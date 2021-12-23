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За два месяца в Чернигове проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет, - заявление КИУ

За два месяца в Чернигове проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет, - заявление КИУ

За два последних месяца в Чернигове проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет. Комитет избирателей Украины связывает всплеск внимания правоохранителей к Чернигову с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206 округе и усматривает в этом признаки прямого политического давления.

Об этом КИУ заявил на официальной странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет избирателей Украины продолжает отслеживать ситуацию с давлением власти на местное самоуправление. Во время каденции черниговского городского головы Владислава Атрошенко, на протяжении 2016-2021 гг., правоохранительными органами было проведено в Чернигове 11 обысков. В то же время с 22 октября этого года в городе уже проведено 56 обысков. То есть за два последних месяца проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет. Эксперты КИУ связывают всплеск внимания правоохранителей к Чернигову с назначением в конце октября 2021 года промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в 206 округе с центром в Чернигове на 27 марта 2022", - говорится в заявлении.

КИУ отмечает, что в таких действиях правоохранительных органов усматриваются признаки прямого политического давления на местное самоуправление и черниговского городского голову Владислава Атрошенко.

Такие действия могут происходить с целью создания негативного имиджа отдельных кандидатов и политических сил и использования административного ресурса в интересах провластных кандидатов. В КИУ предостерегают власть от применения административного ресурса и политического давления на выборах в 206 округе", - говорится в заявлении Комитета избирателей.

Ранее КИУ уже фиксировал рост случаев применения административного ресурса в пользу провластных кандидатов на промежуточных выборах в 87 округе в Ивано-Франковской области и 184 округе в Херсонской области.

В октябре 2021 года КИУ обнародовал результаты исследования, которое выявило закономерность: внимание правоохранительных органов преимущественно касается органов местного самоуправления (80% судебных решений), а не Службы автодорог и облгосадминистраций, хотя именно в этих органах сосредоточено 80% средств. Такая диспропорция может свидетельствовать о выборочном правосудии и выборочном внимании к местному самоуправлению, констатируют в КИУ.

Автор: 

КИУ (383) Чернигов (883) Атрошенко (78)


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Ну и как? Нашли?
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23.12.2021 15:56 Ответить
Навіщо тиснути на правоохоронців, що нарешті знаходять те, що всі казали, факти ж є
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23.12.2021 16:09 Ответить
Ну это же тактика зеленой мрази, они и в Киеве также давили на местную власть, постоянные обыски и блокировка работы силовиками, зеленая погань самый настоящий куйло в мини-виде.
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23.12.2021 16:27 Ответить
Ша! Шмаркля борется с оппозицией !
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23.12.2021 16:49 Ответить
Черный нал должен погибнуть смертью храбрых.Вот сегодня одна фракция очень нехороших депутатов галасливо и голословно обвинила Президента в госизмене. Народная мудрость н езря гласит:Кто громче всех кричит Держи вора?.Ото тоже.
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23.12.2021 17:01 Ответить
Обвинять будет прокурор, надеюсь справедливо.
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23.12.2021 17:34 Ответить
Президент України у нас один - Петро Порошенко. А зелений блазень нехай сосе смердючі пісюни Коломоського, Ермака і т.д.
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23.12.2021 18:04 Ответить
Банда захопила владу і тероризує країну. Беню ніхто не чіпає...
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23.12.2021 18:26 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перевзутись під нову київську владу- йому вже не звикати
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23.12.2021 22:14 Ответить
 
 