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Путин о ситуации в Украине: "Полная нищета, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще"

Путин о ситуации в Украине:

Президент России Владимир Путин уверяет, что в Украине очень затруднительная экономическая ситуация.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что происходит сегодня в Украине. Полнейшая нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты ВР приезжают в регионы, их спрашивают, за что вы нас уничтожаете? И конечно, плюются на заявления киевского режима. Кому и по какому поводу плюнуть всегда есть", – утверждает Путин.

Он также упомянул о санкциях СНБО против граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы любой ценой хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, - Путин

"Внесудебные расправы, противоречащие Конституции санкции против своих граждан, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще. В Одессе людей заживо сожгли, никто и пальцем не пошевелил, чтобы найти виновных", - заявил он.

Автор: 

путин (31197) убийство (6475) экономика (3875)


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Топ комментарии
+57
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23.12.2021 14:44
+34
"и тут ***** понесло" (С)
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23.12.2021 14:45
+33
А на Роисе больше не о чем говорить.

Не будет же ***** говорить про нищету, наркоманию, смертность от Ковида, технологическую и экономическую отсталость РФ и умственную и моральную отсталость россиян.
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23.12.2021 14:49
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в раю
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23.12.2021 17:20 Ответить
Да, даром его из психушкм выпустили.
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23.12.2021 16:19 Ответить
Нельзя слушать того, кто "помогает" ежедневно гаубичными снарядами, снайперскими и минометными обстрелами, убийствами женщин, детей стариков, кто взял в заложники и превратил в беженцев по сути миллионы людей, кто уже давно осуществляет экономическую блокаду Украины, сделав торговлю своим оружием, кто ежечасно, ежедневно осуществляет тотальную лживую антиукраинскую пропаганду, кто диктует Украине как ей жить, какие законы принимать и делит украинцев на "плохих" и "хороших", причем от "плохих" с их точки зрения, надо "очистить" Украину!
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23.12.2021 16:27 Ответить
***** оно и есть *****
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23.12.2021 16:44 Ответить
Так это лысый дедушка про рабссеюшку рассказывает. Совсем дедуган из ума выжил... Несите его в мавзолей бункер.
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23.12.2021 16:44 Ответить
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23.12.2021 16:47 Ответить
Самое печальное, что он в чем-то прав. Зеленский и полицию развалил за 3 года. Очень большой недобор полицейских на местах. Видимо зеленые готовят почву, повод для вторжения Путина.
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23.12.2021 16:51 Ответить
Шо там убийц Немцова уже нашел ? плешивое х*йло
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23.12.2021 16:54 Ответить
А ,,нищета,, то наша украинская,так почему вы ублюдки смотрите на нашу нищету и ничего не делая из своей даже армией хотите нас избавить от нее?
Где ваша кацапская нога ступала в мире все сразу почему-то стали срать мимо унитаза,не сливать воду,расписывать стены пальцем из говном и началась гонка за поиском пустых бутылок.
Назовите мокшане страну,даже самую нищею которая после вас стала жить лучше?
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23.12.2021 16:57 Ответить
******** недопалок
коли ж ти тварюка вже сконаєш
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23.12.2021 16:58 Ответить
Усі ці убогі тиранчики та їхні очкозаглядатєлі на якомусь однаковому коксі сидять.
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23.12.2021 17:01 Ответить
эх, пойду я за хлебушком в АТБ, может кого убью на улице...)
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23.12.2021 17:05 Ответить
И никто тебя даже искать не будет😁
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23.12.2021 17:07 Ответить
бажаю зустріти зебіла.
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23.12.2021 17:22 Ответить
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23.12.2021 17:46 Ответить
путина лучше замочите, вот это будет толковый поход за хлебушком)
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23.12.2021 23:37 Ответить
С больной головы на здоровую.
Это по кацапски.
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23.12.2021 17:05 Ответить
Ваван хло,этим все сказано
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23.12.2021 17:06 Ответить
Все з опери "не вміють какли жити", а тому треба їх захопити. Дирляндія звісно квітне та багатіє з кожнем днем!
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23.12.2021 17:13 Ответить
Живем бедненько...... Поэтому на НГ столе у меня будет только коньяк Херсон, хамон, греч вяленые оливки, заплесневелый сыр (к коньячку с лимончиком ммммм..).
Может даже кр икру брать не буду - надоела .....
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23.12.2021 17:15 Ответить
Просто іди на йух, ублюдок кацапаський.
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23.12.2021 17:18 Ответить
Кто бы говорил об нищите. Не смеши меня. Проживая в параше более десяти лет, я вдоволь насмотрелся на "благосостояние" россиян... да...А убивают в параше просто возле кремля. И еще. В параше самая большая группа людей пропогандирующих фашистскую идеологию и самое большое количество убийств на почве ненависти и межнациональной розни. По уровню нарушений прав человека и унижения личности параша вооще на уровне Северной Кореи. О чем ***** блеет?
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23.12.2021 17:18 Ответить
Україна теж мерзне,та і залишається без світла.Тільки питання де та чому.
На питання де?Так там де ТЕЦ та ТЕС являються власністю Ахметов як і шахти які мали забеспечити топливом ці підприємства але не забезпечені.
За останні 3 роки на розвиток видобування вігілля для шахт Ахметова були взяті кредити у декілька мілліардів долларів під гарантією повернення державоюа не під особисте майно Ажметова.Тепер Держава погашає його борги а він закрив шахти та шантажує країну зупинкою ТЕЦ та ТЕЦ чкі являються його майном.
На мою думку вся єнергетична,видобувані промисловість мають бути в державній власності та не підлягати приватизації.
Хто хоче щось у цій сфері робити то нехай виділяється територія і нехай все створюють із нуля а не користуються вже побудованим та ще і диктують свої умови.
Холод,нема світла так всі ці претензії до Ахметова.
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23.12.2021 17:19 Ответить
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23.12.2021 17:19 Ответить
Конкретный пример ,,гебельсовщины,, В Украине уже два года минимальная ЗП больше, чем в России( последнее ее повышение сделало небольшие чем в Турции). Средняя ЗП ( согласно данным Росстата) в субъектах РФ ( областях, краях, автотомиях) в более чем 50% меньше , чем в Украине. В Москве З П соизмерима с Киевом. В украинских супермаркетах ассортимент гораздо более широкий. Так , что перед вами продукт фашистской пропаганды. Да , нашим пенсионерам ( более половины ) очень Х, но в России ещё более очень Х. Нечем понтоваться
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23.12.2021 17:22 Ответить
недавно смотрел цены в Крыму -

