Заявление евродепутатов по делу против Порошенко: "Любые политические разногласия должны решаться путем дебатов и выборов, а не выборочным правосудием". ДОКУМЕНТ
Депутаты Европейского Парламента обнародовали заявление по делу против Петра Порошенко.
В Европарламенте подчеркнули: украинские власти должны воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, передает Цензор.НЕТ.
"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практике выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.
"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности, справедливости и прозрачности судебных процедур", – пишут евродепутаты.
"Любые политические разногласия должны решаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия. Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", - говорится в документе.
"Мы продолжаем твердо стоять за поддержку Украины и ее народа на основе солидарности, твердой поддержки, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентарии.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.facebook.com/ Вчора о 11:47 ·
Якби на все, що робив Порошенко, чіпляли би табличку "Програма президента України", то кожен танк на передовій, кожен літак чи гаубиця носили б сьогодні ім'я Порошенка. Але Порошенко - не Зеленський. Він не мав на такі дурниці часу, бо займався держаними справами: відбудовував армію, створював антипутінстку коаліцію та багато іншого... а не те, що оте мале чm0, яке сховалося на банковій від усіх, і роздає вказівки чипляти на все таблички, навіть на те, що було зроблене при Порошенку.
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Угу...Срочно подлежит канонизации. Зиккурат можно сварганить месяцев за 6 - лишь бы клиент был готов к этому времени...
То можемо собі уявити, яке ставлення Заходу до зеленського нині.
в этом и есть большая проблема Украины, что никто из премьеров и президентов не понес ответственность перед Законом..
Один только Янык и то, потому что сбежал на Московию..
После Порошенко должно быть расследованию и по Зе - и он положил этому начало - разорвал этот порочный круг
так кто же это сделает, если сначала Порошенко, а после Зеля сделали судебные органы и органы юстиции импотентами - которые против действующего презика боятся рот открыть?
Тільки от проблема: Порох відбиває будь-які наклепи на себе; а їх, наскільки пригадую, загальним числом у слідчих органів зареєстровано понад сотню; і це - за 2,5 роки каденції Зе. До речі, відіб'є і цей, за який так турбуються євродепутати.
Але от самому Зе - не відкрутитись, вже стільки нахімічив... Поки що найгучніша справа (вкупі з д'єрмаком) державна зрада по зливу покарання "вагнерівців", а також інших причетних до злочинів касапів на окупованій території (в т.ч. і по знищенню літака рейсу МН-17). А це - вже згадувана 111-та стаття, аж проситься...
- и Петя должен приехать в Украину и защищаться сам и свои решения - все это будет широко освещаться и просто так его посадить не получится..
Якщо ти, то просто згадай, що він і його адвокати вже відбили сотню "справ" (насправді - наклепів) по "слідству" і виграли вже один суд, навіть такий суд з продажним Вовком.
@durdominua
·
https://twitter.com/durdominua/status/1473523455618273288 22 дек.
І так щодня ...
такие как вы,это советские шариковы...вас вешать надо,или топить в Днепре.
"яжнізнал!"
следующие выборы покажут справился ли он с этой задачей или сколько у нас там народу с айкью ближе к нулю.
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....Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F кадетами , и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Брешковской , и с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Церетели . Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
Дональд Туск, Голова Європейської Ради про Володимира Зеленського:
«Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лютість, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка.
Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія.
І це вже непокоїть».
З книги https://www.facebook.com/anne.applebaum?__cft__[0]=AZX-ge6UrcrFgxkhOhLZkc2dRIJ6_pNSk3pfKwX8Y6SRa7YqKNRPJFRkKPprtj_CrTAmdmbGTOCEqjhNy8XSlB-W11k872sAErnWzDzTzCR0VhwIVML8Ros_67j_5uTIZ80&__tn__=-]K-R Anne Applebaum Donald Tusk. Wybor.
Дивіться "Прямим текстом із Юрієм Луценком" 23 грудня о 19:40 на "5 каналі".
Крок останньої надії. Чи допоможе оголошення підозри Порошенку підвищити рейтинги Зеленського?
Ще один рік під "зеленою" владою. Підсумуємо 2021 і спрогнозуємо, чого чекати в наступному?
Кремль продовжує шантажувати. Чи вистоїть Захід і Україна?
Про це і не тільки говоритиме Юрій Луценко зі своїми гостями:
Роман Безсмертний - дипломат
Євген Магда - директор інституту світової політики
https://www.youtube.com/watch?v=FNzDxegpdjs Головне ток-шоу української опозиції - "Прямим текстом із Юрієм Луценком" о 19:40 . Тільки на "5 каналі".
Если Порошенко невиновен его посадка будет иметь для Зеленского долгосрочные и весьма ощутимые последствия. Если же будет убедительно доказана вина 5-го президента никто на Западе не станет спорить с приговором.
23 Грудня 2021
https://www.pomisna.info/uk/category/vsi-novyny/novyny/ НОВИНИ
Протягом багатьох років наша Церква разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя. Одним з ключових елементів цієї реформи є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення - від початку слідства і до судового вироку та його виконання. Слідство і судовий розгляд мають відбуватися без жодного політичного тиску чи впливу на них з боку інших гілок та центрів влади, як це визначено Конституцією і законами України.
На жаль протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, «телефонне право», вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи. Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти нашої країни.
Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам'ятати про наслідки своїх рішень.
Переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам.
А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31) та «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Притч. 19:5).
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)