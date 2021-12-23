Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности, - Путин

Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".

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"Конечно, Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет", - добавил президент.

Путин также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, и в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.

"Мы готовы и на площадке ОБСЕ их (гарантии безопасности. - ИФ) обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед", - сказал он.