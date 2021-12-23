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71% украинцев празднуют Рождество 7 января, только 26% "за" перенесение праздника на 25 декабря

71% украинцев празднуют Рождество 7 января, только 26%

Опрос социологической группы показал, что Рождество – самый любимый новогодний праздник. Лишь 26% опрошенных украинцев, заявили, что поддерживают идею переноса праздника с 7 января на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, проведенного 20-22 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 49% опрашиваемых украинцев считают любимым новогодним праздником Рождество, Новый год выбрали 37%. 6% назвали любимым праздником День Святого Николая, и только 4% респондентов выбрали Старый Новый год. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

Социологи отмечают, что за последнее десятилетие ежегодно уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества - увеличивается. Поэтому в 2021 году количество поклонников Рождества преобладает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, - Епифаний

Празднование Нового года больше любят жители востока и юга, молодежь и мужчины. Рождество гораздо чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, а также верующие Православной церкви Украины и греко-католики. В равной степени считают любимыми эти два праздника жители центральных областей и Киева.

71% опрошенных украинцев сказали, что празднуют Рождество 7 января, и только 4% - 25 декабря. В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды — 25 декабря и 7 января — и их количество за год несколько выросло, отмечают социологи.

Чаще о двойном праздновании Рождества говорили жители запада, Киева и греко-католики. Только 6% не празднуют Рождество вообще: больше таких среди молодежи и жителей юга и востока.

Приблизительно 26% опрошенных поддерживают идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 58% респондентов против этого. Еще 15% отметили, что им все равно, и 1% — затруднились ответить.

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Социологи говорят, что за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества – с 69% до 58%. Также несколько возросло количество поклонников — с 15% до 26%.

Больше сторонников идеи переноса Рождества на западе и в Киеве: примерно 40% респондентов поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше за данную инициативы украинцы среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общей сложности опросили 2 тысячи респондентов.

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отмечал, что в Украине с 2017 года 25 декабря, как и 7 января, является официальным выходным днем, ведь Римско-католическая церковь и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новолианскому.

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Новый год (934) опрос (2819) праздник (1691) рейтинг (1635) Рождество (381)


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Топ комментарии
+73
Рождество ОБЯЗАНО быть до нового года.Остальное - бред голимый.
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23.12.2021 15:21
+44
В 20тих роках минулого століття українці святкували Різдво у Грудні.
Допоки сюди не дістались лапті з роіські. Тоді вже і Різдва не стало.
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23.12.2021 15:44
+30
И не говорите! Какое счастье, что вместо него настоящего совкового дебила выбрали
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23.12.2021 15:26
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Страница 3 из 3
А новий рік до християнства наші предки святкували в кінці березня, під час весняного рівнодення. Звідси і засівання "На щастя, на здоров'я, на новий рік. Аби вам родило краще як торік. Жито, пшениця, усяка пашниця...". Сіють з приходом весни, а не в січні, коли тріскучі морози. І новорічні щедрівки "Щедрик щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка...". В січні ластівки в Україну ніколи не прилітали. А календарний рік рахували з початком весни. Природа оживає, починаються весняні польові роботи, потім літо, жнива. Приходить осінь, збір врожаю, а потім зима, природа завмирає і закінчується річний цикл. Приходить весна, починається новий рік - новий цикл природи.
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23.12.2021 18:02 Ответить
Я 7-го в ліс по дрова минулого року їздив.
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23.12.2021 17:17 Ответить
А я 25-го піду на полювання. І - що?
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23.12.2021 19:51 Ответить
7 января было, есть и будет Рождеством в Украине!
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23.12.2021 17:18 Ответить
А на 23 фєвраля набухаєшся?
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23.12.2021 17:24 Ответить
Зачем так долго ждать? Одеколон сам себя не выпьет
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23.12.2021 17:30 Ответить
Ні хріна не буде. Через вісімдесят років, завдяки "кривому" Юліанському календарю Різдво буде 8 січня.
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23.12.2021 20:12 Ответить
РОЖДЕСТВО ----ТОЛЬКО ДО НОВОГО ГОДА !!!
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23.12.2021 17:23 Ответить
З якого переляку? Мені, наприклад, по роботі треба закривати календарний рік. Мені навіть заважають ці "свята".
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23.12.2021 19:29 Ответить
Просто заради цікавості. Чи тримають Різдвяний піст 31 грудня ті, хто святкує Різдво 7го січня?
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23.12.2021 17:23 Ответить
Православнi тримають.
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23.12.2021 17:58 Ответить
"...До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня..."- зідрав. Ліньки набирати було. Заперечиш?
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23.12.2021 20:08 Ответить
ще покоління мають пройти,щоб ми святкували зі всім світом.Це наслідок столітнього руского міру,який все вивертав навпаки,і те саме робить зараз.Поки фізично не стане такої країни як расея ні одна пострадянська країна не буде в безпеці.Тільки розпад цієї клоаки стане порятунком для багатьох народів!
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23.12.2021 17:24 Ответить
Да какая разница? (убегает)
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23.12.2021 17:29 Ответить
ну да, сначала пост, потом Новий год, потом опять пост, потом Рождество
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23.12.2021 17:35 Ответить
Перше питання мало б бути таке: як часто ви ходите до церкви, та коли останній раз відвідували службу божу. Чогось мені здається, що ті 71% навіть дороги до церкви не знають, а їх святкування Різдва обмежується випіть і закусіть.
До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня.
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23.12.2021 17:44 Ответить
25 декабря (верней в ночь с 24го на 25е)- лучше для Украины. Во-первых, по "католическому календарю" рождество более раскручено и популяризированного за счет мощного американского и европейского кинематографа, СМИ, другой "рекламы". А в стране много "верующих" чисто условно, которые по сути не являются прихожанами, а заходят в церковь на пять минут в год(в лучшем случае). А так хоть за счет "рекламы" на тв, будут ходить уже на 10 минут в год(или вспоминать про церковь). И мало того, это будет большой шаг назад Украины от т.н. "братства", т.е. у россиян со временем мозаика всё-таки сложиться правильная- "что-то не похоже они на братьев совсем. Врал нам, наш недомерок, некого тут нам и защищать".
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23.12.2021 18:20 Ответить
Дата народження Ісуса Христа 25 грудня. Це умовна дата, бо точної дати не знає ніхто. І католики і православні святкують Різдво 25 грудня, тільки за різними календарями. Православні в Росії, Грузії, Сербії та Україні святкують за юліанським календарем. Всі інші православні святкують за григоріанським.

