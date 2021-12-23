52 батальонные технические группы армии РФ осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной, - Залужный

Приблизительно 52 батальонные технические группы РФ совершают движение вдоль государственной границы с Украиной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными силами Украины к 30-летию ВСУ в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных технических групп, которые мы действительно наблюдаем, они осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62. Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.

По его словам, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в Крыму.

"Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек", - отметил он.

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