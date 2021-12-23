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Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности, - Путин

Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности, - Путин

Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".

Также смотрите: Путин о реакции Запада на опасения РФ: Идите вы со своими беспокойствами, будем делать, что считаем нужным

"Конечно, Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет", - добавил президент.

Путин также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, и в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.

"Мы готовы и на площадке ОБСЕ их (гарантии безопасности. - ИФ) обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед", - сказал он.

Автор: 

Италия (1640) НАТО (9934) переговоры (4911) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+45
бо Італія сама продажна підстилка рашки.

понялі....
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23.12.2021 15:59
+20
Ну там когда-то был фашизм, это близко для ВВХ, вот и предлогает
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23.12.2021 16:06
+16
фашист фашиста не обидит
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23.12.2021 16:00
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Правила форума Совет форумчан
бо Італія сама продажна підстилка рашки.

понялі....
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23.12.2021 15:59 Ответить
хло ще досі болтаєт єрундой ?
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23.12.2021 16:00 Ответить
Ну там когда-то был фашизм, это близко для ВВХ, вот и предлогает
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23.12.2021 16:06 Ответить
Это было давно, а сейчас в Италии до сих пор коммунисты у власти, и это видимо возбуждает плешивого.
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23.12.2021 16:22 Ответить
ВОВА ПУТИН ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТАК ОТКРОВЕННИЧАТЬ ПРОЧИТАЛ БЫ ЭТО....

