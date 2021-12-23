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Новости Война
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52 батальонные технические группы армии РФ осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной, - Залужный

52 батальонные технические группы армии РФ осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной, - Залужный

Приблизительно 52 батальонные технические группы РФ совершают движение вдоль государственной границы с Украиной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными силами Украины к 30-летию ВСУ в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных технических групп, которые мы действительно наблюдаем, они осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62. Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.

По его словам, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в Крыму.

"Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек", - отметил он.

Также читайте: Данилов о скоплении войск РФ у границы Украины: 122 тыс. находятся в радиусе 200 км, еще 143 тыс. – на расстоянии 400 км

Автор: 

армия РФ (19011) граница (5256) россия (95326) Залужный (654)


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Топ комментарии
+16
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23.12.2021 17:23
+12
треба пам'ятати-лапатнікі теж смертні...
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23.12.2021 16:53
+9
Только потом не надо говорить -" мы заблудились".
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23.12.2021 17:09
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да пускай катаются.че паниковать
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23.12.2021 16:50 Ответить
на войне нервов, всегда побеждает Украинец.
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23.12.2021 16:51 Ответить
треба пам'ятати-лапатнікі теж смертні...
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23.12.2021 16:53 Ответить
в пердаки позмерзали, "миротворці" куєві
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23.12.2021 16:57 Ответить
Батальонні технічні групи...?? Хто ще може сказати, які групи рухаються і куди?
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23.12.2021 17:03 Ответить
Наборщики текста на ЦН, имеют проблемы со слухом, а редакторы, новость не перепроверяют.
Существуют БТГр (Батальонные тактические группы) и РТГр (Ротные тактические группы).
И у нас, они тоже есть.
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23.12.2021 18:54 Ответить
Пускай бродят. Мы на 9 лярдов книжек накупили как дадим им п***ды. А если серьезно то скорее всего пока пугают. Для нападения они знали бы конкретные точки перехода границы а не бродили бы вдоль границы у всех навиду.
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23.12.2021 17:08 Ответить
війна фігня, - главноє маньоври
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23.12.2021 23:08 Ответить
і хочіца, і коліца, і мамка нє вєліт
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23.12.2021 17:08 Ответить
Наши джавелины их ждут. Учения как мы видели прошли успешно. А бывают кстати, неуспешные учения?
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23.12.2021 17:08 Ответить
Только потом не надо говорить -" мы заблудились".
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23.12.2021 17:09 Ответить
Казати буде нікому! Перегной не говорить!
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23.12.2021 17:22 Ответить
Батальйонна тактична група (БТГр, бтгр, інколи бтг) - тимчасове, зведене військове формування на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD батальйону , що створюється на період виконання бойового завдання.
"Батальонні технічні групи" - це дивина, або новiтнi технологii кацапiв.
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23.12.2021 17:12 Ответить
Не только батальона.
В основе - штатное подразделение, но с добавлением всякого и не своего.
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23.12.2021 18:59 Ответить
Ездят туда сюда для нагнетения ситуации. Из Брянска в Белгород, оттуда в Ростов, часть в Донецк заезжает. Не*уй шастать, идите по домам нг праздновать лучше.
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23.12.2021 17:12 Ответить
А що таке батальонні технічні групи? Щось я такого терміну не чув. Чув про батальонно-тактичні групи.
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23.12.2021 17:12 Ответить
Очепятка.
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23.12.2021 17:17 Ответить
Кто пишет статьи? Какие технические группы? Сельскохозяйственные технические группы?🤦
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23.12.2021 17:20 Ответить
В **********, мабуть, свої авангарди-арьєргарди.
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23.12.2021 17:26 Ответить
Автору в школу треба йти. Не батальонные технические группы, а БАТАЛЬЙОННО - ТАКТИЧНІ
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23.12.2021 17:22 Ответить
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23.12.2021 17:23 Ответить
Не замерзли ешё, лаптеногие воины?
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23.12.2021 17:28 Ответить
"За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму. Джерело:
Так так, не значне: Було 70тисяч а стало 72 тисячі. Це напевне ті літаючі мерці що мають робити вертольотний десант
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23.12.2021 17:53 Ответить
Дуже важко писати заголовки в інтернет-виданнях відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі.
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23.12.2021 20:19 Ответить
стільки десятиліть минуло.... а ворог і досі той самий ...

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23.12.2021 20:22 Ответить
 
 