гілок та центрів влади, як це визначено Конституцією і законами України.

На жаль протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, «телефонне право», вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи. Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти нашої країни.

Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам'ятати про наслідки своїх рішень.

Переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам.

А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31) та «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Притч. 19:5).

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
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23.12.2021 18:08 Ответить
у нас светская страна (если вы знаете значения обозначения "светская"), а религия отделена от государства.
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23.12.2021 20:07 Ответить
Якби в цих зелених була мета посадити Порошенка то вони би це зробили. Для цього не треба видумувати якусь державну зраду а розслідувати скільки він і його друзі поклали в свої кишені від цієї торгівлі вугіллям. Але нинішню владу гальмує те що цими друзями можуть виявитися і друзі нинішнього президента.
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23.12.2021 18:54 Ответить
 
 