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_фашизм
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23.12.2021 16:28 Ответить
Реальность - удел избранных. Но тем не менее в склепе Дуче всегда будут живые цветы, а в головах зебилов всегда будет теплый зеленый мягкий понос.
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23.12.2021 16:39 Ответить
а міг би і венгрію предложити, там тоже був фашистський режим
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23.12.2021 16:32 Ответить
Фашизм не имеет ничего общего с нынешним руским ультракомунизмом.
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23.12.2021 16:40 Ответить
не повіриш, але ти не похожий на того, хто шарить в цих питаннях..
та і ми не про той, а про фашизм, який знає більшість
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23.12.2021 16:49 Ответить
Та чего мелочиться ,лучше Северная Корея пусть посредничает ***** совсем кукухой поехало ...
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23.12.2021 15:59 Ответить
А может лучше Армения.
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23.12.2021 15:59 Ответить
А почему русские за Армению не вступились?
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23.12.2021 16:01 Ответить
с них помощи мало...на стороне россии армян больше, чем в украинских автодорах работает..
а дороги от владимира александровича большой стройки - лучше
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23.12.2021 16:36 Ответить
фашист фашиста не обидит
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23.12.2021 16:00 Ответить
Гітлер також Італію любив. Історія настільки грається з повторами?
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23.12.2021 16:00 Ответить
история вынуждена повторять уроки тем, кто их не прошел на предыдущих витках...
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23.12.2021 16:02 Ответить
Гитлер...
Любил Италию?
Вы батенька, невежда.
Он ее терпел до поры, а как настало время - ставил итальянских вояк к стенке целыми дивизиями.
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23.12.2021 16:17 Ответить
У всех ныне живущих рускоговорящих от пенсионеров до милениалов мозг промыт советской пропагандой. По сути они ничего не знают ни про Италию ни про Германию до 1945-го. Бессмыслено что-то им доказывать. Гораздо легче попросить их найти фото "душегубки", он же "газенваген". Кроме пластиковой модели размером около 10 см в одном из музеев Харькова ничего не найдут
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23.12.2021 16:28 Ответить
Італійські політикани від таких похвал ***** мали б померти від сорому. Але ... За великі гроші не тільки совість можна продати, а і сором.
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23.12.2021 16:01 Ответить
какое неприкрытое палево...
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23.12.2021 16:01 Ответить
Та чого стіснятись, давай вже плєшиве, пропонуй придністровьє, абхазію і сирію.
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23.12.2021 16:01 Ответить
В Якутии в России фермер по имени Василий Копырин слепил символ наступающего года - Тигра - из навоза.
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23.12.2021 16:03 Ответить
У Бопосова появился конкурент. Но я верю, что он не сдастся без боя
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23.12.2021 17:21 Ответить
Вот если б кремль из говна слепил, тогда здОрово.
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23.12.2021 19:11 Ответить
Понял: Италию вычеркиваем ...
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23.12.2021 16:03 Ответить
Её не особо и "вчёркивали" - безумно коррумпированная страна, при этом ещё и криминализованная. Немудрено, что ***** для них родственная душа.
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23.12.2021 16:28 Ответить
Странно только что 3-й ВВП в Европе (после Германии и Франции)
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23.12.2021 17:29 Ответить
Більше ніж у британців?
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23.12.2021 18:45 Ответить
А чего тут странного - довольно большая страна, почти 60 млн юнитов, много чего производит и экспортирует. По абсолютным масштабам ввп велик, в пересчёте же на юнита уже не так всё радужно. Собственно, на россиюшке та же картина.
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23.12.2021 22:41 Ответить
ФРН напружилося?
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23.12.2021 16:05 Ответить
Бедная пыня, венгерский дружаня сменил риторику после того как Пандора Пейперс снесла в Чехии земана с его приемником и в прощальном послании к фрау Штази назвал российско-украинскую войну российско-украинской войной, австрийский дружаня Курц под следствием, шотам в Италии остались последние *********** Европы?!
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23.12.2021 16:10 Ответить
Не те треба обговорювати. Як що свінолурих за багато, треба їх пустити, та у спину лупцювати малими групами. І де вони? Міцьну бойову спільноту вони мають бачити, а не мАкАронніків залучати
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23.12.2021 16:10 Ответить
Для этого Италии вначале из НАТО нужно выйти. Дурное *****
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23.12.2021 16:12 Ответить
Следующим шагом РФ будет хотелка, чтобы Италию представлял Берлускони...
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23.12.2021 16:14 Ответить
Не, будет Литва.
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23.12.2021 16:15 Ответить
и Даля..
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23.12.2021 17:32 Ответить
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23.12.2021 16:15 Ответить
"я тебя так вы..у, что у тебя яйца месяц звенеть будут!" (С) х-ф "Не грози южному централу"
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23.12.2021 17:20 Ответить
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23.12.2021 16:16 Ответить
Не ври! Драги - первый в Италии и в ЕС ввёл санкции против параши, и первый заявил об эмбарго на энергоносители.
Вот мне не нравится, когда не ведущие заявляют наобум!
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29.04.2022 09:46 Ответить
Когда твой враг, предлагает тебе переговоры и в качестве нейтральной стороны, предлагает твоего союзника, следует задуматься о том, что это за союзник!
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23.12.2021 16:23 Ответить
Есть и другие "посредники" : КНДР, Иран и там далее
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23.12.2021 16:25 Ответить
Киву візміть
він у образі Муссоліні проканає за італійця
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23.12.2021 16:27 Ответить
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23.12.2021 16:28 Ответить
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23.12.2021 17:19 Ответить
там на заседаниях дрочить нельзя,так что никак..
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23.12.2021 17:33 Ответить
Рашистам німецьких фашиків вже замало. Треба чергового італійського дучче підключати.
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23.12.2021 16:27 Ответить
Какой же Путин оказался трусливый. Как только он понял, что в Украине могут дать по зубам, сразу зациклился на гарантиях безопасности. Со своими гарантиями он уже только еще к пингвинам не лез. Еще осталось только всунуть голову в курятник и требовать гарантий безопасности, может там и дадут.
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23.12.2021 16:27 Ответить
Не даром ***** и мафиози "спали" под одним одеялом
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23.12.2021 16:29 Ответить
Гаага стане посередником, плєшьівоє куйло
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23.12.2021 16:30 Ответить
а для України і ПОЛЬЩА ПІДІЙДЕ ПТН-ПТН.У 2014 в часі окупації рашист вже підсунув в Мінськ своїх німецько- французьських срако,,,зів,котрі і створили війну в Україні відрізавши частину української території
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23.12.2021 16:37 Ответить
Италия же член нато. Как она может посредником? У этого поца реальный маразм
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23.12.2021 16:41 Ответить
Амиго, замолви за меня в НАТО словечко, а там, глядишь мы их и развалим...
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23.12.2021 19:15 Ответить
Мені шкода ,що Італія продалась путлеру.
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23.12.2021 16:43 Ответить
Корочу Моль там всех скупил.
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23.12.2021 16:44 Ответить
Основатель итальянского фашизма -- Бенито Муссолини еще во временна
1-й мировой был на содержании Царской России.
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23.12.2021 16:45 Ответить
зачит после меркель & K°, в италии ему удалось скупить больше чем во франции или австрии. по логике должна быть австрия, он то ведь даже кнайсль танцевал, та и курца подпитывали не хило.
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23.12.2021 16:45 Ответить
Макароны по флоЦЦЦки
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23.12.2021 16:46 Ответить
Да могла бы! К примеру выйти из НАТО и поспособствовать Украине туда войти.
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23.12.2021 16:48 Ответить
Франция не может, там рашка потеряла влияние, Германия теперь тоже не может, там пришли уже более адекватные политики к власти, осталась пока сосущая у куйла Италия.
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23.12.2021 16:50 Ответить
Последние агонистические поддёргивания помирающей и разваливающейся рашки. Еще пару недель и все, спать ей вечным сном. Когда, пленние ************* приедут на работы в мой город и посетят Троллейбусное упарвление города Хмельницкого , то может хоть их заставят покрасить ржавые удроченные троолейбус марки ЗИУ-9. Котррые наверное Брежнева видели ну горбатого точно
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23.12.2021 16:54 Ответить
А вы чё там в Хмельницком парализованные? Троллейбус покрасить не можете? Или ждёте что к вам придут ********,американцы,бендеровцы,рептилоиды и за вас все сделают?
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23.12.2021 17:22 Ответить
Видимо во власти паралитики. Самые обдроченые троллебусы. С Винницей не рсравнить. Хуже троллебусы только в Трернополе и Черновцах. Там вобще древние шкоды грохочущие. Хз, вроде такие богатые промышленные города , а денег все нет
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23.12.2021 17:47 Ответить
Нема вже в Чернівцях тих Шкод, пара штук з 200 тролейбусів, але шкоди були хоч вузенькі, а ці монстри всю дорогу перекривають.
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23.12.2021 18:48 Ответить
Найкраща гарантія смерть кацапії.
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23.12.2021 17:00 Ответить
Значит Италию ни в коем случае нельзя допускать к переговорам.

