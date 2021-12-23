Ситуация с САП вызывает глубокое разочарование: понятно, кто победитель, нет причин не подписывать решения, - посольство США

В посольстве США разочарованы провалом назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, победитель уже был определен – и оставалось лишь утвердить результаты конкурса.

Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер посольства Дэниел Лангенкэмп, передает Цензор.НЕТ.

"Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование", – сказал он.

Лангенкэмп отметил, что после 9,5 часов заседания комиссии оставалось просто признать победителя и подтвердить все свои последовательные шаги, предпринятые за последние 15 месяцев. Однако пять из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии отказались делать этот шаг.

"Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о том, кто победил", – подчеркнул он.

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Дипломат убежден, что украинский народ "абсолютно ясно дал понять" – ему нужна сильная и независимая САП для борьбы с коррупцией. А эта задержка означает, что украинцам снова придется ждать.

В то же время Лангенкэмп уверен: те, кто поддерживают прозрачный исход конкурса, в конечном итоге победят.

"Народ Украины снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Он докажет это и в этом случае – и международное сообщество поддерживает его", – подытожил он.

В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ. 20 декабря ОАСК отменил порядок назначения главы САП. 21 декабря комиссия посчитала результаты конкурса, больше всего балов набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако комиссия отказалась голосовать за формальное решение о его утверждении. 22 декабря послы G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП, и назвали неоправданными дальнейшие задержки. Следующее заседание конкурсной комиссии САП запланировано на 24 декабря.