Коли за григоріанським календарем 25 грудня, Різдво, то за юліанським ще тільки - 12 грудня. А коли на юліанському (церковному) календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня.
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23.12.2021 18:33 Ответить
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23.12.2021 18:34 Ответить
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23.12.2021 18:34 Ответить
И шо хотел сказать этим...оба ошибочны...Коперник банально выкинул 13 суток не решив задачи...
А на календарь Хайама уже никто не перейдет ибо григорианский стандарт де факто
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23.12.2021 21:42 Ответить
Вибачте, мені особисто зручніше святкувати Різдво ПІСЛЯ Нового Року. Тільки тому що Новий рік "закриває" календарний рік, а потім все зручно святкувати. А Христос, взагалі, народився, скоріш за все, у квітні-травні.
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23.12.2021 19:27 Ответить
А що тут такого?
Різдво 7 січня. перший раз чую, що хтось його переносив на 25 грудня. Якщо такий дурник знайдеться, то нехай собі святкує. Мені різні дурники не указ.
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23.12.2021 19:48 Ответить
Коперник перенес по заказу папы...
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23.12.2021 21:44 Ответить
якщо ти не дурник, то не полінуйся та почитай про історію святкування Різдва в Україні
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23.12.2021 21:55 Ответить
Треба було сптитати скільки з них ходить до церкви.
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23.12.2021 20:27 Ответить
Какое совпадение!
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23.12.2021 21:23 Ответить
Нужно дать людям выбор. Нужно чтобы могли выбрать когда выходные. Если празднуешь Рождество в декабре, то и Новый Год в ночь с 31 на 1-е. А если в январе, то и НГ на 14-е, а 31 и 1 рабочие дни.
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23.12.2021 21:30 Ответить
Предлагаю вкусно жрать и и отдыхать на все
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23.12.2021 21:43 Ответить
Аминь.
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24.12.2021 00:16 Ответить
Короче вычисляйте рождество
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23.12.2021 21:51 Ответить
Выходит что за два года власти ЗЕ поумнели только 1% ?
Празднуете 7 числа рождество? Так празднуйте уже и новый год 14-го а не 1-го. Чего мелочиться
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23.12.2021 22:06 Ответить
Искусственный интеллект (ИИ) скоро будет регулировать изготовление человеческих клонов, а эти спорят какого числа набухаться "во имя Х риста"... Писец...
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23.12.2021 22:15 Ответить
Завжди "подобались" такі опитування. Хтось намалював не виходячи з офісу. Я за 25 грудня, але мене ніхто не питав )))
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23.12.2021 23:05 Ответить
Это 1 января грех поздравлять с Новым годом тех, кто 7 января празднуют Рождество, надо их поздравлять 14 января Ведь Рождество всегда празднуют до Нового года
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25.12.2021 10:57 Ответить
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