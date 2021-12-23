Ситуация с САП вызывает глубокое разочарование: понятно, кто победитель, нет причин не подписывать решения, - посольство США
В посольстве США разочарованы провалом назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, победитель уже был определен – и оставалось лишь утвердить результаты конкурса.
Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер посольства Дэниел Лангенкэмп, передает Цензор.НЕТ.
"Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование", – сказал он.
Лангенкэмп отметил, что после 9,5 часов заседания комиссии оставалось просто признать победителя и подтвердить все свои последовательные шаги, предпринятые за последние 15 месяцев. Однако пять из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии отказались делать этот шаг.
"Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о том, кто победил", – подчеркнул он.
Дипломат убежден, что украинский народ "абсолютно ясно дал понять" – ему нужна сильная и независимая САП для борьбы с коррупцией. А эта задержка означает, что украинцам снова придется ждать.
В то же время Лангенкэмп уверен: те, кто поддерживают прозрачный исход конкурса, в конечном итоге победят.
"Народ Украины снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Он докажет это и в этом случае – и международное сообщество поддерживает его", – подытожил он.
В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ. 20 декабря ОАСК отменил порядок назначения главы САП. 21 декабря комиссия посчитала результаты конкурса, больше всего балов набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако комиссия отказалась голосовать за формальное решение о его утверждении. 22 декабря послы G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП, и назвали неоправданными дальнейшие задержки. Следующее заседание конкурсной комиссии САП запланировано на 24 декабря.
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Що реформував ваш юрЬІст за майже 3 роки при владі?
А адвокатська монополія імені Медведчука-Портнова-Порошенка запхана в саму Конституцію? Вочевидь, у нас різні поняття норми.
Наприклад?
Прикладів ви не наводите, тільки обговорюєте "фішечки" ВСУ - не ВСУ.
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/top10-superechlivih-pravovih-poziciy-vs.html Топ-10 суперечливих правових позицій ВС
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/velika-palata-verhovnogo-sudu-vidsutnist-ednosti-u-nayvishchomu-sudovomu-organi.html Відсутність єдності у найвищому судовому органі
"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."
Я не вважаю роботу ВС ідеальною, але все пізнається у порівнянні.
У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів.
"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."
Сподіваюсь, Ви розумієте, що "інколи" - це навіть не 50/50?
Цього не помітили?
"У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів."
Крім того, згідно територіальної підсудності, ОАСК вирішує публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) лише по Києву. Лише в Києві є центральні органи державної влади. Саме тому до нього стільки уваги, та я Вас запевняю, що на периферії ще більший барак та самоуправство, хоч Ви про це і не чуєте. А ВС, замість того, щоб спірні питання вирішувати і забезпечувати єдність судової практики, плодить суперечну практику, що дає прекрасну можливість іншим судам при ухваленні рішення вибирати. Щоб не вибрав - будеш правий, бо на обидва варіанти є постанова ВС. Тому, яка сторона більше "вмотивує", та і переможе. Я це бачу мало не щодня. До "судової реформи Петра" цього лайна було значно менше.
Додайте ще сюди впровадження поняття малозначних справ, позбавлення права на звільнення від сплати судового збору певних категорій громадян, мутний механізм добору суддів на посаду, адвокатська монополія і це далеко не все. Знаєте, от тут всі кічаться, що проти Пороха пішли лише 73% дебілів. То я Вам скажу наступне: переважна більшість моїх колег в житті не проголосують за Пороха саме за його судову реформу. А юристи, на хвилинку - вважається інтелігенція.
Зловживання в ОАСК: НАБУ завершило розслідування справи
https://yur-gazeta.com/golovna/zlovzhivannya-v-oask-nabu-zavershilo-rozsliduvannya-spravi.html
Те, що зелена влада намагається пресувати Порошенко, підключила і ГПУ і тепер ДБР -- це ганьба!
Петра Олексійовича та ЄС потрібно тут всіляко підтримати та захистити.
Але те, що до Петра Олексійовича є багато питань пов'язаних з його першою каденцією -- це теж сувора правда життя. Він за неї вже поніс політичну кару так би мовити. І має зробити відповідні висновки.
Скажу тобі страшну таємницю: тільки конструктивна критика у кінцевому рахунку є корисною та може зробити людину краще.
Реформировать старую понятно смысла нет. В тяжелых случаях строится новая система. После этого старая просто ликвидируется.
Так що передай подалюку що і він сяде
"кто за то чтобы 240+16=256 и это результат кандидата? голосуем"
три за два против
против чего? математики?
Но ОП и Беня против независимого прокурора, им надо ручного....
ВІн же обіцяв в ОЧІ Байдену, що проведе чесний конкурс.
Подивіться тепер на оті коники.
І подумайте, чи відповідно Байден тепер дотримає свого слова.