Италия могла бы стать посредником в переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности, - Путин
Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Конечно, имея в виду и доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Он отметил, что отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".
"Конечно, Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сказал. Надеюсь, что так и будет", - добавил президент.
Путин также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, и в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед.
"Мы готовы и на площадке ОБСЕ их (гарантии безопасности. - ИФ) обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед", - сказал он.
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понялі....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_фашизм
та і ми не про той, а про фашизм, який знає більшість
а дороги от владимира александровича большой стройки - лучше
Любил Италию?
Вы батенька, невежда.
Он ее терпел до поры, а как настало время - ставил итальянских вояк к стенке целыми дивизиями.
Вот мне не нравится, когда не ведущие заявляют наобум!
він у образі Муссоліні проканає за італійця
1-й мировой был на содержании Царской России.
У ***** там уже все схвачено.