У ***** там уже все схвачено.
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23.12.2021 17:01 Ответить
A davaite na kompromis, Latvija ili Litva,Estonia, mi to tochno znajem kak razrulitj, voiska rusni za uralom, vse, povtorjaju, vse narodnosti kto hochet svobodi poluchajet jejo ot raseji nu i vsio chto ostanetsia potom, to rasseja.
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23.12.2021 17:17 Ответить
Это да! Чичолина может
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23.12.2021 17:18 Ответить
"...Балабуев! Вот Вам х@й!" (с)
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23.12.2021 17:38 Ответить
Хорошо сказано. Скорее бы к нему прибыл П@здец из Ганы!
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23.12.2021 19:18 Ответить
Потому что итальянцы мафиози.
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23.12.2021 17:39 Ответить
Животное наконец то ткнулось мордой в кормушку.
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23.12.2021 17:43 Ответить
Надеюсь, войны не будет. Хотя готовиться нужно.
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23.12.2021 17:45 Ответить
Італія в москалів асоціюється з Сакко, Ванцетті, Тольяті - упоротими совкодрочерами
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23.12.2021 18:02 Ответить
Ні якої Італії, ці маріонетки ні на що не здатні, забудьте про Італію!!!!!!!
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23.12.2021 18:31 Ответить
Итальяшки хорошо живут, далеко, в тепле. Те еще брехуны. Но они такие же трусы, как и немцы.
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23.12.2021 18:34 Ответить
Та в тій Італії прем'єр міністри міняються майже кожен рік. І кожен новий пряма протилежність попереднику. Хай поговорять, італійці дуже говорливі...)))
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23.12.2021 19:10 Ответить
фашист до фашиста
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23.12.2021 21:20 Ответить
 
 