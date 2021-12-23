71% украинцев празднуют Рождество 7 января, только 26% "за" перенесение праздника на 25 декабря

Опрос социологической группы показал, что Рождество – самый любимый новогодний праздник. Лишь 26% опрошенных украинцев, заявили, что поддерживают идею переноса праздника с 7 января на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, проведенного 20-22 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 49% опрашиваемых украинцев считают любимым новогодним праздником Рождество, Новый год выбрали 37%. 6% назвали любимым праздником День Святого Николая, и только 4% респондентов выбрали Старый Новый год. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

Социологи отмечают, что за последнее десятилетие ежегодно уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества - увеличивается. Поэтому в 2021 году количество поклонников Рождества преобладает.

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Празднование Нового года больше любят жители востока и юга, молодежь и мужчины. Рождество гораздо чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, а также верующие Православной церкви Украины и греко-католики. В равной степени считают любимыми эти два праздника жители центральных областей и Киева.

71% опрошенных украинцев сказали, что празднуют Рождество 7 января, и только 4% - 25 декабря. В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды — 25 декабря и 7 января — и их количество за год несколько выросло, отмечают социологи.

Чаще о двойном праздновании Рождества говорили жители запада, Киева и греко-католики. Только 6% не празднуют Рождество вообще: больше таких среди молодежи и жителей юга и востока.

Приблизительно 26% опрошенных поддерживают идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 58% респондентов против этого. Еще 15% отметили, что им все равно, и 1% — затруднились ответить.

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Социологи говорят, что за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества – с 69% до 58%. Также несколько возросло количество поклонников — с 15% до 26%.

Больше сторонников идеи переноса Рождества на западе и в Киеве: примерно 40% респондентов поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше за данную инициативы украинцы среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общей сложности опросили 2 тысячи респондентов.

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отмечал, что в Украине с 2017 года 25 декабря, как и 7 января, является официальным выходным днем, ведь Римско-католическая церковь и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новолианскому.