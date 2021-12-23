Украина продлила запрет на импорт ряда товаров из России еще на год. СПИСОК
Кабинет Министров продлил запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией еще на один год – до 1 января 2023 года.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления от 23 декабря 2021 года.
Правительство одобрило изменения к постановлению Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происхождением Российской Федерации".
А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 года вместо 31 декабря 2021 года.
Такое решение тогда стало ответом на действия России, в одностороннем порядке прекратившее действие Соглашения о зоне свободной торговли и включившее Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, зерно, сладости, корм для домашних животных, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.
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Фабрика Рошен була заарештована на росії менше, ніж через рік президентства Порошенко.
Так хто для хутіна справжній суперник, ворог?
Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
АБСОЛЮТНО зараз НАСРАТИ,що думає "пересічна вата"-ВОРОГ про українців..
І ,ДО РЕЧІ..вкажіть призвіще когось з цих конкретних"розумних"!