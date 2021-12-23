Член комиссии по избранию руководителя ГБР Бирюкова недавно посещала Крым с целью туризма. Может, еще и российский паспорт всплывет? - Леменов
Член конкурсной комиссии по избранию руководителя ГБР Алина Бирюкова недавно посещала оккупированный Крым.
Об этом пишет в Фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Конкурс на директора ГБР: что член комиссии делал в оккупированном Крыму?" - задается вопросом он.
"С момента создания Государственного бюро расследований отслеживаю все процессы, касающиеся конкурсных отборов и политически мотивированных расследований. Сейчас, как уже отмечал в предыдущих постах, странным образом очень быстро проводят (недо)конкурс. Как и предупреждал, будут тянуть за уши и.о. директора Алексея Сухачева. Он вышел в условный финал - там еще два его подчиненных", - напоминает Леменов.
"Но интересно другое, один из членов конкурсной комиссии – Алина Бирюкова – не так давно посещала Крым", - добавляет он.
По его данным, она находилась в Крыму с 25 по 31 августа 2019 года.
"Другими словами, уже в оккупированный российскими войсками украинский полуостров. Въезд и выезд проходил через Перекоп (Турецкий Вал). Цель – туризм", - отмечает Леменов.
"Пользуясь случаем, спрошу Алину Бирюкову, что это за туризм украинского адвоката и юриста на оккупированные территории? Я уже не вспоминаю о предыдущих посещениях еще в неоккупированный Крым из аэропорта Пулково по миграционной карте в 2010 году. Возможно, там еще и российский паспорт всплывет... или недвижимость в Крыму?" - спрашивает он.
"По моей информации, госпожа Бирюкова представляет интересы заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова", - резюмировал Леменов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Плюс- росіяни схвалюють політику Зеленського, навіть рейтинг ;Сваты-7; виріс.
Пристрелить.
За отрицание голодомора, имелось в виду, что срок давать, любому кто про это ляпнул. Просто сроки обычно от и до...и за ляпанье со сцены, давать максимальный
Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
https://vgolos.ua/news/u-lvovi-***********-veteran-pobiv-deputata-karatista-z-samopomochi-za-separatistski-vislovlyuvannya_1412696.html
Інцидент трапився сьогодні, 23 грудня, під час засідання Львівської районної ради. Депутат від ВО «Свобода» Богдан Федун, ветеран російсько-української війни, вступив у сутичку з представником партії «Самопоміч», каратистом Станіславом Горуною. Останній раніше відзначився поїздками до Росії під час війни та заявами про те, що «спорт поза політикою».
Станом на кінець цього року жодних санкцій проти Станіслава Горуни з боку керівництва партії «Самопоміч» не було застосовано.
цЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО "ПАТРІОТА " сАДОВОГО І ЙОГО НІКЧЕМНУ ПАРТІЙКУ "САМОНЕМІЧ"...