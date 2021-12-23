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Украина продлила запрет на импорт ряда товаров из России еще на год. СПИСОК

Украина продлила запрет на импорт ряда товаров из России еще на год. СПИСОК

Кабинет Министров продлил запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией еще на один год – до 1 января 2023 года.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления от 23 декабря 2021 года.

Правительство одобрило изменения к постановлению Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происхождением Российской Федерации".

А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 года вместо 31 декабря 2021 года.

Такое решение тогда стало ответом на действия России, в одностороннем порядке прекратившее действие Соглашения о зоне свободной торговли и включившее Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции определило список товаров, которые запрещено ввозить из оккупированного Крыма. Список

Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, зерно, сладости, корм для домашних животных, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

Автор: 

запрет (1704) импорт (559) Кабмин (14024) россия (95339)


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Топ комментарии
+4
А Хутін не ображається. "Скоти" як заробляли бабло для преЗедента на расєє, так і заробляють.
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23.12.2021 16:33
+3
А через Словакию можно завозить или тоже нельзя?
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23.12.2021 17:10
+2
+1. а с прошлого года еще и товары белорусской области
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23.12.2021 16:49
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А Хутін не ображається. "Скоти" як заробляли бабло для преЗедента на расєє, так і заробляють.
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23.12.2021 16:33 Ответить
Серіал "Свати" розумні люди справедливо вважають одним з медійних продуктів, який ефективно заважає Кремлю формувати з українця образ "врага вялікой рассєї". Ну, а аполітичність серіалу і дуже велика його популярність заважає владі країни-агресора заборонити його, бо це викличе незадоволення значної частини населення.
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23.12.2021 17:04 Ответить
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:11 Ответить
Ні. Я також ніколи не дивився "квартал". Так, може кілька хвилин. Проте довіряю думкам розумних людей на цю тему. Після того, як співставлю їх з власним досвідом і поглядами.
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23.12.2021 17:20 Ответить
Дело в том, что понять где происходят события - у Украине или рф там практически невозможно.
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23.12.2021 17:28 Ответить
Це не важливо. Важливо те, як діє цей серіал.
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23.12.2021 17:50 Ответить
Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
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23.12.2021 17:18 Ответить
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:26 Ответить
Так.
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23.12.2021 17:37 Ответить
Смотри ниже мой ответ для
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23.12.2021 17:38 Ответить
Не відводьте розмову в бік. Я написала перший коментар про те, що пуйло не перешкоджає тому, щоб зеленський та Ко заробляли в росії.
Фабрика Рошен була заарештована на росії менше, ніж через рік президентства Порошенко.
Так хто для хутіна справжній суперник, ворог?
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23.12.2021 17:44 Ответить
Я отвечаю на Ваш пост:


Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
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23.12.2021 17:46 Ответить
Свою думку про серіал я вже написала.
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23.12.2021 17:59 Ответить
Тільки в серіалі українська родина виглядає бидлом, а російська - інтелігенцією.
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23.12.2021 17:19 Ответить
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:26 Ответить
Смотрела в начале. Не думаю, что сейчас в сериале украинцы выглядят лучше. Как и в Квартале Кошевой и Зеленский ну такими идиотами западенцев показывали.
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23.12.2021 17:31 Ответить
Тогда странно. Как раз деревенская семья там показана максимально обаятельно, а городская неприспособленными к жизни снобами. И городские кстати из Киева. Причём тут русня вообще не понимаю.
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23.12.2021 17:37 Ответить
У вас железная сила воли, я не выдержал и нескольких минут, начались рвотные позывы😁😁
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23.12.2021 19:22 Ответить
Ну, скажем так, русскоговорящие, русские, т.е. культурные, а украинцы - максимально обаятельные: шо, га, та ты шо, тю, т.е. родные, знакомые, как мы сами, да? Вот такими моментами и номерами из Квартала и воспитывают быдло, ими же проще управлять: дай им пожрать, выпить, поржать, поразмножаться (вернее, сам процесс). А сами, почему-то, на День независимости идут на концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, предварительно огородившись автозаками от народа.
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23.12.2021 20:14 Ответить
розумні люди справедливо вважають одним з медійних продуктів, який ефективно заважає Кремлю формувати з українця образ "врага вялікой рассєї"

АБСОЛЮТНО зараз НАСРАТИ,що думає "пересічна вата"-ВОРОГ про українців..

І ,ДО РЕЧІ..вкажіть призвіще когось з цих конкретних"розумних"!
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23.12.2021 18:26 Ответить
Наша тоже.
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23.12.2021 16:49 Ответить
+1. а с прошлого года еще и товары белорусской области
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23.12.2021 16:49 Ответить
а як з російської перекладається ПЕРЕЛІК?
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23.12.2021 16:50 Ответить
Збіговисько.
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23.12.2021 17:07 Ответить
А Ви читайте україномовну версію і не буде питань.
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23.12.2021 17:22 Ответить
А остальные ввозите сколько душе угодно...
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23.12.2021 16:58 Ответить
А через Словакию можно завозить или тоже нельзя?
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23.12.2021 17:10 Ответить
Только через Новую Зеландию
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26.12.2021 10:28 Ответить
Перепрошую, а НИЗКА-це якесь мінімізоване поняття??? Зайдіть на "розетку", пройдіть по атб-шалманах, там того лайна, з **********.... Від побутової техніки, до зелених контрацептивів-полки ломляться!!! Прикро,нікого не турбує!
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23.12.2021 17:16 Ответить
Интересно, Эпицентр об этом знает? Наверное треть товаров из россии
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23.12.2021 18:37 Ответить
Недавно по ТВ рассказали что к нам импортируют огурцы в том числе из РФ. Огурцы, Карл!!! Не знаю, может быть фейк😁
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23.12.2021 19:24 Ответить
Был сюжет про тепличные огурцы. Предприниматель -производитель жаловался шо энергоноситили в Украине подорожали и щас выгоднее торговать огурцами з Росии.
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23.12.2021 20:47 Ответить
Да, как-то так☹️
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23.12.2021 22:54 Ответить
Але на "Рошен" знайома Зелі, голова Антимонопольного, наклала штраф 283 млн грн за нібито перешкоджанню входженню на український ринок московітської компанії. Як це зростити?
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23.12.2021 20:14 Ответить
 
 