Путин о ситуации в Украине: "Полная нищета, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще"
Президент России Владимир Путин уверяет, что в Украине очень затруднительная экономическая ситуация.
Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что происходит сегодня в Украине. Полнейшая нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты ВР приезжают в регионы, их спрашивают, за что вы нас уничтожаете? И конечно, плюются на заявления киевского режима. Кому и по какому поводу плюнуть всегда есть", – утверждает Путин.
Он также упомянул о санкциях СНБО против граждан Украины.
"Внесудебные расправы, противоречащие Конституции санкции против своих граждан, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще. В Одессе людей заживо сожгли, никто и пальцем не пошевелил, чтобы найти виновных", - заявил он.
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мавзолейбункер.
Где ваша кацапская нога ступала в мире все сразу почему-то стали срать мимо унитаза,не сливать воду,расписывать стены пальцем из говном и началась гонка за поиском пустых бутылок.
Назовите мокшане страну,даже самую нищею которая после вас стала жить лучше?
коли ж ти тварюка вже сконаєш
Это по кацапски.
Может даже кр икру брать не буду - надоела .....
На питання де?Так там де ТЕЦ та ТЕС являються власністю Ахметов як і шахти які мали забеспечити топливом ці підприємства але не забезпечені.
За останні 3 роки на розвиток видобування вігілля для шахт Ахметова були взяті кредити у декілька мілліардів долларів під гарантією повернення державоюа не під особисте майно Ажметова.Тепер Держава погашає його борги а він закрив шахти та шантажує країну зупинкою ТЕЦ та ТЕЦ чкі являються його майном.
На мою думку вся єнергетична,видобувані промисловість мають бути в державній власності та не підлягати приватизації.
Хто хоче щось у цій сфері робити то нехай виділяється територія і нехай все створюють із нуля а не користуються вже побудованим та ще і диктують свої умови.
Холод,нема світла так всі ці претензії до Ахметова.
от 20 до 100% выше
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тому що вони вже знайдені.
на росії..
з часом і до них "дійдуть руки"
а зеля не способен занимать столь важный пост в государстве
про всяких ермаков и прочих уж не говорю
они все сидеть должны
педофил вообще попутал, про какую страну он говорит?
это в рашке придумали термин регионы, можно подумать что это что то отдельное в стране
все подозриваемые по 2 мая в одессе почему то в рашке сидят и прячутся
киевский режим...
зеля там ноги натер уже, а все равно зря старался
говорили дураку, что "просто перестать стрелять" это блин не стратегия
он х**о написал, его оштрафовали за неуважение к власти
целый эксперт лингвист пришел к выводу))
а на "суде" "виноватый" даже уточнил, кого он имел ввиду))
не постеснялся