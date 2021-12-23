Член комиссии по избранию руководителя ГБР Бирюкова недавно посещала Крым с целью туризма. Может, еще и российский паспорт всплывет? - Леменов

Член конкурсной комиссии по избранию руководителя ГБР Алина Бирюкова недавно посещала оккупированный Крым.

Об этом пишет в Фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на директора ГБР: что член комиссии делал в оккупированном Крыму?" - задается вопросом он.

"С момента создания Государственного бюро расследований отслеживаю все процессы, касающиеся конкурсных отборов и политически мотивированных расследований. Сейчас, как уже отмечал в предыдущих постах, странным образом очень быстро проводят (недо)конкурс. Как и предупреждал, будут тянуть за уши и.о. директора Алексея Сухачева. Он вышел в условный финал - там еще два его подчиненных", - напоминает Леменов.

"Но интересно другое, один из членов конкурсной комиссии – Алина Бирюкова – не так давно посещала Крым", - добавляет он.

По его данным, она находилась в Крыму с 25 по 31 августа 2019 года.

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"Другими словами, уже в оккупированный российскими войсками украинский полуостров. Въезд и выезд проходил через Перекоп (Турецкий Вал). Цель – туризм", - отмечает Леменов.

"Пользуясь случаем, спрошу Алину Бирюкову, что это за туризм украинского адвоката и юриста на оккупированные территории? Я уже не вспоминаю о предыдущих посещениях еще в неоккупированный Крым из аэропорта Пулково по миграционной карте в 2010 году. Возможно, там еще и российский паспорт всплывет... или недвижимость в Крыму?" - спрашивает он.

"По моей информации, госпожа Бирюкова представляет интересы заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова", - резюмировал Леменов.