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Член комиссии по избранию руководителя ГБР Бирюкова недавно посещала Крым с целью туризма. Может, еще и российский паспорт всплывет? - Леменов

Член комиссии по избранию руководителя ГБР Бирюкова недавно посещала Крым с целью туризма. Может, еще и российский паспорт всплывет? - Леменов

Член конкурсной комиссии по избранию руководителя ГБР Алина Бирюкова недавно посещала оккупированный Крым.

Об этом пишет в Фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на директора ГБР: что член комиссии делал в оккупированном Крыму?" - задается вопросом он.

"С момента создания Государственного бюро расследований отслеживаю все процессы, касающиеся конкурсных отборов и политически мотивированных расследований. Сейчас, как уже отмечал в предыдущих постах, странным образом очень быстро проводят (недо)конкурс. Как и предупреждал, будут тянуть за уши и.о. директора Алексея Сухачева. Он вышел в условный финал - там еще два его подчиненных", - напоминает Леменов.

"Но интересно другое, один из членов конкурсной комиссии – Алина Бирюкова – не так давно посещала Крым", - добавляет он.

По его данным, она находилась в Крыму с 25 по 31 августа 2019 года.

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"Другими словами, уже в оккупированный российскими войсками украинский полуостров. Въезд и выезд проходил через Перекоп (Турецкий Вал). Цель – туризм", - отмечает Леменов.

"Пользуясь случаем, спрошу Алину Бирюкову, что это за туризм украинского адвоката и юриста на оккупированные территории? Я уже не вспоминаю о предыдущих посещениях еще в неоккупированный Крым из аэропорта Пулково по миграционной карте в 2010 году. Возможно, там еще и российский паспорт всплывет... или недвижимость в Крыму?" - спрашивает он.

"По моей информации, госпожа Бирюкова представляет интересы заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова", - резюмировал Леменов.

Член комиссии по избранию руководителя ГБР Бирюкова недавно посещала Крым с целью туризма. Может, еще и российский паспорт всплывет? - Леменов 01

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1142) Крым (26360) ГБР (2966) Леменов Александр (45)


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Топ комментарии
+31
Как по мне, чиновник любого уровня, должен слетать со госслужбы (без права занимать гос должности в дальнейшем): за посещение Крыма, за отрицание войны,.... За отрицание голодомора, я так вообще бы срок давал
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23.12.2021 15:22
+12
Ждём новый концерт от зели . Кстати , что там с рейтингом ? Наезд на Петю помог ?
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23.12.2021 15:19
+12
Звіздєц.

Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
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23.12.2021 15:27
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Ждём новый концерт от зели . Кстати , что там с рейтингом ? Наезд на Петю помог ?
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23.12.2021 15:19 Ответить
да.. было ноль целых хрен десятых. стало ноль целых фик десятых.
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23.12.2021 15:24 Ответить
Допоміг. Частина медведчуківців переметнулася до Вовіка.
Плюс- росіяни схвалюють політику Зеленського, навіть рейтинг ;Сваты-7; виріс.
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23.12.2021 15:40 Ответить
Я думаю, что как Порох вернется в Украину зелька кинет его в сизо. Начнется Майдан и ***** повторит мутки 2014 года с наритными республиками...
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23.12.2021 16:01 Ответить
Саме так.
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23.12.2021 17:13 Ответить
Как по мне, чиновник любого уровня, должен слетать со госслужбы (без права занимать гос должности в дальнейшем): за посещение Крыма, за отрицание войны,.... За отрицание голодомора, я так вообще бы срок давал
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23.12.2021 15:22 Ответить
А тот кто об этом со сцены кривлялся шо с ним делать?
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23.12.2021 15:27 Ответить
садить на бутылку
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23.12.2021 15:31 Ответить
Слишком гуманно. Лучше сразу на швабру. Оно ведь во всем Рашку копирует
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23.12.2021 15:41 Ответить
Нетехнологично.
Пристрелить.
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23.12.2021 16:04 Ответить
Украина с ним уже два с половиной года мучается. А пристрелить это быстро
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23.12.2021 16:10 Ответить
Если речь про отрицание войны, то любого ( не только чинушу) было бы не плохо направлять на копание окопов, без броников, на передовой....
За отрицание голодомора, имелось в виду, что срок давать, любому кто про это ляпнул. Просто сроки обычно от и до...и за ляпанье со сцены, давать максимальный
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23.12.2021 15:38 Ответить
Если это убогое и по сей день хамит и плюёт в человека,то ответ очевиден: Средний палец Лероса должен быть в действии.
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23.12.2021 15:44 Ответить
На стрелку с куратором ездала. ЗУБ даю.
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23.12.2021 17:56 Ответить
Звіздєц.

Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
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23.12.2021 15:27 Ответить
ни дня без зашквара
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23.12.2021 15:32 Ответить
"Зеленский окружил себя нациками"...
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23.12.2021 15:35 Ответить
Удивляться уже нечему. Сейчас даже слепому стало очевидным, что у власти большинство украинский гнид с пророссийской ментальностью, особенно в ОП.
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23.12.2021 15:35 Ответить
Видно уже "невооружённым глазом"!
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23.12.2021 15:41 Ответить
Бирюкову на Бирючий остров. Для осмысления содеянного ))
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23.12.2021 15:35 Ответить
ага, а тепер скасуємо конкурс і ще по новій на 15 місяців, а там і наступний термін
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23.12.2021 15:40 Ответить
Сузим "квартал" до подворотни! А там..., всякое может случиться.
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23.12.2021 15:43 Ответить
Это не зашквар, это очередное внедрение "пятой колонны. Или считает , что СБУ Баканова, МВД Монастырского не знали про ее вояжи в Крым? Наивные ...
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23.12.2021 15:45 Ответить
Бирюкова, случайно, не из Севастополя? Знала одну Бирюкова, которая с партией регионалов плотно работала?!
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23.12.2021 15:48 Ответить
Хоть кто-то удивлён?
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23.12.2021 15:59 Ответить
У Львові український ветеран побив депутата-каратиста з «Самопомочі» за сепаратистські висловлювання

https://vgolos.ua/news/u-lvovi-***********-veteran-pobiv-deputata-karatista-z-samopomochi-za-separatistski-vislovlyuvannya_1412696.html

Інцидент трапився сьогодні, 23 грудня, під час засідання Львівської районної ради. Депутат від ВО «Свобода» Богдан Федун, ветеран російсько-української війни, вступив у сутичку з представником партії «Самопоміч», каратистом Станіславом Горуною. Останній раніше відзначився поїздками до Росії під час війни та заявами про те, що «спорт поза політикою».

Станом на кінець цього року жодних санкцій проти Станіслава Горуни з боку керівництва партії «Самопоміч» не було застосовано.

цЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО "ПАТРІОТА " сАДОВОГО І ЙОГО НІКЧЕМНУ ПАРТІЙКУ "САМОНЕМІЧ"...
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23.12.2021 16:08 Ответить
це- мамка того г-на Бірюкова?

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23.12.2021 16:34 Ответить
Злые вы..... Может она просто оплатила зелину коммуналку...... А то отключат свет....
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23.12.2021 17:12 Ответить
Якщо цю суку спочатку повісити, то і запитань ставити не потрібно.
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23.12.2021 19:04 Ответить
Треба зробити як в Грузії,якщо їздив в Абхазію-то до Грузії-ЗАСЬ! От і у нас,поїхав до Криму(Росії)-можеш не вертатися!
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24.12.2021 07:49 Ответить
 
 