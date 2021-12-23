Путин о ситуации в Украине: "Полная нищета, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще"

Президент России Владимир Путин уверяет, что в Украине очень затруднительная экономическая ситуация.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что происходит сегодня в Украине. Полнейшая нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты ВР приезжают в регионы, их спрашивают, за что вы нас уничтожаете? И конечно, плюются на заявления киевского режима. Кому и по какому поводу плюнуть всегда есть", – утверждает Путин.

Он также упомянул о санкциях СНБО против граждан Украины.

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"Внесудебные расправы, противоречащие Конституции санкции против своих граждан, убийства на улице, убийц никто не ищет вообще. В Одессе людей заживо сожгли, никто и пальцем не пошевелил, чтобы найти виновных", - заявил он.