71% украинцев празднуют Рождество 7 января, только 26% "за" перенесение праздника на 25 декабря
Опрос социологической группы показал, что Рождество – самый любимый новогодний праздник. Лишь 26% опрошенных украинцев, заявили, что поддерживают идею переноса праздника с 7 января на 25 декабря.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, проведенного 20-22 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 49% опрашиваемых украинцев считают любимым новогодним праздником Рождество, Новый год выбрали 37%. 6% назвали любимым праздником День Святого Николая, и только 4% респондентов выбрали Старый Новый год. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.
Социологи отмечают, что за последнее десятилетие ежегодно уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества - увеличивается. Поэтому в 2021 году количество поклонников Рождества преобладает.
Празднование Нового года больше любят жители востока и юга, молодежь и мужчины. Рождество гораздо чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, а также верующие Православной церкви Украины и греко-католики. В равной степени считают любимыми эти два праздника жители центральных областей и Киева.
71% опрошенных украинцев сказали, что празднуют Рождество 7 января, и только 4% - 25 декабря. В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды — 25 декабря и 7 января — и их количество за год несколько выросло, отмечают социологи.
Чаще о двойном праздновании Рождества говорили жители запада, Киева и греко-католики. Только 6% не празднуют Рождество вообще: больше таких среди молодежи и жителей юга и востока.
Приблизительно 26% опрошенных поддерживают идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 58% респондентов против этого. Еще 15% отметили, что им все равно, и 1% — затруднились ответить.
Социологи говорят, что за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества – с 69% до 58%. Также несколько возросло количество поклонников — с 15% до 26%.
Больше сторонников идеи переноса Рождества на западе и в Киеве: примерно 40% респондентов поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше за данную инициативы украинцы среднего и старшего возраста, а также греко-католики.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общей сложности опросили 2 тысячи респондентов.
Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отмечал, что в Украине с 2017 года 25 декабря, как и 7 января, является официальным выходным днем, ведь Римско-католическая церковь и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новолианскому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня.
Коли за григоріанським календарем 25 грудня, Різдво, то за юліанським ще тільки - 12 грудня. А коли на юліанському (церковному) календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня.
А на календарь Хайама уже никто не перейдет ибо григорианский стандарт де факто
Різдво 7 січня. перший раз чую, що хтось його переносив на 25 грудня. Якщо такий дурник знайдеться, то нехай собі святкує. Мені різні дурники не указ.
Празднуете 7 числа рождество? Так празднуйте уже и новый год 14-го а не 1-го. Чего мелочиться