от 20 до 100% выше
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23.12.2021 17:49 Ответить
Он то плакал,то смеялся,то щетинился как еж,да он над нами издевался,ну сумашедший,что возмеш.
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23.12.2021 17:49 Ответить
Хай краще розкаже про криміногенну ситуацію на батьківщині свого миністра абсірони у його рідній Тиві: там кожного дня рахують мало не десяток жмурів, і де без автомату та бронежилета навіть вдень стрьомно вийти на вулицю! Я вже не кажу про їх загальну обстановку - там точно повний піздець, а воно їбануте на всю голову нам про "убійства в Украінє" шось там торочить!
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23.12.2021 17:50 Ответить
НАРКОМАН
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23.12.2021 18:02 Ответить
вбивць ніхто не шукає взагалі../Ху№.ло просвистіло..
----------------------------------

тому що вони вже знайдені.

на росії..

з часом і до них "дійдуть руки"
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23.12.2021 18:49 Ответить
"порохоботы" никогда таких формилировок не используют
а зеля не способен занимать столь важный пост в государстве
про всяких ермаков и прочих уж не говорю
они все сидеть должны
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23.12.2021 20:04 Ответить
Я так понял он описывал ситуацию в Тыве. Только там ещё морду бьют если видят что русский😁
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23.12.2021 19:35 Ответить
какие еще регионы?
педофил вообще попутал, про какую страну он говорит?
это в рашке придумали термин регионы, можно подумать что это что то отдельное в стране
все подозриваемые по 2 мая в одессе почему то в рашке сидят и прячутся
киевский режим...
зеля там ноги натер уже, а все равно зря старался
говорили дураку, что "просто перестать стрелять" это блин не стратегия
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23.12.2021 19:54 Ответить
там "суд" на расее оштрафовал человека
он х**о написал, его оштрафовали за неуважение к власти
целый эксперт лингвист пришел к выводу))
а на "суде" "виноватый" даже уточнил, кого он имел ввиду))
не постеснялся
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23.12.2021 20:03 Ответить
А мона пенсионеру с голодухи выпить коньячку
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23.12.2021 20:11 Ответить
https://youtu.be/OirrM_JN6mE
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23.12.2021 20:45 Ответить
https://youtu.be/wjRv7ee8TTs
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23.12.2021 20:46 Ответить
И тела с улиц не убирают даже.
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23.12.2021 21:31 Ответить
Я посмотрел восточную границу УССР на момент образования СССР. Бог ты мой, до 1928 г Россия забрала у Украины кучу территорий с городами Белгород, Таганрог, Шахты, Каменск и др. Как можно главе государства так врать, как врет Путин?
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24.12.2021 00:08 Ответить
*****, займись уже проблемами своей страны, ублюдок плешивый!
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24.12.2021 00:16 Ответить
Вот- вот, и не леезь ты сюда , а то и тебе такое же будет!
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24.12.2021 10:15 Ответить
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