Заявление евродепутатов по делу против Порошенко: "Любые политические разногласия должны решаться путем дебатов и выборов, а не выборочным правосудием". ДОКУМЕНТ

Депутаты Европейского Парламента обнародовали заявление по делу против Петра Порошенко.

В Европарламенте подчеркнули: украинские власти должны воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практике выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.

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"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности, справедливости и прозрачности судебных процедур", – пишут евродепутаты.

"Любые политические разногласия должны решаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия. Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", - говорится в документе.

"Мы продолжаем твердо стоять за поддержку Украины и ее народа на основе солидарности, твердой поддержки, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентарии.